//--- descrizione

#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Linea di Gann\" ."

#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostate in percentuale"

#property description " della grandezza della finestra chart."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpName="GannLine"; // Nome della Linea

input int InpDate1=20; // data del 1mo punto, %

input int InpPrice1=75; // prezzo del 1mo punto, %

input int InpDate2=80; // data del 2ndo punto, %

input double InpAngle=0.0; // Angolo di Gann

input double InpScale=1.0; // Scala

input color InpColor=clrRed; // Colore della linea

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Stile della linea

input int InpWidth=2; // Spessore della linea

input bool InpBack=false; // Linea di sottofondo

input bool InpSelection=true; // Evidenzia movimento

input bool InpRayLeft=false; // Continuazione del canale a sinistra

input bool InpRayRight=true; // Continuazione del canale a destra

input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea la Linea di Gann dalle coordinate fornite |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool GannLineCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="GannLine", // nome della linea

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

datetime time1=0, // orario del primo punto

double price1=0, // prezzo del primo punto

datetime time2=0, // orario del secondo punto

const double angle=1.0, // Angolo di Gann

const double scale=1.0, // scala

const color clr=clrRed, // Colore della linea

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // stile della linea

const int width=1, // spessore della linea

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=true, // evidenzia movimento

const bool ray_left=false, // continuazione della linea a sinistra

const bool ray_right=false, // continuazione della linea a destra

const bool hidden=true, // nascosta nella lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate

ChangeGannLineEmptyPoints(time1,price1,time2);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea la Linea di Gann dalle coordinate date

//--- le giuste coordinate del secondo punto di ancoraggio vengono ridefinite

//--- automaticamente dopo l'angolo di Gann e/o i cambiamenti della scala,

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNLINE,sub_window,time1,price1,time2,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel creare la \"Linea di Gann\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- cambia l'angolo di Gann

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- cambia la scala (numero di pips per barra)

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);

//--- imposta colore della linea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta lo stile della linea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- larghezza della linea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di evidenziazione delle linee per il loro spostamento

//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser

//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri

//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione della visualizzazione della linea sulla sinistra

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione della visualizzazione della linea sulla destra

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta i punti di ancoraggio della Linea di Gann |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool GannLinePointChange(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="GannLine", // nome della linea

const int point_index=0, // indice del punto di ancoraggio

datetime time=0, // coordinate tempo, del punto di ancoraggio

double price=0) // coordinate di prezzo del punto di ancoraggio

{

//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta il punto di ancoraggio della linea

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia l'angolo di Gann |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool GannLineAngleChange(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="GannLine", // nome della linea

const double angle=1.0) // Angolo di Gann

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- cambia l'angolo di Gann

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare l'angolo di Gann! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia la scala della Linea di Gann |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool GannLineScaleChange(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="GannLine", // nome della linea

const double scale=1.0) // scala

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- cambia la scala (numero di pips per barra)

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare la scala! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| La funzione rimuove La Linea di Gann dal chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool GannLineDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="GannLine") // nome della linea

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina la linea di Gann

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminare la \"Linea di Gann\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla i valori dei punti di ancoraggio della Griglia di Gann ed imposta i |

//| valori di default per quelli vuoti |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeGannLineEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)

{

//--- se l'orario del secondo punto non è impostato, sarà sulla barra corrente

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- se l'orario del primo punto non è impostato, è posizionato 9 barre meno dalla seconda

if(!time1)

{

//--- array per la ricezione dell'orario di apertura delle ultime 10 barre

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- imposta il primo punto 9 barre a sinistra dalla seconda

time1=temp[0];

}

//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- imposta la correttezza dei parametri di input

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100)

{

Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");

return;

}

//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- grandezza dell'array prezzo

int accuracy=1000;

//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati

//--- per impostare e cambiare i punti delle coordinate di ancoraggio della linea

datetime date[];

double price[];

//--- allocazione della memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- riempie l'array delle date

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());

return;

}

/--- riempie l'array dei prezzi

//--- trova i valori più alti e più bassi del chart

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definisce i punti per disegnare la Linea di Gann

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

//--- crea la Linea di Gann

if(!GannLineCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpAngle,InpScale,InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ora, sposta il punto di ancoraggio della linea e cambia l'angolo

//---contatore del ciclo

int v_steps=accuracy/2;

//--- sposta il primo punto di ancoraggio, verticalmente

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usa il seguente valore

if(p1>1)

p1-=1;

//--- sposta il punto

if(!GannLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

}

//--- ritardo di mezzo secondo

Sleep(500);

//--- definisce il corrente valore dell'angolo di Gann (cambiato

//--- dopo aver spostato il primo punto di ancoraggio)

double curr_angle;

if(!ObjectGetDouble(0,InpName,OBJPROP_ANGLE,0,curr_angle))

return;

//---contatore del ciclo

v_steps=accuracy/8;

//--- cambia l'angolo di Gann

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

if(!GannLineAngleChange(0,InpName,curr_angle-0.05*i))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//--- elimina la linea dal chart

GannLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---

}