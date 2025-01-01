//--- descrizione

#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Linea orizzontale\" ."

#property description "Il prezzo del punto di ancoraggio è impostato in percentuale dell'altezza della"

#property description "finestra del chart."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpName="HLine"; // Nome della Linea

input int InpPrice=25; // Prezzo della Linea, %

input color InpColor=clrRed; // Colore della Linea

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Stile della linea

input int InpWidth=3; // Spessore della linea

input bool InpBack=false; // Sottofondo linea

input bool InpSelection=true; // Evdenzia movimento

input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea la linea orizzontale |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool HLineCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="HLine", // nome della linea

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

double price=0, // prezzo della linea

const color clr=clrRed, // colore della linea

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // stile della linea

const int width=1, // spessore della linea

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=true, // evidenzia movimento

const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- se il prezzo non è impostato, l'imposta all'attuale livello del prezzo Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea una linea orizzontale

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel creare la linea orizzontale! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta colore della linea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta lo stile della linea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- larghezza della linea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilitare (true) o disabilitare (false) il modo di spostare la linea con freccia, con il mouse

//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser

//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri

//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta la linea orizzontale |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool HLineMove(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="HLine", // nome della linea

double price=0, // prezzo della linea

{

//--- se il prezzo non è impostato, lo sposta all'attuale livello di prezzo Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta la linea orizzontale

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare la linea orizzontale! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina la linea orizzontale |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool HLineDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="HLine") // line name

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina la linea orizzontale

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminare la linea orizzontale! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- imposta la correttezza dei parametri di input

if(InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");

return;

}

//--- grandezza dell'array prezzo

int accuracy=1000;

//--- array per memorizzare i valori dei prezzi che devono essere usati

//--- per impostare e cambiare le coordinate del punto di ancoraggio della linea

double price[];

//--- allocazione della memoria

ArrayResize(price,accuracy);

/--- riempie l'array dei prezzi

//--- trova i valori più alti e più bassi del chart

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definisce i punti per disegnare la linea

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- crea una linea orizzontale

if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ora, sposta la linea

//---contatore del ciclo

int v_steps=accuracy/2;

//--- sposta la linea

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usa il seguente valore

if(p<accuracy-1)

p+=1;

//--- sposta il punto

if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//--- elimina dal chart

HLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---

}