Proprietà dei Simboli

Per ottenere le correnti informazioni di mercato ci sono diverse funzioni: SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() e SymbolInfoString(). Il primo parametro è il nome del simbolo, i valori del parametro della seconda funzione possono essere uno degli identificatori di ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE e ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.

Per la funzioneSymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Identificatore

Descrizione

Tipo

SYMBOL_SECTOR

The sector of the economy to which the asset belongs

ENUM_SYMBOL_SECTOR

SYMBOL_INDUSTRY

The industry or the economy branch to which the symbol belongs

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY

SYMBOL_CUSTOM

È un simbolo personalizzato – il simbolo è stato creato in modo sintetico basato su altri simboli dal Market Watch e/o da origini dati esterne

bool

SYMBOL_BACKGROUND_COLOR

Il colore dello sfondo utilizzato per il simbolo nel Market Watch

color

SYMBOL_CHART_MODE

Il tipo di prezzo usato per generare barre dei simboli, vale a dire Bid o Last

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

SYMBOL_EXIST

Il simbolo con questo nome esiste

bool

SYMBOL_SELECT

Symbol è selezionato in Market Watch

bool

SYMBOL_VISIBLE

Il simbolo è visibile in Market Watch.

 

Alcuni simboli (per lo più, questi sono i tassi di transazione (cross rates) necessari per il calcolo dei requisiti di margine o profitti in valuta di deposito) vengono selezionati automaticamente, ma in genere non sono visibili nel Market Watch. Per essere visualizzati, tali simboli devono essere selezionati esplicitamente.

bool

SYMBOL_SESSION_DEALS

Numero di affari nella sessione corrente

long

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Numero di ordini Buy in questo momento

long

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Numero di ordini Sell in questo momento

long

SYMBOL_VOLUME

Volume dell'ultima transazione

long

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Volume massimo del giorno

long

SYMBOL_VOLUMELOW

Volume minimo del giorno

long

SYMBOL_TIME

Orario dell'ultima quotazione

datetime

SYMBOL_TIME_MSC

Tempo dell'ultima quotazione in millisecondi dal 1970.01.01

long

SYMBOL_DIGITS

Cifre dopo la virgola decimale

int

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

Indicazione di uno spread fluttuante

bool

SYMBOL_SPREAD

Valore differenziale in punti

int

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Numero massimo di richieste mostrate in Profondità di Mercato. Per i simboli che non hanno coda di richieste, il valore è uguale a zero.

int

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

Modalità di calcolo del prezzo del contratto

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

SYMBOL_TRADE_MODE

Tipo ordine di esecuzione

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

SYMBOL_START_TIME

Data di inizio simbolo di trade (di solito usato per i futures)

datetime

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

Data di scadenza del commercio di trade (di solito usato per i futures)

datetime

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

Rientro minimo in punti dal prezzo corrente più vicino per piazzare ordini di Stop

int

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

Distanza per congelare le operazioni di trade in punti

int

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

Modalità di esecuzione affare

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

SYMBOL_SWAP_MODE

Modalità di calcolo swap

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

Giorno della settimana per caricare swap di rollover a 3 giorni

ENUM_DAY_OF_WEEK

SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG

Calcolo del margine di copertura utilizzando la gamba più grande (Buy o Sell)

bool

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

Flags di ordine consentito modalità di espirazione

int

SYMBOL_FILLING_MODE

Flags di ordine consentito modalità di riempimento

int

SYMBOL_ORDER_MODE

Flags dei consentiti tipi di ordine

int

SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Scadenza degli ordini Stop Loss o Take Profit, se SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Buono fino ad annullamento)

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

SYMBOL_OPTION_MODE

Tipo di Opzione

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Opzione destra (Chiamata/Messa)

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Per la funzione SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Identificatore

Descrizione

Tipo

SYMBOL_BID

Bid - migliore offerta sell

double

SYMBOL_BIDHIGH

Massimo Bid del giorno

double

SYMBOL_BIDLOW

Minimo Bid del giorno

double

SYMBOL_ASK

Ask - migliore offerta buy

double

SYMBOL_ASKHIGH

Massimo Ask del giorno

double

SYMBOL_ASKLOW

Minimo Ask del giorno

double

SYMBOL_LAST

Prezzo dell'ultima transazione

double

SYMBOL_LASTHIGH

Ultima massima del giorno

double

SYMBOL_LASTLOW

Ultima minima del giorno

double

SYMBOL_VOLUME_REAL

Volume dell'ultima transazione

double

SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL

Volume massimo del giorno

double

SYMBOL_VOLUMELOW_REAL

Volume minimo del giorno

double

SYMBOL_OPTION_STRIKE

Il prezzo di strike di un'opzione. Il prezzo al quale un acquirente di opzioni può acquistare (in un'opzione Call) o vendere (in un'opzione Put) l'attività sottostante, ed il venditore di opzione è obbligato a vendere o acquistare l'importo corrispondente dell'attività sottostante.

double

SYMBOL_POINT

Valore punti del Symbol

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

Valore di SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Prezzo tick calcolato per una posizione favorevole

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

P​rezzo tick calcolato per una posizione in perdita

double

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Cambiamento prezzo minimo

double

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Grandezza del contratto di trade

double

SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST

Interessi maturati– interessi cedola accumulati, vale a dire parte dell'interesse cedola calcolato in proporzione al numero di giorni successivi all'emissione coupon o all'ultimo pagamento di interessi coupon

double

SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE

Valore nominale – valore iniziale di obbligazione impostato dall'emittente

double

SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE

La liquidità è la quota dell'attività che può essere utilizzata per il margine.

double

SYMBOL_VOLUME_MIN

Volume minimo per un affare

double

SYMBOL_VOLUME_MAX

Volume massimo per un affare

double

SYMBOL_VOLUME_STEP

Cambio di step minimo per l'esecuzione dell'affare

double

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Massimo volume consentito aggregato di una posizione aperta ed ordini pendenti in una direzione (acquisto o vendita) per il simbolo. Per esempio, con la limitazione di 5 lotti, si può avere una posizione aperta buy con il volume di 5 lotti e posizionare un ordine pendente Sell Limit con il volume di 5 lotti. Ma in questo caso non è possibile inserire un ordine pendente Buy Limit (in quanto il volume totale in una direzione supererà il limite) o piazzare Sell Limit con il volume più di 5 lotti.

double

SYMBOL_SWAP_LONG

Valore di swap Long

double

SYMBOL_SWAP_SHORT

Valore di swap Short

double

SYMBOL_SWAP_SUNDAY

Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per le posizioni overnight rinnovate da DOMENICA al giorno successivo. Sono supportati i seguenti valori:

  • 0 – non viene addebitato alcuno swap
  • 1 – swap singolo
  • 3 – swap triplo

double

SYMBOL_SWAP_MONDAY

Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate dal lunedì al martedì

double

SYMBOL_SWAP_TUESDAY

Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da martedì a mercoledì

double

SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY

Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da mercoledì a giovedì

double

SYMBOL_SWAP_THURSDAY

Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da giovedì a venerdì

double

SYMBOL_SWAP_FRIDAY

Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da venerdì a sabato

double

SYMBOL_SWAP_SATURDAY

Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da sabato a domenica

double

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

Il margine iniziale indica l'importo nella valuta di margine richiesto per aprire una posizione con il volume di un lotto. E' usato per controllare le attività di un cliente quando lui o lei entra nel mercato.

 

La funzione SymbolInfoMarginRate() fornisce dati sulla quantità di margine addebitato in base al tipo di ordine ed alla direzione.

double

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

Il margine di mantenimento. Se è impostato, imposta la quantità margine nella valuta margine del simbolo, caricato di un lotto. E' usato per controllare le attività di un cliente quando cambiano gli status del suo account. Se il margine di mantenimento è uguale a 0, viene utilizzato il margine iniziale.

 

La funzione SymbolInfoMarginRate() fornisce dati sulla quantità di margine addebitato in base al tipo di ordine ed alla direzione.

double

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Sommatoria del volume degli affari della sessione corrente

double

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Sommatoria del turnover della sessione corrente

double

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Sommatoria dell'interesse aperto

double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Volume corrente di ordini Buy

double

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Corrente volume di ordini Sell

double

SYMBOL_SESSION_OPEN

Prezzo di apertura della sessione corrente

double

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Prezzo di chiusura della sessione corrente

double

SYMBOL_SESSION_AW

Prezzo medio ponderato della sessione corrente

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Prezzo di liquidazione della sessione corrente

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

Prezzo minimo della sessione corrente

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

Prezzo massimo della sessione corrente

double

SYMBOL_MARGIN_HEDGED

Dimensione del contratto o valore di margine per un lotto di posizioni hedged (posizioni opposte di un simbolo). Sono possibili due metodi di calcolo dei margini per le posizioni hedged. Il metodo di calcolo è definito dal broker.

 

Calcolo base:

  • Se il margine iniziale (SYMBOL_MARGIN_INITIAL) è specificato per un simbolo, il margine coperto(hedged) viene specificato come valore assoluto (in termini monetari).
  • Se il margine iniziale non è specificato (uguale a 0), SYMBOL_MARGIN_HEDGED è uguale alla dimensione del contratto che verrà utilizzato per calcolare il margine dalla formula appropriata in base al tipo dello strumento finanziario (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).

 

Calcolo per la posizione più grande:

  • Il valore SYMBOL_MARGIN_HEDGED non viene preso in considerazione.
  • Viene calcolato il volume di tutte le posizioni short e long di un simbolo.
  • Per ciascuna direzione viene calcolato un prezzo medio ponderato aperto ed un tasso medio di conversione ponderato alla valuta di deposito.
  • Successivamente, utilizzando la formula appropriata scelta in base al tipo di simbolo (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) il margine è calcolato per la parte short e la parte long.
  • Il più grande dei valori viene utilizzato come margine.

double

SYMBOL_PRICE_CHANGE

Variazione del prezzo corrente rispetto alla fine del giorno di negoziazione precedente in %

double

SYMBOL_PRICE_VOLATILITY

Volatilità dei prezzi in %

double

SYMBOL_PRICE_THEORETICAL

Prezzo teorico dell'opzione

double

SYMBOL_PRICE_DELTA

Il delta dell' opzione/warrant mostra il valore in base al quale il prezzo dell'opzione cambia, quando il prezzo dell'attività sottostante (underlying asset) cambia di 1

double

SYMBOL_PRICE_THETA

Il theta dell' opzione/warrant mostra il numero di punti che il prezzo dell'opzione deve perdere ogni giorno a causa di una rottura temporanea, ovvero quando si avvicina la data di scadenza

double

SYMBOL_PRICE_GAMMA

Il gamma dell'opzione/warrant mostra il tasso di variazione del delta - quanto velocemente o quanto lentamente cambia il premio dell'opzione

double

SYMBOL_PRICE_VEGA

Il vega dell'opzione/warrant mostra il numero di punti in cui il prezzo dell'opzione cambia quando la volatilità cambia dell' 1%

double

SYMBOL_PRICE_RHO

Il rho dell' opzione/warrant riflette la sensibilità del prezzo teorico dell'opzione rispetto al tasso di interesse che varia dell'1%

double

SYMBOL_PRICE_OMEGA

Omega dell'opzione/warrant. L'elasticità dell'opzione mostra una variazione percentuale relativa del prezzo dell'opzione in base alla variazione percentuale del prezzo dell'attività sottostante

double

SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY

La sensibilità dell'opzione/warrant mostra di quanti punti il prezzo dell'attività sottostante (underlying asset) dell'opzione dovrebbe cambiare, in modo che il prezzo dell'opzione cambi di un punto

double

Per le funzioni SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Identificatore

Descrizione

Tipo

SYMBOL_BASIS

L'asset sottostante di un derivato

string

SYMBOL_CATEGORY

Il nome del settore o categoria al quale appartiene il simbolo di trading

string

SYMBOL_COUNTRY

The country to which the financial symbol belongs

string

SYMBOL_SECTOR_NAME

The sector of the economy to which the financial symbol belongs

string

SYMBOL_INDUSTRY_NAME

The industry branch or the industry to which the financial symbol belongs

string

SYMBOL_CURRENCY_BASE

Valuta base di un simbolo

string

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

Valuta di profitto

string

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

Valuta di margine

string

SYMBOL_BANK

Feeder della corrente quotazione

string

SYMBOL_DESCRIPTION

Descrizione del simbolo

string

SYMBOL_EXCHANGE

Il nome dell' exchange in cui si fa trading del simbolo finanziario

string

SYMBOL_FORMULA

La formula utilizzata per il prezzo personalizzato dei simboli. Se il nome di un simbolo finanziario utilizzato nella formula inizia con una cifra o contiene un carattere speciale ((">" ", ".", "-", "&", "#" e cosi via.) devono essere utilizzate le virgolette attorno a questo nome simbolo.

  • Simbolo sintetico: "@ESU19"/EURCAD
  • Calendar spread: "Si-9.13"-"Si-6.13"
  • Euro index: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785)

string

SYMBOL_ISIN

Il nome di un simbolo nel sistema ISIN (International Securities Identification Number). L'International Securities Identification Number è un codice a 12 cifre alfanumerico che identifica in modo univoco una security. La presenza di questa proprietà del simbolo è determinata dal lato del trade server.

string

SYMBOL_PAGE

L'indirizzo della pagina web contenente informazioni sui simboli. Questo indirizzo verrà visualizzato come un collegamento durante la visualizzazione delle proprietà dei simboli nel terminale

string

SYMBOL_PATH

Percorso nell'albero del simbolo

string

 

Un chart dei prezzi dei simboli può essere basato su prezzi Bid o Last. Il prezzo scelto per i chart dei simboli influenza anche la generazione e la visualizzazione di barre nel terminale. I valori possibili della proprietà SYMBOL_CHART_MODE sono descritti in ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Identificatore

Descrizione

SYMBOL_CHART_MODE_BID

Le barre si basano sui prezzi Bid

SYMBOL_CHART_MODE_LAST

Le barre si basano sui prezzi Last

 

Per ogni simbolo, possono essere specificate diverse modalità di espirazione di ordini pendenti. Una flag viene è abbinata a ciascuna modalità. Le flags possono essere combinati utilizzando l'operazione di logicaOR (||), per esempio, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Al fine di verificare se una determinata modalità è consentita per il simbolo, il risultato della logica AND (&) dovrebbe essere confrontato con la modalità flag.

