struct MqlTradeResult

{

uint retcode; // Codice di ritorno dell'operazione

ulong deal; // Ticket dell'Affare, se è stato eseguito

ulong order; // Ticket dell'Ordine, se è stato piazzato

double volume; // Volume dell'Affare, confermato dal broker

double price; // Prezzo dell'affare, confermato dal broker

double bid; // Prezzo Bid Corrente

double ask; // Prezzo Ask Corrente

string comment; // Commento del Broker all'operazione (per impostazione predefinita è riempito dalla descrizione il codice di ritorno del trade server)

int request_id; // ID della Richiesta impostato dal terminale durante l'invio

};