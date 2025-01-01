DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti OggettiTipi di oggettiOBJ_ARROW_LEFT_PRICE 

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Etichetta Prezzo a Sinistra

ObjArrowLeftPrice

Esempio

Il seguente script crea e sposta l'etichetta prezzo sinistra, sul chart. Funzioni speciali sono state sviluppate per creare e modificare le proprietà dell'oggetto grafico. È possibile utilizzare queste funzioni "come è" nelle proprie applicazioni.

 

//--- descrizione
#property description "Lo Script crea l'etichetta prezzo sinistra sul chart."
#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostate in"
#property description "percentuale della grandezza della finestra chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string            InpName="LeftPrice";  // Nome dell'etichetta prezzo
input int               InpDate=100;          // data del punto di ancoraggio in %
input int               InpPrice=10;          // prezzo del punto di ancoraggio in %
input color             InpColor=clrRed;      // Colore dell'etichetta del prezzo
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_SOLID// stile del bordo della linea
input int               InpWidth=2;           // grandezza dell'etichetta prezzo
input bool              InpBack=false;        // sottofondo etichetta 
input bool              InpSelection=true;    // evidenza spostamento
input bool              InpHidden=true;       // Nascosta nella lista oggetti
input long              InpZOrder=0;          // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea l'etichetta prezzo a sinistra                                             |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceCreate(const long            chart_ID=0,        // ID del chart
                          const string          name="LeftPrice",  // nome dell'etichetta prezzo
                          const int             sub_window=0,      // indice sottofinestra
                          datetime              time=0,            // orario del punto di ancoraggio
                          double                price=0,           // prezzo del punto di ancoraggio
                          const color           clr=clrRed,        // colore dell'etichetta prezzo
                          const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// stile del bordo della linea
                          const int             width=1,           // grandezza dell'etichetta del prezzo
                          const bool            back=false,        // in sottofondo
                          const bool            selection=true,    // evidenza movimento
                          const bool            hidden=true,       // nascosto nella lista oggetti
                          const long            z_order=0)         // priorità per il click del mouse
  {
//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- crea l'etichetta prezzo
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nella creazione dell'etichetta prezzo a sinistra! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- imposta il colore dell'etichetta
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile del bordo linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- imposta lo spessore dell'etichetta
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilita (true) o disabilita (false) il modo di spostamento dell'etichetta con il mouse
//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser
//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri
//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta il punto di ancoraggio                                                  |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceMove(const long   chart_ID=0,       // ID del chart
                        const string name="LeftPrice"// nome etichetta
                        datetime     time=0,           // coordinate orarie del punto di ancoraggio
                        double       price=0)          // coordinate di prezzo del punto di ancoraggio
  {
//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- sposta il punto di ancoraggio
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Delete the left price label from the chart                                     |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceDelete(const long   chart_ID=0,       // ID del chart
                          const string name="LeftPrice"// nome etichetta
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- elimina l'etichetta
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nell'eliminazione dell'etichetta prezzo a sinistra! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Controlla i valori di punto di ancoraggio ed imposta i valori di default       |
//| per quelli vuoti                                                               |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- se il tempo del punto non è impostato, sarà sulla barra corrente
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
      return;
     }
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- grandezza dell'array prezzo
   int accuracy=1000;
//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati
//--- per impostare e modificare le coordinate del punto di ancoraggio etichetta
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocazione della memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- riempie l'array delle date
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
/--- riempie l'array dei prezzi
//--- trova i valori più alti e più bassi del chart
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definisce i punti per disegnare l'etichetta
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- crea l'etichetta prezzo a sinistra sul chart
   if(!ArrowLeftPriceCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ora, sposta il punto di ancoraggio
//---contatore del ciclo
   int v_steps=accuracy*4/5;
//--- sposta il punto di ancoraggio
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(p<accuracy-1)
         p+=1;
      //--- sposta il punto
      if(!ArrowLeftPriceMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//--- elimina l'etichetta dal chart
   ArrowLeftPriceDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---
  }