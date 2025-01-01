I Web Colors

Le costanti seguenti colori sono definite per il tipo color:

clrBlack clrDarkGreen clrDarkSlateGray clrOlive clrGreen clrTeal clrNavy clrPurple clrMaroon clrIndigo clrMidnightBlue clrDarkBlue clrDarkOliveGreen clrSaddleBrown clrForestGreen clrOliveDrab clrSeaGreen clrDarkGoldenrod clrDarkSlateBlue clrSienna clrMediumBlue clrBrown clrDarkTurquoise clrDimGray clrLightSeaGreen clrDarkViolet clrFireBrick clrMediumVioletRed clrMediumSeaGreen clrChocolate clrCrimson clrSteelBlue clrGoldenrod clrMediumSpringGreen clrLawnGreen clrCadetBlue clrDarkOrchid clrYellowGreen clrLimeGreen clrOrangeRed clrDarkOrange clrOrange clrGold clrYellow clrChartreuse clrLime clrSpringGreen clrAqua clrDeepSkyBlue clrBlue clrMagenta clrRed clrGray clrSlateGray clrPeru clrBlueViolet clrLightSlateGray clrDeepPink clrMediumTurquoise clrDodgerBlue clrTurquoise clrRoyalBlue clrSlateBlue clrDarkKhaki clrIndianRed clrMediumOrchid clrGreenYellow clrMediumAquamarine clrDarkSeaGreen clrTomato clrRosyBrown clrOrchid clrMediumPurple clrPaleVioletRed clrCoral clrCornflowerBlue clrDarkGray clrSandyBrown clrMediumSlateBlue clrTan clrDarkSalmon clrBurlyWood clrHotPink clrSalmon clrViolet clrLightCoral clrSkyBlue clrLightSalmon clrPlum clrKhaki clrLightGreen clrAquamarine clrSilver clrLightSkyBlue clrLightSteelBlue clrLightBlue clrPaleGreen clrThistle clrPowderBlue clrPaleGoldenrod clrPaleTurquoise clrLightGray clrWheat clrNavajoWhite clrMoccasin clrLightPink clrGainsboro clrPeachPuff clrPink clrBisque clrLightGoldenrod clrBlanchedAlmond clrLemonChiffon clrBeige clrAntiqueWhite clrPapayaWhip clrCornsilk clrLightYellow clrLightCyan clrLinen clrLavender clrMistyRose clrOldLace clrWhiteSmoke clrSeashell clrIvory clrHoneydew clrAliceBlue clrLavenderBlush clrMintCream clrSnow clrWhite

Il colore può essere impostato su un oggetto utilizzando la funzione ObjectSetInteger(). Per impostare il colore di indicatori personalizzati viene utilizzata la funzione PlotIndexSetInteger(). Per ottenere valori del colore ci sono funzioni simili ObjectGetInteger() e PlotIndexGetInteger().

Esempio: