Proprietà dei Simboli

Per ottenere le correnti informazioni di mercato ci sono diverse funzioni: SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() e SymbolInfoString(). Il primo parametro è il nome del simbolo, i valori del parametro della seconda funzione possono essere uno degli identificatori di ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE e ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.

Per la funzioneSymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Identificatore Descrizione Tipo SYMBOL_SECTOR The sector of the economy to which the asset belongs ENUM_SYMBOL_SECTOR SYMBOL_INDUSTRY The industry or the economy branch to which the symbol belongs ENUM_SYMBOL_INDUSTRY SYMBOL_CUSTOM È un simbolo personalizzato – il simbolo è stato creato in modo sintetico basato su altri simboli dal Market Watch e/o da origini dati esterne bool SYMBOL_BACKGROUND_COLOR Il colore dello sfondo utilizzato per il simbolo nel Market Watch color SYMBOL_CHART_MODE Il tipo di prezzo usato per generare barre dei simboli, vale a dire Bid o Last ENUM_SYMBOL_CHART_MODE SYMBOL_EXIST Il simbolo con questo nome esiste bool SYMBOL_SELECT Symbol è selezionato in Market Watch bool SYMBOL_VISIBLE Il simbolo è visibile in Market Watch. Alcuni simboli (per lo più, questi sono i tassi di transazione (cross rates) necessari per il calcolo dei requisiti di margine o profitti in valuta di deposito) vengono selezionati automaticamente, ma in genere non sono visibili nel Market Watch. Per essere visualizzati, tali simboli devono essere selezionati esplicitamente. bool SYMBOL_SESSION_DEALS Numero di affari nella sessione corrente long SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS Numero di ordini Buy in questo momento long SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS Numero di ordini Sell in questo momento long SYMBOL_VOLUME Volume dell'ultima transazione long SYMBOL_VOLUMEHIGH Volume massimo del giorno long SYMBOL_VOLUMELOW Volume minimo del giorno long SYMBOL_TIME Orario dell'ultima quotazione datetime SYMBOL_TIME_MSC Tempo dell'ultima quotazione in millisecondi dal 1970.01.01 long SYMBOL_DIGITS Cifre dopo la virgola decimale int SYMBOL_SPREAD_FLOAT Indicazione di uno spread fluttuante bool SYMBOL_SPREAD Valore differenziale in punti int SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Numero massimo di richieste mostrate in Profondità di Mercato. Per i simboli che non hanno coda di richieste, il valore è uguale a zero. int SYMBOL_TRADE_CALC_MODE Modalità di calcolo del prezzo del contratto ENUM_SYMBOL_CALC_MODE SYMBOL_TRADE_MODE Tipo ordine di esecuzione ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE SYMBOL_START_TIME Data di inizio simbolo di trade (di solito usato per i futures) datetime SYMBOL_EXPIRATION_TIME Data di scadenza del commercio di trade (di solito usato per i futures) datetime SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Rientro minimo in punti dal prezzo corrente più vicino per piazzare ordini di Stop int SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Distanza per congelare le operazioni di trade in punti int SYMBOL_TRADE_EXEMODE Modalità di esecuzione affare ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION SYMBOL_SWAP_MODE Modalità di calcolo swap ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS Giorno della settimana per caricare swap di rollover a 3 giorni ENUM_DAY_OF_WEEK SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG Calcolo del margine di copertura utilizzando la gamba più grande (Buy o Sell) bool SYMBOL_EXPIRATION_MODE Flags di ordine consentito modalità di espirazione int SYMBOL_FILLING_MODE