Se è specificato il flag SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED per un simbolo, allora durante l'invio di un ordine pendente, è possibile specificare il momento fino a che che questo ordine pendente sarà valido.

Identificatore

Valore

Descrizione

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

1

L'ordine è valido durante un periodo di tempo illimitato, fino a quando non viene esplicitamente annullato

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

2

L'ordine è valido fino alla fine della giornata

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

4

L'orario di espirazione viene specificato nell'ordine

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

8

L'orario di scadenza è specificato nell'ordine

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Controlla se la modalità di espirazione specificata è consentita               |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)
  {
//--- Ottiene il valore della proprietà che descrive le modalità di espirazione ammessa
   int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);
//--- Restituisce true, se la modalità exp_type è consentita
   return((expiration&exp_type)==exp_type);
  }

 

Se la proprietà SYMBOL_EXPIRATION_MODE è impostata su SYMBOL_EXPIRATION_GTC (buono fino alla cancellazione), la scadenza degli ordini pendenti, nonché degli ordini di Stop Loss/Take Profit dovrebbe essere impostata ulteriormente utilizzando l'enumerazione ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Identificatore

Descrizione

SYMBOL_ORDERS_GTC

Gli ordini pendenti e i livelli di Stop Loss/Take Profit sono validi per un periodo illimitato fino alla loro cancellazione esplicita

SYMBOL_ORDERS_DAILY

Gli ordini sono validi durante un giorno di trading. Alla fine della giornata vengono eliminati tutti i livelli di Stop Loss e Take Profit, nonché gli ordini pendenti.

SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS

Quando cambia un giorno trade, vengono eliminati solo gli ordini pendenti, mentre i livelli di Stop Loss e Take Profit vengono mantenuti.

 

Quando si invia un ordine, è possibile specificare il criterio di riempimento per il volume impostato nel l'ordine. Le modalità di riempimento ordine ammesse per ogni simbolo sono indicate nella tabella. È possibile impostare diverse modalità di un simbolo dalla combinazione di flags. I flag possono essere combinati dal funzionamento della logica OR (|), ad esempio,SYMBOL_FILLING_FOK | SYMBOL_FILLING_IOC. Al fine di verificare se una determinata modalità è consentita per il simbolo, il risultato dell' AND logico (&) dovrebbe essere confrontato con la modalità flag.

Fill Policy

Identificatore

Valore

Descrizione

Fill or Kill

SYMBOL_FILLING_FOK

1

Questa regola significa che un affare può essere eseguito solo con il volume specificato. Se la quantità necessaria di uno strumento finanziario non è attualmente disponibile sul mercato, l'ordine non verrà eseguito. Il volume richiesto può essere riempito con diverse offerte disponibili sul mercato al momento.

Immediate or Cancel

SYMBOL_FILLING_IOC

2

In questo caso un trader si impegna ad eseguire un affare con il volume massimo disponibile sul mercato entro quello indicato nell'ordine. Nel caso in cui l'ordine non può essere riempito completamente, il volume disponibile dell'ordine sarà riempito, e il volume rimanente verrà annullato. La possibilità di utilizzare gli ordini IOC è determinata dal trade server.

Passivo

SYMBOL_FILLING_BOC

4

La politica BcC (Book-or-Cancel) presuppone che un ordine possa essere effettuato solo nel Depth of Market e non possa essere eseguito immediatamente. Se l'ordine può essere eseguito immediatamente quando piazzato, allora viene annullato.

 

Infatti, questa politica di esecuzione può essere specificata solo quando il prezzo dell'ordine piazzato è peggiore del mercato attuale. Gli ordini BoC sono utilizzati per implementare la negoziazione passiva, in modo che l'ordine non venga eseguito immediatamente al momento dell'immissione e non influisca sulla liquidità corrente.

 

Sono supportati solo gli ordini limit e stop limit, ovvero la flag SYMBOL_ORDER_MODE dovrebbe contenere i valori SYMBOL_ORDER_LIMIT e/o SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT.

Return

Nessun Identificatore

 

Questa policy viene utilizzata solo per ordini di mercato (Buy e Sell), ordini limit e stop limit e solo per i simboli con l'esecuzione a Mercato o Exchange. In caso di riempimento parziale di un ordine di mercato o di ordine limit con un volume rimanente, non viene cancellato, ma ulteriormente elaborato.

Nella modalità di esecuzione a Richiesta ed Istantanea, per gli ordini di mercato viene sempre usata la policy di riempimento Fill or Kill, e la policy Return viene sempra usata per gli ordini limit. In questo caso, quando si inviano ordini usando OrderSend o OrderSendAsync, non è necessario specificare un criterio di riempimento per essi.

Nelle modalità di esecuzione Market ed Exchange la polocy Return è sempre consentito per tutti i tipi di ordine. Per scoprire se le altre policy sono ammesse, utilizzare le proprietà SYMBOL_FILLING_FOK e SYMBOL_FILLING_IOC.

