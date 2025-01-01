DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti OggettiTipi di oggettiOBJ_ARROW_CHECK 

OBJ_ARROW_CHECK

Segno di Controllo.

ObjArrowCheck

Nota

La posizione del Punto di ancoraggio relativa al segno può essere scelta tra l'enumerazione ENUM_ARROW_ANCHOR.

Segni larghi (più di 5) possono essere creati solo impostando l'appropriato valore della proprietà OBJPROP_WIDTH quando si scrive un codice in MetaEditor.

Esempio

Il seguente script crea e muove il segno di Check sul grafico. Funzioni speciali sono state sviluppate per creare e modificare le proprietà dell'oggetto grafico. È possibile utilizzare queste funzioni "come è" nelle proprie applicazioni.

 

//--- descrizione
#property description "Lo script disegna il segno \"Check\"."
#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostate in"
#property description "percentuale della grandezza della finestra chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string            InpName="ArrowCheck"// Nome del segno
input int               InpDate=10;           // data del punto di ancoraggio, in %
input int               InpPrice=50;          // prezzo del punto di ancoraggio, in %
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP// Tipo di ancoraggio
input color             InpColor=clrRed;      // Colore del segno
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_DOT;   // Stile del bordo della linea
input int               InpWidth=5;           // Grandezza del segno
input bool              InpBack=false;        // Segno di sottofondo
input bool              InpSelection=false;   // Evidenzia di movimento
input bool              InpHidden=true;       // Nascosta nella lista oggetti
input long              InpZOrder=0;          // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea il segno Check                                                            |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckCreate(const long              chart_ID=0,           // ID del chart
                      const string            name="ArrowCheck",    // nome del segno
                      const int               sub_window=0,         // indice sottofinestra
                      datetime                time=0,               // punto di ancoraggio tempo
                      double                  price=0,              // punto di ancoraggio prezzo
                      const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM// tipo di ancoraggio
                      const color             clr=clrRed,           // colore del segno
                      const ENUM_LINE_STYLE   style=STYLE_SOLID,    // stile bordo linea
                      const int               width=3,              // grandezza segno
                      const bool              back=false,           // in sottofondo
                      const bool              selection=true,       // evidenzia del movimento
                      const bool              hidden=true,          // nascosto nella lista oggetti
                      const long              z_order=0)            // priorità per il click del mouse
  {
//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- crea il segno
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_CHECK,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nella creazione del segno \"Check\" ! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- imposta il tipo di ancora
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- imposta il colore del segno
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile del bordo linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- imposta la grandezza del segno
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di spostare il segno con il mouse
//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser
//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri
//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta il punto di ancoraggio                                                  |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckMove(const long   chart_ID=0,        // ID del chart
                    const string name="ArrowCheck"// nome oggetto
                    datetime     time=0,            // coordinate tempo, del punto di ancoraggio
                    double       price=0)           // coordinate prezzo, del punto di ancoraggio 
  {
//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- sposta il punto di ancoraggio
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia il tipo di ancoraggio Check                                             |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckAnchorChange(const long              chart_ID=0,        // ID del chart
                            const string            name="ArrowCheck"// nome oggetto
                            const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP// tipo di ancora
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- cambia il tipo di ancora
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel cambiare il tipo di ancora! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Elimina il segno di Check                                                      |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckDelete(const long   chart_ID=0,        // ID del chart
                      const string name="ArrowCheck"// nome del segno
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- elimina il segno
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nell'eliminare il segno \"Check\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Controlla i valori di punto di ancoraggio ed imposta i valori di default       |
//| per quelli vuoti                                                               |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- se il tempo del punto non è impostato, sarà sulla barra corrente
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
      return;
     }
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- grandezza dell'array prezzo
   int accuracy=1000;
//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati
//--- per impostare e cambiare le coordinate del segno di ancoraggio
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocazione della memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- riempie l'array delle date
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
/--- riempie l'array dei prezzi
//--- trova i valori più alti e più bassi del chart
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definisce i punti per disegnare il segno
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- creare il segno Check sul chart
   if(!ArrowCheckCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ora, sposta il punto di ancoraggio e modificare la sua posizione rispetto al segno
//---contatore del ciclo
   int h_steps=bars*2/5;
//--- sposta il punto di ancoraggio
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- sposta il punto
      if(!ArrowCheckMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
      // 0.025 secondi di ritardo
      Sleep(25);
     }
//--- cambia la locazione del punto di ancoraggio relativa al segno
   ArrowCheckAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_BOTTOM);
//--- redisegna il chart
   ChartRedraw();
//---contatore del ciclo
   h_steps=bars*2/5;
//--- sposta il punto di ancoraggio
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- sposta il punto
      if(!ArrowCheckMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
      // 0.025 secondi di ritardo
      Sleep(25);
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//--- elimina il segno dal chart
   ArrowCheckDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---
  }