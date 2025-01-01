DocumentazioneSezioni
Proprietà Grafico Chart

Identificatori di enumerazioni ENUM_CHART_PROPERTY vengono utilizzati come parametri di funzioni per lavorare con i graici. L'abbreviazione di r/o nella colonna "Tipo della Proprietà" significa che questa proprietà è di sola lettura e non può essere modificata. L' abbreviazione w/o nella colonna "Tipo della Proprietà" significa che questa proprietà è di sola scrittura e non può essere ricevuta. Quando si accede a determinate proprietà, è necessario specificare un aggiuntivo parametro-modificatore (modificatore), che serve ad indicare il numero di sottofinestre grafico-chart. 0 significa la finestra principale.

Le funzioni che definiscono le proprietà del chart sono effettivamente utilizzate per l'invio di comandi di cambio al chart. Se queste funzioni vengono eseguite correttamente, il comando viene incluso nella coda comune degli eventi chart. Le modifiche vengono applicate al chart quando si tratta della coda degli eventi del chart.

Quindi, non aspettatevi un aggiornamento visivo immediato dal chart dopo la chiamata di queste funzioni. In generale, il chart viene aggiornato automaticamente dal terminale in seguito agli eventi di cambiamento - l'arrivo di una nuova quotazione, il ridimensionamento della finestra chart, ecc. Usare la funzione ChartRedraw() per aggiornare forzatamente il chart.

Per le funzioni ChartSetInteger() e ChartGetInteger()

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

ID

Descrizione

Tipo di proprietà

CHART_SHOW

Disegno chart prezzi, se false, il disegno di tutti gli attributi del grafico chart dei prezzi è disabilitato e tutti i rientri del bordo del chart vengono eliminati, comprese le scale del tempo e dei prezzi, barra di navigazione rapida, etichette degli eventi del calendario, etichette di trade, descrizioni degli indicatori e delle barre, sottofinestre degli indicatori, istogrammi del volume, ecc.

Disabilitare il disegno è una soluzione perfetta per creare un'interfaccia di programma personalizzata usando le risorse grafiche.

Gli oggetti grafici vengono sempre tracciati indipendentemente dal valore della proprietà CHART_SHOW.

bool

CHART_IS_OBJECT

Identifica l'oggetto "Chart" (OBJ_CHART) – restituisce true per un oggetto chart. Restituisce false per un grafico chart vero e proprio

bool   r/o

CHART_BRING_TO_TOP

Vede il grafico chart sopra altri chart

bool  

CHART_MOUSE_SCROLL

Scorre la tabella utilizzando orizzontalmente il tasto sinistro del mouse. Lo scrolling verticale è disponibile anche se il valore di ogni seguente proprietà è impostato su true: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 o CHART_SCALE_PT_PER_BAR

Quando CHART_MOUSE_SCROLL=false, lo scorrimento del chart con la rotellina del mouse non è disponibile

bool

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE

Invia notifiche di movimento del mouse ed eventi click del mouse (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) a tutti i programmi MQL5 programmi sul chart

bool

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE

Invia la notifica di un evento di creazione del nuovo oggetto (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) a tutti i programmi mql5 sul chart

bool

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE

Invia la notifica di un evento di eliminazione oggetto (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) a tutti i programmi mql5 sul chart

bool

CHART_MODE

Tipo di grafico-chart (a candele, a barre o a linea)

enum     ENUM_CHART_MODE

CHART_FOREGROUND

Chart dei prezzi in primo piano

bool

CHART_SHIFT

Modalità di chart dei prezzi indentata dal bordo destro

bool

CHART_AUTOSCROLL

Modalità automatica di spostamento al bordo destro del chart

bool

CHART_KEYBOARD_CONTROL

Consenti la gestione del chart utilizzando una tastiera ("Home", "Fine", "Pagina su", "+", "-", "Freccia su", ecc.). Impostando CHART_KEYBOARD_CONTROL su false disabilita lo scorrimento e il ridimensionamento del chart lasciando intatta la possibilità di ricevere i tasti premendo gli eventi in OnChartEvent().

bool

CHART_QUICK_NAVIGATION

Permette al chart di intercettare, quando si preme Spazio o Invio, per attivare la barra di navigazione veloce. La barra di navigazione veloce appare automaticamente nella parte inferiore del chart dopo aver fatto doppio clic sul mouse o premendo Spazio/Invio. Essa consente di modificare rapidamente un simbolo, un timeframe e la data della prima barra visibile.

