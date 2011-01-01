|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_HISTOGRAM2.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_COLOR_HISTOGRAM2"
#property description "Disegna un segmento tra Open e Close su ciascuna barra"
#property description "Il colore, lo spessore e lo stile vengono cambiati casualmente"
#property description "dopo ogni N ticks"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorHistogram_2
#property indicator_label1 "ColorHistogram_2"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
//--- Definisce 5 colori per colorare l'istogramma in base ai giorni della settimana (che sono memorizzati nella matrice speciale)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parametri input
input int N=5; // Il numero di ticks che cambiano l'istogramma
int color_sections;
//--- Valori dei buffer
double ColorHistogram_2Buffer1[];
double ColorHistogram_2Buffer2[];
//--- Un buffer di indici di colore
double ColorHistogram_2Colors[];
//--- Un array per memorizzare i colori contiene 14 elementi
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
};
//--- Un array per memorizzare gli stili di linea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- mappatura buffers indicatore
SetIndexBuffer(0,ColorHistogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorHistogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,ColorHistogram_2Colors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- Imposta un valore vuoto
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---- Il numero di colori per colorare la sinusoide
color_sections=8; // Vedere il commento a #property indicator_color1
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea
ticks++;
//--- Se un numero critico di ticks è stato accumulato
if(ticks>=N)
{
//--- Cambia le proprietà della linea
ChangeLineAppearance();
//--- Cambia i colori usati per disegnare l'istogramma
ChangeColors(colors,color_sections);
//--- Resetta il contatore dei ticks a zero
ticks=0;
}
//--- Calcola i valori dell'indicatore
int start=0;
//--- Per ottenere il giorno della settimana per il prezzo di apertura di ogni barra
MqlDateTime dt;
//--- Se già calcolato nelle precedenti starts di OnCalculate
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // imposta l'inizio del calcolo con la penultima barra
//--- Compila il buffer di indicatore con valori
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
TimeToStruct(time[i],dt);
//--- valore
ColorHistogram_2Buffer1[i]=high[i];
ColorHistogram_2Buffer2[i]=low[i];
//--- Imposta l'indice del colore secondo il giorno della settimana
int day=dt.day_of_week;
ColorHistogram_2Colors[i]=day;
}
//--- Restituisce il valore prev_calculated per la successiva chiamata della funzione
return(rates_total);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia il colore dei segmenti della linea |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- Il numero dei colori
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Per ogni indice colore definisce un nuovo colore casualmente
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- Ottiene un valore casuale
int number=MathRand();
//--- Ottiene un indice nell'array col[] come resto della divisione dell'intero
int i=number%size;
//--- Imposta il colore per ogni indice che ha proprietà PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // Il numero di stili grafici
PLOT_LINE_COLOR, // Identificatore proprietà
plot_color_ind, // Lìindice del colore, dove scriviamo il colore
cols[i]); // Un nuovo colore
//--- Scrivi i colori
comm=comm+StringFormat("HistogramColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia l'apparenza di una linea visualizzata nell'indicatore |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di linea
string comm="";
//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea
int number=MathRand();
//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera
int width=number%5; // Lo spessore è impostato da 0 a 4
//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Scrive lo spessore della linea
comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea
number=MathRand();
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles
int size=ArraySize(styles);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera
int style_index=number%size;
//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Scrive lo stile della linea
comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento
Comment(comm);
}