Le costanti seguenti colori sono definite per il tipo color:
|
clrBlack
|
clrDarkGreen
|
clrDarkSlateGray
|
clrOlive
|
clrGreen
|
clrTeal
|
clrNavy
|
clrPurple
|
clrMaroon
|
clrIndigo
|
clrMidnightBlue
|
clrDarkBlue
|
clrDarkOliveGreen
|
clrSaddleBrown
|
clrForestGreen
|
clrOliveDrab
|
clrSeaGreen
|
clrDarkGoldenrod
|
clrDarkSlateBlue
|
clrSienna
|
clrMediumBlue
|
clrBrown
|
clrDarkTurquoise
|
clrDimGray
|
clrLightSeaGreen
|
clrDarkViolet
|
clrFireBrick
|
clrMediumVioletRed
|
clrMediumSeaGreen
|
clrChocolate
|
clrCrimson
|
clrSteelBlue
|
clrGoldenrod
|
clrMediumSpringGreen
|
clrLawnGreen
|
clrCadetBlue
|
clrDarkOrchid
|
clrYellowGreen
|
clrLimeGreen
|
clrOrangeRed
|
clrDarkOrange
|
clrOrange
|
clrGold
|
clrYellow
|
clrChartreuse
|
clrLime
|
clrSpringGreen
|
clrAqua
|
clrDeepSkyBlue
|
clrBlue
|
clrMagenta
|
clrRed
|
clrGray
|
clrSlateGray
|
clrPeru
|
clrBlueViolet
|
clrLightSlateGray
|
clrDeepPink
|
clrMediumTurquoise
|
clrDodgerBlue
|
clrTurquoise
|
clrRoyalBlue
|
clrSlateBlue
|
clrDarkKhaki
|
clrIndianRed
|
clrMediumOrchid
|
clrGreenYellow
|
clrMediumAquamarine
|
clrDarkSeaGreen
|
clrTomato
|
clrRosyBrown
|
clrOrchid
|
clrMediumPurple
|
clrPaleVioletRed
|
clrCoral
|
clrCornflowerBlue
|
clrDarkGray
|
clrSandyBrown
|
clrMediumSlateBlue
|
clrTan
|
clrDarkSalmon
|
clrBurlyWood
|
clrHotPink
|
clrSalmon
|
clrViolet
|
clrLightCoral
|
clrSkyBlue
|
clrLightSalmon
|
clrPlum
|
clrKhaki
|
clrLightGreen
|
clrAquamarine
|
clrSilver
|
clrLightSkyBlue
|
clrLightSteelBlue
|
clrLightBlue
|
clrPaleGreen
|
clrThistle
|
clrPowderBlue
|
clrPaleGoldenrod
|
clrPaleTurquoise
|
clrLightGray
|
clrWheat
|
clrNavajoWhite
|
clrMoccasin
|
clrLightPink
|
clrGainsboro
|
clrPeachPuff
|
clrPink
|
clrBisque
|
clrLightGoldenrod
|
clrBlanchedAlmond
|
clrLemonChiffon
|
clrBeige
|
clrAntiqueWhite
|
clrPapayaWhip
|
clrCornsilk
|
clrLightYellow
|
clrLightCyan
|
clrLinen
|
clrLavender
|
clrMistyRose
|
clrOldLace
|
clrWhiteSmoke
|
clrSeashell
|
clrIvory
|
clrHoneydew
|
clrAliceBlue
|
clrLavenderBlush
|
clrMintCream
|
clrSnow
|
clrWhite
|
Il colore può essere impostato su un oggetto utilizzando la funzione ObjectSetInteger(). Per impostare il colore di indicatori personalizzati viene utilizzata la funzione PlotIndexSetInteger(). Per ottenere valori del colore ci sono funzioni simili ObjectGetInteger() e PlotIndexGetInteger().
Esempio:
//---- impostazioni indicatore