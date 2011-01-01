DRAW_NONE

Lo stile DRAW_NONE è progettato per l'utilizzo in casi in cui è necessario calcolare i valori di un buffer e mostrarli nella Finestra Dati, ma il tracciamento sul grafico non è necessario. Per impostare la precisione usare l'espressione IndicatorSetInteger (INDICATOR_DIGITS, num_chars) nella funzione OnInit():

int OnInit()

{

//--- mappatura buffers indicatore

SetIndexBuffer(0,InvisibleBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- Imposta la precisione dei valori da visualizzare nella finestra dei dati

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

Il numero di buffer necessari per tracciare DRAW_NONE è 1.

Un esempio di indicatore che mostra il numero della barra su cui il mouse attualmente si muove, nella Finerstra Dati. La numerazione corrisponde alle timeseries, ovvero che l'attuale barra incompiuta ha l'indice pari zero, e la barra più vecchia ha l'indice più grande.

Si noti che nonostante il fatto che per il colore rosso è impostato il plotting #1, l'indicatore non disegna nulla sul grafico.