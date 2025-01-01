- Sostituzioni Macro predefinite
- Costanti Matematiche
- Costanti di tipo numerico
- Codici del Motivo di DeInizializzazione
- Controllo del Puntatore Oggetti
- Altre costanti
Mathematical Constants
Costanti speciali contenenti valori sono riservate per alcune espressioni matematiche. Queste costanti possono essere utilizzate in qualsiasi luogo del programma invece di calcolare i valori usando funzioni matematiche.
|
Constant
|
Descrizione
|
Valore
|
M_E
|
e
|
2.71828182845904523536
|
M_LOG2E
|
log2(e)
|
1.44269504088896340736
|
M_LOG10E
|
log10(e)
|
0.434294481903251827651
|
M_LN2
|
ln(2)
|
0.693147180559945309417
|
M_LN10
|
ln(10)
|
2.30258509299404568402
|
M_PI
|
pi
|
3.14159265358979323846
|
M_PI_2
|
pi/2
|
1.57079632679489661923
|
M_PI_4
|
pi/4
|
0.785398163397448309616
|
M_1_PI
|
1/pi
|
0.318309886183790671538
|
M_2_PI
|
2/pi
|
0.636619772367581343076
|
M_2_SQRTPI
|
2/sqrt(pi)
|
1.12837916709551257390
|
M_SQRT2
|
sqrt(2)
|
1.41421356237309504880
|
M_SQRT1_2
|
1/sqrt(2)
|
0.707106781186547524401
Esempio:
|
//+--------------------------------------------------------------------------------+