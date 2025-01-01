Proprietà degli oggetti

Gli oggetti grafici possono avere diverse proprietà in base al tipo di oggetto. I valori delle proprietà degli oggetti vengono impostati e ricevuti tramite la funzione corrispondente per lavorare con gli oggetti grafici.

Tutti gli oggetti utilizzati in analisi tecnica sono legati alle coordinate di tempo e prezzo: trendline, canali, gli strumenti di Fibonacci,etc. Ma c'è una serie di oggetti ausiliari destinati a migliorare l'interfaccia utente che sono legati alla parte sempre visibile di un grafico (finestre principali dei grafici o sottofinestre degli indicatori):

Oggetto ID X/Y Larghezza/Altezza Data/Prezzo OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT — — Si — Si Si Label OBJ_LABEL Si Si (solo lettura) — Si Si Si Button OBJ_BUTTON Si Si — Si — — Bitmap OBJ_BITMAP — Si (solo lettura) Si — Si — Bitmap Label OBJ_BITMAP_LABEL Si Si (solo lettura) — Si Si — Edit OBJ_EDIT Si Si — Si — — Rectangle Label OBJ_RECTANGLE_LABEL Si Si — Si — —

Nella tabella vengono utilizzate le seguenti designazioni:

X/Y — le coordinate specificate dei punti di ancoraggio relative ad un angolo del grafico;

Larghezza/Altezza — gli oggetti hanno larghezza e altezza. Per "sola lettura", i valori di larghezza e altezza vengono calcolati solo dopo che l'oggetto è rappresentato sul grafico;

Data/Prezzo — le coordinate del punto di ancoraggio sono specificate utilizzando i valori di data e prezzo;

OBJPROP_CORNER — definisce l'angolo del grafico in base al quale sono specificate le coordinate del punto di ancoraggio. Può essere uno dei 4 valori dell'enumerazione ENUM_BASE_CORNER

OBJPROP_ANCHOR — definisce il punto di ancoraggio dell'oggetto stesso e può essere uno dei 9 valori dell'enumerazione ENUM_ANCHOR_POINT . Le coordinate in pixel sono specificate da questo punto all'angolo del grafico selezionato;

OBJPROP_ANGLE — definisce l'angolo di rotazione dell'oggetto in senso antiorario.

Le funzioni che definiscono le proprietà degli oggetti grafici, nonché le operazioni ObjectCreate() e ObjectMove() per creare e spostare gli oggetti lungo il chart vengono effettivamente utilizzate per l'invio di comandi al chart. Se queste funzioni vengono eseguite correttamente, il comando viene incluso nella coda comune degli eventi chart. Alterazioni visive nelle proprietà degli oggetti grafici vengono implementate quando si maneggia la coda degli eventi del grafico.

Quindi, non aspettatevi un aggiornamento visivo immediato di oggetti grafici dopo la chiamata di queste funzioni. In generale, gli oggetti grafici sul chart vengono aggiornati automaticamente dal terminale in seguito agli eventi di cambiamento - un nuovo arrivo di quotazione, il ridimensionamento della finestra chart, ecc. Usare la funzione ChartRedraw() per aggiornare con forza gli oggetti grafici.

Per le funzioni ObjectSetInteger() ed ObjectGetInteger()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

Identificatore Descrizione Tipo di proprietà OBJPROP_COLOR Color color OBJPROP_STYLE Style ENUM_LINE_STYLE OBJPROP_WIDTH Spessore della linea int OBJPROP_BACK Oggetto sullo sfondo bool OBJPROP_ZORDER La priorità di un oggetto grafico per la ricezione degli eventi cliccando su un grafico (CHARTEVENT_CLICK). Il valore zero predefinito viene impostato durante la creazione di un oggetto; la priorità può essere aumentata se necessario. Quando si applica uno degli oggetti su un altro, solo uno di essi con la priorità più alta riceverà l'evento CHARTEVENT_CLICK. long OBJPROP_FILL Riempire un oggetto con il colore (per OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION) bool OBJPROP_HIDDEN Proibire mostrando il nome di un oggetto grafico all'interno della lista degli oggetti dal menu del terminale "Grafici" - "Oggetti" - "Lista degli Oggetti". Il valore true consente di nascondere un oggetto dalla lista. Per impostazione predefinita, true è impostato per gli oggetti che visualizzano gli eventi del calendario, la storia di trading ed agli oggetti creati da programmi MQL5. Per vedere tali oggetti grafici e accedere alle loro proprietà, fare clic sul pulsante "Tutti" nella finestra "Lista degli oggetti". bool OBJPROP_SELECTED L'oggetto è selezionato bool OBJPROP_READONLY Possibilità di modificare il testo nell' oggetto Edit bool OBJPROP_TYPE Tipo di oggetto ENUM_OBJECT r/o OBJPROP_TIME Coordinate temporali modificatore datetime=numero punto di ancoraggio OBJPROP_SELECTABLE Disponibilità oggetto bool OBJPROP_CREATETIME Orario di creazione di oggetti datetime r/o OBJPROP_LEVELS Numero di livelli int OBJPROP_LEVELCOLOR Colore del livello-linea color modifier=numero del livello OBJPROP_LEVELSTYLE Stile della linea-di-livello ENUM_LINE_STYLE modifier=numero di livello OBJPROP_LEVELWIDTH Spessore della linea-di-livello int modifier=numero di livello OBJPROP_ALIGN Allineamento orizzontale del testo nell'oggetto "Edit" (OBJ_EDIT) ENUM_ALIGN_MODE OBJPROP_FONTSIZE Dimensione carattere int OBJPROP_RAY_LEFT Il raggio va a sinistra bool OBJPROP_RAY_RIGHT Il raggio va a destra bool OBJPROP_RAY Una linea verticale passa attraverso tutte le finestre di un grafico bool OBJPROP_ELLIPSE Mostra l'ellisse completa dell'oggetto Arco di Fibonacci (OBJ_FIBOARC) bool OBJPROP_ARROWCODE Codice per l'oggetto Freccia uchar OBJPROP_TIMEFRAMES La visibilità di un oggetto al timeframes impostazione dei flagsflags OBJPROP_ANCHOR Posizione del punto di ancoraggio di un oggetto grafico ENUM_ARROW_ANCHOR (for OBJ_ARROW), ENUM_ANCHOR_POINT (for OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL and OBJ_TEXT) OBJPROP_XDISTANCE La distanza in pixel lungo l'asse X dal angolo vincolante (see note) int OBJPROP_YDISTANCE La distanza in pixel lungo l'asse Y dall'angolo vincolante (see note) int OBJPROP_DIRECTION Trend dell'oggetto Gann ENUM_GANN_DIRECTION OBJPROP_DEGREE Livello di Elliott Wave Marcatura ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE OBJPROP_DRAWLINES Visualizzazione righe per creare la Elliott Wave bool OBJPROP_STATE Status del Bottone (premuto/non premuto) bool OBJPROP_CHART_ID ID dell'oggetto "Chart" (OBJ_CHART). Esso permette di lavorare con le proprietà di questo oggetto, come con un chart normale utilizzando le funzioni descritte in Operazioni Chart, ma ci sono delle eccezioni. long r/o OBJPROP_XSIZE Larghezza dell'oggetto lungo l'asse X in pixel. Specificato per oggetti OBJ_LABEL (solo lettura), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. int OBJPROP_YSIZE L'altezza dell'oggetto lungo l'asse Y in pixel. Specificato per oggetti OBJ_LABEL (solo lettura), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. int OBJPROP_XOFFSET La coordinata X dell'angolo superiore sinistro della area visibile rettangolare negli oggetti grafici "Label Bitmap" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). Il valore è impostato in pixel rispetto all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale. int OBJPROP_YOFFSET La coordinata Y dell'angolo superiore sinistro dell' area visibile rettangolare negli oggetti grafici "Label Bitmap" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). Il valore è impostato in pixel rispetto all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale. int OBJPROP_PERIOD Timeframe per l'oggetto del Chart ENUM_TIMEFRAMES OBJPROP_DATE_SCALE Visualizzazione della scala temporale per l'oggetto Chart bool OBJPROP_PRICE_SCALE Visualizzazione della scala di prezzo per l'oggetto Chart bool OBJPROP_CHART_SCALE La scala per l'oggetto Chart int value in the range 0–5 OBJPROP_BGCOLOR Il colore di sfondo per OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL color OBJPROP_CORNER L'angolo del chart per collegare un oggetto grafico ENUM_BASE_CORNER OBJPROP_BORDER_TYPE Tipo di bordo per l'oggetto "label Rectangle" ENUM_BORDER_TYPE OBJPROP_BORDER_COLOR Colore del bordo per gli oggetti OBJ_EDIT e OBJ_BUTTON color

Quando si utilizzano operazioni del chart per l'oggetto "Chart" (OBJ_CHART), vengono inflitte le seguenti limitazioni:

Non può essere chiuso con ChartClose()

Simbolo/periodo non può essere modificato utilizzando la funzione ChartSetSymbolPeriod()

Le seguenti proprietà sono CHART_SCALE inefficaci, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE e CHART_SHOW_PRICE_SCALE ( ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER ).

È possibile impostare una modalità speciale di visualizzazione dell'immagine per gli oggetti OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP. In questa modalità, viene visualizzata solo una parte dell'immagine originale (a cui è applicata una zona visibile rettangolare), mentre il resto dell'immagine diventa invisibile. La grandezza di questa area dovrebbe essere impostata utilizzando le proprietà OBJPROP_XSIZE e OBJPROP_YSIZE. L'area visibile può essere "spostata" solo all'interno l'immagine originale utilizzando le proprietà OBJPROP_XOFFSET e OBJPROP_YOFFSET.

For the fixed-sized objects: OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT and OBJ_CHART properties OBJPROP_XDISTANCE and OBJPROP_YDISTANCE set the position of the top left point of the object relative to the chart corner (OBJPROP_CORNER), from which the X and Y coordinates will be counted in pixels.

Per le funzioni ObjectSetDouble() e ObjectGetDouble()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE

Identificatore Descrizione Tipo di proprietà OBJPROP_PRICE Coordinate Prezzo double modifier=numero di punti di ancoraggio OBJPROP_LEVELVALUE Valore del livello double modifier=numero livello OBJPROP_SCALE Scala (proprietà degli oggetti di Gann e Fibonacci Arcs) double OBJPROP_ANGLE Angolo. Per gli oggetti con nessun angolo specificato, creato da un programma, il valore è pari a EMPTY_VALUE double OBJPROP_DEVIATION Deviazione per il Canale di Deviazione Standard double

Per le funzioni ObjectSetString() e ObjectGetString()

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING

Identificatore Descrizione Tipo di proprietà OBJPROP_NAME Nome oggetto string OBJPROP_TEXT Descrizione dell'oggetto (il testo contenuto nell'oggetto) string OBJPROP_TOOLTIP Il testo del tooltip. Se la proprietà non è impostata, allora viene visualizzato il tooltip generato automaticamente dal terminale. Un tooltip può essere disabilitato impostando il valore "

" (line feed) ad esso string OBJPROP_LEVELTEXT Descrizione del Livello string modifier=numero livello OBJPROP_FONT Font string OBJPROP_BMPFILE Il nome del file-BMPper Bitmap Label. Vedi anche Risorse string modifier: 0-state ON, 1-state OFF OBJPROP_SYMBOL Simbolo per l'oggetto Chart string

Per l' Oggetto OBJ_RECTANGLE_LABEL ("Label Rettangolo") può essere impostata una delle tre modalità di design, a cui i seguenti valori di ENUM_BORDER_TYPE corrispondono.

ENUM_BORDER_TYPE

Identificatore Descrizione BORDER_FLAT Forma piatta BORDER_RAISED Forma sporgente BORDER_SUNKEN Forma concava

Per l'oggetto OBJ_EDIT ("Modifica") e per la funzione ChartScreenShot(), è possibile specificare il tipo di allineamento orizzontale utilizzando i valori dell'enumerazione ENUM_ALIGN_MODE.

ENUM_ALIGN_MODE

Identificatore Descrizione ALIGN_LEFT L'allineamento a sinistra ALIGN_CENTER Centrato (solo per l'oggetto Edit) ALIGN_RIGHT Allineamento a destra

Esempio: