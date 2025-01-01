DocumentazioneSezioni
Costanti di tipo numerico

Ogni tipo semplice numerico è previsto per un certo tipo di compiti e consente di ottimizzare il funzionamento di un programma-mql5 se utilizzato correttamente. Per una migliore leggibilità del codice e la corretta gestione dei risultati di calcolo, ci sono delle costanti che permettono di ricevere informazioni sulle restrizioni per un certo tipo di dati semplici.

Constant

Descrizione

Valore

CHAR_MIN

Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo char

-128

CHAR_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo char

127

UCHAR_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo uchar

255

SHORT_MIN

Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo short

-32768

SHORT_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo short

32767

USHORT_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo ushort

65535

INT_MIN

Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo int

-2147483648

INT_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo int

2147483647

UINT_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo unit

4294967295

LONG_MIN

Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo long

-9223372036854775808

LONG_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo long

9223372036854775807

ULONG_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo ulong

18446744073709551615

DBL_MIN

Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo double

2.2250738585072014e-308

DBL_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo double

1.7976931348623158e+308

DBL_EPSILON

Valore minimo, che soddisfa la condizione:

1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (per il tipo double)

2.2204460492503131e-016

DBL_DIG

Numero di cifre decimali significative per il tipo double

15

DBL_MANT_DIG

Conteggio bits in una mantissa per il tipo double

53

DBL_MAX_10_EXP

Massimo valore decimale del grado dell' esponente per il tipo double

308

DBL_MAX_EXP

Massimo valore binario del grado dell' esponente per il tipo double

1024

DBL_MIN_10_EXP

Minimo valore decimale del grado dell' esponente per il tipo double

(-307)

DBL_MIN_EXP

Minimo valore binario del grado dell' esponente per il tipo double

(-1021)

FLT_MIN

Minimo valore positivo, che può essere rappresentato dal tipo float

1.175494351e-38

FLT_MAX

Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo float

3.402823466e+38

FLT_EPSILON

Valore minimo, che soddisfa la condizione:

1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (per il tipo float)

1.192092896e–07

FLT_DIG

Numero di cifre decimali significative per il tipo float

6

FLT_MANT_DIG

Conteggio Bits nella mantissa per il tipo float

24

FLT_MAX_10_EXP

Massimo valore decimale del grado dell'esponente per il tipo float

38

FLT_MAX_EXP

Valore binario massimo dell' esponente del grado dell'esponente per il tipo float

128

FLT_MIN_10_EXP

Valore decimale minimo del grado dell'esponente per il tipo float

-37

FLT_MIN_EXP

Valore binario minimo del grado dell' esponente per il tipo float

(-125)

Esempio:

voidOnStart()
  {
//--- stampa i valori costanti
   printf("CHAR_MIN = %d",CHAR_MIN);
   printf("CHAR_MAX = %d",CHAR_MAX);
   printf("UCHAR_MAX = %d",UCHAR_MAX);
   printf("SHORT_MIN = %d",SHORT_MIN);
   printf("SHORT_MAX = %d",SHORT_MAX);
   printf("USHORT_MAX = %d",USHORT_MAX);
   printf("INT_MIN = %d",INT_MIN);
   printf("INT_MAX = %d",INT_MAX);
   printf("UINT_MAX = %u",UINT_MAX);
   printf("LONG_MIN = %I64d",LONG_MIN);
   printf("LONG_MAX = %I64d",LONG_MAX);
   printf("ULONG_MAX = %I64u",ULONG_MAX);
   printf("EMPTY_VALUE = %.16e",EMPTY_VALUE);
   printf("DBL_MIN = %.16e",DBL_MIN);
   printf("DBL_MAX = %.16e",DBL_MAX);
   printf("DBL_EPSILON = %.16e",DBL_EPSILON);
   printf("DBL_DIG = %d",DBL_DIG);
   printf("DBL_MANT_DIG = %d",DBL_MANT_DIG);
   printf("DBL_MAX_10_EXP =  %d",DBL_MAX_10_EXP);
   printf("DBL_MAX_EXP = %d",DBL_MAX_EXP);
   printf("DBL_MIN_10_EXP = %d",DBL_MIN_10_EXP);
   printf("DBL_MIN_EXP = %d",DBL_MIN_EXP);
   printf("FLT_MIN = %.8e",FLT_MIN);
   printf("FLT_MAX = %.8e",FLT_MAX);
   printf("FLT_EPSILON = %.8e",FLT_EPSILON);
/*
   CHAR_MIN = -128
   CHAR_MAX = 127
   UCHAR_MAX = 255
   SHORT_MIN = -32768
   SHORT_MAX = 32767
   USHORT_MAX = 65535
   INT_MIN = -2147483648
   INT_MAX = 2147483647
   UINT_MAX = 4294967295
   LONG_MIN = -9223372036854775808
   LONG_MAX = 9223372036854775807
   ULONG_MAX = 18446744073709551615
   EMPTY_VALUE = 1.7976931348623157e+308
   DBL_MIN = 2.2250738585072014e-308
   DBL_MAX = 1.7976931348623157e+308
   DBL_EPSILON = 2.2204460492503131e-16
   DBL_DIG = 15
   DBL_MANT_DIG = 53
   DBL_MAX_10_EXP =  308
   DBL_MAX_EXP = 1024
   DBL_MIN_10_EXP = -307
   DBL_MIN_EXP = -1021
   FLT_MIN = 1.17549435e-38
   FLT_MAX = 3.40282347e+38
   FLT_EPSILON = 1.19209290e-07
*/ 
  }