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Controlla se la modalità di riempimento specificata è consentita               |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)
  {
//--- Ottiene il valore della proprietà che descrive le modalità di riempimento consentite
   int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
//--- Restituisce true, se la modalità fill_type è consentita
   return((filling & fill_type)==fill_type);
  }

 

Quando si invia una richiesta di trade usando la funzione OrderSend() , un tipo di ordine dall'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE deve essere specificato per alcune operazioni. Non tutti i tipi di ordini possono essere consentiti per uno specifico simbolo. SYMBOL_ORDER_MODE la proprietà descrive le flags dei tipi di ordine consentiti.

Identificatore

Valore

Descrizione

SYMBOL_ORDER_MARKET

1

Gli ordini di Mercato sono consentiti (Buy e Sell)

SYMBOL_ORDER_LIMIT

2

Gli ordini Limit sono ammessi (Buy Limit e Sell Limit)

SYMBOL_ORDER_STOP

4

Ordini di Stop sono ammessi (Buy Stop e Sell Stop)

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

8

Ordini Stop-limit sono ammessi (Buy Stop Limit e Sell Stop Limit)

SYMBOL_ORDER_SL

16

Stop Loss è consentito

SYMBOL_ORDER_TP

32

Take Profit è consentito

SYMBOL_ORDER_CLOSEBY

64

Autorizzazione di una Chiusura Per Operazione, ovvero chiusura di una posizione da un'altra posizione aperta sugli stessi strumenti, ma nella direzione opposta. La proprietà è impostata per gli account con il sistema di account hedging (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| La funzione stampa i tipi di ordine consentiti per il simoblo                  |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)
  {
//--- riceve il valore della proprietà che descrivendo i tipi di ordine consentiti
   int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);
//--- controlla ordini di mercato (Market Execution)
   if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)
      Print(symbol+": Gli ordini di Mercato sono consentiti (Buy e Sell)");
//--- controlla Ordini Limit
   if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)
      Print(symbol+": Ordini Buy Limit e Sell Limit sono consentiti");
//--- controlla Ordini di Stop
   if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)
      Print(symbol+": Ordini Buy Stop e Sell Stop sono consentiti");
//--- controlla ordini Stop Limit
   if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)
      Print(symbol+": Ordini Buy Stop Limit e Sell Stop Limit sono consentiti");
//--- controlla se il piazzare ordini Stop Loss è consentito
   if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)
      Print(symbol+":Ordini Stop Loss sono consentiti");
//--- controlla se piazzare ordini Take Profit è consentito
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)
      Print(symbol+":Ordini Take Profit sono consentiti");
//---
  }

 

L'enumerazione ENUM_SYMBOL_CALC_MODE viene utilizzata per ottenere informazioni su come i requisiti di margine per un simbolo vengono calcolati.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Identificatore

Descrizione

Formula

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Modalità Forex - calcolo del margine e del di profitto per Forex

Margine: Lotti*Grandezza_Contratto/Leva * Tasso_del_Margine

 

Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_contratto * Lotti

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE

Forex Modalità No Leva — calcolo del profitto e margine per i simboli Forex senza tenere in considerazione la leva

Margine:  Lotti * Grandezza_Contratto * Tasso_del_Margine

 

Profitto:   (prezzo_close - prezzo_open) * Grandezza_Contratto * Lotti

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Modalità Futures - calcolo del margine e del profitto per i futures

Margine: Lotti * MargineIniziale * Tasso_del_Margine

 

Profitto:  (prezzo_close - prezzo_open) * PrezzoTick / GrandezzaTick * Lotti

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

Modalità CFD - calcolo del margine e del profitto e CFD

Margine: Lotti * Grandezza * PrezzoDiMercato * Tasso_del_Margine

 

Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_Contratto * Lotti

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

Modalità indici CFD - calcolo del margine e del profitto per indici CFD

Margine: (Lotti * GrandezzaContratto * PrezzoDiMercato) / PrezzoTick / GrandezzaTick * Tasso_del_Margine

 

Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_Contratto * Lotti

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

Modalità CFD Leverage - calcolo del margine e del profitto per CFD al trading leverage

Margine: (Lotti * GrandezzaContratto * PrezzoDiMercato) / Leva * Tasso_del_Margine

 

Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_Contratto * Lotti

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Modalità di Scambio - calcolo del margine e del profitto per i titoli di trade in uno stock exchange / borsa

Margine: Lotti * GrandezzaContratto * LastPrice * Tasso_del_Margine

 

Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_Contratto * Lotti

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Modalità Futures - calcolo del margine e del profitto per i contratti futures in uno stock exchange / borsa

Margine: Lotti * MargineIniziale * Margin_Rate o Lotti * MargineDiMantenimento * Tasso_del_Margine

 

Profitto:  (prezzo_close - prezzo_open) * Lotti * PrezzoTick / GrandezzaTick

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

Modalità FORTS Futures - calcolo del margine e del profitto per i contratti futures sui FORTS. Il margine può essere ridotto dalla quantità di deviazione MarginDiscount secondo le seguenti regole:

