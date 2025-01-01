|
//--- descrizione
#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Evento\"."
#property description "La data del punto di ancoraggio è impostata in percentuale dello"
#property description "spessoore in barre della finestra chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string InpName="Event"; // Nome evento
input int InpDate=25; // Data evento, %
input string InpText="Text"; // Testo Evento
input color InpColor=clrRed; // Colore Evento
input int InpWidth=1; // Grandezza del punto quando evidenziato
input bool InpBack=false; // Sottofondo evento
input bool InpSelection=false; // Evidenzia movimento
input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti
input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//--- creare l'oggetto Evento sul chart |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool EventCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart
const string name="Event", // nome dell'evento
const int sub_window=0, // indice sottofinestra
const string text="Text", // testo dell'evento
datetime time=0, // orario
const color clr=clrRed, // colore
const int width=1, // spessore punto quando evidenziato
const bool back=false, // in sottofondo
const bool selection=false, // evidenzia movimento
const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti
const long z_order=0) // priorità per il click del mouse
{
//--- se l'orario non è impostato, crea l'oggetto sull'ultima barra
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- resetta il valore dell' errore
ResetLastError();
//--- crea l'oggetto Evento
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": fallimento nel creare l'oggetto \"Evento\"! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- imposta il testo dell'evento
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- imposta il colore
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo spessore del punto di ancoraggio se l'oggetto è evidenziato
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di movimento degli eventi da mouse
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia il testo dell'oggetto Evento |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // ID del chart
const string name="Event", // nome dell'evento
const string text="Text") // testo
{
//--- resetta il valore dell' errore
ResetLastError();
//--- cambia il testo dell'oggetto
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": fallimento nel cambiare il testo! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- esecuzione avvenuta
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta l'oggetto Evento |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool EventMove(const long chart_ID=0, // ID del chart
const string name="Event", // nome evento
datetime time=0) // orario
{
//--- se l'orario non è impostato, sposta l'evento sull'ultima barra
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- resetta il valore dell' errore
ResetLastError();
//--- sposta l'oggetto
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": fallimento nello spostare l'oggetto \"Evento\"! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- esecuzione avvenuta
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Elimina l'oggetto Evento |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool EventDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart
const string name="Event") // nome evento
{
//--- resetta il valore dell' errore
ResetLastError();
//--- elimina l'oggetto
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": fallimento nell'eliminare l'oggetto \"Evento\"! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- esecuzione avvenuta
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
{
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
return;
}
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- array per memorizzare i valori data che devono essere usati
//--- per impostare e cambiare i punti di ancoraggio degli oggetti Evento
datetime date[];
//--- allocazione della memoria
ArrayResize(date,bars);
//--- riempie l'array delle date
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
return;
}
//--- definisce i punti per creare un'oggetto
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- crea l'oggetto Evento
if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,
InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- ora, sposta l'oggetto
//---contatore del ciclo
int h_steps=bars/2;
//--- sposta l'oggetto
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- usa il seguente valore
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- sposta il punto
if(!EventMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
if(IsStopped())
return;
//--- ridisegna il chart
ChartRedraw();
// 0.05 secondi di ritardo
Sleep(50);
}
//--- 1 secondo di ritardo
Sleep(1000);
//--- elimina il canale dal chart
EventDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
Sleep(1000);
//---
}