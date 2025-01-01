DocumentazioneSezioni
Linea di Gann.

ObjGannLine

Nota

Per la "Linea di Gann", è possibile specificare la modalità della sua continuazione a destra e/o a sinistra (proprietà OBJPROP_RAY_RIGHT ed OBJPROP_RAY_LEFT rispettivamente).

Entrambi gli ancogli di Gann con una scala e coordinate del secondo punto di ancoraggio possono essere usate per impostare la pendenza della linea.

Esempio

Il seguente script crea e sposta la griglia di Gann sul chart. Funzioni speciali sono state sviluppate per creare e modificare le proprietà dell'oggetto grafico. È possibile utilizzare queste funzioni "come è" nelle proprie applicazioni.

 

//--- descrizione
#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Linea di Gann\" ."
#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostate in percentuale"
#property description " della grandezza della finestra chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string          InpName="GannLine";        // Nome della Linea
input int             InpDate1=20;               // data del 1mo punto, %
input int             InpPrice1=75;              // prezzo del 1mo punto, %
input int             InpDate2=80;               // data del 2ndo punto, %
input double          InpAngle=0.0;              // Angolo di Gann
input double          InpScale=1.0;              // Scala
input color           InpColor=clrRed;           // Colore della linea
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Stile della linea
input int             InpWidth=2;                // Spessore della linea
input bool            InpBack=false;             // Linea di sottofondo
input bool            InpSelection=true;         // Evidenzia movimento
input bool            InpRayLeft=false;          // Continuazione del canale a sinistra
input bool            InpRayRight=true;          // Continuazione del canale a destra
input bool            InpHidden=true;            // Nascosto nella lista oggetti
input long            InpZOrder=0;               // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea la Linea di Gann dalle coordinate fornite |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool GannLineCreate(const long            chart_ID=0,        // ID del chart
                    const string          name="GannLine",   // nome della linea
                    const int             sub_window=0,      // indice sottofinestra
                    datetime              time1=0,           // orario del primo punto
                    double                price1=0,          // prezzo del primo punto
                    datetime              time2=0,           // orario del secondo punto
                    const double          angle=1.0,         // Angolo di Gann
                    const double          scale=1.0,         // scala
                    const color           clr=clrRed,        // Colore della linea
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// stile della linea
                    const int             width=1,           // spessore della linea
                    const bool            back=false,        // in sottofondo
                    const bool            selection=true,    // evidenzia movimento
                    const bool            ray_left=false,    // continuazione della linea a sinistra
                    const bool            ray_right=false,   // continuazione della linea a destra
                    const bool            hidden=true,       // nascosta nella lista oggetti
                    const long            z_order=0)         // priorità per il click del mouse
  {
//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate
   ChangeGannLineEmptyPoints(time1,price1,time2);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- crea la Linea di Gann dalle coordinate date
//--- le giuste coordinate del secondo punto di ancoraggio vengono ridefinite
//--- automaticamente dopo l'angolo di Gann e/o i cambiamenti della scala,
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNLINE,sub_window,time1,price1,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel creare la \"Linea di Gann\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- cambia l'angolo di Gann
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- cambia la scala (numero di pips per barra)
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- imposta colore della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- larghezza della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di evidenziazione delle linee per il loro spostamento
//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser
//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri
//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione della visualizzazione della linea sulla sinistra
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione della visualizzazione della linea sulla destra
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta i punti di ancoraggio della Linea di Gann                               |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool GannLinePointChange(const long   chart_ID=0,      // ID del chart
                       const string name="GannLine"// nome della linea
                       const int    point_index=0, // indice del punto di ancoraggio
                  datetime     time=0,          // coordinate tempo, del punto di ancoraggio
                         double       price=0)           // coordinate di prezzo del punto di ancoraggio
  {
//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- sposta il punto di ancoraggio della linea
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia l'angolo di Gann                                                        |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool GannLineAngleChange(const long   chart_ID=0,      // ID del chart
                       const string name="GannLine"// nome della linea
                         const double angle=1.0)       // Angolo di Gann
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- cambia l'angolo di Gann
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel cambiare l'angolo di Gann! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia la scala della Linea di Gann                                            |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool GannLineScaleChange(const long   chart_ID=0,      // ID del chart
                       const string name="GannLine"// nome della linea
                         const double scale=1.0)       // scala
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- cambia la scala (numero di pips per barra)
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel cambiare la scala! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| La funzione rimuove La Linea di Gann dal chart                                 |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool GannLineDelete(const long   chart_ID=0,      // ID del chart
                    const string name="GannLine"// nome della linea
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- elimina la linea di Gann
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nell'eliminare la \"Linea di Gann\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Controlla i valori dei punti di ancoraggio della Griglia di Gann ed imposta i  |
//| valori di default per quelli vuoti                                             |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeGannLineEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)
  {
//--- se l'orario del secondo punto non è impostato, sarà sulla barra corrente
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- se l'orario del primo punto non è impostato, è posizionato 9 barre meno dalla seconda
   if(!time1)
     {
      //--- array per la ricezione dell'orario di apertura delle ultime 10 barre
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- imposta il primo punto 9 barre a sinistra dalla seconda
      time1=temp[0];
     }
//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
      return;
     }
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- grandezza dell'array prezzo
   int accuracy=1000;
//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati
//--- per impostare e cambiare i punti delle coordinate di ancoraggio della linea
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocazione della memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- riempie l'array delle date
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
/--- riempie l'array dei prezzi
//--- trova i valori più alti e più bassi del chart
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definisce i punti per disegnare la Linea di Gann
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- crea la Linea di Gann
   if(!GannLineCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpAngle,InpScale,InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ora, sposta il punto di ancoraggio della linea e cambia l'angolo
//---contatore del ciclo
   int v_steps=accuracy/2;
//--- sposta il primo punto di ancoraggio, verticalmente
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- sposta il punto
      if(!GannLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
     }
//--- ritardo di mezzo secondo
   Sleep(500);
//--- definisce il corrente valore dell'angolo di Gann (cambiato
//--- dopo aver spostato il primo punto di ancoraggio)
   double curr_angle;
   if(!ObjectGetDouble(0,InpName,OBJPROP_ANGLE,0,curr_angle))
      return;
//---contatore del ciclo
   v_steps=accuracy/8;
//--- cambia l'angolo di Gann
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      if(!GannLineAngleChange(0,InpName,curr_angle-0.05*i))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//--- elimina la linea dal chart
   GannLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---
  }