Per ottenere le correnti informazioni di mercato ci sono diverse funzioni: SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() e SymbolInfoString(). Il primo parametro è il nome del simbolo, i valori del parametro della seconda funzione possono essere uno degli identificatori di ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE e ENUM_SYMBOL_INFO_STRING.
Per la funzioneSymbolInfoInteger()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
SYMBOL_SECTOR
|
The sector of the economy to which the asset belongs
|
SYMBOL_INDUSTRY
|
The industry or the economy branch to which the symbol belongs
|
SYMBOL_CUSTOM
|
È un simbolo personalizzato – il simbolo è stato creato in modo sintetico basato su altri simboli dal Market Watch e/o da origini dati esterne
|
bool
|
SYMBOL_BACKGROUND_COLOR
|
Il colore dello sfondo utilizzato per il simbolo nel Market Watch
|
color
|
SYMBOL_CHART_MODE
|
Il tipo di prezzo usato per generare barre dei simboli, vale a dire Bid o Last
|
SYMBOL_EXIST
|
Il simbolo con questo nome esiste
|
bool
|
SYMBOL_SELECT
|
Symbol è selezionato in Market Watch
|
bool
|
SYMBOL_VISIBLE
|
Il simbolo è visibile in Market Watch.
Alcuni simboli (per lo più, questi sono i tassi di transazione (cross rates) necessari per il calcolo dei requisiti di margine o profitti in valuta di deposito) vengono selezionati automaticamente, ma in genere non sono visibili nel Market Watch. Per essere visualizzati, tali simboli devono essere selezionati esplicitamente.
|
bool
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
Numero di affari nella sessione corrente
|
long
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
Numero di ordini Buy in questo momento
|
long
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
Numero di ordini Sell in questo momento
|
long
|
SYMBOL_VOLUME
|
Volume dell'ultima transazione
|
long
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
Volume massimo del giorno
|
long
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
Volume minimo del giorno
|
long
|
Orario dell'ultima quotazione
|
datetime
|
SYMBOL_TIME_MSC
|
Tempo dell'ultima quotazione in millisecondi dal 1970.01.01
|
long
|
SYMBOL_DIGITS
|
Cifre dopo la virgola decimale
|
int
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
Indicazione di uno spread fluttuante
|
bool
|
SYMBOL_SPREAD
|
Valore differenziale in punti
|
int
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Numero massimo di richieste mostrate in Profondità di Mercato. Per i simboli che non hanno coda di richieste, il valore è uguale a zero.
|
int
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
Modalità di calcolo del prezzo del contratto
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
Tipo ordine di esecuzione
|
SYMBOL_START_TIME
|
Data di inizio simbolo di trade (di solito usato per i futures)
|
datetime
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
Data di scadenza del commercio di trade (di solito usato per i futures)
|
datetime
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
Rientro minimo in punti dal prezzo corrente più vicino per piazzare ordini di Stop
|
int
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
Distanza per congelare le operazioni di trade in punti
|
int
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
Modalità di esecuzione affare
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
Modalità di calcolo swap
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
Giorno della settimana per caricare swap di rollover a 3 giorni
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG
|
Calcolo del margine di copertura utilizzando la gamba più grande (Buy o Sell)
|
bool
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
Flags di ordine consentito modalità di espirazione
|
int
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
Flags di ordine consentito modalità di riempimento
|
int
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
Flags dei consentiti tipi di ordine
|
int
|
SYMBOL_ORDER_GTC_MODE
|
Scadenza degli ordini Stop Loss o Take Profit, se SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC (Buono fino ad annullamento)
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Tipo di Opzione
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Opzione destra (Chiamata/Messa)
Per la funzione SymbolInfoDouble()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
SYMBOL_BID
|
Bid - migliore offerta sell
|
double
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
Massimo Bid del giorno
|
double
|
SYMBOL_BIDLOW
|
Minimo Bid del giorno
|
double
|
SYMBOL_ASK
|
Ask - migliore offerta buy
|
double
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
Massimo Ask del giorno
|
double
|
SYMBOL_ASKLOW
|
Minimo Ask del giorno
|
double
|
SYMBOL_LAST
|
Prezzo dell'ultima transazione
|
double
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
Ultima massima del giorno
|
double
|
SYMBOL_LASTLOW
|
Ultima minima del giorno
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_REAL
|
Volume dell'ultima transazione
|
double
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL
|
Volume massimo del giorno
|
double
|
SYMBOL_VOLUMELOW_REAL
|
Volume minimo del giorno
|
double
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
Il prezzo di strike di un'opzione. Il prezzo al quale un acquirente di opzioni può acquistare (in un'opzione Call) o vendere (in un'opzione Put) l'attività sottostante, ed il venditore di opzione è obbligato a vendere o acquistare l'importo corrispondente dell'attività sottostante.
