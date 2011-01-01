|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_ZIGZAG.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_COLOR_ZIGZAG"
#property description "Traccia una linea spezzata come una sequenza di sezioni colorate, il colore dipende dal numero del giorno della settimana"
#property description "Il colore, spessore e stile dei segmenti vengono cambiati in modo casuale"
#property description " ogni N ticks"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots 1
//--- plot Color_Zigzag
#property indicator_label1 "Color_Zigzag"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_ZIGZAG
//--- Definisce 8 colori per la colorazione delle sezioni selezione (vengono conservate in uno speciale array)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parametri input
input int N=5; // Numero di ticks da cambiare
int color_sections;
//--- Buffer dei valori delle fini del segmento
double Color_ZigzagBuffer1[];
double Color_ZigzagBuffer2[];
//--- Buffer degli indici dei colori delle fini del segmento
double Color_ZigzagColors[];
//--- Un array per memorizzare i colori contiene 14 elementi
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
};
//--- Un array per memorizzare gli stili di linea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- mappatura buffers indicatore
SetIndexBuffer(0,Color_ZigzagBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Color_ZigzagBuffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,Color_ZigzagColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//---- Numero di colori per colorare il zigzag
color_sections=8; // mostra un commento in #property indicator_color1 property
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea
ticks++;
//--- Se un numero sufficiente di ticks è stato accumulato
if(ticks>=N)
{
//--- Cambia le proprietà della linea
ChangeLineAppearance();
//--- Cambia colori usati per tracciare le sezioni
ChangeColors(colors,color_sections);
//--- Resetta il contatore dei ticks a zero
ticks=0;
}
//--- La struttura del tempo è richiesta per ottenere il giorno della settimana di ogni barra
MqlDateTime dt;
//--- La posizione di partenza dei calcoli
int start=0;
//--- Se l'indicatore è stato calcolato sulla tick precedente, allora avviare il calcolo con il penultimo tick
if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;
//--- Ciclo del calcolo
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- Scrive il tempo di apertura della barra nella struttura
TimeToStruct(time[i],dt);
//--- Se il numero è pari
if(i%2==0)
{
//--- Scrive High nel 1° buffer e Low nel 2°
Color_ZigzagBuffer1[i]=high[i];
Color_ZigzagBuffer2[i]=low[i];
//--- Il colore dei segmenti
Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;
}
//--- il numero della barra è dispari
else
{
//--- Riempie la barra in ordine inverso
Color_ZigzagBuffer1[i]=low[i];
Color_ZigzagBuffer2[i]=high[i];
//--- Il colore dei segmenti
Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;
}
}
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
return(rates_total);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia il colore dei segmenti zigzag |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- Il numero dei colori
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Per ogni indice colore definisce un nuovo colore casualmente
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- Ottiene un valore casuale
int number=MathRand();
//--- Ottiene un indice nell'array col[] come resto della divisione dell'intero
int i=number%size;
//--- Imposta il colore per ogni indice che ha proprietà PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // Il numero di stili grafici
PLOT_LINE_COLOR, // Identificatore proprietà
plot_color_ind, // Lìindice del colore, dove scriviamo il colore
cols[i]); // Un nuovo colore
//--- Scrivi i colori
comm=comm+StringFormat("ZigzagColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Modifica l'aspetto dei segmenti a zig-zag |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di Color_ZigZag
string comm="";
//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea
int number=MathRand();
//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera
int width=number%5; // La larghezza è impostata da 0 a 4
//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Scrive lo spessore della linea
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea
number=MathRand();
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles
int size=ArraySize(styles);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera
int style_index=number%size;
//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Scrive lo stile della linea
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento
Comment(comm);
}