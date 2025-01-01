|
//--- descrizione
#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Linea orizzontale\" ."
#property description "Il prezzo del punto di ancoraggio è impostato in percentuale dell'altezza della"
#property description "finestra del chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string InpName="HLine"; // Nome della Linea
input int InpPrice=25; // Prezzo della Linea, %
input color InpColor=clrRed; // Colore della Linea
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Stile della linea
input int InpWidth=3; // Spessore della linea
input bool InpBack=false; // Sottofondo linea
input bool InpSelection=true; // Evdenzia movimento
input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti
input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea la linea orizzontale |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool HLineCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart
const string name="HLine", // nome della linea
const int sub_window=0, // indice sottofinestra
double price=0, // prezzo della linea
const color clr=clrRed, // colore della linea
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // stile della linea
const int width=1, // spessore della linea
const bool back=false, // in sottofondo
const bool selection=true, // evidenzia movimento
const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti
const long z_order=0) // priorità per il click del mouse
{
//--- se il prezzo non è impostato, l'imposta all'attuale livello del prezzo Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
ResetLastError();
//--- crea una linea orizzontale
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": fallimento nel creare la linea orizzontale! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- imposta colore della linea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile della linea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- larghezza della linea
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilitare (true) o disabilitare (false) il modo di spostare la linea con freccia, con il mouse
//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser
//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri
//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta la linea orizzontale |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool HLineMove(const long chart_ID=0, // ID del chart
const string name="HLine", // nome della linea
double price=0, // prezzo della linea
{
//--- se il prezzo non è impostato, lo sposta all'attuale livello di prezzo Bid
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
ResetLastError();
//--- sposta la linea orizzontale
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": fallimento nello spostare la linea orizzontale! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- esecuzione avvenuta
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Elimina la linea orizzontale |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool HLineDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart
const string name="HLine") // line name
{
//--- resetta il valore dell' errore
ResetLastError();
//--- elimina la linea orizzontale
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": fallimento nell'eliminare la linea orizzontale! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- esecuzione avvenuta
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
{
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
if(InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
return;
}
//--- grandezza dell'array prezzo
int accuracy=1000;
//--- array per memorizzare i valori dei prezzi che devono essere usati
//--- per impostare e cambiare le coordinate del punto di ancoraggio della linea
double price[];
//--- allocazione della memoria
ArrayResize(price,accuracy);
/--- riempie l'array dei prezzi
//--- trova i valori più alti e più bassi del chart
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- definisce i punti per disegnare la linea
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- crea una linea orizzontale
if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- ora, sposta la linea
//---contatore del ciclo
int v_steps=accuracy/2;
//--- sposta la linea
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- usa il seguente valore
if(p<accuracy-1)
p+=1;
//--- sposta il punto
if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))
return;
//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
if(IsStopped())
return;
//--- ridisegna il chart
ChartRedraw();
}
//--- 1 secondo di ritardo
Sleep(1000);
//--- elimina dal chart
HLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
Sleep(1000);
//---
}