//--- connette la libreria di elementi di controllo

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

//--- costanti predefinite

#define X_PROPERTY_NAME_1 10 // coordinate x del nome della proprietà nella prima colonna

#define X_PROPERTY_VALUE_1 225 // coordinate x del valore della proprietà nella prima colonna

#define X_PROPERTY_NAME_2 345 // coordinate x del nome della proprietà nella seconda e terza colonna

#define X_PROPERTY_VALUE_2 550 // coordinate x del valore della proprietà nella seconda e terza colonna

#define X_BUTTON_1 285 // coordinate x del bottone nella prima colonna

#define X_BUTTON_2 700 // coordinate x del bottone nella seconda colonna

#define Y_PROPERTY_1 30 // coordinate y dell'inizio della prima e seconda colonna

#define Y_PROPERTY_2 286 // coordinate y dell'inizion della terza colonna

#define Y_DISTANCE 16 // distanza assiale y tra le linee

#define LAST_PROPERTY_NUMBER 111 // numero dell'ultima proprietà grafica

//--- parametri di input

input color InpFirstColor=clrDodgerBlue; // Colore delle righe dispari

input color InpSecondColor=clrGoldenrod; // Colore delle righe pari

//--- variabili ed arrays

CChartObjectLabel ExtLabelsName[]; // etichetta per visualizzazione dei nomi delle proprietà

CChartObjectLabel ExtLabelsValue[]; // etichetta per visualizzazione dei valori delle proprietà

CChartObjectButton ExtButtons[]; // bottoni

int ExtNumbers[]; // indici delle proprietà

string ExtNames[]; // nomi delle proprietà

uchar ExtDataTypes[]; // tipi di dato delle proprietà (integer, double, string)

uint ExtGroupTypes[]; // array che memorizza i dati sulla appartenenza delle proprietà ad uno dei gruppi

uchar ExtDrawTypes[]; // array che memorizza i dati sul tipo di proprietà display

double ExtMaxValue[]; // massimo valori delle proprietà che sono possibili quando si lavora con il pannello

double ExtMinValue[]; // minimi valori delle proprietà che sono possibili quando si lavora con il pannello

double ExtStep[]; // steps per il cambio delle proprietà

int ExtCount; // numero totale di tutte le proprietà

color ExtColors[2]; // array di colori per la visualizzazione delle righe

string ExtComments[2]; // array di commenti (per la priprietà CHART_COMMENT)

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- visualizza un commento sul grafico

Comment("SomeComment");

//--- memorizza i colori nell'array per potervi passare tra essi in un secondo momento

ExtColors[0]=InpFirstColor;

ExtColors[1]=InpSecondColor;

//--- memorizza i commenti nell'array per potervi passare tra essi in un secondo momento

ExtComments[0]="FirstComment";

ExtComments[1]="SecondComment";

//--- prepara e visualizza il pannello di controllo per la gestione delle proprietà del chart

if(!PrepareControls())

return(INIT_FAILED);

//--- esecuzione avvenuta

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione deinizializzazione dell'expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- rimuove il commento sul chart

Comment("");

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Handler di un evento chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- controlla l'evento del clic sull'oggetto chart

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

//--- divide il nome dell'oggetto per separatore

string obj_name[];

StringSplit(sparam,'_',obj_name);

//--- controlla se l'oggetto è un bottone

if(obj_name[0]=="Button")

{

//--- riceve l'indice del bottone

int index=(int)StringToInteger(obj_name[1]);

//--- rilascia il bottone

ExtButtons[index].State(false);

//--- imposta il nuovo valore della proprietà a seconda del suo tipo

if(ExtDataTypes[index]=='I')

ChangeIntegerProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='D')

ChangeDoubleProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='S')

ChangeStringProperty(index);

}

}

//--- ri-disegna i valori delle proprietà

RedrawProperties();

ChartRedraw();

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia la proprietà integer del chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeIntegerProperty(const int index)

{

//--- riceve il valore corrente della proprietà

long value=ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index]);

//--- definisce il seguente valore della proprietà

switch(ExtDrawTypes[index])

{

case 'C':

value=GetNextColor((color)value);

break;

default:

value=(long)GetNextValue((double)value,index);

break;

}

//--- imposta il nuovo valore della proprietà

ChartSetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index],0,value);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia la proprietà double del chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeDoubleProperty(const int index)

{

//--- riceve il valore corrente della proprietà

double value=ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index]);

