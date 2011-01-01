- DRAW_NONE
- DRAW_LINE
- DRAW_SECTION
- DRAW_HISTOGRAM
- DRAW_HISTOGRAM2
- DRAW_ARROW
- DRAW_ZIGZAG
- DRAW_FILLING
- DRAW_BARS
- DRAW_CANDLES
- DRAW_COLOR_LINE
- DRAW_COLOR_SECTION
- DRAW_COLOR_HISTOGRAM
- DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
- DRAW_COLOR_ARROW
- DRAW_COLOR_ZIGZAG
- DRAW_COLOR_BARS
- DRAW_COLOR_CANDLES
Lo stile DRAW_COLOR_ARROW disegna frecce colorate (simboli del set Wingdings) basati sui valori del buffer indicatore. In contrasto a DRAW_ARROW, in questo stile è possibile impostare un colore da un insieme predefinito di colori specificato dalle proprietà di indicator_color1 per ogni simbolo.
La larghezza ed il colore dei simboli possono essere specificati come per lo stile DRAW_ARROW - utilizzando le direttive del compilatore o in modo dinamico utilizzando la funzione PlotIndexSetInteger(). Cambiamenti dinamici delle proprietà di plotting permettono di cambiare l'aspetto di un indicatore sulla base della situazione attuale.
Il codice simbolo viene impostato utilizzando la proprietà PLOT_ARROW
Il valore predefinito di PLOT_ARROW=159 (un cerchio).
Ogni freccia è in realtà un simbolo che ha l'altezza ed il punto di ancoraggio, e può coprire alcune importanti informazioni su un grafico (per esempio, il prezzo di chiusura alla bar). Quindi, possiamo anche specificare lo slittamento verticale in pixel, che non dipende dalla scala del grafico. Le frecce saranno spostate verso il basso per il numero di pixel specificato, anche se i valori dell'indicatore rimarranno gli stessi:
//--- Imposta lo spostamento verticale di frecce in pixel
Un valore negativo di PLOT_ARROW_SHIFT significa lo spostamento delle frecce verso l'alto, un valore positivo slitta la freccia verso il basso.
Lo stile DRAW_COLOR_ARROW può essere utilizzato in una sottofinestra separata di un grafico e nella sua finestra principale. Valori vuoti non vengono disegnati e non compaiono nella "Finestra Dati"; tutti i valori dei buffer indicatori devono essere impostati in modo esplicito. I buffer non vengono inizializzati con un valore zero.
//--- Imposta un valore vuoto
Il numero di buffer necessari per il plotting di DRAW_COLOR_ARROW è 2.
- un buffer per memorizzare il valore del prezzo che viene utilizzato per disegnare il simbolo (più uno slittamento in pixel, dato nella proprietà PLOT_ARROW_SHIFT);
- un buffer per memorizzare l'indice di colore, che viene utilizzato per disegnare una freccia (ha senso impostare solo valori non vuoti).
Un esempio di indicatore, che disegna frecce su ciascuna barra con il prezzo close superiore al prezzo di chiusura della barra precedente. La larghezza, slittamento e codice simbolo di tutte le frecce vengono cambiate in modo casuale ogni N ticks. Il colore del simbolo dipende dal numero della barra su cui è disegnato.
Nell'esempio, per plot1 con lo stile DRAW_COLOR_ARROW, la proprietà, il colore e le dimensioni vengono specificate utilizzando la direttiva del compilatore #property, e poi nella funzione OnCalculate() le proprietà sono impostate in modo casuale. Il parametro N è impostato in parametri esterni dell'indicatore per la possibilità di configurazione manuale (la scheda Parametri nella finestra Proprietà del indicatore).
Si prega di notare che inizialmente vengono impostati 8 colori utilizzando la direttiva del compilatore #property, e poi nella funzione OnCalculate(), il colore viene impostato in modo casuale da 14 colori che sono memorizzati nella matrice colors[].
