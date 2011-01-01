|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_BARS.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Un indicatore che dimostra DRAW_COLOR_BARS"
#property description "Esso disegna barre di diverso colore di un simbolo selezionato in una finestra separata"
#property description "Il colore e lo spessore delle barre, così come il simbolo, vengono cambiati dinamicamente"
#property description "ogni N ticks"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorBars
#property indicator_label1 "ColorBars"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_BARS
//--- Definisce 8 colori per la colorazione delle barre (che sono memorizzate nella matrice speciale)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parametri di input
input int N=5; // Il numero di ticks per cambiare il tipo
input int bars=500; // Il numero di barre da mostrare
input bool messages=false; // Mostra i messaggi nel log "Expert Advisors"
//--- Buffer Indicatore
double ColorBarsBuffer1[];
double ColorBarsBuffer2[];
double ColorBarsBuffer3[];
double ColorBarsBuffer4[];
double ColorBarsColors[];
//--- Nome simbolo
string symbol;
int bars_colors;
//--- Un array per memorizzare i colori contiene 14 elementi
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple
};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- mappatura buffers indicatore
SetIndexBuffer(0,ColorBarsBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorBarsBuffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,ColorBarsBuffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,ColorBarsBuffer4,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,ColorBarsColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//---- Numero di colori per le barre da colorare
bars_colors=8; // mostra un commento a #property indicator_color1 property
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Conta ticks per cambiare lo stile, il colore e la larghezza della barra
ticks++;
//--- Se un numero sufficiente di ticks è stato accumulato
if(ticks>=N)
{
//--- Imposta un nuovo simbolo dalla finestra Market Watch
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- Cambia le proprietà della linea
ChangeLineAppearance();
//--- Cambia i colori usati per disegnare le candele
ChangeColors(colors,bars_colors);
int tries=0;
//--- Fa 5 tentativi per riempire il buffer con i prezzi dal simbolo
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,bars_colors) && tries<5)
{
//--- Un contatore delle chiamate della funzione CopyFromSymbolToBuffers()
tries++;
}
//--- Resetta il contatore dei ticks a zero
ticks=0;
}
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
return(rates_total);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riempie i buffer indicatore con i prezzi |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,int total,int bar_colors)
{
//--- Nell'array rates[], copieremo Open, High, Low e Close
MqlRates rates[];
//--- Il contatore dei tentativi
int attempts=0;
//--- Quanto è stato copiato
int copied=0;
//--- Fa 25 tentativi per ottenere una timeseries sul simbolo desiderato
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
}
//--- Se non è riuscito a copiare un numero sufficiente di barre
if(copied!=bars)
{
//--- Forma un messaggio stringa
string comm=StringFormat("Per il simbolo %s, è riuscito a ricevere solo %d barre delle %d richieste",
name,
copied,
bars
);
//--- Mostra un messaggio in un commento nella finestra del grafico principale
Comment(comm);
//--- Mostra il messaggio
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- Imposta il display del simbolo
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_BARS("+name+")");
}
//--- Inizializza i buffers con valori vuoti
ArrayInitialize(ColorBarsBuffer1,0.0);
ArrayInitialize(ColorBarsBuffer2,0.0);
ArrayInitialize(ColorBarsBuffer3,0.0);
ArrayInitialize(ColorBarsBuffer4,0.0);
//--- Copia prezzi nei buffers
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- Calcola l'indice appropriato per i buffers
int buffer_index=total-copied+i;
//--- Scrive i prezzi nei buffers
ColorBarsBuffer1[buffer_index]=rates[i].open;
ColorBarsBuffer2[buffer_index]=rates[i].high;
ColorBarsBuffer3[buffer_index]=rates[i].low;
ColorBarsBuffer4[buffer_index]=rates[i].close;
//---
ColorBarsColors[buffer_index]=i%bar_colors;
}
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Restituisce in modo casuale il simoblo dal Market Watch |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- Il numero dei simboli mostrati nella finestra Market Watch
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- La posizione di un simbolo nella lista - un numero casuale da 0 a simboli
int number=MathRand()%symbols;
//--- Restituisce il nome di un simbolo nella posizione specificata
return SymbolName(number,true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia il colore dei segmenti zigzag |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- Il numero dei colori
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Per ogni indice colore definisce un nuovo colore casualmente
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- Ottiene un valore casuale
int number=MathRand();
//--- Ottiene un indice nell'array col[] come resto della divisione dell'intero
int i=number%size;
//--- Imposta il colore per ogni indice che ha proprietà PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // Il numero di stili grafici
PLOT_LINE_COLOR, // Identificatore proprietà
plot_color_ind, // Lìindice del colore, dove scriviamo il colore
cols[i]); // Un nuovo colore
//--- Scrivi i colori
comm=comm+StringFormat("BarColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia l'apparenza delle barre |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Una stringa per la formazione delle informazioni riguardo le proprietà della barra
string comm="";
//--- Un blocco per il cambio della larghezza delle barre
int number=MathRand();
//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera
int width=number%5; // La larghezza è impostata da 0 a 4
//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Scrive lo spessore della linea
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Scrive il nome del simbolo
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento
Comment(comm);
}