bool

CHART_SCALE

Scala

int        da 0 a 5

CHART_SCALEFIX

Modalità scala fissa

bool

CHART_SCALEFIX_11

Modalità Scala 1:1

bool

CHART_SCALE_PT_PER_BAR

Scala da specificare in punti per barre

bool

CHART_SHOW_TICKER

Visualizza un simbolo ticker nell'angolo in alto a sinistra. L'impostazione di CHART_SHOW_TICKER su 'false' imposta anche CHART_SHOW_OHLC su "false" e disabilita l' OHLC

bool

CHART_SHOW_OHLC

Visualizza i valori OHLC nell'angolo in alto a sinistra. L'impostazione di CHART_SHOW_OHLC su 'true' imposta anche CHART_SHOW_TICKER su "true" ed abilita il ticker

bool

CHART_SHOW_BID_LINE

Mostra i valori Bid come una linea orizzontale nel chart

bool

CHART_SHOW_ASK_LINE

Mostra valori Ask come una linea orizzontale nel chart

bool

CHART_SHOW_LAST_LINE

Visualizza valori Last come una linea orizzontale nel chart

bool

CHART_SHOW_PERIOD_SEP

Visualizza separatori verticali tra periodi adiacenti

bool

CHART_SHOW_GRID

Visualizza griglia nel chart

bool

CHART_SHOW_VOLUMES

Visualizza volume nel chart

enum     ENUM_CHART_VOLUME_MODE

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR

Descrizioni Pop-up di oggetti grafici

bool

CHART_VISIBLE_BARS

Il numero di barre sul chart che può essere visualizzato

int r/o

CHART_WINDOWS_TOTAL

Il numero totale di finestre del chart, tra cui sottofinestre indicatore

int r/o

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE

Visibilità delle sottofinestre

bool r/o   modificatore - numero sottofinestra

CHART_WINDOW_HANDLE

Handle della finestra del chart (HWND)

int r/o

CHART_WINDOW_YDISTANCE

La distanza tra il frame superiore della sottofinestra grafico-indicatore ed il frame superiore della finestra grafico-chart principale, lungo l'asse verticale Y, in pixel. In caso di un evento del mouse, le coordinate del cursore vengono passate in termini di coordinate della finestra grafico-principale, mentre le coordinate di oggetti grafici in una finestra indicatore secondaria vengono impostati rispetto all'angolo in alto a sinistra della finestra secondaria.

Il valore è necessario per convertire le coordinate assolute del grafico principale alle coordinate locali della sottofinestra per il corretto lavoro con gli oggetti grafici, le cui coordinate sono impostate rispetto all'angolo superiore sinistro del frame sottofinestra.

int r/o     modificatore - numero sottofinestra

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

Numero della prima barra visibile nel grafico chart. L'indicizzazione delle barre è uguale per TimeSeries.

int r/o

CHART_WIDTH_IN_BARS

Larghezza del chart in barre

int r/o

CHART_WIDTH_IN_PIXELS

Larghezza chart in pixel

int r/o

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS

Altezza del chart in pixel

int      modifier - numero sottofinestra

CHART_COLOR_BACKGROUND

Colore di sfondo del Chart

color

CHART_COLOR_FOREGROUND

Colore degli assi, scale e linea OHLC

color

CHART_COLOR_GRID

Colore della griglia

color

CHART_COLOR_VOLUME

Colore dei volumi e livelli di apertura della posizione

color

CHART_COLOR_CHART_UP

Colore per la barra in alto, ombre bordi del corpo di candele bull

color

CHART_COLOR_CHART_DOWN

Colore per la barra in alto, ombre bordi del corpo di candele bear

color

CHART_COLOR_CHART_LINE

Colore linea chart e colore della candela giapponese "Doji"

color

CHART_COLOR_CANDLE_BULL

Colore del corpo della candela toro

color

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR

Colore del corpo della candela bear

color

CHART_COLOR_BID

Colore del livello di prezzo Bid

color

CHART_COLOR_ASK

Colore del livello di prezzo Ask

color

CHART_COLOR_LAST

Colore della linea dell'ultimo prezzo affare eseguito (Last)

color

CHART_COLOR_STOP_LEVEL

Colore dei livelli di ordini di stop (Stop Loss e Take Profit)

color

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS

Visualizzazione dei livelli di trade nel grafico-chart (livelli di posizioni Aperte, Stop Loss, Take Profit ed Ordini Pendenti)

