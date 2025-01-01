//--- descrizione

#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Trend Line Angolata\"."

#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostate in percentuale della grandezza della"

#property description "finestra del chart."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpName="Trend"; // Nome della linea

input int InpDate1=50; // data del 1mo punto, %

input int InpPrice1=75; // prezzo del 1mo punto, %

input int InpAngle=0; // Angolo di pendenza della linea

input color InpColor=clrRed; // Colore della Linea

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Stile della linea

input int InpWidth=2; // Spessore linea

input bool InpBack=false; // Sottofondo linea

input bool InpSelection=true; // Evdenzia movimento

input bool InpRayLeft=false; // Continuazione della linea a sinistra

input bool InpRayRight=true; // Continuazione della linea a destra

input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea una trendline angolata |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool TrendByAngleCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="TrendLine", // nome della linea

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

datetime time=0, // orario del punto

double price=0, // prezzo del punto

const double angle=45.0, // angolo di pendenza

const color clr=clrRed, // colore della linea

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // stile della linea

const int width=1, // spessore della linea

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=true, // evidenzia movimento

const bool ray_left=false, // continuazione della linea a sinistra

const bool ray_right=false, // continuazione della linea a destra

const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//-- crea il secondo punto per facilitare il trascinamento della trendline con il mouse

datetime time2=0;

double price2=0;

//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate

ChangeTrendEmptyPoints(time,price,time2,price2);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea una trendline usando 2 punti

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel creare una trend line! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- cambia l'angolo di pendenza della trendline; quando si cambia l'angolo, le coordinate del secondo

//--- punto delle linea vengono ridefinite automaticamente secondo i nuovi valori dell'angolo

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- imposta colore della linea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta lo stile della linea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- larghezza della linea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilitare (true) o disabilitare (false) il modo di spostare la linea con freccia, con il mouse

//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser

//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri

//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione della visualizzazione della linea sulla sinistra

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione della visualizzazione della linea sulla destra

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia i punti di ancoraggio delle coordinate delle trendline |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool TrendPointChange(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="TrendLine", // nome dellal linea

datetime time=0, // coordinate tempo, del punto di ancoraggio

double price=0) // coordinate prezzo, del punto di ancoraggio

{

//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta il punto di ancoraggio della trendline

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia l'angolo di pendenza della trendline |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool TrendAngleChange(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="TrendLine", // nome della trend line

const double angle=45) // angolo di pendenza della trendline

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- cambia l'angolo di pendenza della trendline

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare l'angolo di pendenza della linea! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina la trendline |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool TrendDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="TrendLine") // nome della linea

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina una trendline

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminare una trendline! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla i valori dei punti di ancoraggio della trendline ed imposta i |

//| valori di default per quelli vuoti |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2)

{

//--- se l'orario del primo punto non è impostato, sarà sulla barra corrente

if(!time1)

time1=TimeCurrent();

//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- imposta le coordinate del secondo punto ausiliare

//--- il secondo punto sarà 9 barre a sinistra ed avrà lo stesso prezzo

datetime second_point_time[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,second_point_time);

time2=second_point_time[0];

price2=price1;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- imposta la correttezza dei parametri di input

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100)

{

Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");

return;

}

//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- grandezza dell'array prezzo

int accuracy=1000;

//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati

//--- per impostare e cambiare i punti delle coordinate di ancoraggio della linea

datetime date[];

double price[];

//--- allocazione della memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- riempie l'array delle date

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());

return;

}

/--- riempie l'array dei prezzi

//--- trova i valori più alti e più bassi del chart

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definisce i punti per disegnare la linea

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

//--- crea una trend line

if(!TrendByAngleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],InpAngle,InpColor,InpStyle,

InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ora, sposta e ruota la linea

//---contatore del ciclo

int v_steps=accuracy/2;

//--- sposta il punto di ancoraggio e cambia l'angolo di pendenza della linea

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usa il seguente valore

if(p1>1)

p1-=1;

//--- sposta il punto

if(!TrendPointChange(0,InpName,date[d1],price[p1]))

return;

if(!TrendAngleChange(0,InpName,18*(i+1)))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//--- elimina dal chart

TrendDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---

}