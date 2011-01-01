|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_CANDLES.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_COLOR_CANDLES."
#property description "Disegna le candele di un simbolo selezionato in una finestra separata"
#property description " "
#property description "Il colore e lo spessore delle candele, così come il simbolo vengono cambiati"
#property description "dinamicamente ogni N ticks"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorCandles
#property indicator_label1 "ColorCandles"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
//--- Definisce 8 colori per colorare le candele (sono memorizzati nell'array speciale)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parametri di input
input int N=5; // Il numero di ticks per cambiare il tipo
input int bars=500; // Il numero di candele da mostrare
input bool messages=false; // Mostra i messaggi nel log "Expert Advisors"
//--- Buffer Indicatore
double ColorCandlesBuffer1[];
double ColorCandlesBuffer2[];
double ColorCandlesBuffer3[];
double ColorCandlesBuffer4[];
double ColorCandlesColors[];
int candles_colors;
//--- Nome simbolo
string symbol;
//--- Un array per memorizzare i colori contiene 14 elementi
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple
};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
/ / --- Se bars è molto piccolo - completa il lavoro prima del tempo
if(bars<50)
{
Comment("Prego specificare un gran numero di barre! L'operazione dell'indicatore è stata terminata ");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- mappatura buffers indicatore
SetIndexBuffer(0,ColorCandlesBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorCandlesBuffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,ColorCandlesBuffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,ColorCandlesBuffer4,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,ColorCandlesColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- Un valore vuoto
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- Il nome del simbolo, per cui le barre vengono disegnate
symbol=_Symbol;
//--- Imposta il display del simbolo
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
//---- Il numero di colori di candele colore
candles_colors=8; // see. un commento alla proprietà #property indicator_color1
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=INT_MAX-100;
//--- Conteggio di ticks per cambiare lo stile ed il colore
ticks++;
//--- Se un numero sufficiente di ticks è stato accumulato
if(ticks>=N)
{
//--- Imposta un nuovo simbolo dalla finestra Market Watch
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- Cambia la forma
ChangeLineAppearance();
//--- Cambia i colori usati per disegnare le candele
ChangeColors(colors,candles_colors);
int tries=0;
//--- Fa 5 tentativi per riempire i buffers di plot1 con i prezzi dal simbolo
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,
ColorCandlesBuffer1,ColorCandlesBuffer2,ColorCandlesBuffer3,
ColorCandlesBuffer4,ColorCandlesColors,candles_colors)
&& tries<5)
{
//--- Un contatore delle chiamate della funzione CopyFromSymbolToBuffers()
tries++;
}
//--- Resetta il contatore dei ticks a zero
ticks=0;
}
//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata
return(rates_total);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Riempie le candele specificate |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,
int total,
int plot_index,
double &buff1[],
double &buff2[],
double &buff3[],
double &buff4[],
double &col_buffer[],
int cndl_colors
)
{
//--- Nell'array rates[], copieremo Open, High, Low e Close
MqlRates rates[];
//--- Il contatore dei tentativi
int attempts=0;
//--- Quanto è stato copiato
int copied=0;
//--- Fa 25 tentativi per ottenere una timeseries sul simbolo desiderato
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
}
//--- Se non è riuscito a copiare un numero sufficiente di barre
if(copied!=bars)
{
//--- Forma un messaggio stringa
string comm=StringFormat("Per il simbolo %s, è riuscito a ricevere solo %d barre delle %d richieste",
name,
copied,
bars
);
//--- Mostra un messaggio in un commento nella finestra del grafico principale
Comment(comm);
//--- Mostra il messaggio
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- Imposta il display del simbolo
PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
}
//--- Inizializza i buffers con valori vuoti
ArrayInitialize(buff1,0.0);
ArrayInitialize(buff2,0.0);
ArrayInitialize(buff3,0.0);
ArrayInitialize(buff4,0.0);
//--- Su ogni tick, copia i prezzi dei buffers
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- Calcola l'indice appropriato per i buffers
int buffer_index=total-copied+i;
//--- Scrive i prezzi nei buffers
buff1[buffer_index]=rates[i].open;
buff2[buffer_index]=rates[i].high;
buff3[buffer_index]=rates[i].low;
buff4[buffer_index]=rates[i].close;
//--- Imposta il colore della candela
int color_index=i%cndl_colors;
col_buffer[buffer_index]=color_index;
}
return(true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Restituisce in modo casuale il simoblo dal Market Watch |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- Il numero dei simboli mostrati nella finestra Market Watch
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- La posizione di un simbolo nella lista - un numero casuale da 0 a simboli
int number=MathRand()%symbols;
//--- Restituisce il nome di un simbolo nella posizione specificata
return SymbolName(number,true);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia il colore dei segmenti delle candele |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- Il numero dei colori
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Per ogni indice colore definisce un nuovo colore casualmente
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- Ottiene un valore casuale
int number=MathRand();
//--- Ottiene un indice nell'array col[] come resto della divisione dell'intero
int i=number%size;
//--- Imposta il colore per ogni indice che ha proprietà PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0, // Il numero di stili grafici
PLOT_LINE_COLOR, // Identificatore proprietà
plot_color_ind, // Lìindice del colore, dove scriviamo il colore
cols[i]); // Un nuovo colore
//--- Scrivi i colori
comm=comm+StringFormat("CandleColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia l'apparenza delle candele |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà delle candele
string comm="";
//--- Scrive il nome del simbolo
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento
Comment(comm);
}