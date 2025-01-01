//--- descrizione

#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \" Andrews’ Pitchfork\" ."

#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostate in percentuale"

#property description " della grandezza della finestra chart."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpName="Pitchfork"; // Nome della Pitchfork

input int InpDate1=14; // data del 1mo punto, %

input int InpPrice1=40; // prezzo del 1mo punto, %

input int InpDate2=18; // data del 2ndo punto, %

input int InpPrice2=50; // prezzo del 2ndo punto, %

input int InpDate3=18; // data del 3zo punto, %

input int InpPrice3=30; // prezzo del 3zo punto, %

input color InpColor=clrRed; // Colore della Pitchfork

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Stile delle linee pitchfork

input int InpWidth=1; // Spessore delle linee pitchfork

input bool InpBack=false; // Sottofondo delle pitchfork

input bool InpSelection=true; // evidenza spostamento

input bool InpRayLeft=false; // Continua delle Pitchfork's sulla sinistra

input bool InpRayRight=false; // Continua delle Pitchfork's sulla destra

input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea le Andrews' Pitchfork dalle coordinate date |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool PitchforkCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Pitchfork", // nome della pitchfork

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

datetime time1=0, // orario del primo punto

double price1=0, // prezzo del primo punto

datetime time2=0, // orario del secondo punto

double price2=0, // prezzo del secondo punto

datetime time3=0, // orario del terzo punto

double price3=0, // prezzo del terzo punto

const color clr=clrRed, // colore delle linee del pitchfork

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // stile delle linee del pitchfork

const int width=1, // spessore delle linee del pitchfork

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=true, // evidenza movimento

const bool ray_left=false, // continua delle pitchfork sulla sinistra

const bool ray_right=false, // continua delle pitchfork sulla destra

const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate

ChangeChannelEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea le Andrews' Pitchfork dalle coordinate fornite

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_PITCHFORK,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel creare le \"Andrews' Pitchfork\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta il colore

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta lo stile delle linee

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- imposta lo spessore delle linee

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di evidenzia delle pitchfork per lo spostamento

//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser

//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri

//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione della visualizzazione della pitchfork sulla sinistra

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione della visualizzazione della pitchfork sulla destra

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Imposta il numero di livelli delle Andrews' Pitchfork ed i loro parametri |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool PitchforkLevelsSet(int levels, // numero di linee di livello

double &values[], // valore delle linee livello

color &colors[], // colore delle linee livello

ENUM_LINE_STYLE &styles[], // stile delle linee livello

int &widths[], // spessore delle linee livello

const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Pitchfork") // nome della pitchfork

{

//--- verifica la grandezza dell'array

if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||

levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))

{

Print(__FUNCTION__,": la lungezza dell'array non corrisponde al numero di livelli, errore!");

return(false);

}

//--- set the number of levels

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);

//--- imposta le proprietà dei livelli nel loop

for(int i=0;i<levels;i++)

{

//--- valore dei livelli

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);

//--- colore dei livelli

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);

//--- stile dei livelli

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);

//--- spessore dei livelli

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);

//--- descrizione dei livelli

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta il punto di ancoraggio Andrews' Pitchfork |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool PitchforkPointChange(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Pitchfork", // nome del canale

const int point_index=0, // indice del punto di ancoraggio

datetime time=0, // coordinate orarie del punto di ancoraggio

double price=0) // coordinate di prezzo del punto di ancoraggio

{

//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta il punto di ancoraggio

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina la Andrews’ Pitchfork |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool PitchforkDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Pitchfork") // nome del canale

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina il canale

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminare la \"Andrews' Pitchfork\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+-------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla i valori dei punti di ancoraggio della Andrews' Pitchfork ed imposta|

//| i valori di default per quelli vuoti |

//+-------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,

double &price2,datetime &time3,double &price3)

{

//--- se l'orario del secondo punto (superiore destro) non è impostato, sarà sulla barra corrente

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- se il prezzo del secondo punto non è impostato, avrà un valore Bid

if(!price2)

price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- se l'orario del primo(sinistro) punto non è impostato, è posizionato 9 barre meno dalla seconda

if(!time1)

{

//--- array per la ricezione dell'orario di apertura delle ultime 10 barre

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- imposta il primo punto 9 barre a sinistra dalla seconda

time1=temp[0];

}

//--- se il prezzo del primo punto non è impostato, lo sposta di 200 punti sotto al secondo

if(!price1)

price1=price2-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//--- se l'orario del terzo punto non è impostato, esso coincide con quello del secondo punto

if(!time3)

time3=time2;

//--- se il prezzo del terzo punto non è impostato, lo sposta di 300 punti in meno rispetto al primo

if(!price3)

price3=price1-200*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- imposta la correttezza dei parametri di input

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||

InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)

{

Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");

return;

}

//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- grandezza dell'array prezzo

int accuracy=1000;

//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati

//--- per impostare e cambiare le coordinate dei punti di ancoraggio delle Andrews' Pitchfork

datetime date[];

double price[];

//--- allocazione della memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- riempie l'array delle date

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());

return;

}

/--- riempie l'array dei prezzi

//--- trova i valori più alti e più bassi del chart

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- definisce i punti per disegnare le Andrews' Pitchfork

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int d3=InpDate3*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;

//--- crea la pitchfork

if(!PitchforkCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],

InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- ora, sposta i punti di ancoraggio della pitchfork

//---contatore del ciclo

int v_steps=accuracy/10;

//--- move the first anchor point

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usa il seguente valore

if(p1>1)

p1-=1;

//--- sposta il punto

if(!PitchforkPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---contatore del ciclo

int h_steps=bars/8;

//--- sposta il terzo punto di ancoraggio

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- usa il seguente valore

if(d3<bars-1)

d3+=1;

//--- sposta il punto

if(!PitchforkPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.05 secondi di ritardo

Sleep(50);

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---contatore del ciclo

v_steps=accuracy/10;

//--- sposta il secondo punto di ancoraggio

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- usa il seguente valore

if(p2>1)

p2-=1;

//--- sposta il punto

if(!PitchforkPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

}

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//--- elimina la pitchfork dal chart

PitchforkDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 secondo di ritardo

Sleep(1000);

//---

}