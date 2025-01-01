DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti OggettiTipi di oggettiOBJ_HLINE 

OBJ_HLINE

Linea Orizzontale.

ObjHLine

Esempio

Il seguente script crea e sposta la linea orizzontale sul chart. Funzioni speciali sono state sviluppate per creare e modificare le proprietà dell'oggetto grafico. È possibile utilizzare queste funzioni "come è" nelle proprie applicazioni.

 

//--- descrizione
#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Linea orizzontale\" ."
#property description "Il prezzo del punto di ancoraggio è impostato in percentuale dell'altezza della"
#property description "finestra del chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string          InpName="HLine";     // Nome della Linea
input int             InpPrice=25;         // Prezzo della Linea, %
input color           InpColor=clrRed;     // Colore della Linea
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Stile della linea
input int             InpWidth=3;          // Spessore della linea
input bool            InpBack=false;       // Sottofondo linea
input bool            InpSelection=true;   // Evdenzia movimento
input bool            InpHidden=true;      // Nascosto nella lista oggetti
input long            InpZOrder=0;         // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea la linea orizzontale                                                      |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool HLineCreate(const long            chart_ID=0,        // ID del chart
                       const string          name="HLine"// nome della linea
                  const int             sub_window=0,      // indice sottofinestra
                 double                price=0,           // prezzo della linea
                 const color           clr=clrRed,        // colore della linea
                 const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// stile della linea
                 const int             width=1,           // spessore della linea
                 const bool            back=false,        // in sottofondo
                 const bool            selection=true,    // evidenzia movimento
                           const bool            hidden=true,       // nascosto nella lista oggetti
                           const long            z_order=0)         // priorità per il click del mouse
  {
//--- se il prezzo non è impostato, l'imposta all'attuale livello del prezzo Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- crea una linea orizzontale
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel creare la linea orizzontale! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- imposta colore della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- larghezza della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilitare (true) o disabilitare (false) il modo di spostare la linea con freccia, con il mouse
//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser
//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri
//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta la linea orizzontale                                                    |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool HLineMove(const long   chart_ID=0,   // ID del chart
               const string name="HLine"// nome della linea
               double        price=0,       // prezzo della linea
  {
//--- se il prezzo non è impostato, lo sposta all'attuale livello di prezzo Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- sposta la linea orizzontale 
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nello spostare la linea orizzontale! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Elimina la linea orizzontale                                                   |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool HLineDelete(const long   chart_ID=0,   // ID del chart
                 const string name="HLine"// line name
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- elimina la linea orizzontale
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nell'eliminare la linea orizzontale! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
   if(InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
      return;
     }
//--- grandezza dell'array prezzo
   int accuracy=1000;
//--- array per memorizzare i valori dei prezzi che devono essere usati
//--- per impostare e cambiare le coordinate del punto di ancoraggio della linea
   double price[];
//--- allocazione della memoria
   ArrayResize(price,accuracy);
/--- riempie l'array dei prezzi
//--- trova i valori più alti e più bassi del chart
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definisce i punti per disegnare la linea
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- crea una linea orizzontale
   if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
      InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ora, sposta la linea
//---contatore del ciclo
   int v_steps=accuracy/2;
//--- sposta la linea
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(p<accuracy-1)
         p+=1;
      //--- sposta il punto
      if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//--- elimina dal chart
   HLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---
  }