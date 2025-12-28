経済指標カレンダー
NFIB米国中小企業楽観主義 (NFIB United States Small Business Optimism)
国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
セクター
ビジネス
|低
|99.0
|97.3
|
98.2
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|99.2
|
99.0
|次の発表
|実際
|予測
|
前
NFIB中小企業楽観指数は、米国の中小企業の経済状況を反映した、季節調整された10の構成要素の複合体です。予想を上回る値は米ドルにとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"NFIB米国中小企業楽観主義 (NFIB United States Small Business Optimism)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
99.0
97.3
98.2
10月 2025
98.2
95.7
98.8
9月 2025
98.8
102.0
100.8
8月 2025
100.8
109.5
100.3
7月 2025
100.3
95.0
98.6
6月 2025
98.6
102.8
98.8
5月 2025
98.8
92.9
95.8
4月 2025
95.8
97.0
97.4
3月 2025
97.4
99.9
100.7
2月 2025
100.7
98.8
102.8
1月 2025
102.8
106.9
105.1
12月 2024
105.1
104.9
101.7
11月 2024
101.7
93.7
93.7
10月 2024
93.7
90.4
91.5
9月 2024
91.5
91.6
91.2
8月 2024
91.2
93.6
93.7
7月 2024
93.7
91.4
91.5
6月 2024
91.5
90.5
5月 2024
90.5
89.7
4月 2024
89.7
88.5
3月 2024
88.5
89.4
2月 2024
89.4
89.9
1月 2024
89.9
91.9
12月 2023
91.9
90.6
11月 2023
90.6
90.7
10月 2023
90.7
90.8
9月 2023
90.8
91.3
8月 2023
91.3
91.9
7月 2023
91.9
91.0
6月 2023
91.0
89.4
5月 2023
89.4
89.0
4月 2023
89.0
90.1
3月 2023
90.1
90.9
2月 2023
90.9
90.3
1月 2023
90.3
89.8
12月 2022
89.8
91.9
11月 2022
91.9
91.3
10月 2022
91.3
92.1
9月 2022
92.1
91.8
8月 2022
91.8
89.9
7月 2022
89.9
89.5
6月 2022
89.5
93.1
5月 2022
93.1
93.2
4月 2022
93.2
93.2
3月 2022
93.2
95.7
2月 2022
95.7
97.1
1月 2022
97.1
98.9
12月 2021
98.9
98.4
11月 2021
98.4
98.2
10月 2021
98.2
99.1
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用