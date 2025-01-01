DocumentazioneSezioni
Quando un oggetto grafico viene creato utilizzando la funzione ObjectCreate(), è necessario specificare il tipo di oggetto creato, che può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_OBJECT. Ulteriori specifiche delle proprietà dell'oggetto sono possibili utilizzando le funzioni per lavorare con oggetti grafici.

ENUM_OBJECT

ID

 

Descrizione

OBJ_VLINE

vertical_line

Linea verticale

OBJ_HLINE

horizonal_line

Linea orizzontale

OBJ_TREND

trend_line

Trend Line

OBJ_TRENDBYANGLE

trend_line_by_angle

Trend Line per Angolo

OBJ_CYCLES

cycle_lines

Linee Cicliche

OBJ_ARROWED_LINE

arrowed_line

Linea con freccia

OBJ_CHANNEL

equidistance_channel

Canale Equidistante

OBJ_STDDEVCHANNEL

stddeviation_channel

Canale Deviazione Standard

OBJ_REGRESSION

regression_channel

Canale Regressione Lineare

OBJ_PITCHFORK

andrewspitchfork

Andrews' Pitchfork

OBJ_GANNLINE

gann_line

La Linea Gann

OBJ_GANNFAN

gann_fan

In ventaglio Gann

OBJ_GANNGRID

gann_grid

La griglia Gann

OBJ_FIBO

fibonacci_levels

Ritracciamento di Fibonacci

OBJ_FIBOTIMES

fibonacci_time_zones

Le Fibonacci Time Zones

OBJ_FIBOFAN

fibo_fan

Il ventaglio Fibonacci

OBJ_FIBOARC

fibo_arc

L' arco Fibonacci

OBJ_FIBOCHANNEL

fibo_channel

Il canale Fibonacci

OBJ_EXPANSION

fibo_expansion

L'espansione Fibonacci

OBJ_ELLIOTWAVE5

elliot_impuls

L'onda motiva Elliott

OBJ_ELLIOTWAVE3

elliot_correction

L'onda correttiva Elliott

OBJ_RECTANGLE

rectangle

Rettangolo

OBJ_TRIANGLE

triangle

Triangolo

OBJ_ELLIPSE

ellipse

Ellisse

OBJ_ARROW_THUMB_UP

THUMB_UP

Pollice su

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

THUMB_DOWN

Pollice giu

OBJ_ARROW_UP

arrow_up

Freccia su

OBJ_ARROW_DOWN

arrow_down

Freccia giu

OBJ_ARROW_STOP

stop_signal

Segno di Stop

OBJ_ARROW_CHECK

check_signal

Segno di Visto

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

left_price_label

Etichetta Prezzo a Sinistra

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

right_price_label

Etichetta Prezzo a Destra

OBJ_ARROW_BUY

buy_sign_icon

Segno di Buy

OBJ_ARROW_SELL

sell_sign_icon

Segno di Sell

OBJ_ARROW

arrow_symbol

Freccia

OBJ_TEXT

text_object

Testo

OBJ_LABEL

label_object

Etichetta

OBJ_BUTTON

button_object

Bottone

OBJ_CHART

chart_object

Grafico

OBJ_BITMAP

picture_object

Bitmap

OBJ_BITMAP_LABEL

bitmap_object

Etichetta Bitmap

OBJ_EDIT

edit_object

Modifica

OBJ_EVENT

obj_event

L'oggetto "Evento" corrispondente ad un evento nel calendario economico

OBJ_RECTANGLE_LABEL

rectangle_label

L' oggetto "Etichetta Rettangolo" per la creazione e la progettazione dell'interfaccia grafica personalizzata.