1. Se il prezzo di una posizione long (ordine di acquisto buy) è inferiore al prezzo stimato, MarginDiscount = Lotti * ((PriceSettle-PrezzoOrdine) * PrezzoTick / GrandezzaTick)

2. Se il prezzo di una posizione short (ordine di vendita sell) supera il prezzo stimato, MarginDiscount = Lots * ((PrezzoOrdine-PriceSettle) * PrezzoTick / GrandezzaTick)

dove:

    • PriceSettle - prezzo stimato (clearing) della seduta precedente;
    • PriceOrder(PrezzoOrdine) - posizione prezzo medio ponderato o prezzo di apertura fissato nell'ordine (richiesta);
    • TickPrice(PrezzoTick) - prezzo tick (costo della variazione di prezzo di un punto)
    • TickSize(GrandezzaTick) - grandezza tick (minima variazione di step di prezzo)

Margine: Lotti * MargineIniziale * Tasso_del_Margine o Lotti * Margine_Di_Mantenimento * Tasso_del_Margine

 

Profitto:  (prezzo_close - prezzo_open) * Lotti * PrezzoTick / GrandezzaTick

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS

Modalità Obbligazioni in borsa (exchange bonds) - calcolo del margine e del profitto per il trading di obbligazioni in borsa(stock exchange)

Margine: Lotti * GrandezzaContratto * ValoreDiFacciata * prezzo_open * / 100

 

Profitto: Lotti * prezzo_close * ValoreDiFacciata * Grandezza_Contratto + InteresseMaturato * Lotti * GrandezzaContratto

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX

Modalità scambio MOEX in borsa - calcolo del margine e profitto per il trading di titoli(securities) borsa(stock) su MOEX

Margine: Lotti * GrandezzaContratto * PrezzoLast * Tasso_del_Margine

 

Profitto: (prezzo_close - prezzo_open) * Grandezza_Contratto * Lotti

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX

Cambio modalità MOEX Bonds - calcolo del margine e del profitto per in trading obbligazioni(bonds) su MOEX

Margine: Lotti * GrandezzaContratto * ValoreDiFacciata * prezzo_open  / 100

 

Profitto: Lotti * prezzo_close * ValoreDiFacciata * Grandezza_Contratto + InteresseMaturato * Lotti * GrandezzaContratto

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Modalità collaterale - un simbolo viene utilizzato come attività non negoziabile su un conto di trading. Il valore di mercato di una posizione aperta è calcolato in base al volume, al prezzo corrente di mercato, alla dimensione del contratto e al rapporto di liquidità. Il valore è incluso in Assets, che vengono aggiunti ad Equity. Le posizioni aperte di tali simboli aumentano la quantità di Margine Libero e vengono utilizzate come margine aggiuntivo (collaterale) per le posizioni aperte di strumenti negoziabili.

Margine: no

Profitto:  no

 

Valore del Margine: Lots * GrandezzaContratto * PrezzoDiMercato * LiqudityRate

 

Ci sono diversi modi di scambio di simboli. Le informazioni sulle modalità di trading di un certo simbolo si riflettono nei valori dell'enumerazione ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Identificatore

Descrizione

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Il trade è disabilitato per il simbolo

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

Permesso solo per posizioni long

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

Permesso solo per posizioni short

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

Permesso solo operazioni di chiusura posizioni

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Non ci sono restrizioni trade

 

Possibili modalità di esecuzione di un affare per un certo simbolo sono definiti nell'enumerazione ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Identificatore

Descrizione

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Esecuzione a richiesta

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Esecuzione istantanea

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

Esecuzione a mercato

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Esecuzione di scambio

 

Metodi di calcolo di swap al trasferimento posizione vengono specificati nell'enumerazione ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. Il metodo di calcolo di swap determina le unità di misura dei parametri SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT. Ad esempio, se gli swap vengono addebitati nella valuta di deposito client, allora i valori di tali parametri sono specificati come una somma di denaro nella valuta di deposito del cliente.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Identificatore

Descrizione

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

Swap disabilitato (senza swap)

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Gli swap sono espressi in punti

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta di base del simbolo

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta margine del simbolo

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta di deposito del cliente

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT

Gli swap vengono addebitati in denaro nella valuta di calcolo del profitto

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Gli swap vengono caricati come interesse specifico annuale del prezzo di uno strumento al calcolo dello swap (l'anno standard della banca è 360 giorni)

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Gli swap vengono caricati come interesse specifico annuale del prezzo di apertura della posizione (l'anno standard della banca è 360 giorni)

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Gli swap vengono caricati dalla riapertura delle posizioni. Al termine di una giornata di trading la posizione viene chiusa. Il giorno dopo viene riaperto dai punti +/- specificati del prezzo di chiusura (parametri SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Gli swap vengono caricati dalla riapertura delle posizioni. Al termine di una giornata di trading la posizione viene chiusa. Il giorno dopo viene riaperto dai punti +/- specificati del prezzo Bid corrente (parametri SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)

