Alcuni indicatori tecnici hanno diversi buffers disegnati nel grafico. La numerazione dei buffer indicatori inizia con 0. Durante la copia di valori degli indicatori che utilizzano la funzione CopyBuffer() in un array del tipo double, per alcuni indicatori si può indicare l'identificatore di un buffer copiato anziché il suo numero.
Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di iMACD(),iRV() e iStochastic().
|
Constant
|
Valore
|
Descrizione
|
MAIN_LINE
|
0
|
Linea principale
|
SIGNAL_LINE
|
1
|
Linea di segnale
Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di ADX() e ADXW().
|
Constant
|
Valore
|
Descrizione
|
MAIN_LINE
|
0
|
Linea principale
|
PLUSDI_LINE
|
1
|
Linea + DI
|
MINUSDI_LINE
|
2
|
Linea -DI
Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di iBands().
|
Constant
|
Valore
|
Descrizione
|
BASE_LINE
|
0
|
Linea principale
|
UPPER_BAND
|
1
|
Limite superiore
|
LOWER_BAND
|
2
|
Limite inferiore
Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di iEnvelopes() e iFractals().
|
Constant
|
Valore
|
Descrizione
|
UPPER_LINE
|
0
|
Linea superiore
|
LOWER_LINE
|
1
|
Linea inferiore
Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di iGator()
|
Constant
|
Valore
|
Descrizione
|
UPPER_HISTOGRAM
|
0
|
Istogramma superiore
|
LOWER_HISTOGRAM
|
2
|
Istogramma inferiore
Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di iAlligator().
|
Constant
|
Valore
|
Descrizione
|
GATORJAW_LINE
|
0
|
Linea Jaw
|
GATORTEETH_LINE
|
1
|
Linea Teeth
|
GATORLIPS_LINE
|
2
|
Linea Lips
Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di iIchimoku().
|
Constant
|
Valore
|
Descrizione
|
TENKANSEN_LINE
|
0
|
Linea Tenkan-sen
|
KIJUNSEN_LINE
|
1
|
Linea Kijun-sen
|
SENKOUSPANA_LINE
|
2
|
Linea Senkou Span A
|
SENKOUSPANB_LINE
|
3
|
Linea Senkou Span B
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
4
|
Linea Chikou Span