Flags di ordine consentito modalità di riempimento int SYMBOL_ORDER_MODE Flags dei consentiti tipi di ordine int SYMBOL_ORDER_GTC_MODE Scadenza degli ordini Stop Loss o Take Profit, se SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Buono fino ad annullamento) ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE SYMBOL_OPTION_MODE Tipo di Opzione ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE SYMBOL_OPTION_RIGHT Opzione destra (Chiamata/Messa) ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Per la funzione SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Identificatore Descrizione Tipo SYMBOL_BID Bid - migliore offerta sell double SYMBOL_BIDHIGH Massimo Bid del giorno double SYMBOL_BIDLOW Minimo Bid del giorno double SYMBOL_ASK Ask - migliore offerta buy double SYMBOL_ASKHIGH Massimo Ask del giorno double SYMBOL_ASKLOW Minimo Ask del giorno double SYMBOL_LAST Prezzo dell'ultima transazione double SYMBOL_LASTHIGH Ultima massima del giorno double SYMBOL_LASTLOW Ultima minima del giorno double SYMBOL_VOLUME_REAL Volume dell'ultima transazione double SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL Volume massimo del giorno double SYMBOL_VOLUMELOW_REAL Volume minimo del giorno double SYMBOL_OPTION_STRIKE Il prezzo di strike di un'opzione. Il prezzo al quale un acquirente di opzioni può acquistare (in un'opzione Call) o vendere (in un'opzione Put) l'attività sottostante, ed il venditore di opzione è obbligato a vendere o acquistare l'importo corrispondente dell'attività sottostante. double SYMBOL_POINT Valore punti del Symbol double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE Valore di SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Prezzo tick calcolato per una posizione favorevole double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS P​rezzo tick calcolato per una posizione in perdita double SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE Cambiamento prezzo minimo double SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE Grandezza del contratto di trade double SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST Interessi maturati– interessi cedola accumulati, vale a dire parte dell'interesse cedola calcolato in proporzione al numero di giorni successivi all'emissione coupon o all'ultimo pagamento di interessi coupon double SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE Valore nominale – valore iniziale di obbligazione impostato dall'emittente double SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE La liquidità è la quota dell'attività che può essere utilizzata per il margine. double SYMBOL_VOLUME_MIN Volume minimo per un affare double SYMBOL_VOLUME_MAX Volume massimo per un affare double SYMBOL_VOLUME_STEP Cambio di step minimo per l'esecuzione dell'affare double SYMBOL_VOLUME_LIMIT Massimo volume consentito aggregato di una posizione aperta ed ordini pendenti in una direzione (acquisto o vendita) per il simbolo. Per esempio, con la limitazione di 5 lotti, si può avere una posizione aperta buy con il volume di 5 lotti e posizionare un ordine pendente Sell Limit con il volume di 5 lotti. Ma in questo caso non è possibile inserire un ordine pendente Buy Limit (in quanto il volume totale in una direzione supererà il limite) o piazzare Sell Limit con il volume più di 5 lotti. double SYMBOL_SWAP_LONG Valore di swap Long double SYMBOL_SWAP_SHORT Valore di swap Short double SYMBOL_SWAP_SUNDAY Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per le posizioni overnight rinnovate da DOMENICA al giorno successivo. Sono supportati i seguenti valori: 0 – non viene addebitato alcuno swap

1 – swap singolo

3 – swap triplo double SYMBOL_SWAP_MONDAY Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate dal lunedì al martedì double SYMBOL_SWAP_TUESDAY Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da martedì a mercoledì double SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da mercoledì a giovedì double SYMBOL_SWAP_THURSDAY Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da giovedì a venerdì double SYMBOL_SWAP_FRIDAY Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da venerdì a sabato double SYMBOL_SWAP_SATURDAY Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da sabato a domenica double SYMBOL_MARGIN_INITIAL Il margine iniziale indica l'importo nella valuta di margine richiesto per aprire una posizione con il volume di un lotto. E' usato per controllare le attività di un cliente quando lui o lei entra nel mercato. La funzione SymbolInfoMarginRate() fornisce dati sulla quantità di margine addebitato in base al tipo di ordine ed alla direzione. double SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE Il margine di mantenimento. Se è impostato, imposta la quantità margine nella valuta margine del simbolo, caricato di un lotto. E' usato per controllare le attività di un cliente quando cambiano gli status del suo account. Se il margine di mantenimento è uguale a 0, viene utilizzato il margine iniziale. La funzione SymbolInfoMarginRate() fornisce dati sulla quantità di margine addebitato in base al tipo di ordine ed alla direzione. double SYMBOL_SESSION_VOLUME Sommatoria del volume degli affari della sessione corrente double SYMBOL_SESSION_TURNOVER Sommatoria del turnover della sessione corrente double SYMBOL_SESSION_INTEREST Sommatoria dell'interesse aperto double SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME Volume corrente di ordini Buy double SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME Corrente volume di ordini Sell double SYMBOL_SESSION_OPEN Prezzo di apertura della sessione corrente double SYMBOL_SESSION_CLOSE Prezzo di chiusura della sessione corrente double SYMBOL_SESSION_AW Prezzo medio ponderato della sessione corrente double SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT Prezzo di liquidazione della sessione corrente double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN Prezzo minimo della sessione corrente double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX Prezzo massimo della sessione corrente double SYMBOL_MARGIN_HEDGED Dimensione del contratto o valore di margine per un lotto di posizioni hedged (posizioni opposte di un simbolo). Sono possibili due metodi di calcolo dei margini per le posizioni hedged. Il metodo di calcolo è definito dal broker. Calcolo base: Se il margine iniziale (SYMBOL_MARGIN_INITIAL) è specificato per un simbolo, il margine coperto(hedged) viene specificato come valore assoluto (in termini monetari).

Se il margine iniziale non è specificato (uguale a 0), SYMBOL_MARGIN_HEDGED è uguale alla dimensione del contratto che verrà utilizzato per calcolare il margine dalla formula appropriata in base al tipo dello strumento finanziario ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ). Calcolo per la posizione più grande: Il valore SYMBOL_MARGIN_HEDGED non viene preso in considerazione.

Viene calcolato il volume di tutte le posizioni short e long di un simbolo.

Per ciascuna direzione viene calcolato un prezzo medio ponderato aperto ed un tasso medio di conversione ponderato alla valuta di deposito.

Successivamente, utilizzando la formula appropriata scelta in base al tipo di simbolo ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ) il margine è calcolato per la parte short e la parte long.

Il più grande dei valori viene utilizzato come margine. double SYMBOL_PRICE_CHANGE Variazione del prezzo corrente rispetto alla fine del giorno di negoziazione precedente in % double SYMBOL_PRICE_VOLATILITY Volatilità dei prezzi in % double SYMBOL_PRICE_THEORETICAL Prezzo teorico dell'opzione double SYMBOL_PRICE_DELTA Il delta dell' opzione/warrant mostra il valore in base al quale il prezzo dell'opzione cambia, quando il prezzo dell'attività sottostante (underlying asset) cambia di 1 double SYMBOL_PRICE_THETA Il theta dell' opzione/warrant mostra il numero di punti che il prezzo dell'opzione deve perdere ogni giorno a causa di una rottura temporanea, ovvero quando si avvicina la data di scadenza double SYMBOL_PRICE_GAMMA Il gamma dell'opzione/warrant mostra il tasso di variazione del delta - quanto velocemente o quanto lentamente cambia il premio dell'opzione double SYMBOL_PRICE_VEGA Il vega dell'opzione/warrant mostra il numero di punti in cui il prezzo dell'opzione cambia quando la volatilità cambia dell' 1% double SYMBOL_PRICE_RHO Il rho dell' opzione/warrant riflette la sensibilità del prezzo teorico dell'opzione rispetto al tasso di interesse che varia dell'1% double SYMBOL_PRICE_OMEGA Omega dell'opzione/warrant. L'elasticità dell'opzione mostra una variazione percentuale relativa del prezzo dell'opzione in base alla variazione percentuale del prezzo dell'attività sottostante double SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY La sensibilità dell'opzione/warrant mostra di quanti punti il prezzo dell'attività sottostante (underlying asset) dell'opzione dovrebbe cambiare, in modo che il prezzo dell'opzione cambi di un punto double

Per le funzioni SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Identificatore Descrizione Tipo SYMBOL_BASIS L'asset sottostante di un derivato string SYMBOL_CATEGORY Il nome del settore o categoria al quale appartiene il simbolo di trading string SYMBOL_COUNTRY The country to which the financial symbol belongs string SYMBOL_SECTOR_NAME The sector of the economy to which the financial symbol belongs string SYMBOL_INDUSTRY_NAME The industry branch or the industry to which the financial symbol belongs string SYMBOL_CURRENCY_BASE Valuta base di un simbolo string SYMBOL_CURRENCY_PROFIT Valuta di profitto string SYMBOL_CURRENCY_MARGIN Valuta di margine string SYMBOL_BANK Feeder della corrente quotazione string SYMBOL_DESCRIPTION Descrizione del simbolo string SYMBOL_EXCHANGE Il nome dell' exchange in cui si fa trading del simbolo finanziario string SYMBOL_FORMULA La formula utilizzata per il prezzo personalizzato dei simboli. Se il nome di un simbolo finanziario utilizzato nella formula inizia con una cifra o contiene un carattere speciale ((">" ", ".", "-", "&", "#" e cosi via.) devono essere utilizzate le virgolette attorno a questo nome simbolo. Simbolo sintetico: "@ESU19"/EURCAD

Calendar spread: "Si-9.13"-"Si-6.13"

Euro index: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785) string SYMBOL_ISIN Il nome di un simbolo nel sistema ISIN (International Securities Identification Number). L'International Securities Identification Number è un codice a 12 cifre alfanumerico che identifica in modo univoco una security. La presenza di questa proprietà del simbolo è determinata dal lato del trade server. string SYMBOL_PAGE L'indirizzo della pagina web contenente informazioni sui simboli. Questo indirizzo verrà visualizzato come un collegamento durante la visualizzazione delle proprietà dei simboli nel terminale string SYMBOL_PATH Percorso nell'albero del simbolo string

Un chart dei prezzi dei simboli può essere basato su prezzi Bid o Last. Il prezzo scelto per i chart dei simboli influenza anche la generazione e la visualizzazione di barre nel terminale. I valori possibili della proprietà SYMBOL_CHART_MODE sono descritti in ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Identificatore Descrizione SYMBOL_CHART_MODE_BID Le barre si basano sui prezzi Bid SYMBOL_CHART_MODE_LAST Le barre si basano sui prezzi Last

Per ogni simbolo, possono essere specificate diverse modalità di espirazione di ordini pendenti. Una flag viene è abbinata a ciascuna modalità. Le flags possono essere combinati utilizzando l'operazione di logicaOR (||), per esempio, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Al fine di verificare se una determinata modalità è consentita per il simbolo, il risultato della logica AND (&) dovrebbe essere confrontato con la modalità flag.

Se è specificato il flag SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED per un simbolo, allora durante l'invio di un ordine pendente, è possibile specificare il momento fino a che che questo ordine pendente sarà valido.

Identificatore Valore Descrizione SYMBOL_EXPIRATION_GTC 1 L'ordine è valido durante un periodo di tempo illimitato, fino a quando non viene esplicitamente annullato SYMBOL_EXPIRATION_DAY 2 L'ordine è valido fino alla fine della giornata SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 4 L'orario di espirazione viene specificato nell'ordine SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY 8 L'orario di scadenza è specificato nell'ordine

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla se la modalità di espirazione specificata è consentita |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)

{

//--- Ottiene il valore della proprietà che descrive le modalità di espirazione ammessa

int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);

//--- Restituisce true, se la modalità exp_type è consentita

return((expiration&exp_type)==exp_type);

}

Se la proprietà SYMBOL_EXPIRATION_MODE è impostata su SYMBOL_EXPIRATION_GTC (buono fino alla cancellazione), la scadenza degli ordini pendenti, nonché degli ordini di Stop Loss/Take Profit dovrebbe essere impostata ulteriormente utilizzando l'enumerazione ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Identificatore Descrizione SYMBOL_ORDERS_GTC Gli ordini pendenti e i livelli di Stop Loss/Take Profit sono validi per un periodo illimitato fino alla loro cancellazione esplicita SYMBOL_ORDERS_DAILY Gli ordini sono validi durante un giorno di trading. Alla fine della giornata vengono eliminati tutti i livelli di Stop Loss e Take Profit, nonché gli ordini pendenti. SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS Quando cambia un giorno trade, vengono eliminati solo gli ordini pendenti, mentre i livelli di Stop Loss e Take Profit vengono mantenuti.

Quando si invia un ordine, è possibile specificare il criterio di riempimento per il volume impostato nel l'ordine. Le modalità di riempimento ordine ammesse per ogni simbolo sono indicate nella tabella. È possibile impostare diverse modalità di un simbolo dalla combinazione di flags. I flag possono essere combinati dal funzionamento della logica OR (|), ad esempio,SYMBOL_FILLING_FOK | SYMBOL_FILLING_IOC. Al fine di verificare se una determinata modalità è consentita per il simbolo, il risultato dell' AND logico (&) dovrebbe essere confrontato con la modalità flag.

Fill Policy Identificatore Valore Descrizione Fill or Kill SYMBOL_FILLING_FOK 1 Questa regola significa che un affare può essere eseguito solo con il volume specificato. Se la quantità necessaria di uno strumento finanziario non è attualmente disponibile sul mercato, l'ordine non verrà eseguito. Il volume richiesto può essere riempito con diverse offerte disponibili sul mercato al momento. Immediate or Cancel SYMBOL_FILLING_IOC 2 In questo caso un trader si impegna ad eseguire un affare con il volume massimo disponibile sul mercato entro quello indicato nell'ordine. Nel caso in cui l'ordine non può essere riempito completamente, il volume disponibile dell'ordine sarà riempito, e il volume rimanente verrà annullato. La possibilità di utilizzare gli ordini IOC è determinata dal trade server. Passivo SYMBOL_FILLING_BOC 4 La politica BcC (Book-or-Cancel) presuppone che un ordine possa essere effettuato solo nel Depth of Market e non possa essere eseguito immediatamente. Se l'ordine può essere eseguito immediatamente quando piazzato, allora viene annullato. Infatti, questa politica di esecuzione può essere specificata solo quando il prezzo dell'ordine piazzato è peggiore del mercato attuale. Gli ordini BoC sono utilizzati per implementare la negoziazione passiva, in modo che l'ordine non venga eseguito immediatamente al momento dell'immissione e non influisca sulla liquidità corrente. Sono supportati solo gli ordini limit e stop limit, ovvero la flag SYMBOL_ORDER_MODE dovrebbe contenere i valori SYMBOL_ORDER_LIMIT e/o SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT. Return Nessun Identificatore Questa policy viene utilizzata solo per ordini di mercato (Buy e Sell), ordini limit e stop limit e solo per i simboli con l'esecuzione a Mercato o Exchange. In caso di riempimento parziale di un ordine di mercato o di ordine limit con un volume rimanente, non viene cancellato, ma ulteriormente elaborato.

Nella modalità di esecuzione a Richiesta ed Istantanea, per gli ordini di mercato viene sempre usata la policy di riempimento Fill or Kill, e la policy Return viene sempra usata per gli ordini limit. In questo caso, quando si inviano ordini usando OrderSend o OrderSendAsync, non è necessario specificare un criterio di riempimento per essi.

Nelle modalità di esecuzione Market ed Exchange la polocy Return è sempre consentito per tutti i tipi di ordine. Per scoprire se le altre policy sono ammesse, utilizzare le proprietà SYMBOL_FILLING_FOK e SYMBOL_FILLING_IOC.

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla se la modalità di riempimento specificata è consentita |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)

{

//--- Ottiene il valore della proprietà che descrive le modalità di riempimento consentite

int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);

//--- Restituisce true, se la modalità fill_type è consentita

return((filling & fill_type)==fill_type);

}

Quando si invia una richiesta di trade usando la funzione OrderSend() , un tipo di ordine dall'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE deve essere specificato per alcune operazioni. Non tutti i tipi di ordini possono essere consentiti per uno specifico simbolo. SYMBOL_ORDER_MODE la proprietà descrive le flags dei tipi di ordine consentiti.

Identificatore Valore Descrizione SYMBOL_ORDER_MARKET 1 Gli ordini di Mercato sono consentiti (Buy e Sell) SYMBOL_ORDER_LIMIT 2 Gli ordini Limit sono ammessi (Buy Limit e Sell Limit) SYMBOL_ORDER_STOP 4 Ordini di Stop sono ammessi (Buy Stop e Sell Stop) SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT 8 Ordini Stop-limit sono ammessi (Buy Stop Limit e Sell Stop Limit) SYMBOL_ORDER_SL 16 Stop Loss è consentito SYMBOL_ORDER_TP 32 Take Profit è consentito SYMBOL_ORDER_CLOSEBY 64 Autorizzazione di una Chiusura Per Operazione, ovvero chiusura di una posizione da un'altra posizione aperta sugli stessi strumenti, ma nella direzione opposta. La proprietà è impostata per gli account con il sistema di account hedging (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

Esempio:

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| La funzione stampa i tipi di ordine consentiti per il simoblo |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)

{

//--- riceve il valore della proprietà che descrivendo i tipi di ordine consentiti

int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);

//--- controlla ordini di mercato (Market Execution)

if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)

Print(symbol+": Gli ordini di Mercato sono consentiti (Buy e Sell)");

//--- controlla Ordini Limit

if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)

Print(symbol+": Ordini Buy Limit e Sell Limit sono consentiti");

//--- controlla Ordini di Stop

if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)

Print(symbol+": Ordini Buy Stop e Sell Stop sono consentiti");

//--- controlla ordini Stop Limit

if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)

Print(symbol+": Ordini Buy Stop Limit e Sell Stop Limit sono consentiti");

//--- controlla se il piazzare ordini Stop Loss è consentito

if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)

Print(symbol+":Ordini Stop Loss sono consentiti");

//--- controlla se piazzare ordini Take Profit è consentito

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)

Print(symbol+":Ordini Take Profit sono consentiti");

//---

}

L'enumerazione ENUM_SYMBOL_CALC_MODE viene utilizzata per ottenere informazioni su come i requisiti di margine per un simbolo vengono calcolati.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Identificatore Descrizione Formula SYMBOL_CALC_MODE_FOREX Modalità Forex - calcolo del margine e del di profitto per Forex Margine: Lotti*Grandezza_Contratto/Leva * Tasso_del_Margine Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_contratto * Lotti SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE Forex Modalità No Leva — calcolo del profitto e margine per i simboli Forex senza tenere in considerazione la leva Margine: Lotti * Grandezza_Contratto * Tasso_del_Margine Profitto: (prezzo_close - prezzo_open) * Grandezza_Contratto * Lotti SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES Modalità Futures - calcolo del margine e del profitto per i futures Margine: Lotti * MargineIniziale * Tasso_del_Margine Profitto: (prezzo_close - prezzo_open) * PrezzoTick / GrandezzaTick * Lotti SYMBOL_CALC_MODE_CFD Modalità CFD - calcolo del margine e del profitto e CFD Margine: Lotti * Grandezza * PrezzoDiMercato * Tasso_del_Margine Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_Contratto * Lotti SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX Modalità indici CFD - calcolo del margine e del profitto per indici CFD Margine: (Lotti * GrandezzaContratto * PrezzoDiMercato) / PrezzoTick / GrandezzaTick * Tasso_del_Margine Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_Contratto * Lotti SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE Modalità CFD Leverage - calcolo del margine e del profitto per CFD al trading leverage Margine: (Lotti * GrandezzaContratto * PrezzoDiMercato) / Leva * Tasso_del_Margine Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_Contratto * Lotti SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS Modalità di Scambio - calcolo del margine e del profitto per i titoli di trade in uno stock exchange / borsa Margine: Lotti * GrandezzaContratto * LastPrice * Tasso_del_Margine Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_Contratto * Lotti SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES Modalità Futures - calcolo del margine e del profitto per i contratti futures in uno stock exchange / borsa Margine: Lotti * MargineIniziale * Margin_Rate o Lotti * MargineDiMantenimento * Tasso_del_Margine Profitto: (prezzo_close - prezzo_open) * Lotti * PrezzoTick / GrandezzaTick SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS Modalità FORTS Futures - calcolo del margine e del profitto per i contratti futures sui FORTS. Il margine può essere ridotto dalla quantità di deviazione MarginDiscount secondo le seguenti regole: 1. Se il prezzo di una posizione long (ordine di acquisto buy) è inferiore al prezzo stimato, MarginDiscount = Lotti * ((PriceSettle-PrezzoOrdine) * PrezzoTick / GrandezzaTick) 2. Se il prezzo di una posizione short (ordine di vendita sell) supera il prezzo stimato, MarginDiscount = Lots * ((PrezzoOrdine-PriceSettle) * PrezzoTick / GrandezzaTick) dove: PriceSettle - prezzo stimato (clearing) della seduta precedente; PriceOrder(PrezzoOrdine) - posizione prezzo medio ponderato o prezzo di apertura fissato nell'ordine (richiesta); TickPrice(PrezzoTick) - prezzo tick (costo della variazione di prezzo di un punto) TickSize(GrandezzaTick) - grandezza tick (minima variazione di step di prezzo)

Margine: Lotti * MargineIniziale * Tasso_del_Margine o Lotti * Margine_Di_Mantenimento * Tasso_del_Margine Profitto: (prezzo_close - prezzo_open) * Lotti * PrezzoTick / GrandezzaTick SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS Modalità Obbligazioni in borsa (exchange bonds) - calcolo del margine e del profitto per il trading di obbligazioni in borsa(stock exchange) Margine: Lotti * GrandezzaContratto * ValoreDiFacciata * prezzo_open * / 100 Profitto: Lotti * prezzo_close * ValoreDiFacciata * Grandezza_Contratto + InteresseMaturato * Lotti * GrandezzaContratto SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX Modalità scambio MOEX in borsa - calcolo del margine e profitto per il trading di titoli(securities) borsa(stock) su MOEX Margine: Lotti * GrandezzaContratto * PrezzoLast * Tasso_del_Margine Profitto: (prezzo_close - prezzo_open) * Grandezza_Contratto * Lotti SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX Cambio modalità MOEX Bonds - calcolo del margine e del profitto per in trading obbligazioni(bonds) su MOEX Margine: Lotti * GrandezzaContratto * ValoreDiFacciata * prezzo_open / 100 Profitto: Lotti * prezzo_close * ValoreDiFacciata * Grandezza_Contratto + InteresseMaturato * Lotti * GrandezzaContratto SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL Modalità collaterale - un simbolo viene utilizzato come attività non negoziabile su un conto di trading. Il valore di mercato di una posizione aperta è calcolato in base al volume, al prezzo corrente di mercato, alla dimensione del contratto e al rapporto di liquidità. Il valore è incluso in Assets, che vengono aggiunti ad Equity. Le posizioni aperte di tali simboli aumentano la quantità di Margine Libero e vengono utilizzate come margine aggiuntivo (collaterale) per le posizioni aperte di strumenti negoziabili. Margine: no Profitto: no Valore del Margine: Lots * GrandezzaContratto * PrezzoDiMercato * LiqudityRate

Ci sono diversi modi di scambio di simboli. Le informazioni sulle modalità di trading di un certo simbolo si riflettono nei valori dell'enumerazione ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Identificatore Descrizione SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Il trade è disabilitato per il simbolo SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Permesso solo per posizioni long SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Permesso solo per posizioni short SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Permesso solo operazioni di chiusura posizioni SYMBOL_TRADE_MODE_FULL Non ci sono restrizioni trade

