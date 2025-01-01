DocumentazioneSezioni
Metodi di smussamento

Molti indicatori tecnici si basano su vari metodi di smussamento della serie di prezzi. Alcuni indicatori tecnici standard richiedono la specificazione del tipo smussamento come parametro di input. Per specificare il tipo desiderato di smussamento, vengono utilizzati identificatori elencati nell'enumerazione ENUM_MA_METHOD.

ENUM_MA_METHOD

ID

Descrizione

MODE_SMA

Media semplice

MODE_EMA

Media esponenziale

MODE_SMMA

Media smussata

MODE_LWMA

Media lineare-ponderata

Esempio:

double ExtJaws[];
double ExtTeeth[];
double ExtLips[];
//--- handles per medie mobili
int    ExtJawsHandle;
int    ExtTeethHandle;
int    ExtLipsHandle;
//--- ottenere gli handle di MA
ExtJawsHandle=iMA(NULL,0,JawsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtTeethHandle=iMA(NULL,0,TeethPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtLipsHandle=iMA(NULL,0,LipsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);

 