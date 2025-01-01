DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti OggettiTipi di oggettiOBJ_ARROW_BUY 

OBJ_ARROW_BUY

Segno Buy.

ObjArrowBuy

Esempio

Il seguente script crea e muove il segno Buy sul grafico. Funzioni speciali sono state sviluppate per creare e modificare le proprietà dell'oggetto grafico. È possibile utilizzare queste funzioni "come è" nelle proprie applicazioni.

 

//--- descrizione
#property description "Lo Script disegna segni \"Buy\" nella finestra chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input color InpColor=C'3,95,172'// Colore dei segni
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Crea il segno Buy                                                              |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyCreate(const long            chart_ID=0,        // ID del chart
                    const string          name="ArrowBuy",   // nome del segno
                    const int             sub_window=0,      // indice sottofinestra
                    datetime              time=0,            // orario del punto di ancoraggio
                    double                price=0,           // prezzo del punto di ancoraggio
                    const color           clr=C'3,95,172',   // colore del segno
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// stile linea (quando evidenziata)
                    const int             width=1,           // spessore linea (quando evidenziata)
                    const bool            back=false,        // in sottofondo
                    const bool            selection=false,   // evidenziazione di spostamento
                    const bool            hidden=true,       // nascosta nella lista oggetti
                    const long            z_order=0)         // priorità per il click del mouse
  {
//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- crea il segno
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_BUY,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nella creazione del segno \"Buy\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- imposta il colore del segno
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile della linea (quando evidenziata)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- imposta la grandezza della linea (quando evidenziata)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di spostare il segno con il mouse
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta il punto di ancoraggio                                                  |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyMove(const long   chart_ID=0,      // ID del chart
                  const string name="ArrowBuy"// object name
                  datetime     time=0,          // coordinate tempo, del punto di ancoraggio
                  double       price=0)         // coordinate prezzo, del punto di ancoraggio
  {
//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- sposta il punto di ancoraggio
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Elimina il segno di Buy                                                        |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyDelete(const long   chart_ID=0,      // ID del chart
                    const string name="ArrowBuy"// nome del segno
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- elimina il segno
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nell'eliminazione del segno \"Buy\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Controlla i valori di punto di ancoraggio ed imposta i valori di default       |
//| per quelli vuoti                                                               |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- se il tempo del punto non è impostato, sarà sulla barra corrente
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- se il prezzo del punto non è impostato, avrà un valore Bid
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
   datetime date[]; // array per memorizzare le date di barre visibili
   double   low[];  // array per memorizzare i prezzi Low delle barre visibili
   double   high[]; // array memorizzare i prezzi High di barre visibili
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- allocazione della memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(low,bars);
   ArrayResize(high,bars);
//--- riempie l'array delle date
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- riempie l'array dei prezzi Low
   if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
     {
      Print("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi Low! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- riempie l'array di prezzi High
   if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
     {
      Print("Fallimento nel copiare i valori dei prezzi High! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- creare i segni Buy nel punto Low per ogni barra visibile
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowBuyCreate(0,"ArrowBuy_"+(string)i,0,date[i],low[i],InpColor))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
      // 0.05 secondi di ritardo
      Sleep(50);
     }
//--- sposta i segni Buy signs al punto High per ogni barra visibile
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowBuyMove(0,"ArrowBuy_"+(string)i,date[i],high[i]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
      // 0.05 secondi di ritardo
      Sleep(50);
     }
//--- elimina i segni Buy
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowBuyDelete(0,"ArrowBuy_"+(string)i))
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
      // 0.05 secondi di ritardo
      Sleep(50);
     }
//---
  }