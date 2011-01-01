//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_ZIGZAG.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_COLOR_ZIGZAG"

#property description "Traccia una linea spezzata come una sequenza di sezioni colorate, il colore dipende dal numero del giorno della settimana"

#property description "Il colore, spessore e stile dei segmenti vengono cambiati in modo casuale"

#property description " ogni N ticks"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 3

#property indicator_plots 1

//--- plot Color_Zigzag

#property indicator_label1 "Color_Zigzag"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_ZIGZAG

//--- Definisce 8 colori per la colorazione delle sezioni selezione (vengono conservate in uno speciale array)

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parametri input

input int N=5; // Numero di ticks da cambiare

int color_sections;

//--- Buffer dei valori delle fini del segmento

double Color_ZigzagBuffer1[];

double Color_ZigzagBuffer2[];

//--- Buffer degli indici dei colori delle fini del segmento

double Color_ZigzagColors[];

//--- Un array per memorizzare i colori contiene 14 elementi

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple

};

//--- Un array per memorizzare gli stili di linea

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mappatura buffers indicatore

SetIndexBuffer(0,Color_ZigzagBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,Color_ZigzagBuffer2,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,Color_ZigzagColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//---- Numero di colori per colorare il zigzag

color_sections=8; // mostra un commento in #property indicator_color1 property

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea

ticks++;

//--- Se un numero sufficiente di ticks è stato accumulato

if(ticks>=N)

{

//--- Cambia le proprietà della linea

ChangeLineAppearance();

//--- Cambia colori usati per tracciare le sezioni

ChangeColors(colors,color_sections);

//--- Resetta il contatore dei ticks a zero

ticks=0;

}



//--- La struttura del tempo è richiesta per ottenere il giorno della settimana di ogni barra

MqlDateTime dt;



//--- La posizione di partenza dei calcoli

int start=0;

//--- Se l'indicatore è stato calcolato sulla tick precedente, allora avviare il calcolo con il penultimo tick

if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;

//--- Ciclo del calcolo

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- Scrive il tempo di apertura della barra nella struttura

TimeToStruct(time[i],dt);



//--- Se il numero è pari

if(i%2==0)

{

//--- Scrive High nel 1° buffer e Low nel 2°

Color_ZigzagBuffer1[i]=high[i];

Color_ZigzagBuffer2[i]=low[i];

//--- Il colore dei segmenti

Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;

}

//--- il numero della barra è dispari

else

{

//--- Riempie la barra in ordine inverso

Color_ZigzagBuffer1[i]=low[i];

Color_ZigzagBuffer2[i]=high[i];

//--- Il colore dei segmenti

Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;

}

}

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia il colore dei segmenti zigzag |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- Il numero dei colori

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- Per ogni indice colore definisce un nuovo colore casualmente

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- Ottiene un valore casuale

int number=MathRand();

//--- Ottiene un indice nell'array col[] come resto della divisione dell'intero

int i=number%size;

//--- Imposta il colore per ogni indice che ha proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // Il numero di stili grafici

PLOT_LINE_COLOR, // Identificatore proprietà

plot_color_ind, // Lìindice del colore, dove scriviamo il colore

cols[i]); // Un nuovo colore

//--- Scrivi i colori

comm=comm+StringFormat("ZigzagColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Modifica l'aspetto dei segmenti a zig-zag |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di Color_ZigZag

string comm="";

//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea

int number=MathRand();

//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera

int width=number%5; // La larghezza è impostata da 0 a 4

//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Scrive lo spessore della linea

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea

number=MathRand();

//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles

int size=ArraySize(styles);

//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera

int style_index=number%size;

//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Scrive lo stile della linea

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento

Comment(comm);

}