//--- definisce il seguente valore della proprietà

value=GetNextValue(value,index);

//--- imposta il nuovo valore della proprietà

ChartSetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index],value);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia la proprietà string del chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeStringProperty(const int index)

{

//--- variabile statica per il passaggio all'interno dell'array ExtComments

static uint comment_index=1;

//--- indice di cambiamento per ricevere un altro commento

comment_index=1-comment_index;

//--- imposta il nuovo valore della proprietà

ChartSetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[index],ExtComments[comment_index]);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Ottiene il prossimo valore della proprietà |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

double GetNextValue(const double value,const int index)

{

if(value+ExtStep[index]<=ExtMaxValue[index])

return(value+ExtStep[index]);

else

return(ExtMinValue[index]);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Ottiene il prossimo colore per la proprietà di tipo colore |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

color GetNextColor(const color clr)

{

//--- restituisce i seguenti valori del colore

switch(clr)

{

case clrWhite: return(clrRed);

case clrRed: return(clrGreen);

case clrGreen: return(clrBlue);

case clrBlue: return(clrBlack);

default: return(clrWhite);

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Re-disegna i valori della proprietà |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void RedrawProperties(void)

{

//--- testo valore della proprietà

string text;

long value;

//--- loop del numero delle proprietà

for(int i=0;i<ExtCount;i++)

{

text="";

switch(ExtDataTypes[i])

{

case 'I':

//--- riceve il corrente valore della proprietà

if(!ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[i],0,value))

break;

//--- testo integer della proprietà

switch(ExtDrawTypes[i])

{

//--- proprietà colore

case 'C':

text=(string)((color)value);

break;

//--- proprietà booleana

case 'B':

text=(string)((bool)value);

break;

//--- proprietà di enumerazione ENUM_CHART_MODE

case 'M':

text=EnumToString((ENUM_CHART_MODE)value);

break;

//--- proprietà di enumerazione ENUM_CHART_VOLUME_MODE

case 'V':

text=EnumToString((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)value);

break;

//--- numero tipo int

default:

text=IntegerToString(value);

break;

}

break;

case 'D':

//--- testo proprietà double

text=DoubleToString(ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[i]),4);

break;

case 'S':

//--- testo proprietà string

text=ChartGetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[i]);

break;

}

//--- valore della prorpietà display

ExtLabelsValue[i].Description(text);

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea il pannello per gestire le proprietà del chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool PrepareControls(void)

{

//--- alloca la memoria per array con una riseva

MemoryAllocation(LAST_PROPERTY_NUMBER+1);

//--- variabili

int i=0; // variable loop

int col_1=0; // numero di proprietà nella prima colonna

int col_2=0; // numero di proprietà nella seconda colonna

int col_3=0; // numero di proprietà nella terza colonna

//--- numero corrente della proprità - 0

ExtCount=0;

//--- visualizzazione per le proprietà nel loop

while(i<=LAST_PROPERTY_NUMBER)

{

//--- immagazzina il corrente numero della proprietà

ExtNumbers[ExtCount]=i;

//--- incrementa il valore della variabile loop

i++;

//--- controlla se c'è una proprietà con tale numero

if(CheckNumber(ExtNumbers[ExtCount],ExtNames[ExtCount],ExtDataTypes[ExtCount],ExtGroupTypes[ExtCount],ExtDrawTypes[ExtCount]))

{

//--- crea elementi di controllo per la proprietà

switch(ExtGroupTypes[ExtCount])

{

case 1:

//--- crea etichette d un bottone per la proprietà

if(!ShowProperty(ExtCount,0,X_PROPERTY_NAME_1,X_PROPERTY_VALUE_1,X_BUTTON_1,Y_PROPERTY_1+col_1*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- il numero degli elementi nella prima colonna è aumentato

col_1++;

break;

case 2:

//--- crea etichette d un bottone per la proprietà

if(!ShowProperty(ExtCount,1,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,X_BUTTON_2,Y_PROPERTY_1+col_2*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- il numero degli elementi nella seconda colonna è aumentato

col_2++;

break;

case 3:

//--- crea solo etichette per la proprietà

if(!ShowProperty(ExtCount,2,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,0,Y_PROPERTY_2+col_3*Y_DISTANCE,false))

return(false);

//--- il numero degli elementi nella terza colonna è aumentato

col_3++;

break;

