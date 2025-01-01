- Tipi di oggetti
Proprietà degli oggetti
Gli oggetti grafici possono avere diverse proprietà in base al tipo di oggetto. I valori delle proprietà degli oggetti vengono impostati e ricevuti tramite la funzione corrispondente per lavorare con gli oggetti grafici.
Tutti gli oggetti utilizzati in analisi tecnica sono legati alle coordinate di tempo e prezzo: trendline, canali, gli strumenti di Fibonacci,etc. Ma c'è una serie di oggetti ausiliari destinati a migliorare l'interfaccia utente che sono legati alla parte sempre visibile di un grafico (finestre principali dei grafici o sottofinestre degli indicatori):
|
Oggetto
|
ID
|
X/Y
|
Larghezza/Altezza
|
Data/Prezzo
|
Text
|
—
|
—
|
Si
|
—
|
Si
|
Si
|
Label
|
Si
|
Si (solo lettura)
|
—
|
Si
|
Si
|
Si
|
Button
|
Si
|
Si
|
—
|
Si
|
—
|
—
|
Bitmap
|
—
|
Si (solo lettura)
|
Si
|
—
|
Si
|
—
|
Bitmap Label
|
Si
|
Si (solo lettura)
|
—
|
Si
|
Si
|
—
|
Edit
|
Si
|
Si
|
—
|
Si
|
—
|
—
|
Rectangle Label
|
Si
|
Si
|
—
|
Si
|
—
|
—
Nella tabella vengono utilizzate le seguenti designazioni:
- X/Y — le coordinate specificate dei punti di ancoraggio relative ad un angolo del grafico;
- Larghezza/Altezza — gli oggetti hanno larghezza e altezza. Per "sola lettura", i valori di larghezza e altezza vengono calcolati solo dopo che l'oggetto è rappresentato sul grafico;
- Data/Prezzo — le coordinate del punto di ancoraggio sono specificate utilizzando i valori di data e prezzo;
- OBJPROP_CORNER — definisce l'angolo del grafico in base al quale sono specificate le coordinate del punto di ancoraggio. Può essere uno dei 4 valori dell'enumerazione ENUM_BASE_CORNER;
- OBJPROP_ANCHOR — definisce il punto di ancoraggio dell'oggetto stesso e può essere uno dei 9 valori dell'enumerazione ENUM_ANCHOR_POINT. Le coordinate in pixel sono specificate da questo punto all'angolo del grafico selezionato;
- OBJPROP_ANGLE — definisce l'angolo di rotazione dell'oggetto in senso antiorario.
Le funzioni che definiscono le proprietà degli oggetti grafici, nonché le operazioni ObjectCreate() e ObjectMove() per creare e spostare gli oggetti lungo il chart vengono effettivamente utilizzate per l'invio di comandi al chart. Se queste funzioni vengono eseguite correttamente, il comando viene incluso nella coda comune degli eventi chart. Alterazioni visive nelle proprietà degli oggetti grafici vengono implementate quando si maneggia la coda degli eventi del grafico.
Quindi, non aspettatevi un aggiornamento visivo immediato di oggetti grafici dopo la chiamata di queste funzioni. In generale, gli oggetti grafici sul chart vengono aggiornati automaticamente dal terminale in seguito agli eventi di cambiamento - un nuovo arrivo di quotazione, il ridimensionamento della finestra chart, ecc. Usare la funzione ChartRedraw() per aggiornare con forza gli oggetti grafici.
Per le funzioni ObjectSetInteger() ed ObjectGetInteger()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo di proprietà
|
OBJPROP_COLOR
|
Color
|
color
|
OBJPROP_STYLE
|
Style
|
OBJPROP_WIDTH
|
Spessore della linea
|
int
|
OBJPROP_BACK
|
Oggetto sullo sfondo
|
bool
|
OBJPROP_ZORDER
|
La priorità di un oggetto grafico per la ricezione degli eventi cliccando su un grafico (CHARTEVENT_CLICK). Il valore zero predefinito viene impostato durante la creazione di un oggetto; la priorità può essere aumentata se necessario. Quando si applica uno degli oggetti su un altro, solo uno di essi con la priorità più alta riceverà l'evento CHARTEVENT_CLICK.
