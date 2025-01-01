//--- descrizione

#property description "Gli Script creano un bitmap nella finestra del chart."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input string InpFile="\\Images\\dollar.bmp"; // Nome del file del Bitmap

input int InpWidth=24; // Ambito di visibilità, coordinate X

input int InpHeight=24; // Ambito di visibilità, coordinate Y

input int InpXOffset=4; // Ambito di visibilità, slittamento sull'asse X

input int InpYOffset=4; // Ambito di visibilità, slittamento sull'asse Y

input color InpColor=clrRed; // Colore del bordo quando evidenziato

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Stile della linea quando viene evidenziata

input int InpPointWidth=1; // Grandezza punto da muovere

input bool InpBack=false; // Oggetto di sottofondo

input bool InpSelection=false; // Evidenzia di movimento

input bool InpHidden=true; // Nascosto nella lista oggetti

input long InpZOrder=0; // Priorità per il click del mouse

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea un bitmap nella finestra chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Bitmap", // nome del bitmap

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

datetime time=0, // orario punto di ancoraggio

double price=0, // prezzo punto di ancoraggio

const string file="", // nome del file bitmap

const int width=10, // ambito di visibilità coordinate X

const int height=10, // ambito di visibilità coordinate Y

const int x_offset=0, // ambito di visibilità, slittamento sull' asse X

const int y_offset=0, // ambito di visibilità, slittamento sull' asse Y

const color clr=clrRed, // colore del bordo quando evidenziato

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, //stile linea quando evidenziata

const int point_width=1, // grandezza del punto di spostamento

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=false, // evidenzia movimento

const bool hidden=true, // nascosto nella lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate

ChangeBitmapEmptyPoint(time,price);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea un bitmap

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_BITMAP,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel creare un bitmap nella finestra del chart! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta il percorso al file dell'immagine

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel caricare l'immagine! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta ambito di visibilità per l'immagine; se i valori dello spessore o dell'altezza

//--- eccedono lo spessore e l'altezza(rispettivamente) di un'immagine sorgente,

//--- essa non viene disegnata; in caso contrario

//--- solo la parte corrispondente di questi valori viene disegnata

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- imposta la parte di un'immagine che dev'essere visualizzata nell'ambito visibilità

//--- la parte di default è la parte superiore sinistra dell'immagine; i valori permettono

//--- di eseguire uno slittamento da quest' area visualizzando un'altra parte dell'immagine

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset);

//--- imposta il colore del bordo quando è abilitata la modalità di evidenziazione

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta lo stile del bordo della linea quando la modalità di evidenzia dell'oggetto è abilitata

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- imposta la grandezza di un punto di ancoraggio per lo spostamento di un oggetto

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilita (true) o disabilita (false) il modo di spostamento dell'etichetta con il mouse

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Imposta una nuova immagine per il bitmap |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapSetImage(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Bitmap", // nome del bitmap

const string file="") // percorso del file

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- imposta il percorso al file dell'immagine

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_BMPFILE,file))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel caricare l'immagine! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta un bitmap nella finestra del chart |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMove(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Bitmap", // nome del bitmap

datetime time=0, // orario del punto di ancoraggio

double price=0) // prezzo del punto di ancoraggio

{

//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta il punto di ancoraggio

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia la grandezza dell'ambito visibilità (bitmap) |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapChangeSize(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Bitmap", // nome del bitmap

const int width=0, // spessore del bitmap

const int height=0) // altezza del bitmap

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- cambia la grandezza del bitmap

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare lo spessore del bitmap! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare l'altezza del bitmap! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia le coordinate dell'angolo superiore sinistro dell'ambito di visibilità |

//+----------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapMoveVisibleArea(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Bitmap", // nome del bitmap

const int x_offset=0, // ambito di visibilità coordinate X

const int y_offset=0) // ambito di visibilità coordinate Y

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- cambia le coordinate dell'ambito di visibilità

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XOFFSET,x_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare le coordinate X dell'ambito di visibilità! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YOFFSET,y_offset))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nel cambiare le coordinate Y dell'ambito di visibilità! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina il bitmap |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool BitmapDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="Bitmap") // nome del bitmap

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina l'etichetta

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminazione del bitmap! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla i valori di punto di ancoraggio ed imposta i valori di default |

//| per quelli vuoti |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeBitmapEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- se il tempo del punto non è impostato, sarà sulla barra corrente

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

datetime date[]; // array per memorizzare le date delle barre visibili

double close[]; // array per memorizzare i prezzi Close

//--- nome del file bitmap

string file="\\Images\\dollar.bmp";

//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- allocazione della memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(close,bars);

//--- riempie l'array delle date

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- riempie l'array dei prezzi Close

if(CopyClose(Symbol(),Period(),0,bars,close)==-1)

{

Print("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi Close! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- definisce quanto spesso devono essere visualizzate le immagini

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- definisce lo step

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=27;

break;

case 1:

step=14;

break;

case 2:

step=7;

break;

case 3:

step=4;

break;

case 4:

step=2;

break;

}

//--- crea bitmap per valori High e Low delle barre (con i gap)

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- crea i bitmaps

if(!BitmapCreate(0,"Bitmap_"+(string)i,0,date[i],close[i],InpFile,InpWidth,InpHeight,InpXOffset,

InpYOffset,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.05 secondi di ritardo

Sleep(50);

}

//--- ritardo di mezzo secondo

Sleep(500);

//--- elimina il segno Sell

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

if(!BitmapDelete(0,"Bitmap_"+(string)i))

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.05 secondi di ritardo

Sleep(50);

}

//---

}