|
double
|
SYMBOL_POINT
|
Valore punti del Symbol
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
Valore di SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Prezzo tick calcolato per una posizione favorevole
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Prezzo tick calcolato per una posizione in perdita
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
Cambiamento prezzo minimo
|
double
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
Grandezza del contratto di trade
|
double
|
SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST
|
Interessi maturati– interessi cedola accumulati, vale a dire parte dell'interesse cedola calcolato in proporzione al numero di giorni successivi all'emissione coupon o all'ultimo pagamento di interessi coupon
|
double
|
SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE
|
Valore nominale – valore iniziale di obbligazione impostato dall'emittente
|
double
|
SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE
|
La liquidità è la quota dell'attività che può essere utilizzata per il margine.
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
Volume minimo per un affare
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
Volume massimo per un affare
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
Cambio di step minimo per l'esecuzione dell'affare
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
Massimo volume consentito aggregato di una posizione aperta ed ordini pendenti in una direzione (acquisto o vendita) per il simbolo. Per esempio, con la limitazione di 5 lotti, si può avere una posizione aperta buy con il volume di 5 lotti e posizionare un ordine pendente Sell Limit con il volume di 5 lotti. Ma in questo caso non è possibile inserire un ordine pendente Buy Limit (in quanto il volume totale in una direzione supererà il limite) o piazzare Sell Limit con il volume più di 5 lotti.
|
double
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
Valore di swap Long
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
Valore di swap Short
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SUNDAY
|
Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per le posizioni overnight rinnovate da DOMENICA al giorno successivo. Sono supportati i seguenti valori:
|
double
|
SYMBOL_SWAP_MONDAY
|
Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate dal lunedì al martedì
|
double
|
SYMBOL_SWAP_TUESDAY
|
Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da martedì a mercoledì
|
double
|
SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY
|
Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da mercoledì a giovedì
|
double
|
SYMBOL_SWAP_THURSDAY
|
Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da giovedì a venerdì
|
double
|
SYMBOL_SWAP_FRIDAY
|
Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da venerdì a sabato
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SATURDAY
|
Rapporto di calcolo dello swap (SYMBOL_SWAP_LONG o SYMBOL_SWAP_SHORT) per posizioni overnight rinnovate da sabato a domenica
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
Il margine iniziale indica l'importo nella valuta di margine richiesto per aprire una posizione con il volume di un lotto. E' usato per controllare le attività di un cliente quando lui o lei entra nel mercato.
La funzione SymbolInfoMarginRate() fornisce dati sulla quantità di margine addebitato in base al tipo di ordine ed alla direzione.
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
Il margine di mantenimento. Se è impostato, imposta la quantità margine nella valuta margine del simbolo, caricato di un lotto. E' usato per controllare le attività di un cliente quando cambiano gli status del suo account. Se il margine di mantenimento è uguale a 0, viene utilizzato il margine iniziale.
La funzione SymbolInfoMarginRate() fornisce dati sulla quantità di margine addebitato in base al tipo di ordine ed alla direzione.
|
double
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
Sommatoria del volume degli affari della sessione corrente
|
double
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
Sommatoria del turnover della sessione corrente
|
double
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
Sommatoria dell'interesse aperto
|
double
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
Volume corrente di ordini Buy
|
double
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
Corrente volume di ordini Sell
|
double
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
Prezzo di apertura della sessione corrente
|
double
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
Prezzo di chiusura della sessione corrente
|
double
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
Prezzo medio ponderato della sessione corrente
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
Prezzo di liquidazione della sessione corrente
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
Prezzo minimo della sessione corrente
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
Prezzo massimo della sessione corrente
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED
|
Dimensione del contratto o valore di margine per un lotto di posizioni hedged (posizioni opposte di un simbolo). Sono possibili due metodi di calcolo dei margini per le posizioni hedged. Il metodo di calcolo è definito dal broker.
Calcolo base:
Calcolo per la posizione più grande:
|
double
|
SYMBOL_PRICE_CHANGE
|
Variazione del prezzo corrente rispetto alla fine del giorno di negoziazione precedente in %
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VOLATILITY
|
Volatilità dei prezzi in %
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THEORETICAL
|
Prezzo teorico dell'opzione
|
double
|
SYMBOL_PRICE_DELTA
|
Il delta dell' opzione/warrant mostra il valore in base al quale il prezzo dell'opzione cambia, quando il prezzo dell'attività sottostante (underlying asset) cambia di 1
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THETA
|
Il theta dell' opzione/warrant mostra il numero di punti che il prezzo dell'opzione deve perdere ogni giorno a causa di una rottura temporanea, ovvero quando si avvicina la data di scadenza
|
double
|
SYMBOL_PRICE_GAMMA
|
Il gamma dell'opzione/warrant mostra il tasso di variazione del delta - quanto velocemente o quanto lentamente cambia il premio dell'opzione
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VEGA
|
Il vega dell'opzione/warrant mostra il numero di punti in cui il prezzo dell'opzione cambia quando la volatilità cambia dell' 1%
|
double
|
SYMBOL_PRICE_RHO
|
Il rho dell' opzione/warrant riflette la sensibilità del prezzo teorico dell'opzione rispetto al tasso di interesse che varia dell'1%
|
double
|
SYMBOL_PRICE_OMEGA
|
Omega dell'opzione/warrant. L'elasticità dell'opzione mostra una variazione percentuale relativa del prezzo dell'opzione in base alla variazione percentuale del prezzo dell'attività sottostante
|
double
|
SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY
|
La sensibilità dell'opzione/warrant mostra di quanti punti il prezzo dell'attività sottostante (underlying asset) dell'opzione dovrebbe cambiare, in modo che il prezzo dell'opzione cambi di un punto
|
double
Per le funzioni SymbolInfoString()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo
|
SYMBOL_BASIS
|
L'asset sottostante di un derivato
|
string
|
SYMBOL_CATEGORY
|
Il nome del settore o categoria al quale appartiene il simbolo di trading
|
string
|
SYMBOL_COUNTRY
|
The country to which the financial symbol belongs
|
string
|
SYMBOL_SECTOR_NAME
|
The sector of the economy to which the financial symbol belongs
|
string
|
SYMBOL_INDUSTRY_NAME
|
The industry branch or the industry to which the financial symbol belongs
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
Valuta base di un simbolo
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
Valuta di profitto
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
Valuta di margine
|
string
|
SYMBOL_BANK
|
Feeder della corrente quotazione
|
string
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
Descrizione del simbolo
|
string
|
SYMBOL_EXCHANGE
|
Il nome dell' exchange in cui si fa trading del simbolo finanziario
|
string
|
SYMBOL_FORMULA
|
La formula utilizzata per il prezzo personalizzato dei simboli. Se il nome di un simbolo finanziario utilizzato nella formula inizia con una cifra o contiene un carattere speciale ((">" ", ".", "-", "&", "#" e cosi via.) devono essere utilizzate le virgolette attorno a questo nome simbolo.
|
string
|
SYMBOL_ISIN
|
Il nome di un simbolo nel sistema ISIN (International Securities Identification Number). L'International Securities Identification Number è un codice a 12 cifre alfanumerico che identifica in modo univoco una security. La presenza di questa proprietà del simbolo è determinata dal lato del trade server.
|
string
|
SYMBOL_PAGE
|
L'indirizzo della pagina web contenente informazioni sui simboli. Questo indirizzo verrà visualizzato come un collegamento durante la visualizzazione delle proprietà dei simboli nel terminale
|
string
|
SYMBOL_PATH
|
Percorso nell'albero del simbolo
|
string
Un chart dei prezzi dei simboli può essere basato su prezzi Bid o Last. Il prezzo scelto per i chart dei simboli influenza anche la generazione e la visualizzazione di barre nel terminale. I valori possibili della proprietà SYMBOL_CHART_MODE sono descritti in ENUM_SYMBOL_CHART_MODE
|
Identificatore
|
Descrizione
|
SYMBOL_CHART_MODE_BID
|
Le barre si basano sui prezzi Bid
|
SYMBOL_CHART_MODE_LAST
|
Le barre si basano sui prezzi Last
Per ogni simbolo, possono essere specificate diverse modalità di espirazione di ordini pendenti. Una flag viene è abbinata a ciascuna modalità. Le flags possono essere combinati utilizzando l'operazione di logicaOR (||), per esempio, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Al fine di verificare se una determinata modalità è consentita per il simbolo, il risultato della logica AND (&) dovrebbe essere confrontato con la modalità flag.
Se è specificato il flag SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED per un simbolo, allora durante l'invio di un ordine pendente, è possibile specificare il momento fino a che che questo ordine pendente sarà valido.
|
Identificatore
|
Valore
|
Descrizione
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
1
|
L'ordine è valido durante un periodo di tempo illimitato, fino a quando non viene esplicitamente annullato
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
2
|
L'ordine è valido fino alla fine della giornata
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
4
|
L'orario di espirazione viene specificato nell'ordine
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
8
|
L'orario di scadenza è specificato nell'ordine
Esempio:
|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Se la proprietà SYMBOL_EXPIRATION_MODE è impostata su SYMBOL_EXPIRATION_GTC (buono fino alla cancellazione), la scadenza degli ordini pendenti, nonché degli ordini di Stop Loss/Take Profit dovrebbe essere impostata ulteriormente utilizzando l'enumerazione ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
SYMBOL_ORDERS_GTC
|
Gli ordini pendenti e i livelli di Stop Loss/Take Profit sono validi per un periodo illimitato fino alla loro cancellazione esplicita
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY
|
Gli ordini sono validi durante un giorno di trading. Alla fine della giornata vengono eliminati tutti i livelli di Stop Loss e Take Profit, nonché gli ordini pendenti.
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS
|
Quando cambia un giorno trade, vengono eliminati solo gli ordini pendenti, mentre i livelli di Stop Loss e Take Profit vengono mantenuti.
Quando si invia un ordine, è possibile specificare il criterio di riempimento per il volume impostato nel l'ordine. Le modalità di riempimento ordine ammesse per ogni simbolo sono indicate nella tabella. È possibile impostare diverse modalità di un simbolo dalla combinazione di flags. I flag possono essere combinati dal funzionamento della logica OR (|), ad esempio,SYMBOL_FILLING_FOK | SYMBOL_FILLING_IOC. Al fine di verificare se una determinata modalità è consentita per il simbolo, il risultato dell' AND logico (&) dovrebbe essere confrontato con la modalità flag.
|
Fill Policy
|
Identificatore
|
Valore
|
Descrizione
|
Fill or Kill
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
1
|
Questa regola significa che un affare può essere eseguito solo con il volume specificato. Se la quantità necessaria di uno strumento finanziario non è attualmente disponibile sul mercato, l'ordine non verrà eseguito. Il volume richiesto può essere riempito con diverse offerte disponibili sul mercato al momento.
|
Immediate or Cancel
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
2
|
In questo caso un trader si impegna ad eseguire un affare con il volume massimo disponibile sul mercato entro quello indicato nell'ordine. Nel caso in cui l'ordine non può essere riempito completamente, il volume disponibile dell'ordine sarà riempito, e il volume rimanente verrà annullato. La possibilità di utilizzare gli ordini IOC è determinata dal trade server.
|
Passivo
|
SYMBOL_FILLING_BOC
|
4
|
La politica BcC (Book-or-Cancel) presuppone che un ordine possa essere effettuato solo nel Depth of Market e non possa essere eseguito immediatamente. Se l'ordine può essere eseguito immediatamente quando piazzato, allora viene annullato.
Infatti, questa politica di esecuzione può essere specificata solo quando il prezzo dell'ordine piazzato è peggiore del mercato attuale. Gli ordini BoC sono utilizzati per implementare la negoziazione passiva, in modo che l'ordine non venga eseguito immediatamente al momento dell'immissione e non influisca sulla liquidità corrente.
Sono supportati solo gli ordini limit e stop limit, ovvero la flag SYMBOL_ORDER_MODE dovrebbe contenere i valori SYMBOL_ORDER_LIMIT e/o SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT.
|
Return
|
Nessun Identificatore
|
|
Questa policy viene utilizzata solo per ordini di mercato (Buy e Sell), ordini limit e stop limit e solo per i simboli con l'esecuzione a Mercato o Exchange. In caso di riempimento parziale di un ordine di mercato o di ordine limit con un volume rimanente, non viene cancellato, ma ulteriormente elaborato.
Nella modalità di esecuzione a Richiesta ed Istantanea, per gli ordini di mercato viene sempre usata la policy di riempimento Fill or Kill, e la policy Return viene sempra usata per gli ordini limit. In questo caso, quando si inviano ordini usando OrderSend o OrderSendAsync, non è necessario specificare un criterio di riempimento per essi.
Nelle modalità di esecuzione Market ed Exchange la polocy Return è sempre consentito per tutti i tipi di ordine. Per scoprire se le altre policy sono ammesse, utilizzare le proprietà SYMBOL_FILLING_FOK e SYMBOL_FILLING_IOC.
Esempio:
|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
Quando si invia una richiesta di trade usando la funzione OrderSend() , un tipo di ordine dall'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE deve essere specificato per alcune operazioni. Non tutti i tipi di ordini possono essere consentiti per uno specifico simbolo. SYMBOL_ORDER_MODE la proprietà descrive le flags dei tipi di ordine consentiti.
|
Identificatore
|
Valore
|
Descrizione
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
1
|
Gli ordini di Mercato sono consentiti (Buy e Sell)
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
2
|
Gli ordini Limit sono ammessi (Buy Limit e Sell Limit)
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
4
|
Ordini di Stop sono ammessi (Buy Stop e Sell Stop)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
8
|
Ordini Stop-limit sono ammessi (Buy Stop Limit e Sell Stop Limit)
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
16
|
Stop Loss è consentito
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
32
|
Take Profit è consentito
|
SYMBOL_ORDER_CLOSEBY
|
64
|
Autorizzazione di una Chiusura Per Operazione, ovvero chiusura di una posizione da un'altra posizione aperta sugli stessi strumenti, ma nella direzione opposta. La proprietà è impostata per gli account con il sistema di account hedging (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
Esempio:
|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
L'enumerazione ENUM_SYMBOL_CALC_MODE viene utilizzata per ottenere informazioni su come i requisiti di margine per un simbolo vengono calcolati.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Formula
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
Modalità Forex - calcolo del margine e del di profitto per Forex
|
Margine: Lotti*Grandezza_Contratto/Leva * Tasso_del_Margine
Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_contratto * Lotti
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE
|
Forex Modalità No Leva — calcolo del profitto e margine per i simboli Forex senza tenere in considerazione la leva
|
Margine: Lotti * Grandezza_Contratto * Tasso_del_Margine
Profitto: (prezzo_close - prezzo_open) * Grandezza_Contratto * Lotti
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
Modalità Futures - calcolo del margine e del profitto per i futures
|
Margine: Lotti * MargineIniziale * Tasso_del_Margine
Profitto: (prezzo_close - prezzo_open) * PrezzoTick / GrandezzaTick * Lotti
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
Modalità CFD - calcolo del margine e del profitto e CFD
|
Margine: Lotti * Grandezza * PrezzoDiMercato * Tasso_del_Margine
Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_Contratto * Lotti
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
Modalità indici CFD - calcolo del margine e del profitto per indici CFD
|
Margine: (Lotti * GrandezzaContratto * PrezzoDiMercato) / PrezzoTick / GrandezzaTick * Tasso_del_Margine
Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_Contratto * Lotti
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
Modalità CFD Leverage - calcolo del margine e del profitto per CFD al trading leverage
|
Margine: (Lotti * GrandezzaContratto * PrezzoDiMercato) / Leva * Tasso_del_Margine
Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_Contratto * Lotti
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
Modalità di Scambio - calcolo del margine e del profitto per i titoli di trade in uno stock exchange / borsa
|
Margine: Lotti * GrandezzaContratto * LastPrice * Tasso_del_Margine
Profitto: (prezzo_close - prezzo_open ) * Grandezza_Contratto * Lotti
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
Modalità Futures - calcolo del margine e del profitto per i contratti futures in uno stock exchange / borsa
|
Margine: Lotti * MargineIniziale * Margin_Rate o Lotti * MargineDiMantenimento * Tasso_del_Margine
Profitto: (prezzo_close - prezzo_open) * Lotti * PrezzoTick / GrandezzaTick
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
Modalità FORTS Futures - calcolo del margine e del profitto per i contratti futures sui FORTS. Il margine può essere ridotto dalla quantità di deviazione MarginDiscount secondo le seguenti regole:
1. Se il prezzo di una posizione long (ordine di acquisto buy) è inferiore al prezzo stimato, MarginDiscount = Lotti * ((PriceSettle-PrezzoOrdine) * PrezzoTick / GrandezzaTick)
2. Se il prezzo di una posizione short (ordine di vendita sell) supera il prezzo stimato, MarginDiscount = Lots * ((PrezzoOrdine-PriceSettle) * PrezzoTick / GrandezzaTick)
dove:
|
Margine: Lotti * MargineIniziale * Tasso_del_Margine o Lotti * Margine_Di_Mantenimento * Tasso_del_Margine
Profitto: (prezzo_close - prezzo_open) * Lotti * PrezzoTick / GrandezzaTick
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS
|
Modalità Obbligazioni in borsa (exchange bonds) - calcolo del margine e del profitto per il trading di obbligazioni in borsa(stock exchange)
|
Margine: Lotti * GrandezzaContratto * ValoreDiFacciata * prezzo_open * / 100
Profitto: Lotti * prezzo_close * ValoreDiFacciata * Grandezza_Contratto + InteresseMaturato * Lotti * GrandezzaContratto
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX
|
Modalità scambio MOEX in borsa - calcolo del margine e profitto per il trading di titoli(securities) borsa(stock) su MOEX
|
Margine: Lotti * GrandezzaContratto * PrezzoLast * Tasso_del_Margine
Profitto: (prezzo_close - prezzo_open) * Grandezza_Contratto * Lotti
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX
|
Cambio modalità MOEX Bonds - calcolo del margine e del profitto per in trading obbligazioni(bonds) su MOEX
|
Margine: Lotti * GrandezzaContratto * ValoreDiFacciata * prezzo_open / 100
Profitto: Lotti * prezzo_close * ValoreDiFacciata * Grandezza_Contratto + InteresseMaturato * Lotti * GrandezzaContratto
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
Modalità collaterale - un simbolo viene utilizzato come attività non negoziabile su un conto di trading. Il valore di mercato di una posizione aperta è calcolato in base al volume, al prezzo corrente di mercato, alla dimensione del contratto e al rapporto di liquidità. Il valore è incluso in Assets, che vengono aggiunti ad Equity. Le posizioni aperte di tali simboli aumentano la quantità di Margine Libero e vengono utilizzate come margine aggiuntivo (collaterale) per le posizioni aperte di strumenti negoziabili.
|
Margine: no
Profitto: no
Valore del Margine: Lots * GrandezzaContratto * PrezzoDiMercato * LiqudityRate
Ci sono diversi modi di scambio di simboli. Le informazioni sulle modalità di trading di un certo simbolo si riflettono nei valori dell'enumerazione ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
Il trade è disabilitato per il simbolo
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
Permesso solo per posizioni long
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
Permesso solo per posizioni short
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
Permesso solo operazioni di chiusura posizioni
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
Non ci sono restrizioni trade
Possibili modalità di esecuzione di un affare per un certo simbolo sono definiti nell'enumerazione ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Esecuzione a richiesta
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Esecuzione istantanea
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Esecuzione a mercato
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
Esecuzione di scambio
Metodi di calcolo di swap al trasferimento posizione vengono specificati nell'enumerazione ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE. Il metodo di calcolo di swap determina le unità di misura dei parametri SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT. Ad esempio, se gli swap vengono addebitati nella valuta di deposito client, allora i valori di tali parametri sono specificati come una somma di denaro nella valuta di deposito del cliente.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
Swap disabilitato (senza swap)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
Gli swap sono espressi in punti
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta di base del simbolo
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta margine del simbolo
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
Gli swap vengono caricati in denaro nella valuta di deposito del cliente
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT
|
Gli swap vengono addebitati in denaro nella valuta di calcolo del profitto
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
Gli swap vengono caricati come interesse specifico annuale del prezzo di uno strumento al calcolo dello swap (l'anno standard della banca è 360 giorni)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
Gli swap vengono caricati come interesse specifico annuale del prezzo di apertura della posizione (l'anno standard della banca è 360 giorni)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
Gli swap vengono caricati dalla riapertura delle posizioni. Al termine di una giornata di trading la posizione viene chiusa. Il giorno dopo viene riaperto dai punti +/- specificati del prezzo di chiusura (parametri SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
Gli swap vengono caricati dalla riapertura delle posizioni. Al termine di una giornata di trading la posizione viene chiusa. Il giorno dopo viene riaperto dai punti +/- specificati del prezzo Bid corrente (parametri SYMBOL_SWAP_LONG e SYMBOL_SWAP_SHORT)
I valori dell'enumerazione ENUM_DAY_OF_WEEK vengono utilizzati per specificare i giorni della settimana.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
SUNDAY
|
Domenica
|
MONDAY
|
Lunedi
|
TUESDAY
|
Martedì
|
WEDNESDAY
|
Mercoledì
|
THURSDAY
|
Giovedi
|
FRIDAY
|
Venerdì
|
SATURDAY
|
Sabato
Un'opzione è un contratto che dà il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un bene sottostante (beni, titoli, futures, ecc.) ad un prezzo specificato prima o prima di una data specifica. Le seguenti enumerazioni descrivono le proprietà delle opzioni, tra cui il tipo di opzione e il diritto che ne derivano.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
Un'opzione di chiamata (call) ti consente di acquistare un asset(attività) ad un prezzo specificato
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
L'opzione di messa (put) ti consente di vendere un asset(attività) ad un prezzo specificato
|
Identificatore
|
Descrizione
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
L'opzione europea può essere esercitata solo in una data specifica (scadenza, data di esecuzione, data di consegna)
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
L'opzione americana può essere esercitata in qualsiasi giorno di trading prima o prima della scadenza. È specificato il periodo entro il quale un acquirente può esercitare l'opzione
Financial instruments are categorized by sectors of the economy. An economic sector is a part of economic activity which has specific characteristics, economic goals, functions and behavior, which allow separating this sector from other parts of the economy. ENUM_SYMBOL_SECTOR lists the economic sectors which a trading instruments can belong to.
|
ID
|
Description
|
SECTOR_UNDEFINED
|
Undefined
|
SECTOR_BASIC_MATERIALS
|
Basic materials
|
SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES
|
Communication services
|
SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL
|
Consumer cyclical
|
SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE
|
Consumer defensive
|
SECTOR_CURRENCY
|
Currencies
|
SECTOR_CURRENCY_CRYPTO
|
Cryptocurrencies
|
SECTOR_ENERGY
|
Energy
|
SECTOR_FINANCIAL
|
Finance
|
SECTOR_HEALTHCARE
|
Healthcare
|
SECTOR_INDUSTRIALS
|
Industrials
|
SECTOR_REAL_ESTATE
|
Real estate
|
SECTOR_TECHNOLOGY
|
Technology
|
SECTOR_UTILITIES
|
Utilities
Each financial instrument can be assigned to a specific type of industry or economy branch. An industry is a branch of an economy that produces a closely related set of raw materials, goods, or services. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY lists industries which a trading instrument can belong to.
ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #
|
ID
|
Description
|
INDUSTRY_UNDEFINED
|
Undefined
|
Basic materials
|
INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS
|
Agricultural inputs
|
INDUSTRY_ALUMINIUM
|
Aluminium
|
INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS
|
Building materials
|
INDUSTRY_CHEMICALS
|
Chemicals
|
INDUSTRY_COKING_COAL
|
Coking coal
|
INDUSTRY_COPPER
|
Copper
|
INDUSTRY_GOLD
|
Gold
|
INDUSTRY_LUMBER_WOOD
|
Lumber and wood production
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS
|
Other industrial metals and mining
|
INDUSTRY_PRECIOUS_METALS
|
Other precious metals and mining
|
INDUSTRY_PAPER
|
Paper and paper products
|
INDUSTRY_SILVER
|
Silver
|
INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS
|
Specialty chemicals
|
INDUSTRY_STEEL
|
Steel
|
Communication services
|
INDUSTRY_ADVERTISING
|
Advertising agencies
|
INDUSTRY_BROADCASTING
|
Broadcasting
|
INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA
|
Electronic gaming and multimedia
|
INDUSTRY_ENTERTAINMENT
|
Entertainment
|
INDUSTRY_INTERNET_CONTENT
|
Internet content and information
|
INDUSTRY_PUBLISHING
|
Publishing
|
INDUSTRY_TELECOM
|
Telecom services
|
Consumer cyclical
|
INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING
|
Apparel manufacturing
|
INDUSTRY_APPAREL_RETAIL
|
Apparel retail
|
INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS
|
Auto manufacturers
|
INDUSTRY_AUTO_PARTS
|
Auto parts
|
INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP
|
Auto and truck dealerships
|
INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES
|
Department stores
|
INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES
|
Footwear and accessories
|
INDUSTRY_FURNISHINGS
|
Furnishing, fixtures and appliances
|
INDUSTRY_GAMBLING
|
Gambling
|
INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL
|
Home improvement retail
|
INDUSTRY_INTERNET_RETAIL
|
Internet retail
|
INDUSTRY_LEISURE
|
Leisure
|
INDUSTRY_LODGING
|
Lodging
|
INDUSTRY_LUXURY_GOODS
|
Luxury goods
|
INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS
|
Packaging and containers
|
INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES
|
Personal services
|
INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES
|
Recreational vehicles
|
INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION
|
Residential construction
|
INDUSTRY_RESORTS_CASINOS
|
Resorts and casinos
|
INDUSTRY_RESTAURANTS
|
Restaurants
|
INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL
|
Specialty retail
|
INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING
|
Textile manufacturing
|
INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES
|
Travel services
|
Consumer defensive
|
INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS
|
Beverages - Brewers
|
INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO
|
Beverages - Non-alcoholic
|
INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES
|
Beverages - Wineries and distilleries
|
INDUSTRY_CONFECTIONERS
|
Confectioners
|
INDUSTRY_DISCOUNT_STORES
|
Discount stores
|
INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG
|
Education and training services
|
INDUSTRY_FARM_PRODUCTS
|
Farm products
|
INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION
|
Food distribution
|
INDUSTRY_GROCERY_STORES
|
Grocery stores
|
INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS
|
Household and personal products
|
INDUSTRY_PACKAGED_FOODS
|
Packaged foods
|
INDUSTRY_TOBACCO
|
Tobacco
|
Energy
|
INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING
|
Oil and gas drilling
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EP
|
Oil and gas extraction and processing
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT
|
Oil and gas equipment and services
|
INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED
|
Oil and gas integrated
|
INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM
|
Oil and gas midstream
|
INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING
|
Oil and gas refining and marketing
|
INDUSTRY_THERMAL_COAL
|
Thermal coal
|
INDUSTRY_URANIUM
|
Uranium
|
Finance
|
INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND
|
Exchange traded fund
|
INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT
|
Assets management
|
INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED
|
Banks - Diversified
|
INDUSTRY_BANKS_REGIONAL
|
Banks - Regional
|
INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS
|
Capital markets
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT
|
Closed-End fund - Debt
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY
|
Closed-end fund - Equity
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN
|
Closed-end fund - Foreign
|
INDUSTRY_CREDIT_SERVICES
|
Credit services
|
INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE
|
Financial conglomerates
|
INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE
|
Financial data and stock exchange
|
INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS
|
Insurance brokers
|
INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED
|
Insurance - Diversified
|
INDUSTRY_INSURANCE_LIFE
|
Insurance - Life
|
INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY
|
Insurance - Property and casualty
|
INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE
|
Insurance - Reinsurance
|
INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY
|
Insurance - Specialty
|
INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE
|
Mortgage finance
|
INDUSTRY_SHELL_COMPANIES
|
Shell companies
|
Healthcare
|
INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY
|
Biotechnology
|
INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH
|
Diagnostics and research
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS
|
Drugs manufacturers - general
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC
|
Drugs manufacturers - Specialty and generic
|
INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS
|
Healthcare plans
|
INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION
|
Health information services
|
INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES
|
Medical care facilities
|
INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES
|
Medical devices
|
INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION
|
Medical distribution
|
INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS
|
Medical instruments and supplies
|
INDUSTRY_PHARM_RETAILERS
|
Pharmaceutical retailers
|
Industrials
|
INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE
|
Aerospace and defense
|
INDUSTRY_AIRLINES
|
Airlines
|
INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES
|
Airports and air services
|
INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS
|
Building products and equipment
|
INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT
|
Business equipment and supplies
|
INDUSTRY_CONGLOMERATES
|
Conglomerates
|
INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES
|
Consulting services
|
INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT
|
Electrical equipment and parts
|
INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION
|
Engineering and construction
|
INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY
|
Farm and heavy construction machinery
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION
|
Industrial distribution
|
INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS
|
Infrastructure operations
|
INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS
|
Integrated freight and logistics
|
INDUSTRY_MARINE_SHIPPING
|
Marine shipping
|
INDUSTRY_METAL_FABRICATION
|
Metal fabrication
|
INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL
|
Pollution and treatment controls
|
INDUSTRY_RAILROADS
|
Railroads
|
INDUSTRY_RENTAL_LEASING
|
Rental and leasing services
|
INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION
|
Security and protection services
|
INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES
|
Specialty business services
|
INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY
|
Specialty industrial machinery
|
INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT
|
Stuffing and employment services
|
INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES
|
Tools and accessories
|
INDUSTRY_TRUCKING
|
Trucking
|
INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT
|
Waste management
|
Real estate
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT
|
Real estate - Development
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED
|
Real estate - Diversified
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES
|
Real estate services
|
INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED
|
REIT - Diversified
|
INDUSTRY_REIT_HEALTCARE
|
REIT - Healthcase facilities
|
INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL
|
REIT - Hotel and motel
|
INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL
|
REIT - Industrial
|
INDUSTRY_REIT_MORTAGE
|
REIT - Mortgage
|
INDUSTRY_REIT_OFFICE
|
REIT - Office
|
INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL
|
REIT - Residential
|
INDUSTRY_REIT_RETAIL
|
REIT - Retail
|
INDUSTRY_REIT_SPECIALITY
|
REIT - Specialty
|
Technology
|
INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT
|
Communication equipment
|
INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE
|
Computer hardware
|
INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS
|
Consumer electronics
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS
|
Electronic components
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION
|
Electronics and computer distribution
|
INDUSTRY_IT_SERVICES
|
Information technology services
|
INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS
|
Scientific and technical instruments
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
|
Semiconductor equipment and materials
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTORS
|
Semiconductors
|
INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION
|
Software - Application
|
INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE
|
Software - Infrastructure
|
INDUSTRY_SOLAR
|
Solar
|
Utilities
|
INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED
|
Utilities - Diversified
|
INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS
|
Utilities - Independent power producers
|
INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE
|
Utilities - Renewable
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC
|
Utilities - Regulated electric
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS
|
Utilities - Regulated gas
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER
|
Utilities - Regulated water
|
INDUSTRY_UTILITIES_FIRST
|
Start of the utilities services types enumeration. Corresponds to INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED.
|
INDUSTRY_UTILITIES_LAST
|
End of the utilities services types enumeration. Corresponds to INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER.