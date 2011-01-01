|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_CANDLES.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Un indicatore per mostrare DRAW_CANDLES."
#property description "Disegna le candele di un simbolo selezionato in una finestra separata"
#property description " "
#property description "Il colore e lo spessore delle candele, così come il simbolo vengono cambiati"
#property description "dinamicamente ogni N ticks"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots 1
//--- plot Bars
#property indicator_label1 "DRAW_CANDLES1"
#property indicator_type1 DRAW_CANDLES
#property indicator_color1 clrGreen
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parametri di input
input int N=5; // Il numero di ticks per cambiare il tipo
input int bars=500; // Il numero di barre da mostrare
input bool messages=false; // Mostra i messaggi nel log "Expert Advisors"
//--- Buffer Indicatore
double Candle1Buffer1[];
double Candle1Buffer2[];
double Candle1Buffer3[];
double Candle1Buffer4[];
//--- Nome simbolo
string symbol;
//--- Un array per salvare i colori
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrPurple,clrBrown,clrIndianRed};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
/ / --- Se bars è molto piccolo - completa il lavoro prima del tempo
if(bars<50)
{
Comment("Prego specificare un gran numero di barre! L'operazione dell'indicatore è stata terminata ");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- mappatura buffers indicatore
SetIndexBuffer(0,Candle1Buffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Candle1Buffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,Candle1Buffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,Candle1Buffer4,INDICATOR_DATA);
//--- Un valore vuoto
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- Il nome del simbolo, per cui le barre vengono disegnate
symbol=_Symbol;
//--- Imposta il display del simbolo
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_CANDLES("+symbol+")");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=INT_MAX-100;
//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea
ticks++;
//--- Se un numero sufficiente di ticks è stato accumulato
if(ticks>=N)
{
//--- Imposta un nuovo simbolo dalla finestra Market Watch
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- Cambia la forma
ChangeLineAppearance();
//--- Imposta un nuovo simbolo dalla finestra Market Watch
int tries=0;
//--- Fa 5 tentativi per riempire i buffers di plot1 con i prezzi dal simbolo
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,
Candle1Buffer1,Candle1Buffer2,Candle1Buffer3,Candle1Buffer4)
&& tries<5)
{
//--- Un contatore delle chiamate della funzione CopyFromSymbolToBuffers()
tries++;
}
//--- Resetta il contatore dei ticks a zero
ticks=0;
}
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
return(rates_total);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riempie le candele specificate |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,
int total,
int plot_index,
double &buff1[],
double &buff2[],
double &buff3[],
double &buff4[]
)
{
//--- Nell'array rates[], copieremo Open, High, Low e Close
MqlRates rates[];
//--- Il contatore dei tentativi
int attempts=0;
//--- Quanto è stato copiato
int copied=0;
//--- Fa 25 tentativi per ottenere una timeseries sul simbolo desiderato
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
}
//--- Se non è riuscito a copiare un numero sufficiente di barre
if(copied!=bars)
{
//--- Forma un messaggio stringa
string comm=StringFormat("Per il simbolo %s, è riuscito a ricevere solo %d barre delle %d richieste",
name,
copied,
bars
);
//--- Mostra un messaggio in un commento nella finestra del grafico principale
Comment(comm);
//--- Mostra il messaggio
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- Imposta il display del simbolo
PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
}
//--- Inizializza i buffers con valori vuoti
ArrayInitialize(buff1,0.0);
ArrayInitialize(buff2,0.0);
ArrayInitialize(buff3,0.0);
ArrayInitialize(buff4,0.0);
//--- Su ogni tick, copia i prezzi dei buffers
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- Calcola l'indice appropriato per i buffers
int buffer_index=total-copied+i;
//--- Scrive i prezzi nei buffers
buff1[buffer_index]=rates[i].open;
buff2[buffer_index]=rates[i].high;
buff3[buffer_index]=rates[i].low;
buff4[buffer_index]=rates[i].close;
}
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Restituisce in modo casuale il simoblo dal Market Watch |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- Il numero dei simboli mostrati nella finestra Market Watch
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- La posizione di un simbolo nella lista - un numero casuale da 0 a simboli
int number=MathRand()%symbols;
//--- Restituisce il nome di un simbolo nella posizione specificata
return SymbolName(number,true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia l'apparenza delle barre |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Una stringa per la formazione delle informazioni riguardo le proprietà della barra
string comm="";
//--- Un blocco per il cambio di colore delle barre
int number=MathRand(); // Ottiene un numero casuale
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array colors []
int size=ArraySize(colors);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo colore, come il resto della divisione intera
int color_index=number%size;
//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Scrive il colore
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Scrive il nome del simbolo
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento
Comment(comm);
}