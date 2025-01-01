//--- descrizione

#property description "Lo Script crea l'oggetto \"Modifica\" ."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpName="Edit"; // Nome dell'oggetto

input string InpText="Text"; // Testo dell'oggetto

input string InpFont="Arial"; // Font

input int InpFontSize=14; // Grandezza Font

input ENUM_ALIGN_MODE InpAlign=ALIGN_CENTER; // Tipo di allineamento testo

input bool InpReadOnly=false; // Permesso di modifica

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Angolo del chart per l'ancoraggio

input color InpColor=clrBlack; // Colore del testo

input color InpBackColor=clrWhite; // Colore di sottofondo

input color InpBorderColor=clrBlack; // Colore bordo

input bool InpBack=false; // Oggetto sottofondo

input bool InpSelection=false; // Evidenzia movimento

input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea Oggetto Modifica |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool EditCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Edit", // nome dell'oggetto

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

const int x=0, // Coordinate X

const int y=0, // Coordinate Y

const int width=50, // spessore

const int height=18, // altezza

const string text="Text", // testo

const string font="Arial", // font

const int font_size=10, // grandezza font

const ENUM_ALIGN_MODE align=ALIGN_CENTER, // tipo di allineamento

const bool read_only=false, // abilita per modificare

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // angolo del chart per l'ancoraggio

const color clr=clrBlack, // colore del teato

const color back_clr=clrWhite, // colore di sottofondo

const color border_clr=clrNONE, // colore del bordo

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=false, // evidenzia movimento

const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea il campo modifica

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EDIT,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel creare l'oggetto \"Modifica\" ! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta le coordinate dell'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- imposta la grandezza dell'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- imposta il testo

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- imposta il font

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- imposta grandezza font

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- imposta il tipo di allineamento di testo nell'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ALIGN,align);

//--- abilita (true) o annulla (false) la modalità sola-lettura

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_READONLY,read_only);

//--- imposta l'angolo del chart, relativo a quali coordinate oggetto sono definite

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- set text color

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta colore di background

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- imposta colore del bordo

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilita (true) o disabilita (false) il modo di spostamento dell'etichetta con il mouse

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta oggetto Modifica |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool EditMove(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Edit", // nome oggetto

const int x=0, // Coordinate X

const int y=0) // Coordinate Y

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta l'oggetto

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostamento delle coordinate X dell'oggetto! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostamento della coordinata Y dell'oggetto! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Ridimensione oggetto Modifica |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool EditChangeSize(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Edit", // nome oggetto

const int width=0, // spessore

const int height=0) // altezza

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- cambia la grandezza dell'oggetto

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare lo spessore dell'oggetto! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare l'altezza dell'oggetto! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia il testo dell'oggetto Modifica |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool EditTextChange(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Edit", // nome oggetto

const string text="Text") // testo

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- cambia il testo dell'oggetto

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare il testo! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce il testo dell'oggetto Modifica |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool EditTextGet(string &text, // testo

const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Edit") // nome oggetto

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- ottiene il testo dell'oggetto

if(!ObjectGetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,0,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'ottenere il testo! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina l'oggetto Modifica |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool EditDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Edit") // nome dell'oggetto

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina l'etichetta

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminare l'oggetto \"Modifica\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- grandezza della finestra chart

long x_distance;

long y_distance;

//--- imposta la grandezza della finestra

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Fallimento nell'ottenere la grandezza del chart! Error code = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Fallimento nell'ottenere l'altezza del chart! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- definisce lo step per cambiare il campo Modifica

int x_step=(int)x_distance/64;

//--- imposta le coordinate del campo Modifica e la sua grandezza

int x=(int)x_distance/8;

int y=(int)y_distance/2;

int x_size=(int)x_distance/8;

int y_size=InpFontSize*2;

//--- memorizza il testo nella variabile locale

string text=InpText;

//--- crea il campo modifica

if(!EditCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpText,InpFont,InpFontSize,InpAlign,InpReadOnly,

InpCorner,InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- allunga il campo Modifica

while(x_size-x<x_distance*5/8)

{

//--- incrementa lo spessore del campo Modifica

x_size+=x_step;

if(!EditChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il grafico ed attende per 0.05 secondi

ChartRedraw();

Sleep(50);

}

//--- ritardo di mezzo secondo

Sleep(500);

//--- cambia il testo

for(int i=0;i<20;i++)

{

//--- aggiunge "+" all'inizio ed alla fine

text="+"+text+"+";

if(!EditTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- redisegna il chart ed attende per 0.1 secondi

ChartRedraw();

Sleep(100);

}

//--- ritardo di mezzo secondo

Sleep(500);

//--- elimina il campo modifica

EditDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- aspetta per 1 secondo

Sleep(1000);

//---

}