|
long
|
OBJPROP_FILL
|
Riempire un oggetto con il colore (per OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)
|
bool
|
OBJPROP_HIDDEN
|
Proibire mostrando il nome di un oggetto grafico all'interno della lista degli oggetti dal menu del terminale "Grafici" - "Oggetti" - "Lista degli Oggetti". Il valore true consente di nascondere un oggetto dalla lista. Per impostazione predefinita, true è impostato per gli oggetti che visualizzano gli eventi del calendario, la storia di trading ed agli oggetti creati da programmi MQL5. Per vedere tali oggetti grafici e accedere alle loro proprietà, fare clic sul pulsante "Tutti" nella finestra "Lista degli oggetti".
|
bool
|
OBJPROP_SELECTED
|
L'oggetto è selezionato
|
bool
|
OBJPROP_READONLY
|
Possibilità di modificare il testo nell' oggetto Edit
|
bool
|
OBJPROP_TYPE
|
Tipo di oggetto
|
ENUM_OBJECT r/o
|
OBJPROP_TIME
|
Coordinate temporali
|
modificatore datetime=numero punto di ancoraggio
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
Disponibilità oggetto
|
bool
|
OBJPROP_CREATETIME
|
Orario di creazione di oggetti
|
datetime r/o
|
OBJPROP_LEVELS
|
Numero di livelli
|
int
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
Colore del livello-linea
|
color modifier=numero del livello
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
Stile della linea-di-livello
|
ENUM_LINE_STYLE modifier=numero di livello
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
Spessore della linea-di-livello
|
int modifier=numero di livello
|
OBJPROP_ALIGN
|
Allineamento orizzontale del testo nell'oggetto "Edit" (OBJ_EDIT)
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
Dimensione carattere
|
int
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
Il raggio va a sinistra
|
bool
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
Il raggio va a destra
|
bool
|
OBJPROP_RAY
|
Una linea verticale passa attraverso tutte le finestre di un grafico
|
bool
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
Mostra l'ellisse completa dell'oggetto Arco di Fibonacci (OBJ_FIBOARC)
|
bool
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
Codice per l'oggetto Freccia
|
uchar
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
La visibilità di un oggetto al timeframes
|
impostazione dei flagsflags
|
OBJPROP_ANCHOR
|
Posizione del punto di ancoraggio di un oggetto grafico
|
ENUM_ARROW_ANCHOR (for OBJ_ARROW),
ENUM_ANCHOR_POINT (for OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL and OBJ_TEXT)
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
La distanza in pixel lungo l'asse X dal angolo vincolante (see note)
|
int
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
La distanza in pixel lungo l'asse Y dall'angolo vincolante (see note)
|
int
|
OBJPROP_DIRECTION
|
Trend dell'oggetto Gann
|
OBJPROP_DEGREE
|
Livello di Elliott Wave Marcatura
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
Visualizzazione righe per creare la Elliott Wave
|
bool
|
OBJPROP_STATE
|
Status del Bottone (premuto/non premuto)
|
bool
|
OBJPROP_CHART_ID
|
ID dell'oggetto "Chart" (OBJ_CHART). Esso permette di lavorare con le proprietà di questo oggetto, come con un chart normale utilizzando le funzioni descritte in Operazioni Chart, ma ci sono delle eccezioni.
|
long r/o
|
OBJPROP_XSIZE
|
Larghezza dell'oggetto lungo l'asse X in pixel. Specificato per oggetti OBJ_LABEL (solo lettura), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
int
|
OBJPROP_YSIZE
|
L'altezza dell'oggetto lungo l'asse Y in pixel. Specificato per oggetti OBJ_LABEL (solo lettura), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
int
|
OBJPROP_XOFFSET
|
La coordinata X dell'angolo superiore sinistro della area visibile rettangolare negli oggetti grafici "Label Bitmap" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). Il valore è impostato in pixel rispetto all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale.
|
int
|
OBJPROP_YOFFSET
|
La coordinata Y dell'angolo superiore sinistro dell' area visibile rettangolare negli oggetti grafici "Label Bitmap" e "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP). Il valore è impostato in pixel rispetto all'angolo superiore sinistro dell'immagine originale.
