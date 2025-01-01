//--- descrizione

#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Evento\"."

#property description "La data del punto di ancoraggio è impostata in percentuale dello"

#property description "spessoore in barre della finestra chart."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpName="Event"; // Nome evento

input int InpDate=25; // Data evento, %

input string InpText="Text"; // Testo Evento

input color InpColor=clrRed; // Colore Evento

input int InpWidth=1; // Grandezza del punto quando evidenziato

input bool InpBack=false; // Sottofondo evento

input bool InpSelection=false; // Evidenzia movimento

input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//--- creare l'oggetto Evento sul chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool EventCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Event", // nome dell'evento

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

const string text="Text", // testo dell'evento

datetime time=0, // orario

const color clr=clrRed, // colore

const int width=1, // spessore punto quando evidenziato

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=false, // evidenzia movimento

const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- se l'orario non è impostato, crea l'oggetto sull'ultima barra

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea l'oggetto Evento

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel creare l'oggetto \"Evento\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta il testo dell'evento

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- imposta il colore

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta lo spessore del punto di ancoraggio se l'oggetto è evidenziato

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di movimento degli eventi da mouse

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia il testo dell'oggetto Evento |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Event", // nome dell'evento

const string text="Text") // testo

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- cambia il testo dell'oggetto

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare il testo! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta l'oggetto Evento |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool EventMove(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Event", // nome evento

datetime time=0) // orario

{

//--- se l'orario non è impostato, sposta l'evento sull'ultima barra

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta l'oggetto

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare l'oggetto \"Evento\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina l'oggetto Evento |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool EventDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Event") // nome evento

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina l'oggetto

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminare l'oggetto \"Evento\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- imposta la correttezza dei parametri di input

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");

return;

}

//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- array per memorizzare i valori data che devono essere usati

//--- per impostare e cambiare i punti di ancoraggio degli oggetti Evento

datetime date[];

//--- allocazione della memoria

ArrayResize(date,bars);

//--- riempie l'array delle date

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- definisce i punti per creare un'oggetto

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- crea l'oggetto Evento

if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,

InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ora, sposta l'oggetto

//---contatore del ciclo

int h_steps=bars/2;

//--- sposta l'oggetto

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- usa il seguente valore

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- sposta il punto

if(!EventMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.05 secondi di ritardo

Sleep(50);

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//--- elimina il canale dal chart

EventDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---

}