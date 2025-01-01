La possibilità di utilizzare ordini FOK è determinato dal server di trading.

Se l'ammontare necessario di uno strumento finanziario non è attualmente disponibile sul mercato, l'ordine non verrà eseguito.

La possibilità di utilizzare ordini IOC è determinato dal server di trading.

Se la richiesta non può essere inserita completamente, verrà eseguito un ordine con il volume disponibile e il volume rimanente verrà cancellato.

Passivo (Book or Cancel)

L'ordine BoC presuppone che l'ordine possa essere effettuato solo nel Depth of Market e non possa essere eseguito immediatamente. Se l'ordine può essere eseguito immediatamente quando piazzato, allora viene annullato. Infatti, la politica BoC garantisce che il prezzo dell'ordine effettuato sarà peggiore dell'attuale mercato. Gli ordini BoC sono utilizzati per implementare la negoziazione passiva, in modo che l'ordine non venga eseguito immediatamente al momento dell'immissione e non influisca sulla liquidità corrente. Sono supportati solo gli ordini limit e stop limit (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT).