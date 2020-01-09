DocumentazioneSezioni
OBJ_TRIANGLE

Triangolo.

ObjTriangle

Nota

Per il triangolo, la modalità di riempimento con colore può essere impostata utilizzando la proprietà OBJPROP_FILL.

Esempio

Il seguente script crea e sposta il triangolo sul chart. Funzioni speciali sono state sviluppate per creare e modificare le proprietà dell'oggetto grafico. È possibile utilizzare queste funzioni "come è" nelle proprie applicazioni.

 

//--- descrizione
#property description "Lo script crea il triangolo sul chart."
#property description "Anchor point coordinates are set in"
#property description "percentuale della grandezza della finestra chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string          InpName="Triangle";        // Nome del triangolo
input int             InpDate1=25;               // data del 1mo punto, %
input int             InpPrice1=50;              // prezzo del 1mo punto, %
input int             InpDate2=70;               // data del 2ndo punto, %
input int             InpPrice2=70;              // prezzo del 2ndo punto, %
input int             InpDate3=65;               // data del 3zo punto, %
input int             InpPrice3=20;              // prezzo del 3zo punto, %
input color           InpColor=clrRed;           // Colore del triangolo
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Stile delle linee del triangolo
input int             InpWidth=2;                // Spessore delle linee del triangolo
input bool            InpFill=false;             // Riempie il triangolo con colore
input bool            InpBack=false;             // Sottofondo triangolo
input bool            InpSelection=true;         // Evidenzia movimento
input bool            InpHidden=true;            // Nascosto nella lista oggetti
input long            InpZOrder=0;               // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea il triangolo dalle coordinate fornite                                     |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool TriangleCreate(const long            chart_ID=0,        // ID del chart
                    const string          name="Triangle",   // nome del triangolo
                    const int             sub_window=0,      // indice sottofinestra
                    datetime              time1=0,           // orario del primo punto
                    double                price1=0,          // prezzo del primo punto
                    datetime              time2=0,           // orario del secondo punto
                    double                price2=0,          // prezzo del secondo punto
                    datetime              time3=0,           // orario del terzo punto
                    double                price3=0,          // prezzo del terzo punto
                    const color           clr=clrRed,        // colore del triangolo
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// stile delle linee del triangolo
                    const int             width=1,           // spessore delle linee del triangolo
                    const bool            fill=false,        // riempie il triangolo con colore
                    const bool            back=false,        // in sottofondo
                    const bool            selection=true,    // evidenzia movimento
                    const bool            hidden=true,       // nascosta nella lista oggetti
                    const long            z_order=0)         // priorità per il click del mouse
  {
//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate
   ChangeTriangleEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- crea il triangolo dalle coordinate date
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRIANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel creare il triangolo! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- imposta il colore del triangolo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile delle linee del triangolo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- imposta lo spessore delle linee del triangolo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di riempimento del triangolo
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di evidenziazione del triangolo per il suo spostamento
//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser
//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri
//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta i punti di ancoraggio del triangolo                                     |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool TrianglePointChange(const long   chart_ID=0,      // ID del chart
                         const string name="Triangle"// nome del triangolo
                       const int    point_index=0, // indice del punto di ancoraggio
                  datetime     time=0,          // coordinate tempo, del punto di ancoraggio
                         double       price=0)           // coordinate di prezzo del punto di ancoraggio
  {
//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- sposta il punto di ancoraggio
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Delete the triangle                                                            |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool TriangleDelete(const long   chart_ID=0,      // ID del chart
                    const string name="Triangle"// nome del triangolo
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- elimina il triangolo
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nell'eliminare l'ellisse! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Controlla i valori dei punti di ancoraggio del triangoloo ed imposta i         |
//| valori di default per quelli vuoti                                             |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeTriangleEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                               datetime &time2,double &price2,
                               datetime &time3,double &price3)
  {
//--- se l'orario del primo punto non è impostato, sarà sulla barra corrente
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se l'orario del secondo punto non è impostato, è posizionato 9 barre meno dalla seconda
   if(!time2)
     {
      //--- array per la ricezione dell'orario di apertura delle ultime 10 barre
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- imposta il secondo punto, 9 barre in meno dalla prima
      time2=temp[0];
     }
//--- se il prezzo del secondo punto non è impostato, lo sposta di 300 punti in meno rispetto al primo
   if(!price2)
      price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- se l'orario del terzo punto non è impostato, coincide con la data del secondo punto
   if(!time3)
      time3=time2;
//--- se il prezzo del terzo punto non è impostato, è uguale a quello del primo punto
   if(!price3)
      price3=price1;
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
      return;
     }
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- grandezza dell'array prezzo
   int accuracy=1000;
//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati
//--- per impostare e cambiare i punti delle coordinate di ancoraggio del triangolo
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocazione della memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- riempie l'array delle date
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
/--- riempie l'array dei prezzi
//--- trova i valori più alti e più bassi del chart
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definisce i punti per disegnare il triangolo
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- crea il triangolo
   if(!TriangleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ora, sposta i punti di ancoraggio dell triangolo
//---contatore del ciclo
   int v_steps=accuracy*3/10;
//--- move the first anchor point
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- sposta il punto
      if(!TrianglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---contatore del ciclo
   int h_steps=bars*9/20-1;
//--- sposta il secondo punto di ancoraggio
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(d2>1)
         d2-=1;
      //--- sposta il punto
      if(!TrianglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
      // 0.05 secondi di ritardo
      Sleep(50);
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---contatore del ciclo
   v_steps=accuracy/4;
//--- sposta il terzo punto di ancoraggio
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(p3<accuracy-1)
         p3+=1;
      //--- sposta il punto
      if(!TrianglePointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//--- elimina il triangolo dal grafico
   TriangleDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---
  }