//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_ARROW.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Un indicatore per mostrare DRAW_COLOR_ARROW"

#property description "Disegna varie frecce-colore impostate da caratteri Unicode, su un grafico"

#property description "Il colore, grandezza, slittamento e codice del simbolo delle frecce vengono cambiati"

#property description "dinamicamente ogni N ticks"

#property description "Il parametro code imposta il valore base: code=159 (un cerchio)"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot ColorArrow

#property indicator_label1 "ColorArrow"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_ARROW

//--- Definisce 8 colori per colorare l'istogramma in base ai giorni della settimana (che sono memorizzati nell'array speciale)

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrSeaGreen,clrGold,clrDarkOrange,clrMagenta,clrYellowGreen,clrChocolate

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1



//--- parametri di input

input int N=5; // Numero di ticks da cambiare

input ushort code=159; // Codice simbolo da disegnare in DRAW_ARROW

int color_sections;

//--- Un buffer indicatore per il disegno

double ColorArrowBuffer[];

//--- Un buffer per memorizzare gli indici di colore

double ColorArrowColors[];

//--- Un array per memorizzare i colori contiene 14 elementi

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple

};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mappatura buffers indicatore

SetIndexBuffer(0,ColorArrowBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ColorArrowColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- Definisce il codice simbolo per il disegnamento in PLOT_ARROW

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code);

//--- Imposta lo spostamento verticale di frecce in pixel

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,5);

//--- Imposta come un valore vuoto 0

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---- Il numero di colori per colorare la sinusoide

color_sections=8; // vedere il commento di #property indicator_color1

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Calcola i ticks per cambiare il colore, la grandezza , slittamento e codice della freccia

ticks++;

//--- Se un numero critico di ticks è stato accumulato

if(ticks>=N)

{

//--- Cambia le proprietà delle frecce

ChangeLineAppearance();

//--- Cambia i colori usati per disegnare l'istogramma

ChangeColors(colors,color_sections);

//--- Resetta il contatore dei ticks a zero

ticks=0;

}



//--- Blocco per il calcolo dei valori dell'indicatore

int start=1;

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;

//--- Ciclo del calcolo

for(int i=1;i<rates_total;i++)

{

//--- Se il prezzo Close corrente è maggiore di quello precedente, disegna una freccia

if(close[i]>close[i-1])

ColorArrowBuffer[i]=close[i];

//--- In caso contrario, specificare il valore null

else

ColorArrowBuffer[i]=0;

//--- Colore freccia

int index=i%color_sections;

ColorArrowColors[i]=index;

}

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia il colore dei segmenti della linea |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- Il numero dei colori

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- Per ogni indice colore definisce un nuovo colore casualmente

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- Ottiene un valore casuale

int number=MathRand();

//--- Ottiene un indice nell'array col[] come resto della divisione dell'intero

int i=number%size;

//--- Imposta il colore per ogni indice che ha proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // Il numero di stili grafici

PLOT_LINE_COLOR, // Identificatore proprietà

plot_color_ind, // Lìindice del colore, dove scriviamo il colore

cols[i]); // Un nuovo colore

//--- Scrivi i colori

comm=comm+StringFormat("ArrowColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia l'apparenza di una linea visualizzata nell'indicatore |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di linea

string comm="";

//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea

int number=MathRand();

//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera

int width=number%5; // Lo spessore è impostato da 0 a 4

//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Scrive lo spessore della linea

comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);



//--- Un blocco per il cambio del codice della freccia (PLOT_ARROW)

number=MathRand();

//--- Ottiene il resto della divisione intera per calcolare un nuovo codice della freccia (da 0 a 19)

int code_add=number%20;

//--- Imposta il nuovo codice simbolo come il risultato di code+code_add

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code+code_add);

//--- Scrive il codice simbolo PLOT_ARROW

comm="\r

"+"PLOT_ARROW="+IntegerToString(code+code_add)+comm;



//--- Un blocco per cambiare lo slittamento verticale delle frecce in pixel

number=MathRand();

//--- Prende lo slittamento come il resto della divisione intera

int shift=20-number%41;

//--- Imposta il nuovo slittamento da

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);

//--- Scrive lo slittamento di PLOT_ARROW_SHIFT

comm="\r

"+"PLOT_ARROW_SHIFT="+IntegerToString(shift)+comm;



//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento

Comment(comm);

}