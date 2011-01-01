//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_LINE.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_LINE"

#property description "Disegna una linea di un colore specificato ai prezzi Close"

#property description "Colore, spessore e stile della linea vengono cambiati casualmente"

#property description "dopo ogni N ticks"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- Le proprietà della linea vengono impostate utilizzando le direttive del compilatore

#property indicator_label1 "Line" // Nome del disegno per la Finestra Dati

#property indicator_type1 DRAW_LINE // Tipo di disegno della linea

#property indicator_color1 clrRed // Colore della linea

#property indicator_style1 STYLE_SOLID // Stile della linea

#property indicator_width1 1 // Spessore della linea

//--- parametri input

input int N=5; // Numero di ticks da cambiare

//--- Un buffer indicatore per il disegno

double LineBuffer[];

//--- Un array per salvare i colori

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- Un array per memorizzare gli stili di linea

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Associa un array e un buffer indicatore

SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- Inizializzazione del generatore di numeri pseudo-casuali

MathSrand(GetTickCount());

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea

ticks++;

//--- Se un numero critico di ticks è stato accumulato

if(ticks>=N)

{

//--- Cambia le proprietà della linea

ChangeLineAppearance();

//--- Resetta il contatore dei ticks a zero

ticks=0;

}



//--- Blocco per il calcolo dei valori dell'indicatore

for(int i=0;i<rates_total;i++)

{

LineBuffer[i]=close[i];

}



//--- Restituisce il valore prev_calculated per la successiva chiamata della funzione

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Modifica l'aspetto della linea disegnata nell'indicatore |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di linea

string comm="";

//--- Un blocco per cambiare il colore della linea

//--- Ottiene un numero casuale

int number=MathRand();

//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array colors []

int size=ArraySize(colors);

//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo colore, come il resto della divisione intera

int color_index=number%size;

//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- Scrive il colore della linea

comm=comm+(string)colors[color_index];



//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea

number=MathRand();

//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera

int width=number%5; // Lo spessore è impostato da 0 a 4

//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Scrive lo spessore della linea

comm=comm+", Width="+IntegerToString(width);



//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea

number=MathRand();

//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles

size=ArraySize(styles);

//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera

int style_index=number%size;

//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Scrive lo stile della linea

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento

Comment(comm);

}