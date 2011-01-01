//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_BARS.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_BARS"

#property description "Disegna le barre di un simbolo selezionato in una finestra separata"

#property description "Il colore e lo spessore delle barre, così come il simbolo, vengono cambiati dinamicamente"

#property description "ogni N ticks"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 4

#property indicator_plots 1

//--- plot Bars

#property indicator_label1 "Bars"

#property indicator_type1 DRAW_BARS

#property indicator_color1 clrGreen

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parametri di input

input int N=5; // Il numero di ticks per cambiare il tipo

input int bars=500; // Il numero di barre da mostrare

input bool messages=false; // Mostra i messaggi nel log degli "Expert Advisors"

//--- Buffer Indicatore

double BarsBuffer1[];

double BarsBuffer2[];

double BarsBuffer3[];

double BarsBuffer4[];

//--- Nome simbolo

string symbol;

//--- Un array per salvare i colori

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrPurple,clrBrown,clrIndianRed};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

/ / --- Se bars è molto piccolo - completa il lavoro prima del tempo

if(bars<50)

{

Comment("Prego specificare un gran numero di barre! L'operazione dell'indicatore è stata terminata ");

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- mappatura buffers indicatore

SetIndexBuffer(0,BarsBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,BarsBuffer2,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,BarsBuffer3,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,BarsBuffer4,INDICATOR_DATA);

//--- Il nome del simbolo, per cui le barre vengono disegnate

symbol=_Symbol;

//--- Imposta il display del simbolo

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+symbol+")");

//--- Un valore vuoto

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea

ticks++;

//--- Se un numero sufficiente di ticks è stato accumulato

if(ticks>=N)

{

//--- Imposta un nuovo simbolo dalla finestra Market Watch

symbol=GetRandomSymbolName();

//--- Cambia le proprietà della linea

ChangeLineAppearance();



int tries=0;

//--- Fa 5 tentativi per riempire il buffer con i prezzi dal simbolo

while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total) && tries<5)

{

//--- Un contatore delle chiamate della funzione CopyFromSymbolToBuffers()

tries++;

}

//--- Resetta il contatore dei ticks a zero

ticks=0;

}

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Riempie i buffer indicatore con i prezzi |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,int total)

{

//--- Nell'array rates[], copieremo Open, High, Low e Close

MqlRates rates[];

//--- Il contatore dei tentativi

int attempts=0;

//--- Quanto è stato copiato

int copied=0;

//--- Fa 25 tentativi per ottenere una timeseries sul simbolo desiderato

while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)

{

Sleep(100);

attempts++;

if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);

}

//--- Se non è riuscito a copiare un numero sufficiente di barre

if(copied!=bars)

{

//--- Forma un messaggio stringa

string comm=StringFormat("Per il simbolo %s, è riuscito a ricevere solo %d barre delle %d richieste",

name,

copied,

bars

);

//--- Mostra un messaggio in un commento nella finestra del grafico principale

Comment(comm);

//--- Mostra il messaggio

if(messages) Print(comm);

return(false);

}

else

{

//--- Imposta il display del simbolo

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+name+")");

}

//--- Inizializza i buffers con valori vuoti

ArrayInitialize(BarsBuffer1,0.0);

ArrayInitialize(BarsBuffer2,0.0);

ArrayInitialize(BarsBuffer3,0.0);

ArrayInitialize(BarsBuffer4,0.0);

//--- Copia prezzi nei buffers

for(int i=0;i<copied;i++)

{

//--- Calcola l'indice appropriato per i buffers

int buffer_index=total-copied+i;

//--- Scrive i prezzi nei buffers

BarsBuffer1[buffer_index]=rates[i].open;

BarsBuffer2[buffer_index]=rates[i].high;

BarsBuffer3[buffer_index]=rates[i].low;

BarsBuffer4[buffer_index]=rates[i].close;

}

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce in modo casuale il simoblo dal Market Watch |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

string GetRandomSymbolName()

{

//--- Il numero dei simboli mostrati nella finestra Market Watch

int symbols=SymbolsTotal(true);

//--- La posizione di un simbolo nella lista - un numero casuale da 0 a simboli

int number=MathRand()%symbols;

//--- Restituisce il nome di un simbolo nella posizione specificata

return SymbolName(number,true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia l'apparenza delle barre |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- Una stringa per la formazione delle informazioni riguardo le proprietà della barra

string comm="";

//--- Un blocco per il cambio di colore delle barre

int number=MathRand(); // Ottiene un numero casuale

//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array colors []

int size=ArraySize(colors);

//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo colore, come il resto della divisione intera

int color_index=number%size;

//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- Scrive il colore della linea

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- Un blocco per il cambio della larghezza delle barre

number=MathRand();

//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera

int width=number%5; // La larghezza è impostata da 0 a 4

//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Scrive lo spessore della linea

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- Scrive il nome del simbolo

comm="\r

"+symbol+comm;



//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento

Comment(comm);

}