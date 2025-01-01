//--- descrizione

#property description "Lo Script disegna segni \"Buy\" nella finestra chart."

//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script

#property script_show_inputs

//--- parametri di input dello script

input color InpColor=C'3,95,172'; // Colore dei segni

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Crea il segno Buy |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyCreate(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="ArrowBuy", // nome del segno

const int sub_window=0, // indice sottofinestra

datetime time=0, // orario del punto di ancoraggio

double price=0, // prezzo del punto di ancoraggio

const color clr=C'3,95,172', // colore del segno

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // stile linea (quando evidenziata)

const int width=1, // spessore linea (quando evidenziata)

const bool back=false, // in sottofondo

const bool selection=false, // evidenziazione di spostamento

const bool hidden=true, // nascosta nella lista oggetti

const long z_order=0) // priorità per il click del mouse

{

//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- crea il segno

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_BUY,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nella creazione del segno \"Buy\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- imposta il colore del segno

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- imposta lo stile della linea (quando evidenziata)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- imposta la grandezza della linea (quando evidenziata)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di spostare il segno con il mouse

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sposta il punto di ancoraggio |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyMove(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="ArrowBuy", // object name

datetime time=0, // coordinate tempo, del punto di ancoraggio

double price=0) // coordinate prezzo, del punto di ancoraggio

{

//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- sposta il punto di ancoraggio

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Elimina il segno di Buy |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyDelete(const long chart_ID=0, // ID del chart

const string name="ArrowBuy") // nome del segno

{

//--- resetta il valore dell' errore

ResetLastError();

//--- elimina il segno

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": fallimento nell'eliminazione del segno \"Buy\"! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- esecuzione avvenuta

return(true);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Controlla i valori di punto di ancoraggio ed imposta i valori di default |

//| per quelli vuoti |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- se il tempo del punto non è impostato, sarà sulla barra corrente

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

datetime date[]; // array per memorizzare le date di barre visibili

double low[]; // array per memorizzare i prezzi Low delle barre visibili

double high[]; // array memorizzare i prezzi High di barre visibili

//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- allocazione della memoria

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- riempie l'array delle date

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- riempie l'array dei prezzi Low

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi Low! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- riempie l'array di prezzi High

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi High! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- creare i segni Buy nel punto Low per ogni barra visibile

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyCreate(0,"ArrowBuy_"+(string)i,0,date[i],low[i],InpColor))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.05 secondi di ritardo

Sleep(50);

}

//--- sposta i segni Buy signs al punto High per ogni barra visibile

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyMove(0,"ArrowBuy_"+(string)i,date[i],high[i]))

return;

//--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza

if(IsStopped())

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.05 secondi di ritardo

Sleep(50);

}

//--- elimina i segni Buy

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyDelete(0,"ArrowBuy_"+(string)i))

return;

//--- ridisegna il chart

ChartRedraw();

// 0.05 secondi di ritardo

Sleep(50);

}

//---

}