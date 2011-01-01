DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoIndicatori PersonalizzatiStili Indicatore negli EsempiDRAW_BARS 

DRAW_BARS

Lo stile DRAW_BARS disegna barre sui valori dei quattro buffer indicatori, che contengono i prezzi Open, High, Low e Close. E' utilizzato per la creazione di indicatori personalizzati come barre, incluse quelli in una sottofinestra separata di un grafico e su altri strumenti finanziari.

Il colore delle barre può essere impostato utilizzando le direttive del compilatore o in modo dinamico utilizzando la funzione PlotIndexSetInteger(). Cambiamenti dinamici delle proprietà di plotting permettono di "animare" gli indicatori, in modo che il loro aspetto cambia a seconda della situazione attuale.

L'indicatore è disegnato solo per queste barre, per cui i valori non vuoti di tutti e quattro i buffer indicatore sono impostati. Per specificare quale valore deve essere considerato come "vuoto", impostare questo valore nelle proprietà PLOT_EMPTY_VALUE:

/ / --- Il valore 0 (vuoto) parteciperà al disegno
   PlotIndexSetDouble(index_of_plot_DRAW_BARS,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Riempie esplicitamente i valori dei buffer indicatori, imposta un valore vuoto in un buffer per saltare le barre.

Il numero di buffer richiesti per il plotting di DRAW_BARS è 4. Tutti i buffer per il plotting dovrebbero andare uno dopo l'altro, nell'ordine: Open, High, Low e Close. Nessuno dei buffer può contenere solo valori vuoti, perché in questo caso nulla è tracciato.

Un esempio di indicatore che disegna barre su uno strumento finanziario selezionato in una finestra separata. Il colore delle barre varia casualmente ogni N ticks. Il parametro N è impostato nei parametri esterni dell'indicatore per la possibilità di configurazione manuale (la scheda Parametri nella finestra Proprietà dell' indicatore).

Un esempio di stile DRAW_BARS

Si prega di notare che, per Plot1 con lo stile DRAW_BARS, il colore viene impostato utilizzando la direttiva del compilatore #property, e poi nella funzione OnCalculate() il colore è impostato in modo casuale da una lista preparata in precedenza.

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  DRAW_BARS.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | 
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_BARS"
#property description "Disegna le barre di un simbolo selezionato in una finestra separata"
#property description "Il colore e lo spessore delle barre, così come il simbolo, vengono cambiati dinamicamente"
#property description "ogni N ticks"
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   1
//--- plot Bars
#property indicator_label1  "Bars"
#property indicator_type1   DRAW_BARS
#property indicator_color1  clrGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- parametri di input
input int      N=5;              // Il numero di ticks per cambiare il tipo
input int      bars=500;         // Il numero di barre da mostrare
input bool     messages=false;   // Mostra i messaggi nel log degli "Expert Advisors"
//--- Buffer Indicatore
double         BarsBuffer1[];
double         BarsBuffer2[];
double         BarsBuffer3[];
double         BarsBuffer4[];
//--- Nome simbolo
string symbol;
//--- Un array per salvare i colori
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrPurple,clrBrown,clrIndianRed};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
/ / --- Se bars è molto piccolo - completa il lavoro prima del tempo
   if(bars<50)
     {
      Comment("Prego specificare un gran numero di barre! L'operazione dell'indicatore è stata terminata ");
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
//--- mappatura buffers indicatore
   SetIndexBuffer(0,BarsBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,BarsBuffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,BarsBuffer3,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,BarsBuffer4,INDICATOR_DATA);
//--- Il nome del simbolo, per cui le barre vengono disegnate
   symbol=_Symbol;
//--- Imposta il display del simbolo
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+symbol+")");
//--- Un valore vuoto
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea
   ticks++;
//--- Se un numero sufficiente di ticks è stato accumulato
   if(ticks>=N)
     {
      //--- Imposta un nuovo simbolo dalla finestra Market Watch
      symbol=GetRandomSymbolName();
      //--- Cambia le proprietà della linea
      ChangeLineAppearance();
 
      int tries=0;
      //--- Fa 5 tentativi per riempire il buffer con i prezzi dal simbolo
      while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total) && tries<5)
        {
         //--- Un contatore delle chiamate della funzione CopyFromSymbolToBuffers()
         tries++;
        }
      //--- Resetta il contatore dei ticks a zero
      ticks=0;
     }
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
   return(rates_total);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riempie i buffer indicatore con i prezzi                                       |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,int total)
  {
//--- Nell'array rates[], copieremo Open, High, Low e Close
   MqlRates rates[];
//--- Il contatore dei tentativi
   int attempts=0;
//--- Quanto è stato copiato
   int copied=0;
//--- Fa 25 tentativi per ottenere una timeseries sul simbolo desiderato
   while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
     {
      Sleep(100);
      attempts++;
      if(messagesPrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
     }
//--- Se non è riuscito a copiare un numero sufficiente di barre
   if(copied!=bars)
     {
      //--- Forma un messaggio stringa
      string comm=StringFormat("Per il simbolo %s, è riuscito a ricevere solo %d barre delle %d richieste",
                               name,
                               copied,
                               bars
                               );
      //--- Mostra un messaggio in un commento nella finestra del grafico principale
      Comment(comm);
      //--- Mostra il messaggio
      if(messagesPrint(comm);
      return(false);
     }
   else
     {
      //--- Imposta il display del simbolo 
      PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
      IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_BARS("+name+")");
     }
//--- Inizializza i buffers con valori vuoti
   ArrayInitialize(BarsBuffer1,0.0);   
   ArrayInitialize(BarsBuffer2,0.0);   
   ArrayInitialize(BarsBuffer3,0.0);   
   ArrayInitialize(BarsBuffer4,0.0);   
//--- Copia prezzi nei buffers
   for(int i=0;i<copied;i++)
     {
      //--- Calcola l'indice appropriato per i buffers
      int buffer_index=total-copied+i;
      //--- Scrive i prezzi nei buffers
      BarsBuffer1[buffer_index]=rates[i].open;
      BarsBuffer2[buffer_index]=rates[i].high;
      BarsBuffer3[buffer_index]=rates[i].low;
      BarsBuffer4[buffer_index]=rates[i].close;
     }
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Restituisce in modo casuale il simoblo dal Market Watch                        |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
  {
//--- Il numero dei simboli mostrati nella finestra Market Watch
   int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- La posizione di un simbolo nella lista - un numero casuale da 0 a simboli
   int number=MathRand()%symbols;
//--- Restituisce il nome di un simbolo nella posizione specificata
   return SymbolName(number,true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia l'apparenza delle barre                                                 |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- Una stringa per la formazione delle informazioni riguardo le proprietà della barra
   string comm="";
//--- Un blocco per il cambio di colore delle barre
   int number=MathRand(); // Ottiene un numero casuale
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array colors [] 
   int size=ArraySize(colors);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo colore, come il resto della divisione intera
   int color_index=number%size;
//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Scrive il colore della linea
   comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
 
//--- Un blocco per il cambio della larghezza delle barre
   number=MathRand();
//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera
   int width=number%5;   // La larghezza è impostata da 0 a 4
//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Scrive lo spessore della linea
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- Scrive il nome del simbolo
   comm="\r\n"+symbol+comm;
 
//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento
   Comment(comm);
  }

 