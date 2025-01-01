DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti IndicatoreLinee Indicatori 

Linee Indicatori

Alcuni indicatori tecnici hanno diversi buffers disegnati nel grafico. La numerazione dei buffer indicatori inizia con 0. Durante la copia di valori degli indicatori che utilizzano la funzione CopyBuffer() in un array del tipo double, per alcuni indicatori si può indicare l'identificatore di un buffer copiato anziché il suo numero.

 

Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di iMACD(),iRV() e iStochastic().

Constant

Valore

Descrizione

MAIN_LINE

0

Linea principale

SIGNAL_LINE

1

Linea di segnale

Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di ADX() e ADXW().

Constant

Valore

Descrizione

MAIN_LINE

0

Linea principale

PLUSDI_LINE

1

Linea + DI

MINUSDI_LINE

2

Linea -DI

Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di iBands().

Constant

Valore

Descrizione

BASE_LINE

0

Linea principale

UPPER_BAND

1

Limite superiore

LOWER_BAND

2

Limite inferiore

Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di iEnvelopes() e iFractals().

Constant

Valore

Descrizione

UPPER_LINE

0

Linea superiore

LOWER_LINE

1

Linea inferiore

Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di iGator()

Constant

Valore

Descrizione

UPPER_HISTOGRAM

0

Istogramma superiore

LOWER_HISTOGRAM

2

Istogramma inferiore

Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di iAlligator().

Constant

Valore

Descrizione

GATORJAW_LINE

0

Linea Jaw

GATORTEETH_LINE

1

Linea Teeth

GATORLIPS_LINE

2

Linea Lips

Identificatori di linee indicatore ammissibili quando si copiano i valori di iIchimoku().

Constant

Valore

Descrizione

TENKANSEN_LINE

0

Linea Tenkan-sen

KIJUNSEN_LINE

1

Linea Kijun-sen

SENKOUSPANA_LINE

2

Linea Senkou Span A

SENKOUSPANB_LINE

3

Linea Senkou Span B

CHIKOUSPAN_LINE

4

Linea Chikou Span