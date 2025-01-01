//--- descrizione

#property description "Lo script crea l'oggetto \"Bitmap Label\" ."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpName="BmpLabel"; // nome dell'Etichetta

input string InpFileOn="\\Images\\dollar.bmp"; // Nome del file per modalità On

input string InpFileOff="\\Images\\euro.bmp"; // Nome del File per modalità Off

input bool InpState=false; // Etichetta premuta/rilasciata

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Angolo del chart per l'ancoraggio

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // Tipo di ancoraggio

input color InpColor=clrRed; // Colore del bordo quando si evidanzia

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Stile della linea quando si evidenzia

input int InpPointWidth=1; // Grandezza del punto da muovere

input bool InpBack=false; // Oggetti di sottofondo

input bool InpSelection=false; // Evidenzia di movimento

input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea l'oggetto Etichetta Bitmap |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="BmpLabel", // nome dell'etichetta

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

const int x=0, // coordinate X

const int y=0, // coordinate Y

const string file_on="", // immagine in modalità On

const string file_off="", // immagine in modalità Off

const int width=0, // ambito di visibilità coordinate X

const int height=0, // ambito di visibilità coordinate Y

const int x_offset=10, // ambito di visibilità, slittamento sull' asse X

const int y_offset=10, // ambito di visibilità, slittamento sull'asse Y

const bool state=false, // premuto/rilasciato

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // angolo del chart per l'ancoraggio

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // tipo di ancoraggio

const color clr=clrRed, // colore del bordo quando evidenziato

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // stile della linea quando evidenziata

const int point_width=1, // grandezza del punto di spostamento

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=false, // evidenzia movimento

const bool hidden=true, // nascosto dalla lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea un'etichetta bitmap

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel creare l'oggetto \"Bitmap Label\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta l'immagine in modalità On e Off

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,0,file_on))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel caricare l'immagine per la modalità On! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,1,file_off))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel caricare l'immagine per la modalità Off! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta le coordinate dell'etichetta

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- imposta ambito di visibilità per l'immagine; se i valori dello spessore o dell'altezza

//--- eccedono lo spessore e l'altezza(rispettivamente) di un'immagine sorgente,

//--- essa non viene disegnata; in caso contrario

//--- solo la parte corrispondente di questi valori viene disegnata

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- imposta la parte di un'immagine che dev'essere visualizzata nell'ambito visibilità

//--- la parte di default è la parte superiore sinistra dell'immagine; i valori permettono

//--- di eseguire uno slittamento da quest' area visualizzando un'altra parte dell'immagine

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);

//--- definisce lo status dell'etichetta (premuta o rilasciata)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STATE,state);

//--- imposta l'angolo del chart, relativo a quali punti coordinate vengono definiti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- imposta il tipo di ancora

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- imposta il colore del bordo quando è abilitata la modalità di evidenziazione

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta lo stile del bordo della linea quando la modalità di evidenzia dell'oggetto è abilitata

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- imposta la grandezza di un punto di ancoraggio per lo spostamento di un oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilita (true) o disabilita (false) il modo di spostamento dell'etichetta con il mouse

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Imposta una nuova immagine per l'oggetto Etichetta Bitmap |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelSetImage(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="BmpLabel", // nome dell'etichetta

const int on_off=0, // modificatore (On o Off)

const string file="") // percorso del file

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- imposta il percorso al file dell'immagine

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,on_off,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel caricare l'immagine! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta l'oggetto Etichetta Bitmap |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelMove(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="BmpLabel", // nome etichetta

const int x=0, // coordinate X

const int y=0) // coordinate Y

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta l'oggetto

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostamento delle coordinate X dell'oggetto! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostamento della coordinata Y dell'oggetto! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia grandezza ambito di visibilità (oggetto) |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="BmpLabel", // nome dell'etichetta

const int width=0, // spessore della linea

const int height=0) // altezza dell'etichetta

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- cambia la grandezza dell'oggetto

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare lo spessore dell'oggetto! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare l'altezza dell'oggetto! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia le coordinate dell'angolo superiore sinistro dell'ambito di visibilità |

//+----------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="BmpLabel", // nome dell'etichetta

const int x_offset=0, // ambito di visibilità coordinate X

const int y_offset=0) // ambito di visibilità coordinate Y

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- cambia le coordinate dell'ambito di visibilità dell'oggetto

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare le coordinate X dell'ambito di visibilità! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare le coordinate Y dell'ambito di visibilità! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina l'oggetto "Etichetta Bitmap" |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapLabelDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="BmpLabel") // nome dell'etichetta

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina l'etichetta

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminazione dell'oggetto \"Bitmap label\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- grandezza della finestra chart

long x_distance;

long y_distance;

//--- imposta la grandezza della finestra

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Fallimento nell'ottenere la grandezza del chart! Error code = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Fallimento nell'ottenere l'altezza del chart! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- definisce le coordinate dell'etichetta bitmap

int x=(int)x_distance/2;

int y=(int)y_distance/2;

//--- imposta la grandezza dell'etichetta e le coordinate dell'ambito di visibilità

int width=32;

int height=32;

int x_offset=0;

int y_offset=0;

//--- imposta l'etichetta bitmap al centro della finestra

if(!BitmapLabelCreate(0,InpName,0,x,y,InpFileOn,InpFileOff,width,height,x_offset,y_offset,InpState,

InpCorner,InpAnchor,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- ridisegna il chart e ne attende un secondo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- cambio dell'ambito di visibilità dell'etichetta nel loop

for(int i=0;i<6;i++)

{

//--- cambia la grandezza dell'ambito di visibilità

width--;

height--;

if(!BitmapLabelChangeSize(0,InpName,width,height))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.3 secondi di ritardo

Sleep(300);

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//--- cambia le coordinate dell'ambito di visibilità nel loop

for(int i=0;i<2;i++)

{

//--- cambia le coordinate dell'ambito di visibilità

x_offset++;

y_offset++;

if(!BitmapLabelMoveVisibleArea(0,InpName,x_offset,y_offset))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.3 secondi di ritardo

Sleep(300);

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//--- elimina l'etichetta

BitmapLabelDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---

}