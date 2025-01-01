DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti OggettiTipi di oggettiOBJ_FIBOCHANNEL 

OBJ_FIBOCHANNEL

Canale di Fibonacci.

ObjFiboChannel

Nota

Per il "Canale di Fibonacci", è possibile specificare la modalità della sua continuazione a destra e/o a sinistra (proprietà OBJPROP_RAY_RIGHT ed OBJPROP_RAY_LEFT rispettivamente).

È inoltre possibile specificare il numero di linee-livelli, i loro valori ed il colore.

Esempio

Il seguente script crea e sposta il Canale di Fibonacci sul chart. Funzioni speciali sono state sviluppate per creare e modificare le proprietà dell'oggetto grafico. È possibile utilizzare queste funzioni "come è" nelle proprie applicazioni.

 

//--- descrizione
#property description "Lo Script disegna l'oggetto grafico \"Canale di Fibonacci\"."
#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostate in percentuale"
#property description " della grandezza della finestra chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string          InpName="FiboChannel";     // Nome del canale
input int             InpDate1=20;               // data del 1mo punto, %
input int             InpPrice1=10;              // prezzo del 1mo punto, %
input int             InpDate2=60;               // data del 2ndo punto, %
input int             InpPrice2=30;              // prezzo del 2ndo punto, %
input int             InpDate3=20;               // data del 3zo punto, %
input int             InpPrice3=25;              // prezzo del 3zo punto, %
input color           InpColor=clrRed;           // Colore del canale
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Stile delle linee del canale
input int             InpWidth=2;                // Spessore delle linee del canale
input bool            InpBack=false;             // Canale di sottofondo
input bool            InpSelection=true;         // Evidenzia movimento
input bool            InpRayLeft=false;          // Continuazione del canale a sinistra
input bool            InpRayRight=false;         // Continuazione del canale a destra
input bool            InpHidden=true;            // Nascosto nella lista oggetti
input long            InpZOrder=0;               // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea il Canale di Fibonacci dalle coordinate date                              |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboChannelCreate(const long            chart_ID=0,         // ID del chart
                       const string          name="FiboChannel"// nome del canale
                       const int             sub_window=0,       // indice sottofinestra
                       datetime              time1=0,            // orario del primo punto
                       double                price1=0,           // prezzo del primo punto
                       datetime              time2=0,            // orario del secondo punto
                       double                price2=0,           // prezzo del secondo punto
                       datetime              time3=0,            // orario del terzo punto
                       double                price3=0,           // prezzo del terzo punto
                       const color           clr=clrRed,         // colore del canale
                       const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,  // stile delle linee del canale
                       const int             width=1,            // spesso delle linee del canale
                       const bool            back=false,         // in sottofondo
                       const bool            selection=true,     // evidenzia movimento
                       const bool            ray_left=false,     // continua del canale a sinistra
                       const bool            ray_right=false,    // continua del canale a destra
                       const bool            hidden=true,        // nascosto nella lista oggetti
                       const long            z_order=0)          // priorità per il click del mouse
  {
//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate
   ChangeFiboChannelEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- crea il canale dalle coordinate date
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOCHANNEL,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel creare il \"Canale di Fibonacci\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- imposta il colore del canale
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile delle linee del canale
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- imposta lo spessore delle linee del canale
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di evidenzia del canale per lo spostamento
//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser
//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri
//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione del display del canale a sinistra
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di continuazione del display del canale a destra
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Imposta il numero di livelli ed i loro parametri                               |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboChannelLevelsSet(int             levels,               // numero di linee livello
                          double          &values[],            // valore delle linee livello
                          color           &colors[],            // colore delle linee livello
                          ENUM_LINE_STYLE &styles[],            // stile delle linee livello
                          int             &widths[],            // spessore delle linee livello
                          const long      chart_ID=0,           // ID del chart
                          const string    name="FiboChannel")   // nome dell'oggetto
  {
//--- verifica la grandezza dell'array
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": la lungezza dell'array non corrisponde al numero di livelli, errore!");
      return(false);
     }
//--- set the number of levels
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- imposta le proprietà dei livelli nel loop
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- valore dei livelli
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- colore dei livelli
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- stile dei livelli
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- spessore dei livelli
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- descrizione dei livelli
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta i punti di ancoraggio del Canale di Fibonacci                           |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboChannelPointChange(const long   chart_ID=0,         // ID del chart
                            const string name="FiboChannel"// nome del canale
                            const int    point_index=0,      // indice del punto di ancoraggio
                            datetime     time=0,             // coordinate tempo, del punto di ancoraggio
                            double       price=0)            // coordinate prezzo, del punto di ancoraggio
  {
//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- sposta il punto di ancoraggio
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Elimina il canale                                                              |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboChannelDelete(const long   chart_ID=0,         // ID del chart
                       const string name="FiboChannel"// nome del canale
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- elimina il canale
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nell'eliminare il \"Canale di Fibonacci\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Controlla i valori dei punti di ancoraggio del Canale di Fibonacci ed imposta i|
//| valori di default per quelli vuoti                                             |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboChannelEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,
                                  double &price2,datetime &time3,double &price3)
  {
//--- se l'orario del secondo(destro) punto non è impostato, sarà sulla barra corrente
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- se il prezzo del secondo punto non è impostato, avrà un valore Bid
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se l'orario del primo(sinistro) punto non è impostato, è posizionato 9 barre meno dalla seconda
   if(!time1)
     {
      //--- array per la ricezione dell'orario di apertura delle ultime 10 barre
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- imposta il primo punto 9 barre a sinistra dalla seconda
      time1=temp[0];
     }
//--- se il prezzo del primo punto non è impostato, lo sposta di 300 punti in più rispetto al secondo
   if(!price1)
      price1=price2+300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- se l'orario del terzo punto non è impostato, esso coincide con quello del primo punto
   if(!time3)
      time3=time1;
//--- se il prezzo del terzo punto non è impostato, è uguale a quello del secondo punto
   if(!price3)
      price3=price2;
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
      return;
     }
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- grandezza dell'array prezzo
   int accuracy=1000;
//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati
//--- per impostare e modificare le coordinate dei punti di ancoraggio del canale"
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocazione della memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- riempie l'array delle date
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
/--- riempie l'array dei prezzi
//--- trova i valori più alti e più bassi del chart
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definisce i punti per disegnare il canale
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- crea il Canale di Fibonacci
   if(!FiboChannelCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ora, sposta i punti di ancoraggio del canale
//---contatore del ciclo
   int h_steps=bars/10;
//--- move the first anchor point
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(d1>1)
         d1-=1;
      //--- sposta il punto
      if(!FiboChannelPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
      // 0.05 secondi di ritardo
      Sleep(50);
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---contatore del ciclo
   int v_steps=accuracy/10;
//--- sposta il secondo punto di ancoraggio
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(p2>1)
         p2-=1;
      //--- sposta il punto
      if(!FiboChannelPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---contatore del ciclo
   v_steps=accuracy/15;
//--- sposta il terzo punto di ancoraggio
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(p3<accuracy-1)
         p3+=1;
      //--- sposta il punto
      if(!FiboChannelPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//--- elimina il canale dal chart
   FiboChannelDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---
  }