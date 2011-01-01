//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_COLOR_CANDLES.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_COLOR_CANDLES."

#property description "Disegna le candele di un simbolo selezionato in una finestra separata"

#property description " "

#property description "Il colore e lo spessore delle candele, così come il simbolo vengono cambiati"

#property description "dinamicamente ogni N ticks"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//--- plot ColorCandles

#property indicator_label1 "ColorCandles"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

//--- Definisce 8 colori per colorare le candele (sono memorizzati nell'array speciale)

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1



//--- parametri di input

input int N=5; // Il numero di ticks per cambiare il tipo

input int bars=500; // Il numero di candele da mostrare

input bool messages=false; // Mostra i messaggi nel log "Expert Advisors"

//--- Buffer Indicatore

double ColorCandlesBuffer1[];

double ColorCandlesBuffer2[];

double ColorCandlesBuffer3[];

double ColorCandlesBuffer4[];

double ColorCandlesColors[];

int candles_colors;

//--- Nome simbolo

string symbol;

//--- Un array per memorizzare i colori contiene 14 elementi

color colors[]=

{

clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,

clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple

};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

/ / --- Se bars è molto piccolo - completa il lavoro prima del tempo

if(bars<50)

{

Comment("Prego specificare un gran numero di barre! L'operazione dell'indicatore è stata terminata ");

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- mappatura buffers indicatore

SetIndexBuffer(0,ColorCandlesBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,ColorCandlesBuffer2,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,ColorCandlesBuffer3,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,ColorCandlesBuffer4,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(4,ColorCandlesColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- Un valore vuoto

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//--- Il nome del simbolo, per cui le barre vengono disegnate

symbol=_Symbol;

//--- Imposta il display del simbolo

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");

//---- Il numero di colori di candele colore

candles_colors=8; // see. un commento alla proprietà #property indicator_color1

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=INT_MAX-100;

//--- Conteggio di ticks per cambiare lo stile ed il colore

ticks++;

//--- Se un numero sufficiente di ticks è stato accumulato

if(ticks>=N)

{

//--- Imposta un nuovo simbolo dalla finestra Market Watch

symbol=GetRandomSymbolName();

//--- Cambia la forma

ChangeLineAppearance();

//--- Cambia i colori usati per disegnare le candele

ChangeColors(colors,candles_colors);



int tries=0;

//--- Fa 5 tentativi per riempire i buffers di plot1 con i prezzi dal simbolo

while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,

ColorCandlesBuffer1,ColorCandlesBuffer2,ColorCandlesBuffer3,

ColorCandlesBuffer4,ColorCandlesColors,candles_colors)

&& tries<5)

{

//--- Un contatore delle chiamate della funzione CopyFromSymbolToBuffers()

tries++;

}

//--- Resetta il contatore dei ticks a zero

ticks=0;

}

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Riempie le candele specificate |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,

int total,

int plot_index,

double &buff1[],

double &buff2[],

double &buff3[],

double &buff4[],

double &col_buffer[],

int cndl_colors

)

{

//--- Nell'array rates[], copieremo Open, High, Low e Close

MqlRates rates[];

//--- Il contatore dei tentativi

int attempts=0;

//--- Quanto è stato copiato

int copied=0;

//--- Fa 25 tentativi per ottenere una timeseries sul simbolo desiderato

while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)

{

Sleep(100);

attempts++;

if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);

}

//--- Se non è riuscito a copiare un numero sufficiente di barre

if(copied!=bars)

{

//--- Forma un messaggio stringa

string comm=StringFormat("Per il simbolo %s, è riuscito a ricevere solo %d barre delle %d richieste",

name,

copied,

bars

);

//--- Mostra un messaggio in un commento nella finestra del grafico principale

Comment(comm);

//--- Mostra il messaggio

if(messages) Print(comm);

return(false);

}

else

{

//--- Imposta il display del simbolo

PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");

}

//--- Inizializza i buffers con valori vuoti

ArrayInitialize(buff1,0.0);

ArrayInitialize(buff2,0.0);

ArrayInitialize(buff3,0.0);

ArrayInitialize(buff4,0.0);

//--- Su ogni tick, copia i prezzi dei buffers

for(int i=0;i<copied;i++)

{

//--- Calcola l'indice appropriato per i buffers

int buffer_index=total-copied+i;

//--- Scrive i prezzi nei buffers

buff1[buffer_index]=rates[i].open;

buff2[buffer_index]=rates[i].high;

buff3[buffer_index]=rates[i].low;

buff4[buffer_index]=rates[i].close;

//--- Imposta il colore della candela

int color_index=i%cndl_colors;

col_buffer[buffer_index]=color_index;

}

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce in modo casuale il simoblo dal Market Watch |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

string GetRandomSymbolName()

{

//--- Il numero dei simboli mostrati nella finestra Market Watch

int symbols=SymbolsTotal(true);

//--- La posizione di un simbolo nella lista - un numero casuale da 0 a simboli

int number=MathRand()%symbols;

//--- Restituisce il nome di un simbolo nella posizione specificata

return SymbolName(number,true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia il colore dei segmenti delle candele |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)

{

//--- Il numero dei colori

int size=ArraySize(cols);

//---

string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r

\r

";



//--- Per ogni indice colore definisce un nuovo colore casualmente

for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)

{

//--- Ottiene un valore casuale

int number=MathRand();

//--- Ottiene un indice nell'array col[] come resto della divisione dell'intero

int i=number%size;

//--- Imposta il colore per ogni indice che ha proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0, // Il numero di stili grafici

PLOT_LINE_COLOR, // Identificatore proprietà

plot_color_ind, // Lìindice del colore, dove scriviamo il colore

cols[i]); // Un nuovo colore

//--- Scrivi i colori

comm=comm+StringFormat("CandleColorIndex[%d]=%s \r

",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);

}

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia l'apparenza delle candele |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà delle candele

string comm="";

//--- Scrive il nome del simbolo

comm="\r

"+symbol+comm;

//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento

Comment(comm);

}