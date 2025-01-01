- Sostituzioni Macro predefinite
- Costanti Matematiche
- Costanti di tipo numerico
- Codici del Motivo di DeInizializzazione
- Controllo del Puntatore Oggetti
- Altre costanti
Costanti di tipo numerico
Ogni tipo semplice numerico è previsto per un certo tipo di compiti e consente di ottimizzare il funzionamento di un programma-mql5 se utilizzato correttamente. Per una migliore leggibilità del codice e la corretta gestione dei risultati di calcolo, ci sono delle costanti che permettono di ricevere informazioni sulle restrizioni per un certo tipo di dati semplici.
|
Constant
|
Descrizione
|
Valore
|
CHAR_MIN
|
Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo char
|
-128
|
CHAR_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo char
|
127
|
UCHAR_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo uchar
|
255
|
SHORT_MIN
|
Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo short
|
-32768
|
SHORT_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo short
|
32767
|
USHORT_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo ushort
|
65535
|
INT_MIN
|
Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo int
|
-2147483648
|
INT_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo int
|
2147483647
|
UINT_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo unit
|
4294967295
|
LONG_MIN
|
Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo long
|
-9223372036854775808
|
LONG_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo long
|
9223372036854775807
|
ULONG_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo ulong
|
18446744073709551615
|
DBL_MIN
|
Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo double
|
2.2250738585072014e-308
|
DBL_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo double
|
1.7976931348623158e+308
|
DBL_EPSILON
|
Valore minimo, che soddisfa la condizione:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (per il tipo double)
|
2.2204460492503131e-016
|
DBL_DIG
|
Numero di cifre decimali significative per il tipo double
|
15
|
DBL_MANT_DIG
|
Conteggio bits in una mantissa per il tipo double
|
53
|
DBL_MAX_10_EXP
|
Massimo valore decimale del grado dell' esponente per il tipo double
|
308
|
DBL_MAX_EXP
|
Massimo valore binario del grado dell' esponente per il tipo double
|
1024
|
DBL_MIN_10_EXP
|
Minimo valore decimale del grado dell' esponente per il tipo double
|
(-307)
|
DBL_MIN_EXP
|
Minimo valore binario del grado dell' esponente per il tipo double
|
(-1021)
|
FLT_MIN
|
Minimo valore positivo, che può essere rappresentato dal tipo float
|
1.175494351e-38
|
FLT_MAX
|
Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo float
|
3.402823466e+38
|
FLT_EPSILON
|
Valore minimo, che soddisfa la condizione:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (per il tipo float)
|
1.192092896e–07
|
FLT_DIG
|
Numero di cifre decimali significative per il tipo float
|
6
|
FLT_MANT_DIG
|
Conteggio Bits nella mantissa per il tipo float
|
24
|
FLT_MAX_10_EXP
|
Massimo valore decimale del grado dell'esponente per il tipo float
|
38
|
FLT_MAX_EXP
|
Valore binario massimo dell' esponente del grado dell'esponente per il tipo float
|
128
|
FLT_MIN_10_EXP
|
Valore decimale minimo del grado dell'esponente per il tipo float
|
-37
|
FLT_MIN_EXP
|
Valore binario minimo del grado dell' esponente per il tipo float
|
(-125)
