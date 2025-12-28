経済指標カレンダー
米3年債入札 (United States 3-Year Note Auction)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
市場
|中
|3.614%
|
3.579%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
3.614%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
3年債入札は、3年間で満期となる財務省証券の利回りを表します。利回りは米国政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。
直近値:
実際のデータ
"米3年債入札 (United States 3-Year Note Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3.614%
3.579%
3.579%
3.576%
3.576%
3.485%
3.485%
3.669%
3.669%
3.891%
3.891%
3.972%
3.972%
3.824%
3.824%
3.784%
3.784%
3.908%
3.908%
4.300%
4.300%
4.332%
4.332%
4.117%
4.117%
4.152%
4.152%
3.878%
3.878%
3.440%
3.440%
3.810%
3.810%
4.399%
4.399%
4.659%
4.659%
4.605%
4.605%
4.548%
4.548%
4.256%
4.256%
4.169%
4.169%
4.105%
4.105%
4.490%
4.490%
4.701%
4.701%
4.740%
4.740%
4.660%
4.660%
4.398%
4.398%
4.534%
4.534%
4.202%
4.202%
3.695%
3.695%
3.810%
3.810%
4.635%
4.635%
4.073%
4.073%
3.977%
3.977%
4.093%
4.093%
4.605%
4.605%
4.318%
4.318%
3.564%
3.564%
3.202%
3.202%
3.093%
3.093%
2.927%
2.927%
2.809%
2.809%
2.738%
2.738%
1.775%
1.775%
1.592%
1.592%
1.237%
1.237%
1.000%
1.000%
0.750%
0.750%
0.635%