bool

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS

Il permesso di trascinare i livelli di trading sul chart con il mouse. La modalità di trascinamento è attivata per impostazione predefinita (valore true)

bool

CHART_SHOW_DATE_SCALE

Risultati della scala temporale sul chart

bool

CHART_SHOW_PRICE_SCALE

Risultati della scala dei prezzi sul chart

bool

CHART_SHOW_ONE_CLICK

Mostra il pannello "One click trading"sul chart

bool

CHART_SHOW_TRADE_HISTORY

Mostra i trade dalla cronologia di trading come frecce di entrata/uscita su un grafico. Vedi le descrizioni delle opzioni "Mostra cronologia di trading" nelle impostazioni della piattaforma.

bool

CHART_IS_MAXIMIZED

La finestra del chart è massimizzata

bool  r/o

CHART_IS_MINIMIZED

La finestra del chart è minimizzata

bool  r/o

CHART_IS_DOCKED

La finestra del chart è ancorata. Se impostato su false, il grafico-chart può essere spostato, trascinato fuori dall'area del terminale

bool

CHART_FLOAT_LEFT

La coordinata sinistra della finestra del grafico-chart disancorata rispetto allo schermo virtuale

int

CHART_FLOAT_TOP

La coordinata superiore della finestra del grafico-chart disancorata rispetto allo schermo virtuale

int

CHART_FLOAT_RIGHT

La coordinata destra della finestra del grafico-chart disancorata rispetto allo schermo virtuale

int

CHART_FLOAT_BOTTOM

La coordinata inferiore della finestra del grafico disancorata rispetto allo schermo virtuale

int

Per le funzioni ChartSetDouble() e ChartGetDouble()

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

ID

Descrizione

Tipo di proprietà

CHART_SHIFT_SIZE

La grandezza della barra zero indentata dal bordo destro, in percentuale

double  (da 10 a 50 percento)

CHART_FIXED_POSITION

Posizione fissa dal bordo sinistro in valore percentuale. La posizione fissa del chart è contrassegnata da un piccolo triangolo grigio sull'asse del tempo orizzontale. Viene visualizzato solo se lo slittamento automatico del chart a destra sul segno di spunta in entrata è disattivato (vedere la proprietà CHART_AUTOSCROLL). La barra in una posizione fissa rimane nello stesso posto durante lo zoom in e out.

double

CHART_FIXED_MAX

Massimo fissato del chart

double

CHART_FIXED_MIN

Minimo fissato del chart

double

CHART_POINTS_PER_BAR

Scala in punti per barra

double

CHART_PRICE_MIN

Minimo del chart

double r/o modificatore - numero sottofinestra

CHART_PRICE_MAX

Massimo del chart

double r/o modificatore - numero sottofinestra

Per le funzioni ChartSetString() e ChartGetString()

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

ID

Descrizione

Tipo di proprietà

CHART_COMMENT

Commento di testo in un chart

string

CHART_EXPERT_NAME

Il nome dell'Expert Advisor in esecuzione sul grafico con il chart_id specificato

string r/o

CHART_SCRIPT_NAME

Il nome dello script in esecuzione sul grafico con il chart_id specificato

string r/o

Esempio:

   int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);
   switch(chartMode)
     {
      case(CHART_BARS):    Print("CHART_BARS");   break;
      case(CHART_CANDLES): Print("CHART_CANDLES");break;
      default:Print("CHART_LINE");
     }
   bool shifted=ChartGetInteger(0,CHART_SHIFT);
   if(shifted) Print("CHART_SHIFT = true");
   else Print("CHART_SHIFT = false");
   bool autoscroll=ChartGetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL);
   if(autoscroll) Print("CHART_AUTOSCROLL = true");
   else Print("CHART_AUTOSCROLL = false");
   int chartHandle=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOW_HANDLE);
   Print("CHART_WINDOW_HANDLE = ",chartHandle);
   int windows=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   Print("CHART_WINDOWS_TOTAL = ",windows);
   if(windows>1)
     {
      for(int i=0;i<windows;i++)
        {
         int height=ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,i);
         double priceMin=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,i);
         double priceMax=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,i);
         Print(i+": CHART_HEIGHT_IN_PIXELS = ",height," pixels");
         Print(i+": CHART_PRICE_MIN = ",priceMin);
         Print(i+": CHART_PRICE_MAX = ",priceMax);
        }
     }

