//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_SECTION.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Un indicatore per mostrare DRAW_COLOR_SECTION"

#property description "Esso disegna sezioni colorate con la lunghezza uguale al numero specificato di barre"

#property description "Il colore, spessore e stile delle sezioni vengono cambiati in modo casuale"

#property description "dopo ogni N ticks"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot ColorSection

#property indicator_label1 "ColorSection"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_SECTION

//--- Definisce 8 colori per la colorazione delle sezioni selezione (vengono conservate in uno speciale array)

#property indicator_color1 clrRed,clrGold,clrMediumBlue,clrLime,clrMagenta,clrBrown,clrTan,clrMediumVioletRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parametri di input

input int N=5; // Numero di ticks da cambiare

input int bars_in_section=5; // La lunghezza delle sezioni espressa in barre

//--- Una variabile ausiliaria per calcolare la fine delle sezioni

int divider;

int color_sections;

//--- Un buffer per il plotting

double ColorSectionBuffer[];

//--- Un buffer per memorizzare il colore linea su ciascuna barra

double ColorSectionColors[];

//--- Un array per memorizzare i colori contiene 14 elementi

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple

};

//--- Un array per memorizzare gli stili di linea

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mappatura buffers indicatore

SetIndexBuffer(0,ColorSectionBuffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ColorSectionColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

/ / --- Il valore 0 (vuoto) parteciperà al disegno

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---- Il numero di colori ai colori delle sezioni

int color_sections=8; // mostra un commento a #property indicator_color1

//--- Controllare il parametro indicatore

if(bars_in_section<=0)

{

PrintFormat("Invalid section length=%d",bars_in_section);

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

else divider=color_sections*bars_in_section;

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea

ticks++;

//--- Se un numero critico di ticks è stato accumulato

if(ticks>=N)

{

//--- Cambia le proprietà della linea

ChangeLineAppearance();

//--- Cambia colori usati per tracciare le sezioni

ChangeColors(colors,color_sections);

//--- Resetta il contatore dei ticks a zero

ticks=0;

}



//--- Il numero della barra da cui inizia il calcolo dei valori degli indicatori

int start=0;

//--- Se l'indicatore è stato calcolato prima, allora impostare l'inizio sulla barra precedente

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;

//--- Qui ci sono tutti i calcoli dei valori degli indicatori

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- Se il numero della barra è divisibile per il section_length, significa che questa è la fine delle sezioni

if(i%bars_in_section==0)

{

//--- Imposta la fine della sezione presso il prezzo elevato di questo bar

ColorSectionBuffer[i]=high[i];

//--- Un resto della divisione del numero di barra per number_of_colors*scetion_length

int rest=i%divider;

//Ottiene il numero dei colori = da 0 a number_of_colors-1

int color_indext=rest/bars_in_section;

ColorSectionColors[i]=color_indext;

}

//--- Se il resto della divisione è pari a barre,

else

{

//--- Se non è successo niente, ignora bar - set 0

else ColorSectionBuffer[i]=0;

}

}

//--- Restituisce il valore prev_calculated per la successiva chiamata della funzione

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia il colore dei segmenti della linea |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- Il numero dei colori

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- Per ogni indice colore definisce un nuovo colore casualmente

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- Ottiene un valore casuale

int number=MathRand();

//--- Ottiene un indice nell'array col[] come resto della divisione intera

int i=number%size;

//--- Imposta il colore per ogni indice che ha proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // Il numero di stili grafici

PLOT_LINE_COLOR, // Identificatore proprietà

plot_color_ind, // Lìindice del colore, dove scriviamo il colore

cols[i]); // Un nuovo colore

//--- Scrivi i colori

comm=comm+StringFormat("SectionColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia l'apparenza di una linea visualizzata nell'indicatore |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di linea

string comm="";

//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea

int number=MathRand();

//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera

int width=number%5; // Lo spessore è impostato da 0 a 4

//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Scrive lo spessore della linea

comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);



//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea

number=MathRand();

//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles

int size=ArraySize(styles);

//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera

int style_index=number%size;

//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Scrive lo stile della linea

comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;

//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento

Comment(comm);

}