//--- descrizione

#property description "Script creates \"Chart\" object."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpName="Chart"; // Nome dell'oggetto

input string InpSymbol="EURUSD"; // Simbolo

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H1; // Periodo

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Angolo di ancoraggio

input int InpScale=2; // Scala

input bool InpDateScale=true; // Mostra scala temporale

input bool InpPriceScale=true; // Mostra scala prezzo

input color InpColor=clrRed; // Colore del bordo quando evidenziato

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Stile della linea quando evidenziata

input int InpPointWidth=1; // Grandezza punto da spostare

input bool InpBack=false; // Oggetto sottofondo

input bool InpSelection=true; // Evidanzia movimento

input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea l'oggetto Chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Chart", // nome oggetto

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

const string symbol="EURUSD", // simoblo

const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1, // periodo

const int x=0, // coordinate X

const int y=0, // coordinate Y

const int width=300, // spessore

const int height=200, // altezza

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // angolo di ancoraggio

const int scale=2, // scala

const bool date_scale=true, // mostra scala temporale

const bool price_scale=true, // mostra scala prezzo

const color clr=clrRed, // colore del bordo quando evidenziato

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // stile della linea quando evidenziata

const int point_width=1, // grandezza del punto di spostamento

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=false, // evidenzia movimento

const bool hidden=true, // nascosto dalla lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea l'oggetto Chart

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHART,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel creare l'oggetto \"Chart\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta le coordinate dell'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- imposta la grandezza dell'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- imposta l'angolo del chart, relativo a quali punti coordinate vengono definiti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- imposta il simbolo

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol);

//--- imposta il periodo

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period);

//--- imposta la scala

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_SCALE,scale);

//--- mostra (true) o nascondi (false) la scala temporale

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DATE_SCALE,date_scale);

//--- mostra (true) o nascondi (false) la scala prezzo

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PRICE_SCALE,price_scale);

//--- imposta il colore del bordo quando è abilitata la modalità di evidenziazione

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta lo stile del bordo della linea quando la modalità di evidenzia dell'oggetto è abilitata

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- imposta la grandezza di un punto di ancoraggio per lo spostamento di un oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilita (true) o disabilita (false) il modo di spostamento dell'etichetta con il mouse

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Imposta il simoboli ed il timeframe per l'oggetto del Chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartSetSymbolAndPeriod(const long chart_ID=0, // ID del chart (non quello dell'oggetto Chart)

const string name="Chart", // nome dell'oggetto

const string symbol="EURUSD", // simbolo

const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1) // time frame

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- imposta il simobolo e timeframe dell'oggetto Chart

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'impostare un simbolo per l'oggetto \"Chart\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'impostare un periodo per l'oggetto \"Chart\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta l'oggetto Chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartMove(const long chart_ID=0, // ID del Chart (non quello dell'oggetto Chart)

const string name="Chart", // nome dell'oggetto

const int x=0, // coordinate X

const int y=0) // coordinate Y

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta l'oggetto

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare le coordinate X dell'oggetto \"Chart\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare le coordinate Y dell'oggetto \"Chart\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia la grandezza dell'oggetto Chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartChangeSize(const long chart_ID=0, // ID del chart (non quello dell'oggetto Chart)

const string name="Chart", // nome dell'oggetto

const int width=300, // spessore

const int height=200) // altezza

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- cambia la grandezza dell'oggetto

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare lo spessore dell'oggetto \"Chart\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare l'altezza dell'oggetto \"Chart\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce l'ID dell'oggetto Chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

long ObjectChartGetID(const long chart_ID=0, // ID del chart (non quello dell'oggetto Chart)

const string name="Chart") // nome dell'oggetto

{

//--- prepara la variabile per ottenere l'ID dell'oggetto Chart

long id=-1;

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- ottiene l' ID

if(!ObjectGetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_ID,0,id))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'ottenere l'ID dell'oggetto \"Chart\"! Error code = ",GetLastError());

}

//--- restituisce il risultato

return(id);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina l'oggetto Chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart (non quello dell'oggetto Chart)

const string name="Chart") // nome dell'oggetto

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina il bottone

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminare l'oggetto \"Chart\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- ottiene il numero di simboli nel Market Watch

int symbols=SymbolsTotal(true);

//--- controlla se il simbolo con un nome specificato è presente nell'elenco dei simboli

bool exist=false;

for(int i=0;i<symbols;i++)

if(InpSymbol==SymbolName(i,true))

{

exist=true;

break;

}

if(!exist)

{

Print("Error! ",InpSymbol," il simbolo non è presente nel \"Market Watch\"!");

return;

}

//--- controlla la validità dei parametri di input

if(InpScale<0 || InpScale>5)

{

Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");

return;

}



//--- grandezza della finestra chart

long x_distance;

long y_distance;

//--- imposta la grandezza della finestra

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Fallimento nell'ottenere la grandezza del chart! Error code = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Fallimento nell'ottenere l'altezza del chart! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- imposta le coordinate dell'oggetto Chart e la sua grandezza

int x=(int)x_distance/16;

int y=(int)y_distance/16;

int x_size=(int)x_distance*7/16;

int y_size=(int)y_distance*7/16;

//--- crea l'oggetto Chart

if(!ObjectChartCreate(0,InpName,0,InpSymbol,InpPeriod,x,y,x_size,y_size,InpCorner,InpScale,InpDateScale,

InpPriceScale,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- distende l'oggetto Chart

int steps=(int)MathMin(x_distance*7/16,y_distance*7/16);

for(int i=0;i<steps;i++)

{

//--- resize

x_size+=1;

y_size+=1;

if(!ObjectChartChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart ed attende 0.01 secondi

ChartRedraw();

Sleep(10);

}

//--- ritardo di mezzo secondo

Sleep(500);

//--- cambia il timeframe del chart

if(!ObjectChartSetSymbolAndPeriod(0,InpName,InpSymbol,PERIOD_M1))

return;

ChartRedraw();

//--- tre secondi di ritardo

Sleep(3000);

//--- elimina l'oggetto

ObjectChartDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- aspetta per 1 secondo

Sleep(1000);

//---

}