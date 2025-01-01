- Tipi di Eventi del Grafico
- Timeframes del Grafico
- Proprietà Grafico
- Posizionamento Costanti
- Rappresentazione Grafico
- Esempi di Lavoro con il grafico Chart
Proprietà Grafico Chart
Identificatori di enumerazioni ENUM_CHART_PROPERTY vengono utilizzati come parametri di funzioni per lavorare con i graici. L'abbreviazione di r/o nella colonna "Tipo della Proprietà" significa che questa proprietà è di sola lettura e non può essere modificata. L' abbreviazione w/o nella colonna "Tipo della Proprietà" significa che questa proprietà è di sola scrittura e non può essere ricevuta. Quando si accede a determinate proprietà, è necessario specificare un aggiuntivo parametro-modificatore (modificatore), che serve ad indicare il numero di sottofinestre grafico-chart. 0 significa la finestra principale.
Le funzioni che definiscono le proprietà del chart sono effettivamente utilizzate per l'invio di comandi di cambio al chart. Se queste funzioni vengono eseguite correttamente, il comando viene incluso nella coda comune degli eventi chart. Le modifiche vengono applicate al chart quando si tratta della coda degli eventi del chart.
Quindi, non aspettatevi un aggiornamento visivo immediato dal chart dopo la chiamata di queste funzioni. In generale, il chart viene aggiornato automaticamente dal terminale in seguito agli eventi di cambiamento - l'arrivo di una nuova quotazione, il ridimensionamento della finestra chart, ecc. Usare la funzione ChartRedraw() per aggiornare forzatamente il chart.
Per le funzioni ChartSetInteger() e ChartGetInteger()
|
ID
|
Descrizione
|
Tipo di proprietà
|
CHART_SHOW
|
Disegno chart prezzi, se false, il disegno di tutti gli attributi del grafico chart dei prezzi è disabilitato e tutti i rientri del bordo del chart vengono eliminati, comprese le scale del tempo e dei prezzi, barra di navigazione rapida, etichette degli eventi del calendario, etichette di trade, descrizioni degli indicatori e delle barre, sottofinestre degli indicatori, istogrammi del volume, ecc.
Disabilitare il disegno è una soluzione perfetta per creare un'interfaccia di programma personalizzata usando le risorse grafiche.
Gli oggetti grafici vengono sempre tracciati indipendentemente dal valore della proprietà CHART_SHOW.
|
bool
|
Identifica l'oggetto "Chart" (OBJ_CHART) – restituisce true per un oggetto chart. Restituisce false per un grafico chart vero e proprio
|
bool r/o
|
Vede il grafico chart sopra altri chart
|
bool
|
Scorre la tabella utilizzando orizzontalmente il tasto sinistro del mouse. Lo scrolling verticale è disponibile anche se il valore di ogni seguente proprietà è impostato su true: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 o CHART_SCALE_PT_PER_BAR
Quando CHART_MOUSE_SCROLL=false, lo scorrimento del chart con la rotellina del mouse non è disponibile
|
bool
|
Invia notifiche di movimento del mouse ed eventi click del mouse (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) a tutti i programmi MQL5 programmi sul chart
|
bool
|
Invia la notifica di un evento di creazione del nuovo oggetto (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) a tutti i programmi mql5 sul chart
|
bool
|
Invia la notifica di un evento di eliminazione oggetto (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) a tutti i programmi mql5 sul chart
|
bool
|
Tipo di grafico-chart (a candele, a barre o a linea)
|
enum ENUM_CHART_MODE
|
Chart dei prezzi in primo piano
|
bool
|
Modalità di chart dei prezzi indentata dal bordo destro
|
bool
|
Modalità automatica di spostamento al bordo destro del chart
|
bool
|
CHART_KEYBOARD_CONTROL
|
Consenti la gestione del chart utilizzando una tastiera ("Home", "Fine", "Pagina su", "+", "-", "Freccia su", ecc.). Impostando CHART_KEYBOARD_CONTROL su false disabilita lo scorrimento e il ridimensionamento del chart lasciando intatta la possibilità di ricevere i tasti premendo gli eventi in OnChartEvent().
|
bool
|
CHART_QUICK_NAVIGATION
|
Permette al chart di intercettare, quando si preme Spazio o Invio, per attivare la barra di navigazione veloce. La barra di navigazione veloce appare automaticamente nella parte inferiore del chart dopo aver fatto doppio clic sul mouse o premendo Spazio/Invio. Essa consente di modificare rapidamente un simbolo, un timeframe e la data della prima barra visibile.
|
bool
|
Scala
|
int da 0 a 5
|
Modalità scala fissa
|
bool
|
Modalità Scala 1:1
|
bool
|
Scala da specificare in punti per barre
|
bool
|
CHART_SHOW_TICKER
|
Visualizza un simbolo ticker nell'angolo in alto a sinistra. L'impostazione di CHART_SHOW_TICKER su 'false' imposta anche CHART_SHOW_OHLC su "false" e disabilita l' OHLC
|
bool
|
Visualizza i valori OHLC nell'angolo in alto a sinistra. L'impostazione di CHART_SHOW_OHLC su 'true' imposta anche CHART_SHOW_TICKER su "true" ed abilita il ticker
|
bool
|
Mostra i valori Bid come una linea orizzontale nel chart
|
bool
|
Mostra valori Ask come una linea orizzontale nel chart
|
bool
|
Visualizza valori Last come una linea orizzontale nel chart
|
bool
|
Visualizza separatori verticali tra periodi adiacenti
|
bool
|
Visualizza griglia nel chart
|
bool
|
Visualizza volume nel chart
|
Descrizioni Pop-up di oggetti grafici
|
bool
|
Il numero di barre sul chart che può essere visualizzato
|
int r/o
|
Il numero totale di finestre del chart, tra cui sottofinestre indicatore
|
int r/o
|
Visibilità delle sottofinestre
|
bool r/o modificatore - numero sottofinestra
|
Handle della finestra del chart (HWND)
|
int r/o
|
La distanza tra il frame superiore della sottofinestra grafico-indicatore ed il frame superiore della finestra grafico-chart principale, lungo l'asse verticale Y, in pixel. In caso di un evento del mouse, le coordinate del cursore vengono passate in termini di coordinate della finestra grafico-principale, mentre le coordinate di oggetti grafici in una finestra indicatore secondaria vengono impostati rispetto all'angolo in alto a sinistra della finestra secondaria.