 

I valori dell'enumerazione ENUM_DAY_OF_WEEK vengono utilizzati per specificare i giorni della settimana.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Identificatore

Descrizione

SUNDAY

Domenica

MONDAY

Lunedi

TUESDAY

Martedì

WEDNESDAY

Mercoledì

THURSDAY

Giovedi

FRIDAY

Venerdì

SATURDAY

Sabato

 

Un'opzione è un contratto che dà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un bene sottostante (beni, titoli, futures, ecc.) ad un prezzo specificato prima o prima di una data specifica. Le seguenti enumerazioni descrivono le proprietà delle opzioni, tra cui il tipo di opzione e il diritto che ne derivano.  

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Identificatore

Descrizione

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

Un'opzione di chiamata (call) ti consente di acquistare un asset(attività) ad un prezzo specificato

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

L'opzione di messa (put) ti consente di vendere un asset(attività) ad un prezzo specificato

 

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Identificatore

Descrizione

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

L'opzione europea può essere esercitata solo in una data specifica (scadenza, data di esecuzione, data di consegna)

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

L'opzione americana può essere esercitata in qualsiasi giorno di trading prima o prima della scadenza. È specificato il periodo entro il quale un acquirente può esercitare l'opzione

 

Financial instruments are categorized by sectors of the economy. An economic sector is a part of economic activity which has specific characteristics, economic goals, functions and behavior, which allow separating this sector from other parts of the economy. ENUM_SYMBOL_SECTOR lists the economic sectors which a trading instruments can belong to.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

ID

Description

SECTOR_UNDEFINED

Undefined

SECTOR_BASIC_MATERIALS

Basic materials

SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES

Communication services

SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL

Consumer cyclical

SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE

Consumer defensive

SECTOR_CURRENCY

Currencies

SECTOR_CURRENCY_CRYPTO

Cryptocurrencies

SECTOR_ENERGY

Energy

SECTOR_FINANCIAL

Finance

SECTOR_HEALTHCARE

Healthcare

SECTOR_INDUSTRIALS

Industrials

SECTOR_REAL_ESTATE

Real estate

SECTOR_TECHNOLOGY

Technology

SECTOR_UTILITIES

Utilities

 

Each financial instrument can be assigned to a specific type of industry or economy branch. An industry is a branch of an economy that produces a closely related set of raw materials, goods, or services. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY lists industries which a trading instrument can belong to.