}

//--- definisce il valore della proprietà massimo e minimo e lo step

GetMaxMinStep(ExtNumbers[ExtCount],ExtMaxValue[ExtCount],ExtMinValue[ExtCount],ExtStep[ExtCount]);

//--- incrementa il numero delle proprietà

ExtCount++;

}

}

//--- libera la memoria non usata dagli array

MemoryAllocation(ExtCount);

//--- ri-disegna i valori delle proprietà

RedrawProperties();

ChartRedraw();

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Alloca la memoria per gli array |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void MemoryAllocation(const int size)

{

ArrayResize(ExtLabelsName,size);

ArrayResize(ExtLabelsValue,size);

ArrayResize(ExtButtons,size);

ArrayResize(ExtNumbers,size);

ArrayResize(ExtNames,size);

ArrayResize(ExtDataTypes,size);

ArrayResize(ExtGroupTypes,size);

ArrayResize(ExtDrawTypes,size);

ArrayResize(ExtMaxValue,size);

ArrayResize(ExtMinValue,size);

ArrayResize(ExtStep,size);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla se l'indice della proprietà appartiene ad uno di quelli dell' |

//| enumerazioni ENUM_CHART_PROPERTIES |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool CheckNumber(const int ind,string &name,uchar &data_type,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- controllare se la proprietà è di tipo integer

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='I'; // proprietà dall'enumerazione ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definisce i parametri della proprietà display

return(true);

}

//--- controllare se la proprietà è di tipo double

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='D'; // proprietà dall' enumerazione ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definisce i parametri della proprietà display

return(true);

}

//--- controlla se la proprietà è di tipo stringa

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='S'; // proprietà dall'enumerazione ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // definisce i parametri della proprietà display

return(true);

}

//--- la proprietà non corrisponde a nessuna enumerazione

return(false);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Definisce il gruppo nel quale la proprietà dev'essere memorizzata |

//| così come il tipo della sua visualizzazione |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void GetTypes(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- controlla se la proprietà appartiene al terzo gruppo

//--- le proprietà del terzo gruppo vengono visualizzate nella seconda colonna a partire da CHART_BRING_TO_TOP

if(CheckThirdGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- controlla se la proprietà appartiene al secondo gruppo

//--- le proprietà del secondo gruppo sono visualizzate all'inizio della seconda colonna

if(CheckSecondGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//---se vi trovate qui, la proprietà appartiene al primo gruppo (prima colonna)

CheckFirstGroup(property_number,group_type,draw_type);

}

//+-------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla se la proprietà appartiene al terzo gruppo e |

//| definisce il suo tipo di visualizzazione in caso di risposta positiva |

//+-------------------------------------------------------------------------------+

bool CheckThirdGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- controlla se la proprietà appartiene al terzo gruppo

switch(property_number)

{

//--- proprietà booleane

case CHART_IS_OBJECT:

case CHART_WINDOW_IS_VISIBLE:

draw_type='B';

break;

//--- proprietà integer

case CHART_VISIBLE_BARS:

case CHART_WINDOWS_TOTAL:

case CHART_WINDOW_HANDLE:

case CHART_WINDOW_YDISTANCE:

case CHART_FIRST_VISIBLE_BAR:

case CHART_WIDTH_IN_BARS:

case CHART_WIDTH_IN_PIXELS:

draw_type='I';

break;

//--- proprietà double

case CHART_PRICE_MIN:

case CHART_PRICE_MAX:

draw_type='D';

break;

//--- in realtà, questa proprietà è un comando di visualizzazione del chart in cima a tutti gli altri

//--- non vi è alcuna necessità di applicare questo pannello, siccome la finestra sarà sempre

//--- in cima ad altre prima che noi la usiamo

case CHART_BRING_TO_TOP:

draw_type=' ';

break;

//--- la proprietà non appartiene al terzo gruppo

default:

return(false);

}

//--- la proprietà appartiene al terzo gruppo

group_type=3;

return(true);

}

//+-------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla se la proprietà appartiene al secondo gruppo e |

//| definisce il suo tipo di visualizzazione in caso di risposta positiva |

//+-------------------------------------------------------------------------------+

bool CheckSecondGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- controlla se la proprietà appartiene al secondo gruppo

switch(property_number)

{

//--- ENUM_CHART_MODE type property

case CHART_MODE:

draw_type='M';

break;

//--- ENUM_CHART_VOLUME_MODE type property

case CHART_SHOW_VOLUMES:

draw_type='V';

break;

