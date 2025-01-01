- Sostituzione Macro (#define)
- Proprietà del programma (#property)
- Includere Files (# include)
- Funzioni di Importazione (#import)
- Conditional Compilation (#ifdef, #ifndef, #else, #endif)
Ogni programma MQL5 permette di specificare ulteriori parametri specifici denominati #property che aiutano il terminale client nella corretta revisione dei programmi senza la necessità di avviarli in modo esplicito. Ciò riguarda prima di tuttto le impostazioni degli indicatori esterni, le proprietà descritte nei file inclusi vengono completamente ignorate. Le proprietà devono essere specificate nel file mq5 principale.
|
#property valore dell'identificatore
Il compilatore scriverà valori dichiarati nella configurazione del modulo eseguito.
|
Costante
|
Tipo
|
Descrizione
|
icon
|
Il percorso al file di un'immagine che verrà utilizzata come icona del programma EX5. Le regole specifiche del percorso sono le stesse per risorse. La proprietà deve essere specificata nel modulo principale con il codice sorgente MQL5. Il file deve essere in formato ICO.
|
link
|
Link al sito web della società
|
copyright
|
Il nome della società
|
version
|
Versione Programma, massimo 31 caratteri
|
descrizione
|
Breve descrizione del testo di un programma mql5. Possono essere presenti alcune delle descrizioni, ciascuna delle quali descrive una riga di testo. La lunghezza totale di tutte le descrizioni non può superare i 511 caratteri compresi gli avanzamento riga.
|
stacksize
|
Grandezza pila del programma MQL5. La pila(stack) di grandezza sufficiente è necessaria quando si eseguono chiamate ricorsive.
Quando si avvia uno script o un Expert Advisor sul chart, viene allocata una pila di almeno 8 MB. In caso di indicatori, la dimensione della pila è sempre fissa ed uguale a 1 MB.
Quando un programma viene lanciato nello strategy tester, lo stack di 16 MB viene sempre assegnato per esso.
|
library
|
|
Una libreria, nessuna funzione start è assegnata; funzioni con il modificatore export possono essere importate in altri programmi MQL5
|
indicator_applied_price
|
Specifica il valore predefinito per il campo "Applica a". È possibile specificare uno dei valori di ENUM_APPLIED_PRICE. Se la proprietà non è specificata, il valore predefinito è PRICE_CLOSE
|
indicator_chart_window
|
|
Mostra l'indicatore nella finestra del chart
|
indicator_separate_window
|
|
Mostra l'indicatore in una finestra separata
|
indicator_height
|
Altezza fissa della sottofinestra indicatore in pixel (proprietà INDICATOR_HEIGHT)
|
indicator_buffers
|
Numero di buffer per il calcolo dell'indicatore
|
indicator_plots
|
Numero di serie grafiche nell'indicatore
|
indicator_minimum
|
Il limite inferiore di scala per una finestra indicatore separata
|
indicator_maximum
|
Il limite superiore di scala per una finestra di indicatore separata
|
indicator_labelN
|
Consente di impostare una etichetta per la N-esima serie grafica visualizzata in DataWindow. Per le serie grafiche che richiedono buffer indicatori multipli (DRAW_CANDLES, DRAW_FILLING e altri), i nomi delle variabili sono definiti dal separatore ';'.
|
indicator_colorN
|
Il colore per visualizzare la linea N, dove N è il numero di serie grafiche; la numerazione parte da 1
|
indicator_widthN
|
Spessore linea nelle serie grafiche, dove la numerazione di N - numero di serie grafica, inizia da 1
|
indicator_styleN
|
Stile di linea nelle serie grafiche, specificato dai valori di ENUM_LINE_STYLE. N - numero di serie grafiche, la numerazione inizia da 1
|
indicator_typeN
|
Tipo di grafico tracciato, indicato dai valori di ENUM_DRAW_TYPE. N - numero di serie grafica, la numerazione inizia da 1
|
indicator_levelN
|
Livello orizzontale di N in una finestra di indicazione separata
|
indicator_levelcolor
|
Colore di livelli orizzontali dell'indicatore
|
indicator_levelwidth
|
Spessore di livelli orizzontali dell'indicatore
|
indicator_levelstyle
|
Stile di livelli orizzontali dell'indicatore
|
script_show_confirm
|
|
Visualizzazione di una finestra di conferma prima di eseguire lo script
|
script_show_inputs
|
|
Visualizzazione di una finestra con le proprietà prima di eseguire lo script e disattivazione di questa finestra di conferma
|
tester_indicator
|
Il nome di un indicatore personalizzato nel formato "indicator_name.ex5". Indicatori che richiedono testing sono definiti automaticamente dalla chiamata della funzione iCustom(), se il parametro corrispondente viene impostato tramite una costante stringa. Per tutti gli altri casi (utilizzo della funzione IndicatorCreate() o uso di una non costante stringa nel parametro che imposta il nome indicatore) questa proprietà è obbligatoria
|
tester_file
|
Nome file per un tester con l'indicazione di estensione, tra virgolette (come una costante stringa). Il file specificato verrà passato al tester. File di input da testare, se ci sono quelli necessari, deve sempre essere specificato.
