//--- descrizione

#property description "Lo script crea l'oggetto grafico \"Testo\"."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpFont="Arial"; // Font

input int InpFontSize=10; // Grandezza del font

input color InpColor=clrRed; // Colore

input double InpAngle=90.0; // Angolo di pendenza in gradi

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // Tipo di ancora

input bool InpBack=false; // Oggetto di sottofondo

input bool InpSelection=false; // Evidenzia di movimento

input bool InpHidden=true; // Nascosta nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea l'oggetto Testo |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool TextCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Text", // nome dell'oggetto

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

datetime time=0, // orario punto di ancoraggio

double price=0, // prezzo punto di ancoraggio

const string text="Text", // il testo stesso

const string font="Arial", // font

const int font_size=10, // grandezza del font

const color clr=clrRed, // colore

const double angle=0.0, // inclinazione del testo

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // tipo di ancora

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=false, // evidenzia movimento

const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate

ChangeTextEmptyPoint(time,price);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea l'oggetto Testo

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel creare l'oggetto \"Testo\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta il testo

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- imposta il font

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- imposta grandezza font

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- imposta l'angolo di inclinazione del testo

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- imposta il tipo di ancora

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- imposta il colore

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di spostamento dell'oggetto con il mouse

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta il punto di ancoraggio |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool TextMove(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Text", // nome dell'oggetto

datetime time=0, // coordinate tempo, del punto di ancoraggio

double price=0) // coordinate prezzo del punto di ancoraggio

{

//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta il punto di ancoraggio

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia il testo dell'oggetto |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool TextChange(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Text", // nome dell'oggetto

const string text="Text") // testo

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- cambia il testo dell'oggetto

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare il testo! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina l'oggetto Testo |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool TextDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Text") // nome dell'oggetto

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina l'oggetto

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminare l'oggetto \"Testo\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla i valori di punto di ancoraggio ed imposta i valori di default |

//| per quelli vuoti |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- se il tempo del punto non è impostato, sarà sulla barra corrente

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

datetime date[]; // array per memorizzare le date di barre visibili

double low[]; // array per memorizzare i prezzi Low delle barre visibili

double high[]; // array memorizzare i prezzi High di barre visibili

//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- allocazione della memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- riempie l'array delle date

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- riempie l'array dei prezzi Low

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi Low! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- riempie l'array di prezzi High

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi High! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- definisce quanto spesso il testo viene visualizzato

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- definisce lo step

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=12;

break;

case 1:

step=6;

break;

case 2:

step=4;

break;

case 3:

step=2;

break;

}

//--- crea il testo per i valori High e Low delle barre (con i gaps)

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- crea il testo

if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.05 secondi di ritardo

Sleep(50);

}

//--- ritardo di mezzo secondo

Sleep(500);

//--- elimina il testo

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))

return;

if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.05 secondi di ritardo

Sleep(50);

}

//---

}