//--- proprietà stringa

case CHART_COMMENT:

draw_type='S';

break;

//--- proprietà color

case CHART_COLOR_BACKGROUND:

case CHART_COLOR_FOREGROUND:

case CHART_COLOR_GRID:

case CHART_COLOR_VOLUME:

case CHART_COLOR_CHART_UP:

case CHART_COLOR_CHART_DOWN:

case CHART_COLOR_CHART_LINE:

case CHART_COLOR_CANDLE_BULL:

case CHART_COLOR_CANDLE_BEAR:

case CHART_COLOR_BID:

case CHART_COLOR_ASK:

case CHART_COLOR_LAST:

case CHART_COLOR_STOP_LEVEL:

draw_type='C';

break;

//--- la proprietà non appartiene al secondo gruppo

default:

return(false);

}

//--- la proprietà appartiene al secondo gruppo

group_type=2;

return(true);

}

//+-------------------------------------------------------------------------------------+

//| Chiamato solo se è si sa già che la proprietà non appartiene |

//| al secondo e terzo gruppo proprietà |

//+-------------------------------------------------------------------------------------+

void CheckFirstGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- la proprietà appartiene al primo gruppo

group_type=1;

//--- definisce il tipo di proprietà display

switch(property_number)

{

//--- proprietà integer

case CHART_SCALE:

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

draw_type='I';

return;

//--- proprietà double

case CHART_SHIFT_SIZE:

case CHART_FIXED_POSITION:

case CHART_FIXED_MAX:

case CHART_FIXED_MIN:

case CHART_POINTS_PER_BAR:

draw_type='D';

return;

//--- solo le proprietà booleane sono rimaste

default:

draw_type='B';

return;

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea l'etichetta ed il bottone per la proprietà |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ShowProperty(const int ind,const int type,const int x1,const int x2,

const int xb,const int y,const bool btn)

{

//--- Array statico per la commutazione all'interno di array di colore ExtColors

static uint color_index[3]={1,1,1};

//--- indice di cambiamento per la ricezione di un altro colore

color_index[type]=1-color_index[type];

//--- mostra le etichette ed un bottone (se btn=true) per la proprietà

if(!LabelCreate(ExtLabelsName[ind],"name_"+(string)ind,ExtNames[ind],ExtColors[color_index[type]],x1,y))

return(false);

if(!LabelCreate(ExtLabelsValue[ind],"value_"+(string)ind,"",ExtColors[color_index[type]],x2,y))

return(false);

if(btn && !ButtonCreate(ExtButtons[ind],(string)ind,xb,y+1))

return(false);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea etichette |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(CChartObjectLabel &lbl,const string name,const string text,

const color clr,const int x,const int y)

{

if(!lbl.Create(0,"Label_"+name,0,x,y)) return(false);

if(!lbl.Description(text)) return(false);

if(!lbl.FontSize(10)) return(false);

if(!lbl.Color(clr)) return(false);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea bottoni |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ButtonCreate(CChartObjectButton &btn,const string name,

const int x,const int y)

{

if(!btn.Create(0,"Button_"+name,0,x,y,50,15)) return(false);

if(!btn.Description("Next")) return(false);

if(!btn.FontSize(10)) return(false);

if(!btn.Color(clrBlack)) return(false);

if(!btn.BackColor(clrWhite)) return(false);

if(!btn.BorderColor(clrBlack)) return(false);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Definisce il massimo ed il minimo valore e step delle proprietà |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void GetMaxMinStep(const int property_number,double &max,double &min,double &step)

{

double value;

//--- imposta i valori a seconda del tipo di proprietà

switch(property_number)

{

case CHART_SCALE:

max=5;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_MODE:

case CHART_SHOW_VOLUMES:

max=2;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_SHIFT_SIZE:

max=50;

min=10;

step=2.5;

break;

case CHART_FIXED_POSITION:

max=90;

min=0;

step=15;

break;

case CHART_POINTS_PER_BAR:

max=19;

min=1;

step=3;

break;

case CHART_FIXED_MAX:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MAX);

max=value*1.25;

min=value;

step=value/32;

break;

case CHART_FIXED_MIN:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MIN);

max=value;

min=value*0.75;

step=value/32;

break;

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

max=700;

min=520;

step=30;

break;

//--- valori default

default:

max=1;

min=0;

step=1;

}

}