Il valore è necessario per convertire le coordinate assolute del grafico principale alle coordinate locali della sottofinestra per il corretto lavoro con gli oggetti grafici, le cui coordinate sono impostate rispetto all'angolo superiore sinistro del frame sottofinestra.
|
int r/o modificatore - numero sottofinestra
|
Numero della prima barra visibile nel grafico chart. L'indicizzazione delle barre è uguale per TimeSeries.
|
int r/o
|
Larghezza del chart in barre
|
int r/o
|
Larghezza chart in pixel
|
int r/o
|
Altezza del chart in pixel
|
int modifier - numero sottofinestra
|
Colore di sfondo del Chart
|
color
|
Colore degli assi, scale e linea OHLC
|
color
|
Colore della griglia
|
color
|
Colore dei volumi e livelli di apertura della posizione
|
color
|
Colore per la barra in alto, ombre bordi del corpo di candele bull
|
color
|
Colore per la barra in alto, ombre bordi del corpo di candele bear
|
color
|
Colore linea chart e colore della candela giapponese "Doji"
|
color
|
Colore del corpo della candela toro
|
color
|
Colore del corpo della candela bear
|
color
|
Colore del livello di prezzo Bid
|
color
|
Colore del livello di prezzo Ask
|
color
|
Colore della linea dell'ultimo prezzo affare eseguito (Last)
|
color
|
Colore dei livelli di ordini di stop (Stop Loss e Take Profit)
|
color
|
Visualizzazione dei livelli di trade nel grafico-chart (livelli di posizioni Aperte, Stop Loss, Take Profit ed Ordini Pendenti)
|
bool
|
Il permesso di trascinare i livelli di trading sul chart con il mouse. La modalità di trascinamento è attivata per impostazione predefinita (valore true)
|
bool
|
Risultati della scala temporale sul chart
|
bool
|
Risultati della scala dei prezzi sul chart
|
bool
|
Mostra il pannello "One click trading"sul chart
|
bool
|
CHART_SHOW_TRADE_HISTORY
|
Mostra i trade dalla cronologia di trading come frecce di entrata/uscita su un grafico. Vedi le descrizioni delle opzioni "Mostra cronologia di trading" nelle impostazioni della piattaforma.
|
bool
|
La finestra del chart è massimizzata
|
bool r/o
|
La finestra del chart è minimizzata
|
bool r/o
|
CHART_IS_DOCKED
|
La finestra del chart è ancorata. Se impostato su false, il grafico-chart può essere spostato, trascinato fuori dall'area del terminale
|
bool
|
CHART_FLOAT_LEFT
|
La coordinata sinistra della finestra del grafico-chart disancorata rispetto allo schermo virtuale
|
int
|
CHART_FLOAT_TOP
|
La coordinata superiore della finestra del grafico-chart disancorata rispetto allo schermo virtuale
|
int
|
CHART_FLOAT_RIGHT
|
La coordinata destra della finestra del grafico-chart disancorata rispetto allo schermo virtuale
|
int
|
CHART_FLOAT_BOTTOM
|
La coordinata inferiore della finestra del grafico disancorata rispetto allo schermo virtuale
|
int
Per le funzioni ChartSetDouble() e ChartGetDouble()
|
ID
|
Descrizione
|
Tipo di proprietà
|
La grandezza della barra zero indentata dal bordo destro, in percentuale
|
double (da 10 a 50 percento)
|
Posizione fissa dal bordo sinistro in valore percentuale. La posizione fissa del chart è contrassegnata da un piccolo triangolo grigio sull'asse del tempo orizzontale. Viene visualizzato solo se lo slittamento automatico del chart a destra sul segno di spunta in entrata è disattivato (vedere la proprietà CHART_AUTOSCROLL). La barra in una posizione fissa rimane nello stesso posto durante lo zoom in e out.
|
double
|
Massimo fissato del chart
|
double
|
Minimo fissato del chart
|
double
|
Scala in punti per barra
|
double
|
Minimo del chart
|
double r/o modificatore - numero sottofinestra
|
Massimo del chart
|
double r/o modificatore - numero sottofinestra
Per le funzioni ChartSetString() e ChartGetString()
|
ID
|
Descrizione
|
Tipo di proprietà
|
Commento di testo in un chart
|
string
|
CHART_EXPERT_NAME
|
Il nome dell'Expert Advisor in esecuzione sul grafico con il chart_id specificato
|
string r/o
|
CHART_SCRIPT_NAME
|
Il nome dello script in esecuzione sul grafico con il chart_id specificato
|
string r/o
Esempio:
|
int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);
Vedi anche