//--- descrizione

#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Onda Movente di Elliott\"."

#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostate in percentuale della grandezza della"

#property description "finestra del chart."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpName="ElliotWave5"; // Nome Oggetto

input int InpDate1=10; // data del 1mo punto, %

input int InpPrice1=90; // prezzo del 1mo punto, %

input int InpDate2=20; // data del secondo punto, %

input int InpPrice2=40; // prezzo del 2ndo punto, %

input int InpDate3=30; // data del 3zo punto, %

input int InpPrice3=60; // prezzo del 3zo punto, %

input int InpDate4=40; // data del 4to punto, %

input int InpPrice4=10; // prezzo del 4to punto, %

input int InpDate5=60; // data del 5to punto, %

input int InpPrice5=40; // prezzo del 5to punto, %

input ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE InpDegree=ELLIOTT_MINOR; // Livello

input bool InpDrawLines=true; // Mostra le linee

input color InpColor=clrRed; // Colore delle linee

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Stile delle linee

input int InpWidth=2; // Spessore delle linee

input bool InpBack=false; // Oggetti in sottofondo

input bool InpSelection=true; // Evidenzia movimento

input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea l' "Onda Movente di Elliott" dalle coordinate date |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave5Create(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="ElliotWave5", // nome dell'onda

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

datetime time1=0, // orario del primo punto

double price1=0, // prezzo del primo punto

datetime time2=0, // orario del secondo punto

double price2=0, // prezzo del secondo punto

datetime time3=0, // orario del terzo punto

double price3=0, // prezzo del terzo punto

datetime time4=0, // orario del quarto punto

double price4=0, // prezzo del quarto punto

datetime time5=0, // orario del quinto punto

double price5=0, // prezzo del quinto punto

const ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE degree=ELLIOTT_MINUETTE, // gradi

const bool draw_lines=true, // mostra le linee

const color clr=clrRed, // colore dell'oggetto

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // stile delle linee

const int width=1, // spessore delle linee

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=true, // evidenzia movimento

const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate

ChangeElliotWave5EmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3,time4,price4,time5,price5);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- Crea l' "Onda Movente di Elliott" dalle coordinate date

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIOTWAVE5,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,

price3,time4,price4,time5,price5))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel creare l' \"Onda Movente di Elliott\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta grado (grandezza onda)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DEGREE,degree);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di visualizzazione delle righe

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DRAWLINES,draw_lines);

//--- imposta il colore dell'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta lo stile delle linee

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- imposta lo spessore delle linee

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di evidenzia del canale per lo spostamento

//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser

//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri

//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta il punto di ancoraggio dell' Onda Movente di Elliott |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave5PointChange(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="ElliotWave5", // nome dell'oggetto

const int point_index=0, // indice del punto di ancoraggio

datetime time=0, // coordinate tempo, del punto di ancoraggio

double price=0) // coordinate prezzo, del punto di ancoraggio

{

//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta il punto di ancoraggio

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina l'Onda Movente di Elliott |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave5Delete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="ElliotWave5") // nome dell'oggetto

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina l'oggetto

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminare l' \"Onda Movente di Elliott\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Imposta i valori del punto di ancoraggio dell' Onda Movente di Elliott |

//| imposta i valore di default per quelle vuote |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeElliotWave5EmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2,

datetime &time3,double &price3,

datetime &time4,double &price4,

datetime &time5,double &price5)

{

//--- array per ricevere l'orario di apertura delle ultime 10 barre

datetime temp[];

ArrayResize(temp,10);

//--- ricezione dati

CopyTime(Symbol(),Period(),TimeCurrent(),10,temp);

//--- riceve il valore di un punto sul corrente chart

double point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//--- se l'orario del primo punto non è impostato, sarà 0 barre dietro dall'ultima barra

if(!time1)

time1=temp[0];

//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- se l'orario del secondo punto non è impostato, sarà 7 barre dietro dall'ultima barra

if(!time2)

time2=temp[2];

//--- se il prezzo del secondo punto non è impostato, lo sposta di 300 punti in meno rispetto al primo

if(!price2)

price2=price1-300*point;

//--- se l'orario del terzo punto non è impostato, sarà 5 barre dietro dall'ultima barra

if(!time3)

time3=temp[4];

//--- se il prezzo del terzo punto non è impostato, lo sposta di 200 punti in meno rispetto al primo

if(!price3)

price3=price1-250*point;

//--- se l'orario del quarto punto non è impostato, sarà 3 barre dietro dall'ultima barra

if(!time4)

time4=temp[6];

//--- se il prezzo del quarto punto non è impostato, lo sposta di 550 punti in meno rispetto al primo

if(!price4)

price3=price1-200*point;

//--- se l'orario del primo punto non è impostato, sarà sulla barra corrente

if(!time5)

time5=temp[9];

//--- se il prezzo del terzo punto non è impostato, lo sposta di 250 punti in meno rispetto al primo

if(!price5)

price5=price1-450*point;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- imposta la correttezza dei parametri di input

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||

InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100 ||

InpDate4<0 || InpDate4>100 || InpPrice4<0 || InpPrice4>100 ||

InpDate5<0 || InpDate5>100 || InpPrice5<0 || InpPrice5>100)

{

Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");

return;

}

//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- grandezza dell'array prezzo

int accuracy=1000;

//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati

//--- per impostare e cambiare i punti delle coordinate di ancoraggio dell'oggetto

datetime date[];

double price[];

//--- allocazione della memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- riempie l'array delle date

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());

return;

}

/--- riempie l'array dei prezzi

//--- trova i valori più alti e più bassi del chart

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definisce i punti per disegnare l'Onda Movente di Elliott

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int d3=InpDate3*(bars-1)/100;

int d4=InpDate4*(bars-1)/100;

int d5=InpDate5*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;

int p4=InpPrice4*(accuracy-1)/100;

int p5=InpPrice5*(accuracy-1)/100;

//--- Crea l'Onda Movente di Elliott

if(!ElliotWave5Create(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],

date[d4],price[p4],date[d5],price[p5],InpDegree,InpDrawLines,InpColor,InpStyle,InpWidth,

InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ora, sposta i punti di ancoraggio

//---contatore del ciclo

int v_steps=accuracy/5;

//--- sposta il quinto punto di ancoraggio

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usa il seguente valore

if(p5<accuracy-1)

p5+=1;

//--- sposta il punto

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,4,date[d5],price[p5]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---contatore del ciclo

v_steps=accuracy/5;

//--- sposta il secondo ed il terzo punto di ancoraggio

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usa i seguenti valori

if(p2<accuracy-1)

p2+=1;

if(p3>1)

p3-=1;

//--- slitta i punti

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---contatore del ciclo

v_steps=accuracy*4/5;

//--- sposta il primo ed il quarto punto di ancoraggio

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usa i seguenti valori

if(p1>1)

p1-=1;

if(p4<accuracy-1)

p4+=1;

//--- slitta i punti

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,3,date[d4],price[p4]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//--- elimina l'oggetto dal chart

ElliotWave5Delete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---

}