|
int
|
OBJPROP_PERIOD
|
Timeframe per l'oggetto del Chart
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
Visualizzazione della scala temporale per l'oggetto Chart
|
bool
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
Visualizzazione della scala di prezzo per l'oggetto Chart
|
bool
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
La scala per l'oggetto Chart
|
int value in the range 0–5
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
Il colore di sfondo per OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL
|
color
|
OBJPROP_CORNER
|
L'angolo del chart per collegare un oggetto grafico
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
Tipo di bordo per l'oggetto "label Rectangle"
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
Colore del bordo per gli oggetti OBJ_EDIT e OBJ_BUTTON
|
color
Quando si utilizzano operazioni del chart per l'oggetto "Chart" (OBJ_CHART), vengono inflitte le seguenti limitazioni:
- Non può essere chiuso con ChartClose();
- Simbolo/periodo non può essere modificato utilizzando la funzione ChartSetSymbolPeriod();
- Le seguenti proprietà sono CHART_SCALE inefficaci, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE e CHART_SHOW_PRICE_SCALE (ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).
È possibile impostare una modalità speciale di visualizzazione dell'immagine per gli oggetti OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_BITMAP. In questa modalità, viene visualizzata solo una parte dell'immagine originale (a cui è applicata una zona visibile rettangolare), mentre il resto dell'immagine diventa invisibile. La grandezza di questa area dovrebbe essere impostata utilizzando le proprietà OBJPROP_XSIZE e OBJPROP_YSIZE. L'area visibile può essere "spostata" solo all'interno l'immagine originale utilizzando le proprietà OBJPROP_XOFFSET e OBJPROP_YOFFSET.
For the fixed-sized objects: OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT and OBJ_CHART properties OBJPROP_XDISTANCE and OBJPROP_YDISTANCE set the position of the top left point of the object relative to the chart corner (OBJPROP_CORNER), from which the X and Y coordinates will be counted in pixels.
Per le funzioni ObjectSetDouble() e ObjectGetDouble()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo di proprietà
|
OBJPROP_PRICE
|
Coordinate Prezzo
|
double modifier=numero di punti di ancoraggio
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
Valore del livello
|
double modifier=numero livello
|
OBJPROP_SCALE
|
Scala (proprietà degli oggetti di Gann e Fibonacci Arcs)
|
double
|
OBJPROP_ANGLE
|
Angolo. Per gli oggetti con nessun angolo specificato, creato da un programma, il valore è pari a EMPTY_VALUE
|
double
|
OBJPROP_DEVIATION
|
Deviazione per il Canale di Deviazione Standard
|
double
Per le funzioni ObjectSetString() e ObjectGetString()
|
Identificatore
|
Descrizione
|
Tipo di proprietà
|
OBJPROP_NAME
|
Nome oggetto
|
string
|
OBJPROP_TEXT
|
Descrizione dell'oggetto (il testo contenuto nell'oggetto)
|
string
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
Il testo del tooltip. Se la proprietà non è impostata, allora viene visualizzato il tooltip generato automaticamente dal terminale. Un tooltip può essere disabilitato impostando il valore "\n" (line feed) ad esso
|
string
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
Descrizione del Livello
|
string modifier=numero livello
|
OBJPROP_FONT
|
Font
|
string
|
OBJPROP_BMPFILE
|
Il nome del file-BMPper Bitmap Label. Vedi anche Risorse
|
string modifier: 0-state ON, 1-state OFF
|
OBJPROP_SYMBOL
|
Simbolo per l'oggetto Chart
|
string
Per l' Oggetto OBJ_RECTANGLE_LABEL ("Label Rettangolo") può essere impostata una delle tre modalità di design, a cui i seguenti valori di ENUM_BORDER_TYPE corrispondono.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
BORDER_FLAT
|
Forma piatta
|
BORDER_RAISED
|
Forma sporgente
|
BORDER_SUNKEN
|
Forma concava
Per l'oggetto OBJ_EDIT ("Modifica") e per la funzione ChartScreenShot(), è possibile specificare il tipo di allineamento orizzontale utilizzando i valori dell'enumerazione ENUM_ALIGN_MODE.
|
Identificatore
|
Descrizione
|
ALIGN_LEFT
|
L'allineamento a sinistra
|
ALIGN_CENTER
|
Centrato (solo per l'oggetto Edit)
|
ALIGN_RIGHT
|
Allineamento a destra
Esempio:
|
#define UP "\x0431"