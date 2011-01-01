DRAW_ARROW

Lo stile DRAW_ARROW disegna frecce del colore specificato (simboli del set Wingdings) in base al valore del buffer dell'indicatore. La larghezza ed il colore dei simboli può essere specificata come per lo stile DRAW_LINE - utilizzando le direttive del compilatore o in modo dinamico con la funzione PlotIndexSetInteger(). I cambiamenti dinamici delle proprietà di plottaggio permettono di cambiare l'aspetto di un indicatore sulla base della situazione attuale.

Il codice simbolo viene impostato utilizzando la proprietà PLOT_ARROW

//--- Definisce il codice simbolo dal carattere Wingdings per disegnare in PLOT_ARROW

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code);

Il valore predefinito di PLOT_ARROW=159 (un cerchio).

Ogni freccia è in realtà un simbolo che ha l'altezza ed il punto di ancoraggio, e può coprire alcune importanti informazioni su un grafico (per esempio, il prezzo di chiusura alla bar). Quindi, possiamo anche specificare lo slittamento verticale in pixel, che non dipende dalla scala del grafico. Le frecce saranno spostate verso il basso per il numero di pixel specificato, anche se i valori dell'indicatore rimarranno gli stessi:

//--- Imposta lo spostamento verticale di frecce in pixel

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);

Un valore negativo di PLOT_ARROW_SHIFT significa lo spostamento delle frecce verso l'alto, un valore positivo slitta la freccia verso il basso.

Lo stile DRAW_ARROW può essere utilizzato in una sottofinestra separata di un grafico e nella sua finestra principale. Valori vuoti non vengono disegnati e non compaiono nella "Finestra Dati"; tutti i valori dei buffer indicatori devono essere impostati in modo esplicito. I buffer non vengono inizializzati con un valore zero.

//--- Imposta un valore vuoto

PlotIndexSetDouble(index_of_plot_DRAW_ARROW,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Il numero di buffer necessari per il plotting di DRAW_ARROW è 1.

Un esempio di indicatore, che disegna frecce su ciascuna barra con il prezzo close superiore al prezzo di chiusura della barra precedente. Il colore, spessore, slittamento e codice simbolo di tutte le frecce vengono cambiati in modo casuale ogni N ticks.

Nell'esempio, per Plot1 con lo stile DRAW_ARROW, la proprietà, il colore e la grandezza vengono specificati utilizzando la direttiva del compilatore #property, e poi nella funzione OnCalculate() le proprietà sono impostate in modo casuale. Il parametro N è impostato in parametri esterni dell'indicatore per la possibilità di configurazione manuale (la scheda Parametri nella finestra Proprietà del indicatore).