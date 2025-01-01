DocumentazioneSezioni
Oggetto Testo

ObjText

Nota

La posizione del punto di ancoraggio relativa al testo può essere scelta dall'enumerazione ENUM_ANCHOR_POINT. È inoltre possibile modificare la pendenza del testo con la proprietàOBJPROP_ANGLE.

Esempio

Il seguente script crea diversi oggetti Testo sul chart. Funzioni speciali sono state sviluppate per creare e modificare le proprietà dell'oggetto grafico. È possibile utilizzare queste funzioni "come è" nelle proprie applicazioni.

 

//--- descrizione
#property description "Lo script crea l'oggetto grafico \"Testo\"."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string            InpFont="Arial";         // Font
input int               InpFontSize=10;          // Grandezza del font
input color             InpColor=clrRed;         // Colore
input double            InpAngle=90.0;           // Angolo di pendenza in gradi
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT;   // Tipo di ancora
input bool              InpBack=false;           // Oggetto di sottofondo
input bool              InpSelection=false;      // Evidenzia di movimento
input bool              InpHidden=true;          // Nascosta nella lista oggetti
input long              InpZOrder=0;             // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea l'oggetto Testo                                                           |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool TextCreate(const long              chart_ID=0,               // ID del chart
                const string            name="Text",              // nome dell'oggetto
                const int               sub_window=0,             // indice sottofinestra
                datetime                time=0,                   // orario punto di ancoraggio
                double                  price=0,                  // prezzo punto di ancoraggio
                const string            text="Text",              // il testo stesso
                const string            font="Arial",             // font
                const int               font_size=10,             // grandezza del font
                const color             clr=clrRed,               // colore
                const double            angle=0.0,                // inclinazione del testo
                const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER// tipo di ancora
                const bool              back=false,               // in sottofondo
                const bool              selection=false,          // evidenzia movimento
                const bool              hidden=true,              // nascosto nella lista oggetti
                const long              z_order=0)                // priorità per il click del mouse
  {
//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate
   ChangeTextEmptyPoint(time,price);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- crea l'oggetto Testo
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel creare l'oggetto \"Testo\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- imposta il testo
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- imposta il font
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- imposta grandezza font
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- imposta l'angolo di inclinazione del testo
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- imposta il tipo di ancora
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- imposta il colore
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di spostamento dell'oggetto con il mouse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta il punto di ancoraggio                                                  |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool TextMove(const long   chart_ID=0,  // ID del chart
              const string name="Text"// nome dell'oggetto
              datetime     time=0,      // coordinate tempo, del punto di ancoraggio
              double       price=0)     // coordinate prezzo del punto di ancoraggio
  {
//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- sposta il punto di ancoraggio
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia il testo dell'oggetto                                                   |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool TextChange(const long   chart_ID=0,  // ID del chart
                const string name="Text"// nome dell'oggetto
                const string text="Text"// testo
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- cambia il testo dell'oggetto
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel cambiare il testo! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Elimina l'oggetto Testo                                                        |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool TextDelete(const long   chart_ID=0,  // ID del chart
                const string name="Text"// nome dell'oggetto
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- elimina l'oggetto
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nell'eliminare l'oggetto \"Testo\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Controlla i valori di punto di ancoraggio ed imposta i valori di default       |
//| per quelli vuoti                                                               |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- se il tempo del punto non è impostato, sarà sulla barra corrente
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
   datetime date[]; // array per memorizzare le date di barre visibili
   double   low[];  // array per memorizzare i prezzi Low delle barre visibili
   double   high[]; // array memorizzare i prezzi High di barre visibili
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- allocazione della memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(low,bars);
   ArrayResize(high,bars);
//--- riempie l'array delle date
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- riempie l'array dei prezzi Low
   if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
     {
      Print("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi Low! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- riempie l'array di prezzi High
   if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
     {
      Print("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi High! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- definisce quanto spesso il testo viene visualizzato
   int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- definisce lo step
   int step=1;
   switch(scale)
     {
      case 0:
         step=12;
         break;
      case 1:
         step=6;
         break;
      case 2:
         step=4;
         break;
      case 3:
         step=2;
         break;
     }
//--- crea il testo per i valori High e Low delle barre (con i gaps)
   for(int i=0;i<bars;i+=step)
     {
      //--- crea il testo
      if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,
         InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
        {
         return;
        }
      if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,
         InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
        {
         return;
        }
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
      // 0.05 secondi di ritardo
      Sleep(50);
     }
//--- ritardo di mezzo secondo
   Sleep(500);
//--- elimina il testo
   for(int i=0;i<bars;i+=step)
     {
      if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))
         return;
      if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
      // 0.05 secondi di ritardo
      Sleep(50);
     }
//---
  }