//--- descrizione

#property description "Lo script disegna il segno \"Check\"."

#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostate in"

#property description "percentuale della grandezza della finestra chart."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpName="ArrowCheck"; // Nome del segno

input int InpDate=10; // data del punto di ancoraggio, in %

input int InpPrice=50; // prezzo del punto di ancoraggio, in %

input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP; // Tipo di ancoraggio

input color InpColor=clrRed; // Colore del segno

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT; // Stile del bordo della linea

input int InpWidth=5; // Grandezza del segno

input bool InpBack=false; // Segno di sottofondo

input bool InpSelection=false; // Evidenzia di movimento

input bool InpHidden=true; // Nascosta nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea il segno Check |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowCheckCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="ArrowCheck", // nome del segno

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

datetime time=0, // punto di ancoraggio tempo

double price=0, // punto di ancoraggio prezzo

const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // tipo di ancoraggio

const color clr=clrRed, // colore del segno

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // stile bordo linea

const int width=3, // grandezza segno

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=true, // evidenzia del movimento

const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea il segno

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_CHECK,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nella creazione del segno \"Check\" ! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta il tipo di ancora

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- imposta il colore del segno

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta lo stile del bordo linea

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- imposta la grandezza del segno

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di spostare il segno con il mouse

//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser

//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri

//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta il punto di ancoraggio |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowCheckMove(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="ArrowCheck", // nome oggetto

datetime time=0, // coordinate tempo, del punto di ancoraggio

double price=0) // coordinate prezzo, del punto di ancoraggio

{

//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta il punto di ancoraggio

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia il tipo di ancoraggio Check |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowCheckAnchorChange(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="ArrowCheck", // nome oggetto

const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP) // tipo di ancora

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- cambia il tipo di ancora

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare il tipo di ancora! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina il segno di Check |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowCheckDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="ArrowCheck") // nome del segno

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina il segno

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminare il segno \"Check\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla i valori di punto di ancoraggio ed imposta i valori di default |

//| per quelli vuoti |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- se il tempo del punto non è impostato, sarà sulla barra corrente

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- imposta la correttezza dei parametri di input

if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");

return;

}

//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- grandezza dell'array prezzo

int accuracy=1000;

//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati

//--- per impostare e cambiare le coordinate del segno di ancoraggio

datetime date[];

double price[];

//--- allocazione della memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- riempie l'array delle date

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());

return;

}

/--- riempie l'array dei prezzi

//--- trova i valori più alti e più bassi del chart

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definisce i punti per disegnare il segno

int d=InpDate*(bars-1)/100;

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- creare il segno Check sul chart

if(!ArrowCheckCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ora, sposta il punto di ancoraggio e modificare la sua posizione rispetto al segno

//---contatore del ciclo

int h_steps=bars*2/5;

//--- sposta il punto di ancoraggio

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- usa il seguente valore

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- sposta il punto

if(!ArrowCheckMove(0,InpName,date[d],price[p]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.025 secondi di ritardo

Sleep(25);

}

//--- cambia la locazione del punto di ancoraggio relativa al segno

ArrowCheckAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_BOTTOM);

//--- redisegna il chart

ChartRedraw();

//---contatore del ciclo

h_steps=bars*2/5;

//--- sposta il punto di ancoraggio

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- usa il seguente valore

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- sposta il punto

if(!ArrowCheckMove(0,InpName,date[d],price[p]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.025 secondi di ritardo

Sleep(25);

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//--- elimina il segno dal chart

ArrowCheckDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---

}