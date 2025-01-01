DocumentazioneSezioni
OBJ_TRENDBYANGLE

Trendline per Angolo.

ObjTrendByAngle

Nota

Per le "Trend Line per Angolo", è possibile specificare la modalità della sua continuazione a destra e/o a sinistra (proprietà OBJPROP_RAY_RIGHT ed OBJPROP_RAY_LEFT rispettivamente).

Sia angolo e le coordinate del secondo punto di ancoraggio possono essere utilizzate per impostare la pendenza della linea.

Esempio

Il seguente script crea e sposta la trend linesul chart. Funzioni speciali sono state sviluppate per creare e modificare le proprietà dell'oggetto grafico. È possibile utilizzare queste funzioni "come è" nelle proprie applicazioni.

 

//--- descrizione
#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Trend Line Angolata\"."
#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostate in percentuale della grandezza della"
#property description "finestra del chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string          InpName="Trend";     // Nome della linea
input int             InpDate1=50;         // data del 1mo punto, %
input int             InpPrice1=75;        // prezzo del 1mo punto, %
input int             InpAngle=0;          // Angolo di pendenza della linea
input color           InpColor=clrRed;     // Colore della Linea
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Stile della linea
input int             InpWidth=2;          // Spessore linea
input bool            InpBack=false;       // Sottofondo linea
input bool            InpSelection=true;   // Evdenzia movimento
input bool            InpRayLeft=false;    // Continuazione della linea a sinistra
input bool            InpRayRight=true;    // Continuazione della linea a destra
input bool            InpHidden=true;      // Nascosto nella lista oggetti
input long            InpZOrder=0;         // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea una trendline angolata                                                    |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool TrendByAngleCreate(const long            chart_ID=0,        // ID del chart
                        const string          name="TrendLine",  // nome della linea
                        const int             sub_window=0,      // indice sottofinestra
                        datetime              time=0,            // orario del punto
                        double                price=0,           // prezzo del punto
                        const double          angle=45.0,        // angolo di pendenza
                        const color           clr=clrRed,        // colore della linea
                        const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// stile della linea
                        const int             width=1,           // spessore della linea
                        const bool            back=false,        // in sottofondo
                        const bool            selection=true,    // evidenzia movimento
                        const bool            ray_left=false,    // continuazione della linea a sinistra
                        const bool            ray_right=false,   // continuazione della linea a destra
                        const bool            hidden=true,       // nascosto nella lista oggetti
                        const long            z_order=0)         // priorità per il click del mouse
  {
//-- crea il secondo punto per facilitare il trascinamento della trendline con il mouse
   datetime time2=0;
   double   price2=0;
//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate
   ChangeTrendEmptyPoints(time,price,time2,price2);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- crea una trendline usando 2 punti
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel creare una trend line! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- cambia l'angolo di pendenza della trendline; quando si cambia l'angolo, le coordinate del secondo
//--- punto delle linea vengono ridefinite automaticamente secondo i nuovi valori dell'angolo
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- imposta colore della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- larghezza della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilitare (true) o disabilitare (false) il modo di spostare la linea con freccia, con il mouse
//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser
//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri
//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione della visualizzazione della linea sulla sinistra
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione della visualizzazione della linea sulla destra
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia i punti di ancoraggio delle coordinate delle trendline                  |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long   chart_ID=0,       // ID del chart
                      const string name="TrendLine"// nome dellal linea
                      datetime     time=0,           // coordinate tempo, del punto di ancoraggio 
                      double       price=0)          // coordinate prezzo, del punto di ancoraggio
  {
//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- sposta il punto di ancoraggio della trendline
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia l'angolo di pendenza della trendline                                    |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool TrendAngleChange(const long   chart_ID=0,       // ID del chart
                      const string name="TrendLine"// nome della trend line
                      const double angle=45)         // angolo di pendenza della trendline
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- cambia l'angolo di pendenza della trendline
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel cambiare l'angolo di pendenza della linea! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Elimina la trendline                                                           |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool TrendDelete(const long   chart_ID=0,       // ID del chart
                 const string name="TrendLine"// nome della linea
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- elimina una trendline
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nell'eliminare una trendline! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Controlla i valori dei punti di ancoraggio della trendline ed imposta i        |
//| valori di default per quelli vuoti                                             |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                            datetime &time2,double &price2)
  {
//--- se l'orario del primo punto non è impostato, sarà sulla barra corrente
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- imposta le coordinate del secondo punto ausiliare
//--- il secondo punto sarà 9 barre a sinistra ed avrà lo stesso prezzo
   datetime second_point_time[10];
   CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,second_point_time);
   time2=second_point_time[0];
   price2=price1;
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100)
     {
      Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
      return;
     }
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- grandezza dell'array prezzo
   int accuracy=1000;
//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati
//--- per impostare e cambiare i punti delle coordinate di ancoraggio della linea
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocazione della memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- riempie l'array delle date
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
/--- riempie l'array dei prezzi
//--- trova i valori più alti e più bassi del chart
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definisce i punti per disegnare la linea
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- crea una trend line
   if(!TrendByAngleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],InpAngle,InpColor,InpStyle,
      InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ora, sposta e ruota la linea
//---contatore del ciclo
   int v_steps=accuracy/2;
//--- sposta il punto di ancoraggio e cambia l'angolo di pendenza della linea
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- sposta il punto
      if(!TrendPointChange(0,InpName,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!TrendAngleChange(0,InpName,18*(i+1)))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//--- elimina dal chart
   TrendDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---
  }