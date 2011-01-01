|
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_HISTOGRAM2.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_HISTOGRAM2"
#property description "Disegna un segmento tra Open e Close su ciascuna barra"
#property description "Il colore, lo spessore e lo stile vengono cambiati casualmente"
#property description "dopo ogni N ticks"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plot Histogram_2
#property indicator_label1 "Histogram_2"
#property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM2
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- parametri di input
input int N=5; // Il numero di ticks che cambiano l'istogramma
//--- buffers indicatore
double Histogram_2Buffer1[];
double Histogram_2Buffer2[];
//--- Il giorno della settimana per il quale l'indicatore non viene tracciato
int invisible_day;
//--- Un array per salvare i colori
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Un array per memorizzare gli stili di linea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- mappatura buffers indicatore
SetIndexBuffer(0,Histogram_2Buffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Histogram_2Buffer2,INDICATOR_DATA);
//--- Imposta un valore vuoto
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- Ottiene un numero casuale da 0 a 5
invisible_day=MathRand()%6;
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea
ticks++;
//--- Se un numero critico di ticks è stato accumulato
if(ticks>=N)
{
//--- Cambia le proprietà della linea
ChangeLineAppearance();
//--- Resetta il contatore dei ticks a zero
ticks=0;
}
//--- Calcola i valori dell'indicatore
int start=0;
//--- Per ottenere il giorno della settimana per il prezzo di apertura di ogni barra
MqlDateTime dt;
//--- Se già calcolato nelle precedenti starts di OnCalculate
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // imposta l'inizio del calcolo con la penultima barra
//--- Compila il buffer di indicatore con valori
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
TimeToStruct(time[i],dt);
if(dt.day_of_week==invisible_day)
{
Histogram_2Buffer1[i]=0;
Histogram_2Buffer2[i]=0;
}
else
{
Histogram_2Buffer1[i]=open[i];
Histogram_2Buffer2[i]=close[i];
}
}
//--- Restituisce il valore prev_calculated per la successiva chiamata della funzione
return(rates_total);
}
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia l'apparenza delle linee nell'indicatore |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di linea
string comm="";
//--- Un blocco del cambiamento del colore della linea
int number=MathRand(); // Ottiene un numero casuale
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array colors []
int size=ArraySize(colors);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo colore, come il resto della divisione intera
int color_index=number%size;
//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Scrive il colore della linea
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea
number=MathRand();
//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera
int width=number%5; // La larghezza è impostata da 0 a 4
//--- Imposta lo spessore della linea
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Scrive lo spessore della linea
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea
number=MathRand();
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles
size=ArraySize(styles);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera
int style_index=number%size;
//--- Imposta lo stile della linea
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Scrive lo stile della linea
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Aggiunge le informazioni sul giorno che viene omesso nei calcoli
comm="\r\nNot plotted day - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;
//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento
Comment(comm);
}