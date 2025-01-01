icon string Il percorso al file di un'immagine che verrà utilizzata come icona del programma EX5. Le regole specifiche del percorso sono le stesse per risorse. La proprietà deve essere specificata nel modulo principale con il codice sorgente MQL5. Il file deve essere in formato ICO.

link string Link al sito web della società

copyright string Il nome della società

version string Versione Programma, massimo 31 caratteri

descrizione string Breve descrizione del testo di un programma mql5. Possono essere presenti alcune delle descrizioni, ciascuna delle quali descrive una riga di testo. La lunghezza totale di tutte le descrizioni non può superare i 511 caratteri compresi gli avanzamento riga.

stacksize int Grandezza pila del programma MQL5. La pila(stack) di grandezza sufficiente è necessaria quando si eseguono chiamate ricorsive. Quando si avvia uno script o un Expert Advisor sul chart, viene allocata una pila di almeno 8 MB. In caso di indicatori, la dimensione della pila è sempre fissa ed uguale a 1 MB. Quando un programma viene lanciato nello strategy tester, lo stack di 16 MB viene sempre assegnato per esso.

library Una libreria, nessuna funzione start è assegnata; funzioni con il modificatore export possono essere importate in altri programmi MQL5

indicator_applied_price int Specifica il valore predefinito per il campo "Applica a". È possibile specificare uno dei valori di ENUM_APPLIED_PRICE. Se la proprietà non è specificata, il valore predefinito è PRICE_CLOSE

indicator_chart_window Mostra l'indicatore nella finestra del chart

indicator_separate_window Mostra l'indicatore in una finestra separata

indicator_height int Altezza fissa della sottofinestra indicatore in pixel (proprietà INDICATOR_HEIGHT)

indicator_buffers int Numero di buffer per il calcolo dell'indicatore

indicator_plots int Numero di serie grafiche nell'indicatore

indicator_minimum double Il limite inferiore di scala per una finestra indicatore separata

indicator_maximum double Il limite superiore di scala per una finestra di indicatore separata

indicator_labelN string Consente di impostare una etichetta per la N-esima serie grafica visualizzata in DataWindow. Per le serie grafiche che richiedono buffer indicatori multipli (DRAW_CANDLES, DRAW_FILLING e altri), i nomi delle variabili sono definiti dal separatore ';'.

indicator_colorN color Il colore per visualizzare la linea N, dove N è il numero di serie grafiche; la numerazione parte da 1

indicator_widthN int Spessore linea nelle serie grafiche, dove la numerazione di N - numero di serie grafica, inizia da 1

indicator_styleN int Stile di linea nelle serie grafiche, specificato dai valori di ENUM_LINE_STYLE. N - numero di serie grafiche, la numerazione inizia da 1

indicator_typeN int Tipo di grafico tracciato, indicato dai valori di ENUM_DRAW_TYPE. N - numero di serie grafica, la numerazione inizia da 1

indicator_levelN double Livello orizzontale di N in una finestra di indicazione separata

indicator_levelcolor color Colore di livelli orizzontali dell'indicatore

indicator_levelwidth int Spessore di livelli orizzontali dell'indicatore

indicator_levelstyle int Stile di livelli orizzontali dell'indicatore

script_show_confirm Visualizzazione di una finestra di conferma prima di eseguire lo script

script_show_inputs Visualizzazione di una finestra con le proprietà prima di eseguire lo script e disattivazione di questa finestra di conferma

tester_indicator string Il nome di un indicatore personalizzato nel formato "indicator_name.ex5". Indicatori che richiedono testing sono definiti automaticamente dalla chiamata della funzione iCustom(), se il parametro corrispondente viene impostato tramite una costante stringa. Per tutti gli altri casi (utilizzo della funzione IndicatorCreate() o uso di una non costante stringa nel parametro che imposta il nome indicatore) questa proprietà è obbligatoria

tester_file string Nome file per un tester con l'indicazione di estensione, tra virgolette (come una costante stringa). Il file specificato verrà passato al tester. File di input da testare, se ci sono quelli necessari, deve sempre essere specificato.

tester_library string Nome libreria con l'estensione, tra virgolette. Una libreria può avere estensione DLL o EX5. Librerie che richiedono il testing vengono definite automaticamente. Tuttavia, se una delle librerie viene utilizzata da un indicatore personalizzato, questa proprietà è necessaria.

tester_set string Nome del file impostato con i valori e lo steo dei parametri di input. Il file viene passato al tester prima del test e dell'ottimizzazione. Il nome del file viene specificato con un'estensione e le doppie virgolette come una costante stringa. Se si specifica il nome EA e il numero di versione come "<nome_expert> _ <numero> .set " in un nome file impostato, allora viene automaticamente aggiunto al menu di download delle versioni dei parametri sotto numero della versione <numero> . Ad esempio, il nome "MACD Sample_4.set" indica che si tratta di un file impostato per l'EA "MACD Sample.mq5" con il numero di versione uguale a 4. Per studiare il formato, si consiglia di salvare manualmente le impostazioni di test/ottimizzazione nel tester strategia e quindi aprire il file set creato in questo modo.

tester_no_cache string Durante l'esecuzione dell'ottimizzazione, il tester della strategia salva tutti i risultati dei passaggi eseguiti su cache di ottimizzazione, in cui il risultato del test viene salvato per ogni set di parametri di input. Ciò consente di utilizzare i risultati predefiniti durante la ri-ottimizzazione sugli stessi parametri senza perdite di tempo nel ricalcolo. Ma in alcune attività (ad esempio nei calcoli matematici), potrebbe essere necessario eseguire calcoli indipendentemente dalla disponibilità di risultati-pronti nella cache di ottimizzazione. In questo caso, il file dovrebbe includere la proprietà tester_no_cache. I risultati del test sono sempre memorizzati in cache, in modo da poter visualizzare tutti i dati sui passaggi eseguiti nel tester di strategia.

tester_everytick_calculate string Nelno Strategy Tester, gli indicatori vengono calcolati solo quando si accede ai loro dati, ovvero quando vengono richiesti i valori dei buffer degli indicatori. Ciò fornisce una velocità di test e ottimizzazione significativamente più veloce, se non è necessario ottenere valori di indicatori su ogni tick. Specificando la proprietà tester_everytick_calculate, è possibile attivare il calcolo forzato dell'indicatore su ogni tick. Gli indicatori nel Tester di Strategia sono anche calcolati forzatamente su ogni tick, nei seguenti casi: durante il test nella modalità visiva

OnChartEvent, OnTimer; se l'indicatore ha una delle seguenti funzioni: EventChartCustom

se l'indicatore è stato creato usando il compilatore con numero di build sotto il 1916. Questa funzione si applica solo allo Strategy Tester, mentre negli indicatori del terminale vengono sempre calcolati su ogni tick ricevuto.