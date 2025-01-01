Enumerazioni
Dati del tipo enum appartengono ad un certo insieme limitato di dati. Definizione del tipo di enumerazione:
|
enum nome del tipo enumerabile
L'elenco dei valori è un elenco di identificatori di costanti denominate, separate da virgole.
Esempio:
|
enum mese// enumerazione di costanti denominate
Dopo l'enumerazione viene dichiarata, appare un nuovo tipo di dati integer-a-valore-4-byte. La dichiarazione del nuovo tipo di dati consente al compilatore di controllare rigorosamente i tipi di parametri passati, perchè l'enumerazione introduce nuove costanti denominate. Nel precedente esempio, la costante denominata Gennaio ha il valore di 0, Febbraio - 1, Dicembre - 11.
Regola: Se un certo valore non è assegnato ad una costante nominata che è un membro dell'enumerazione, il nuovo valore viene formato automaticamente. Se è il primo membro dell'enumerazione, ad esso verrà assegnato il valore 0. Per tutti i membri successivi, i valori vengono calcolati sulla base del valore dei componenti precedenti aggiungendo uno.
Esempio:
|
enum intervals // Enumerazione delle costanti nominate
Note
- A differenza di C++, la grandezza della rappresentazione interna del tipo enumerato in MQL5 è sempre uguale a 4 byte. Che è, sizeof (months) restituisce il valore 4.
- A differenza del C++, un' enumerazione anonima non può essere dichiarata in MQL5. Vale a dire, un nome univoco deve essere sempre specificato dopo la parola chiave enum.