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #

ID

Description

INDUSTRY_UNDEFINED

Undefined

Basic materials

INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS

Agricultural inputs

INDUSTRY_ALUMINIUM

Aluminium

INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS

Building materials

INDUSTRY_CHEMICALS

Chemicals

INDUSTRY_COKING_COAL

Coking coal

INDUSTRY_COPPER

Copper

INDUSTRY_GOLD

Gold

INDUSTRY_LUMBER_WOOD

Lumber and wood production

INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS

Other industrial metals and mining

INDUSTRY_PRECIOUS_METALS

Other precious metals and mining

INDUSTRY_PAPER

Paper and paper products

INDUSTRY_SILVER

Silver

INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS

Specialty chemicals

INDUSTRY_STEEL

Steel

Communication services

INDUSTRY_ADVERTISING

Advertising agencies

INDUSTRY_BROADCASTING

Broadcasting

INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA

Electronic gaming and multimedia

INDUSTRY_ENTERTAINMENT

Entertainment

INDUSTRY_INTERNET_CONTENT

Internet content and information

INDUSTRY_PUBLISHING

Publishing

INDUSTRY_TELECOM

Telecom services

Consumer cyclical

INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING

Apparel manufacturing

INDUSTRY_APPAREL_RETAIL

Apparel retail

INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS

Auto manufacturers

INDUSTRY_AUTO_PARTS

Auto parts

INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP

Auto and truck dealerships

INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES

Department stores

INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES

Footwear and accessories

INDUSTRY_FURNISHINGS

Furnishing, fixtures and appliances

INDUSTRY_GAMBLING

Gambling

INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL

Home improvement retail

INDUSTRY_INTERNET_RETAIL

Internet retail

INDUSTRY_LEISURE

Leisure

INDUSTRY_LODGING

Lodging

INDUSTRY_LUXURY_GOODS

Luxury goods

INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS

Packaging and containers

INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES

Personal services

INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES

Recreational vehicles

INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION

Residential construction

INDUSTRY_RESORTS_CASINOS

Resorts and casinos

INDUSTRY_RESTAURANTS

Restaurants

INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL

Specialty retail

INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING

Textile manufacturing

INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES

Travel services

Consumer defensive

INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS

Beverages - Brewers

INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO

Beverages - Non-alcoholic

INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES

Beverages - Wineries and distilleries

INDUSTRY_CONFECTIONERS

Confectioners

INDUSTRY_DISCOUNT_STORES

Discount stores

INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG

Education and training services

INDUSTRY_FARM_PRODUCTS

Farm products

INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION

Food distribution

INDUSTRY_GROCERY_STORES

Grocery stores

INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS

Household and personal products

INDUSTRY_PACKAGED_FOODS

Packaged foods

INDUSTRY_TOBACCO

Tobacco

Energy

INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING

Oil and gas drilling

INDUSTRY_OIL_GAS_EP

Oil and gas extraction and processing

INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT

Oil and gas equipment and services

INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED

Oil and gas integrated

INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM

Oil and gas midstream

INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING

Oil and gas refining and marketing

INDUSTRY_THERMAL_COAL

Thermal coal

INDUSTRY_URANIUM

Uranium

Finance

INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND

Exchange traded fund

INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT

Assets management

INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED

Banks - Diversified

INDUSTRY_BANKS_REGIONAL

Banks - Regional

INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS

Capital markets

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT

Closed-End fund - Debt

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY

Closed-end fund - Equity

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN

Closed-end fund - Foreign

INDUSTRY_CREDIT_SERVICES

Credit services

INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE

Financial conglomerates

INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE

Financial data and stock exchange

INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS

Insurance brokers

INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED

Insurance - Diversified

INDUSTRY_INSURANCE_LIFE

Insurance - Life

INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY

Insurance - Property and casualty

INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE

Insurance - Reinsurance

INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY

Insurance - Specialty

INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE

Mortgage finance

INDUSTRY_SHELL_COMPANIES

Shell companies

Healthcare

INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY

Biotechnology

INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH

Diagnostics and research

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS

Drugs manufacturers - general

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC

Drugs manufacturers - Specialty and generic

INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS

Healthcare plans

INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION

Health information services

INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES

Medical care facilities

INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES

Medical devices

INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION

Medical distribution

INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS

Medical instruments and supplies

INDUSTRY_PHARM_RETAILERS

Pharmaceutical retailers

Industrials

INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE

Aerospace and defense

INDUSTRY_AIRLINES

Airlines

INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES

Airports and air services

INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS

Building products and equipment

INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT

Business equipment and supplies

INDUSTRY_CONGLOMERATES

Conglomerates

INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES

Consulting services

INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT

Electrical equipment and parts

INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION

Engineering and construction

INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY

Farm and heavy construction machinery

INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION

Industrial distribution

INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS

Infrastructure operations

INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS

Integrated freight and logistics

INDUSTRY_MARINE_SHIPPING

Marine shipping

INDUSTRY_METAL_FABRICATION

Metal fabrication

INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL

Pollution and treatment controls

INDUSTRY_RAILROADS

Railroads

INDUSTRY_RENTAL_LEASING

Rental and leasing services

INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION

Security and protection services

INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES

Specialty business services

INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY

Specialty industrial machinery

INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT

Stuffing and employment services

INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES

Tools and accessories

INDUSTRY_TRUCKING

Trucking

INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT

Waste management

Real estate

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT

Real estate - Development

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED

Real estate - Diversified

INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES

Real estate services

INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED

REIT - Diversified

INDUSTRY_REIT_HEALTCARE

REIT - Healthcase facilities

INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL

REIT - Hotel and motel

INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL

REIT - Industrial

INDUSTRY_REIT_MORTAGE

REIT - Mortgage

INDUSTRY_REIT_OFFICE

REIT - Office

INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL

REIT - Residential

INDUSTRY_REIT_RETAIL

REIT - Retail

INDUSTRY_REIT_SPECIALITY

REIT - Specialty

Technology

INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT

Communication equipment

INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE

Computer hardware

INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS

Consumer electronics

INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS

Electronic components

INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION

Electronics and computer distribution

INDUSTRY_IT_SERVICES

Information technology services

INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS

Scientific and technical instruments

INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT

Semiconductor equipment and materials

INDUSTRY_SEMICONDUCTORS

Semiconductors

INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION

Software - Application

INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE

Software - Infrastructure

INDUSTRY_SOLAR

Solar

Utilities

INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED

Utilities - Diversified

INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS

Utilities - Independent power producers

INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE

Utilities - Renewable

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC

Utilities - Regulated electric

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS

Utilities - Regulated gas

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER

Utilities - Regulated water

INDUSTRY_UTILITIES_FIRST

Start of the utilities services types enumeration. Corresponds to INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED.

INDUSTRY_UTILITIES_LAST

End of the utilities services types enumeration. Corresponds to INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER.

 