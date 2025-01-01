- Costanti Prezzo
- Metodi di smussamento
- Linee Indicatori
- Stili di Disegno
- Proprietà Indicatore Personalizzato
- Tipi di indicatori
- Identificatori Tipo di Dati
Metodi di smussamento
Molti indicatori tecnici si basano su vari metodi di smussamento della serie di prezzi. Alcuni indicatori tecnici standard richiedono la specificazione del tipo smussamento come parametro di input. Per specificare il tipo desiderato di smussamento, vengono utilizzati identificatori elencati nell'enumerazione ENUM_MA_METHOD.
ENUM_MA_METHOD
|
ID
|
Descrizione
|
MODE_SMA
|
Media semplice
|
MODE_EMA
|
Media esponenziale
|
MODE_SMMA
|
Media smussata
|
MODE_LWMA
|
Media lineare-ponderata
Esempio:
|
double ExtJaws[];