|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_NONE.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- plot Invisible
#property indicator_label1 "Bar Index"
#property indicator_type1 DRAW_NONE
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_width1 1
//--- buffers indicatore
double InvisibleBuffer[];
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Associa un array e un buffer indicatore
SetIndexBuffer(0,InvisibleBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- Imposta la precisione dei valori da visualizzare nella finestra dei dati
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static datetime lastbar=0;
//--- Se questo è il primo calcolo dell'indicatore
if(prev_calculated==0)
{
//--- Rinumera le barre per la prima volta
CalcValues(rates_total,close);
//--- Ricorda il tempo di apertura della barra corrente in lastbar
lastbar=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_LASTBAR_DATE);
}
else
{
//--- Se una nuova barra è apparsa, il suo tempo di apertura differisce da lastbar
if(lastbar!=SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_LASTBAR_DATE))
{
//--- Rinumera le barre ancora una volta
CalcValues(rates_total,close);
//--- Aggiornare l'orario di apertura della barra corrente in lastbar
lastbar=(datetime)SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_LASTBAR_DATE);
}
}
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
return(rates_total);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Numera le barre come in una timeseries |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void CalcValues(int total,double const &array[])
{
//--- Imposta l' indicizzazione del buffer indicatore come in una timeseries
ArraySetAsSeries(InvisibleBuffer,true);
//--- Riempie ogni barra con il suo numero
for(int i=0;i<total;i++) InvisibleBuffer[i]=i;
}