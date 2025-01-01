CHART_SHOW

Disegno chart prezzi, se false, il disegno di tutti gli attributi del grafico chart dei prezzi è disabilitato e tutti i rientri del bordo del chart vengono eliminati, comprese le scale del tempo e dei prezzi, barra di navigazione rapida, etichette degli eventi del calendario, etichette di trade, descrizioni degli indicatori e delle barre, sottofinestre degli indicatori, istogrammi del volume, ecc. Disabilitare il disegno è una soluzione perfetta per creare un'interfaccia di programma personalizzata usando le risorse grafiche. Gli oggetti grafici vengono sempre tracciati indipendentemente dal valore della proprietà CHART_SHOW.