|
tester_library
|
Nome libreria con l'estensione, tra virgolette. Una libreria può avere estensione DLL o EX5. Librerie che richiedono il testing vengono definite automaticamente. Tuttavia, se una delle librerie viene utilizzata da un indicatore personalizzato, questa proprietà è necessaria.
|
tester_set
|
Nome del file impostato con i valori e lo steo dei parametri di input. Il file viene passato al tester prima del test e dell'ottimizzazione. Il nome del file viene specificato con un'estensione e le doppie virgolette come una costante stringa.
Se si specifica il nome EA e il numero di versione come "<nome_expert> _ <numero> .set " in un nome file impostato, allora viene automaticamente aggiunto al menu di download delle versioni dei parametri sotto numero della versione <numero> . Ad esempio, il nome "MACD Sample_4.set" indica che si tratta di un file impostato per l'EA "MACD Sample.mq5" con il numero di versione uguale a 4.
Per studiare il formato, si consiglia di salvare manualmente le impostazioni di test/ottimizzazione nel tester strategia e quindi aprire il file set creato in questo modo.
|
tester_no_cache
|
Durante l'esecuzione dell'ottimizzazione, il tester della strategia salva tutti i risultati dei passaggi eseguiti su cache di ottimizzazione, in cui il risultato del test viene salvato per ogni set di parametri di input. Ciò consente di utilizzare i risultati predefiniti durante la ri-ottimizzazione sugli stessi parametri senza perdite di tempo nel ricalcolo.
Ma in alcune attività (ad esempio nei calcoli matematici), potrebbe essere necessario eseguire calcoli indipendentemente dalla disponibilità di risultati-pronti nella cache di ottimizzazione. In questo caso, il file dovrebbe includere la proprietà tester_no_cache. I risultati del test sono sempre memorizzati in cache, in modo da poter visualizzare tutti i dati sui passaggi eseguiti nel tester di strategia.
|
tester_everytick_calculate
|
Nelno Strategy Tester, gli indicatori vengono calcolati solo quando si accede ai loro dati, ovvero quando vengono richiesti i valori dei buffer degli indicatori. Ciò fornisce una velocità di test e ottimizzazione significativamente più veloce, se non è necessario ottenere valori di indicatori su ogni tick.
Specificando la proprietà tester_everytick_calculate, è possibile attivare il calcolo forzato dell'indicatore su ogni tick.
Gli indicatori nel Tester di Strategia sono anche calcolati forzatamente su ogni tick, nei seguenti casi:
Questa funzione si applica solo allo Strategy Tester, mentre negli indicatori del terminale vengono sempre calcolati su ogni tick ricevuto.
|
optimization_chart_mode
|
Specifica il tipo di chart ed i nomi di due parametri di input che verranno utilizzati per la visualizzazione dei risultati di ottimizzazione. Ad esempio, "3d, InpX, InpY" significa che i risultati saranno mostrati in un grafico 3D con gli assi delle coordinate basati sui valori dei parametri InpX e InpY testati. Pertanto, la proprietà abilita la specifica dei parametri che verranno utilizzati per visualizzare il grafico di ottimizzazione ed il tipo di grafico, direttamente nel codice del programma.
Possibili opzioni:
Facoltativamente, è possibile indicare solo il tipo di chart, senza specificare uno o due parametri di input. In questo caso, il terminale selezionerà i parametri richiesti per mostrare il chart di ottimizzazione.
Esempio di Task di Descrizione e Numero di Versione
|
#property version "3.70" // Versione corrente dell' Expert Advisor
Esempi di Specificare un' Etichetta Separata per ogni Indicatore Buffer ("C open; C high; C low; C close")
|
#property indicator_chart_window