Possibili modalità di esecuzione di un affare per un certo simbolo sono definiti nell'enumerazione ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Identificatore Descrizione SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Esecuzione a richiesta SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Esecuzione istantanea SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Esecuzione a mercato SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE Esecuzione di scambio

Metodi di calcolo di swap al trasferimento posizione vengono specificati nell'enumerazione ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. Il metodo di calcolo di swap determina le unità di misura dei parametri SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT. Ad esempio, se gli swap vengono addebitati nella valuta di deposito client, allora i valori di tali parametri sono specificati come una somma di denaro nella valuta di deposito del cliente.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Identificatore Descrizione SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED Swap disabilitato (senza swap) SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS Gli swap sono espressi in punti SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta di base del simbolo SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta margine del simbolo SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta di deposito del cliente SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT Gli swap vengono addebitati in denaro nella valuta di calcolo del profitto SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT Gli swap vengono caricati come interesse specifico annuale del prezzo di uno strumento al calcolo dello swap (l'anno standard della banca è 360 giorni) SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Gli swap vengono caricati come interesse specifico annuale del prezzo di apertura della posizione (l'anno standard della banca è 360 giorni) SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Gli swap vengono caricati dalla riapertura delle posizioni. Al termine di una giornata di trading la posizione viene chiusa. Il giorno dopo viene riaperto dai punti +/- specificati del prezzo di chiusura (parametri SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT) SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID Gli swap vengono caricati dalla riapertura delle posizioni. Al termine di una giornata di trading la posizione viene chiusa. Il giorno dopo viene riaperto dai punti +/- specificati del prezzo Bid corrente (parametri SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)

I valori dell'enumerazione ENUM_DAY_OF_WEEK vengono utilizzati per specificare i giorni della settimana.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Identificatore Descrizione SUNDAY Domenica MONDAY Lunedi TUESDAY Martedì WEDNESDAY Mercoledì THURSDAY Giovedi FRIDAY Venerdì SATURDAY Sabato

Un'opzione è un contratto che dà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un bene sottostante (beni, titoli, futures, ecc.) ad un prezzo specificato prima o prima di una data specifica. Le seguenti enumerazioni descrivono le proprietà delle opzioni, tra cui il tipo di opzione e il diritto che ne derivano.

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Identificatore Descrizione SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL Un'opzione di chiamata (call) ti consente di acquistare un asset(attività) ad un prezzo specificato SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT L'opzione di messa (put) ti consente di vendere un asset(attività) ad un prezzo specificato

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Identificatore Descrizione SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN L'opzione europea può essere esercitata solo in una data specifica (scadenza, data di esecuzione, data di consegna) SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN L'opzione americana può essere esercitata in qualsiasi giorno di trading prima o prima della scadenza. È specificato il periodo entro il quale un acquirente può esercitare l'opzione

Financial instruments are categorized by sectors of the economy. An economic sector is a part of economic activity which has specific characteristics, economic goals, functions and behavior, which allow separating this sector from other parts of the economy. ENUM_SYMBOL_SECTOR lists the economic sectors which a trading instruments can belong to.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

ID Description SECTOR_UNDEFINED Undefined SECTOR_BASIC_MATERIALS Basic materials SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES Communication services SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL Consumer cyclical SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE Consumer defensive SECTOR_CURRENCY Currencies SECTOR_CURRENCY_CRYPTO Cryptocurrencies SECTOR_ENERGY Energy SECTOR_FINANCIAL Finance SECTOR_HEALTHCARE Healthcare SECTOR_INDUSTRIALS Industrials SECTOR_REAL_ESTATE Real estate SECTOR_TECHNOLOGY Technology SECTOR_UTILITIES Utilities

Each financial instrument can be assigned to a specific type of industry or economy branch. An industry is a branch of an economy that produces a closely related set of raw materials, goods, or services. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY lists industries which a trading instrument can belong to.