- OBJ_VLINE
- OBJ_HLINE
- OBJ_TREND
- OBJ_TRENDBYANGLE
- OBJ_CYCLES
- OBJ_ARROWED_LINE
- OBJ_CHANNEL
- OBJ_STDDEVCHANNEL
- OBJ_REGRESSION
- OBJ_PITCHFORK
- OBJ_GANNLINE
- OBJ_GANNFAN
- OBJ_GANNGRID
- OBJ_FIBO
- OBJ_FIBOTIMES
- OBJ_FIBOFAN
- OBJ_FIBOARC
- OBJ_FIBOCHANNEL
- OBJ_EXPANSION
- OBJ_ELLIOTWAVE5
- OBJ_ELLIOTWAVE3
- OBJ_RECTANGLE
- OBJ_TRIANGLE
- OBJ_ELLIPSE
- OBJ_ARROW_THUMB_UP
- OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
- OBJ_ARROW_UP
- OBJ_ARROW_DOWN
- OBJ_ARROW_STOP
- OBJ_ARROW_CHECK
- OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
- OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
- OBJ_ARROW_BUY
- OBJ_ARROW_SELL
- OBJ_ARROW
- OBJ_TEXT
- OBJ_LABEL
- OBJ_BUTTON
- OBJ_CHART
- OBJ_BITMAP
- OBJ_BITMAP_LABEL
- OBJ_EDIT
- OBJ_EVENT
- OBJ_RECTANGLE_LABEL
Tipi di oggetti
Quando un oggetto grafico viene creato utilizzando la funzione ObjectCreate(), è necessario specificare il tipo di oggetto creato, che può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_OBJECT. Ulteriori specifiche delle proprietà dell'oggetto sono possibili utilizzando le funzioni per lavorare con oggetti grafici.
ENUM_OBJECT
|
ID
|
|
Descrizione
|
|
Linea verticale
|
|
Linea orizzontale
|
|
Trend Line
|
|
Trend Line per Angolo
|
|
Linee Cicliche
|
|
Linea con freccia
|
|
Canale Equidistante
|
|
Canale Deviazione Standard
|
|
Canale Regressione Lineare
|
|
Andrews' Pitchfork
|
|
La Linea Gann
|
|
In ventaglio Gann
|
|
La griglia Gann
|
|
Ritracciamento di Fibonacci
|
|
Le Fibonacci Time Zones
|
|
Il ventaglio Fibonacci
|
|
L' arco Fibonacci
|
|
Il canale Fibonacci
|
|
L'espansione Fibonacci
|
|
L'onda motiva Elliott
|
|
L'onda correttiva Elliott
|
|
Rettangolo
|
|
Triangolo
|
|
Ellisse
|
|
Pollice su
|
|
Pollice giu
|
|
Freccia su
|
|
Freccia giu
|
|
Segno di Stop
|
|
Segno di Visto
|
|
Etichetta Prezzo a Sinistra
|
|
Etichetta Prezzo a Destra
|
|
Segno di Buy
|
|
Segno di Sell
|
|
Freccia
|
|
Testo
|
|
Etichetta
|
|
Bottone
|
|
Grafico
|
|
Bitmap
|
|
Etichetta Bitmap
|
|
Modifica
|
|
L'oggetto "Evento" corrispondente ad un evento nel calendario economico
|
|
L' oggetto "Etichetta Rettangolo" per la creazione e la progettazione dell'interfaccia grafica personalizzata.