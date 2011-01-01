DocumentazioneSezioni
DRAW_LINE

DRAW_LINE traccia una linea del colore specificato dai valori del buffer dell'indicatore. La larghezza, lo stile e il colore della linea possono essere impostati utilizzando le direttive del compilatore e dinamicamente utilizzando la funzione PlotIndexSetInteger(). Cambiamenti dinamici delle proprietà di plotting permettono di "animare" gli indicatori, in modo che il loro aspetto cambia a seconda della situazione attuale.

Il numero di buffer necessari per tracciare DRAW_LINE è 1.

Un esempio di indicatore che disegna una linea utilizzando i prezzi Close delle barre. Il colore, spessore e stile cambia casualmente ogni n=5 ticks.

Un esempio di DRAW_LINE

Notare che inizialmente per Plot1 con DRAW_LINE le proprietà vengono impostate utilizzando la direttiva del compilatore #property, e poi nella funzione OnCalculate() queste tre proprietà vengono impostate in modo casuale. Il parametro N è impostato in parametri esterni dell'indicatore per la possibilità di configurazione manuale (la scheda Parametri nella finestra Proprietà del indicatore).

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  DRAW_LINE.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | 
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_LINE"
#property description "Disegna una linea di un colore specificato ai prezzi Close"
#property description "Colore, spessore e stile della linea vengono cambiati casualmente"
#property description "dopo ogni N ticks"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//--- Le proprietà della linea vengono impostate utilizzando le direttive del compilatore
#property indicator_label1  "Line"      // Nome del disegno per la Finestra Dati
#property indicator_type1   DRAW_LINE   // Tipo di disegno della linea
#property indicator_color1  clrRed      // Colore della linea
#property indicator_style1  STYLE_SOLID // Stile della linea
#property indicator_width1  1           // Spessore della linea
//--- parametri input
input int      N=5;         // Numero di ticks da cambiare 
//--- Un buffer indicatore per il disegno
double         LineBuffer[];
//--- Un array per salvare i colori
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Un array per memorizzare gli stili di linea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Associa un array e un buffer indicatore
   SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- Inizializzazione del generatore di numeri pseudo-casuali
   MathSrand(GetTickCount());
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea
   ticks++;
//--- Se un numero critico di ticks è stato accumulato
   if(ticks>=N)
     {
      //--- Cambia le proprietà della linea
      ChangeLineAppearance();
      //--- Resetta il contatore dei ticks a zero
      ticks=0;
     }
 
//--- Blocco per il calcolo dei valori dell'indicatore
   for(int i=0;i<rates_total;i++)
     {
      LineBuffer[i]=close[i];
     }
 
//--- Restituisce il valore prev_calculated per la successiva chiamata della funzione
   return(rates_total);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Modifica l'aspetto della linea disegnata nell'indicatore                       |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di linea
   string comm="";
//--- Un blocco per cambiare il colore della linea
//--- Ottiene un numero casuale
   int number=MathRand();
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array colors [] 
   int size=ArraySize(colors);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo colore, come il resto della divisione intera
   int color_index=number%size;
//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Scrive il colore della linea
   comm=comm+(string)colors[color_index];
 
//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea
   number=MathRand();
//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera
   int width=number%5; // Lo spessore è impostato da 0 a 4
//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Scrive lo spessore della linea
   comm=comm+", Width="+IntegerToString(width);
 
//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea
   number=MathRand();
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles
   size=ArraySize(styles);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera
   int style_index=number%size;
//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Scrive lo stile della linea
   comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento
   Comment(comm);
  }

 