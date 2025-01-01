#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione dell' Expert |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

Print("L'expert con nome ",MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME)," sta girando");

//--- abilita gli eventi di creazione degli oggetti

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- abilita gli eventi di eliminazione degli oggetti

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- l'aggiornamento forzato delle proprietà del chart garantisce la preparazione per l'elaborazione degli eventi

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id, // Identificatore eventi

const long& lparam, // Parametro evento di tipo long

const double& dparam, // Parametro evento di tipo double

const string& sparam // Parametro evento di tipo stringa

)

{

//--- il bottone sinistro del mouse è stato premuto sul chart

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

Print("Le coordinate del click del mouse sul chart sono: x = ",lparam," y = ",dparam);

}

//--- il mouse è stato cliccatto sull'oggetto grafico

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("Il mouse è stato cliccato sull'oggetto con nome'"+sparam+"'");

}

//--- il tasto è stato premuto

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch(lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("E' stato premuto KEY_NUMLOCK_LEFT"); break;

case KEY_LEFT: Print("E' stato premuto KEY_LEFT"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("E' stato premuto KEY_NUMLOCK_UP"); break;

case KEY_UP: Print("E' stato premuto il tasto KEY_UP"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("E' stato premuto il tasto KEY_NUMLOCK_RIGHT"); break;

case KEY_RIGHT: Print("E' stato premuto il tasto KEY_RIGHT"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("E' stato premuto il tasto KEY_NUMLOCK_DOWN"); break;

case KEY_DOWN: Print("E' stato premuto il tasto KEY_DOWN"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("E' stato premuto il tasto KEY_NUMPAD_5"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("E' stato premuto il tasto KEY_NUMLOCK_5 "); break;

default: Print("Alcuni tasti non elencati sono stati premuti");

}

ChartRedraw();

}

//--- l'oggetto è stato eliminato

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

{

Print("L'oggetto con nome ",sparam," è stato premuto");

}

//--- L'oggetto è stato creato

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

{

Print("L'oggetto con nome ",sparam," è stato creato");

}

//--- l'oggetto è stato mosso o le sue coordinate dei punti di ancoraggio sono state cambiate

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

{

Print("Le coordinate dei punti di ancoraggio dell'oggetto con nome ",sparam," sono state cambiate");

}

//--- il testo nell'Edit dell'oggetto è stato cambiato

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

{

Print("Il testo nel campo Edit dell'oggetto con nome ",sparam," è stato cambiato");

}

}