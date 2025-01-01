DocumentazioneSezioni
OBJ_ELLIOTWAVE3

Onda Correttiva di Elliott.

ObjElliotWave3

Nota

Per l' "Onda Correttiva di Elliott", è possibile abilitare /disabilitare la modalità di connessione dei punti per righe (OBJPROP_DRAWLINES property), così come impostare il livello di posizione dell'onda (dall'enumarazione ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE).

Esempio

Il seguente scripe crea e sposta l'onda correttiva di Elliot sul chart. Funzioni speciali sono state sviluppate per creare e modificare le proprietà dell'oggetto grafico. È possibile utilizzare queste funzioni "come è" nelle proprie applicazioni.

 

//--- descrizione
#property description "Lo script disegna l'oggetto grafico \"Onda Correttiva di Elliott\"."
#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostare in percentuale della finestra del chart"
#property description "grandezza."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string                  InpName="ElliotWave3";   // Nome oggetto
input int                     InpDate1=10;             // data del 1mo punto, %
input int                     InpPrice1=90;            // prezzo del 1mo punto, %
input int                     InpDate2=30;             // data del secondo punto, %
input int                     InpPrice2=10;            // prezzo del 2ndo punto, %
input int                     InpDate3=50;             // data del 3zo punto, %
input int                     InpPrice3=40;            // prezzo del 3zo punto, %
input ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE InpDegree=ELLIOTT_MINOR// Livello
input bool                    InpDrawLines=true;       // Mostra le linee
input color                   InpColor=clrRed;         // Colore delle linee
input ENUM_LINE_STYLE         InpStyle=STYLE_DASH;     // Stile delle linee
input int                     InpWidth=2;              // Spessore delle linee
input bool                    InpBack=false;           // Oggetti in sottofondo
input bool                    InpSelection=true;       // Evidenzia movimento
input bool                    InpHidden=true;          // Nascosto nella lista oggetti
input long                    InpZOrder=0;             // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea l' "Onda Correttiva di Elliott" dalle coordinate date                     |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave3Create(const long                    chart_ID=0,              // ID del chart
                       const string                  name="ElliotWave3",      // nome dell'onda
                       const int                     sub_window=0,            // indice sottofinestra
                       datetime                      time1=0,                 // orario del primo punto
                       double                        price1=0,                // prezzo del primo punto
                       datetime                      time2=0,                 // orario del secondo punto
                       double                        price2=0,                // prezzo del secondo punto
                       datetime                      time3=0,                 // orario del terzo punto
                       double                        price3=0,                // prezzo del terzo punto
                       const ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE degree=ELLIOTT_MINUETTE// gradi
                       const bool                    draw_lines=true,         // mostra le linee
                       const color                   clr=clrRed,              // colore dell'oggetto
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// stile delle linee
                       const int                     width=1,                 // spessore delle linee 
                       const bool                    back=false,              // in sottofondo
                       const bool                    selection=true,          // evidenzia movimento
                       const bool                    hidden=true,             // nascosto nella lista oggetti
                       const long                    z_order=0)               // priorità per il click del mouse
  {
//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate
   ChangeElliotWave3EmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- Crea l' "Onda Correttiva di Elliott" dalle coordinate date
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIOTWAVE3,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel creare l' \"Onda Correttiva di Elliott\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- imposta grado (grandezza onda)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DEGREE,degree);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di visualizzazione delle righe
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DRAWLINES,draw_lines);
//--- imposta il colore dell'oggetto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile delle linee
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- imposta lo spessore delle linee
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di evidenzia del canale per lo spostamento
//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser
//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri
//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta il punto di ancoraggio dell' Onda Correttiva di Elliott                 |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave3PointChange(const long   chart_ID=0,         // ID del chart
                            const string name="ElliotWave3"// nome dell'oggetto
                            const int    point_index=0,      // indice del punto di ancoraggio
                            datetime     time=0,             // coordinate tempo, del punto di ancoraggio
                            double       price=0)            // coordinate prezzo, del punto di ancoraggio
  {
//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- sposta il punto di ancoraggio
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Elimina l'Onda Correttiva di Elliott                                           |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool ElliotWave3Delete(const long   chart_ID=0,         // ID del chart
                       const string name="ElliotWave3"// nome dell'oggetto
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- elimina l'oggetto
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nell'eliminare l' \"Onda Correttiva di Elliott\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Imposta i valori del punto di ancoraggio dell' Onda Correttiva di Elliott      |
//| ed imposta il valore di default per quelli vuoti                               |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeElliotWave3EmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                                  datetime &time2,double &price2,
                                  datetime &time3,double &price3)
  {
//--- array per ricevere l'orario di apertura delle ultime 10 barre
   datetime temp[];
   ArrayResize(temp,10);
//--- ricezione dati
   CopyTime(Symbol(),Period(),TimeCurrent(),10,temp);
//--- riceve il valore di un punto sul corrente chart
   double point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- se l'orario del primo punto non è impostato, sarà 0 barre dietro dall'ultima barra
   if(!time1)
      time1=temp[0];
//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se l'orario del secondo punto non è impostato, sarà 5 barre dietro dall'ultima barra
   if(!time2)
      time2=temp[4];
//--- se il prezzo del secondo punto non è impostato, lo sposta di 300 punti in meno rispetto al primo
   if(!price2)
      price2=price1-300*point;
//--- se l'orario del terzo punto non è impostato, sarà 1 barra dietro dall'ultima barra
   if(!time3)
      time3=temp[8];
//--- se il prezzo del terzo punto non è impostato, lo sposta di 300 punti in meno rispetto al primo
   if(!price3)
      price3=price1-200*point;
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
      return;
     }
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- grandezza dell'array prezzo
   int accuracy=1000;
//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati
//--- per impostare e cambiare i punti delle coordinate di ancoraggio dell'oggetto
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocazione della memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- riempie l'array delle date
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
/--- riempie l'array dei prezzi
//--- trova i valori più alti e più bassi del chart
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definisce i punti per disegnare l'Onda Correttiva di Elliott
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- Crea l'Onda Correttiva di Elliott
   if(!ElliotWave3Create(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpDegree,InpDrawLines,InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ora, sposta i punti di ancoraggio
//---contatore del ciclo
   int v_steps=accuracy/5;
//--- sposta il terzo punto di ancoraggio
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(p3<accuracy-1)
         p3+=1;
      //--- sposta il punto
      if(!ElliotWave3PointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---contatore del ciclo
   v_steps=accuracy*4/5;
//--- sposta il primo ed il secondo punto di ancoraggio
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usa i seguenti valori
      if(p1>1)
         p1-=1;
      if(p2<accuracy-1)
         p2+=1;
      //--- slitta i punti
      if(!ElliotWave3PointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!ElliotWave3PointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//--- elimina l'oggetto dal chart
   ElliotWave3Delete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---
  }