//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_HISTOGRAM2.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_HISTOGRAM2"

#property description "Disegna un segmento tra Open e Close su ciascuna barra"

#property description "Il colore, lo spessore e lo stile vengono cambiati casualmente"

#property description "dopo ogni N ticks"



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot Histogram_2

#property indicator_label1 "Histogram_2"

#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM2

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- parametri di input

input int N=5; // Il numero di ticks che cambiano l'istogramma

//--- buffers indicatore

double Histogram_2Buffer1[];

double Histogram_2Buffer2[];

//--- Il giorno della settimana per il quale l'indicatore non viene tracciato

int invisible_day;

//--- Un array per salvare i colori

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- Un array per memorizzare gli stili di linea

ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mappatura buffers indicatore

SetIndexBuffer(0,Histogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,Histogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);

//--- Imposta un valore vuoto

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//--- Ottiene un numero casuale da 0 a 5

invisible_day=MathRand()%6;

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea

ticks++;

//--- Se un numero critico di ticks è stato accumulato

if(ticks>=N)

{

//--- Cambia le proprietà della linea

ChangeLineAppearance();

//--- Resetta il contatore dei ticks a zero

ticks=0;

}



//--- Calcola i valori dell'indicatore

int start=0;

//--- Per ottenere il giorno della settimana per il prezzo di apertura di ogni barra

MqlDateTime dt;

//--- Se già calcolato nelle precedenti starts di OnCalculate

if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // imposta l'inizio del calcolo con la penultima barra

//--- Compila il buffer di indicatore con valori

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

TimeToStruct(time[i],dt);

if(dt.day_of_week==invisible_day)

{

Histogram_2Buffer1[i]=0;

Histogram_2Buffer2[i]=0;

}

else

{

Histogram_2Buffer1[i]=open[i];

Histogram_2Buffer2[i]=close[i];

}

}

//--- Restituisce il valore prev_calculated per la successiva chiamata della funzione

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia l'apparenza delle linee nell'indicatore |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di linea

string comm="";

//--- Un blocco del cambiamento del colore della linea

int number=MathRand(); // Ottiene un numero casuale

//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array colors []

int size=ArraySize(colors);

//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo colore, come il resto della divisione intera

int color_index=number%size;

//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);

//--- Scrive il colore della linea

comm=comm+"\r

"+(string)colors[color_index];



//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea

number=MathRand();

//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera

int width=number%5; // La larghezza è impostata da 0 a 4

//--- Imposta lo spessore della linea

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);

//--- Scrive lo spessore della linea

comm=comm+"\r

Width="+IntegerToString(width);



//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea

number=MathRand();

//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles

size=ArraySize(styles);

//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera

int style_index=number%size;

//--- Imposta lo stile della linea

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);

//--- Scrive lo stile della linea

comm="\r

"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;

//--- Aggiunge le informazioni sul giorno che viene omesso nei calcoli

comm="\r

Not plotted day - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;

//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento

Comment(comm);

}