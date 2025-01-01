Costanti di tipo numerico

Ogni tipo semplice numerico è previsto per un certo tipo di compiti e consente di ottimizzare il funzionamento di un programma-mql5 se utilizzato correttamente. Per una migliore leggibilità del codice e la corretta gestione dei risultati di calcolo, ci sono delle costanti che permettono di ricevere informazioni sulle restrizioni per un certo tipo di dati semplici.

Constant Descrizione Valore CHAR_MIN Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo char -128 CHAR_MAX Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo char 127 UCHAR_MAX Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo uchar 255 SHORT_MIN Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo short -32768 SHORT_MAX Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo short 32767 USHORT_MAX Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo ushort 65535 INT_MIN Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo int -2147483648 INT_MAX Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo int 2147483647 UINT_MAX Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo unit 4294967295 LONG_MIN Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo long -9223372036854775808 LONG_MAX Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo long 9223372036854775807 ULONG_MAX Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo ulong 18446744073709551615 DBL_MIN Valore minimo, che può essere rappresentato dal tipo double 2.2250738585072014e-308 DBL_MAX Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo double 1.7976931348623158e+308 DBL_EPSILON Valore minimo, che soddisfa la condizione: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (per il tipo double) 2.2204460492503131e-016 DBL_DIG Numero di cifre decimali significative per il tipo double 15 DBL_MANT_DIG Conteggio bits in una mantissa per il tipo double 53 DBL_MAX_10_EXP Massimo valore decimale del grado dell' esponente per il tipo double 308 DBL_MAX_EXP Massimo valore binario del grado dell' esponente per il tipo double 1024 DBL_MIN_10_EXP Minimo valore decimale del grado dell' esponente per il tipo double (-307) DBL_MIN_EXP Minimo valore binario del grado dell' esponente per il tipo double (-1021) FLT_MIN Minimo valore positivo, che può essere rappresentato dal tipo float 1.175494351e-38 FLT_MAX Valore massimo, che può essere rappresentato dal tipo float 3.402823466e+38 FLT_EPSILON Valore minimo, che soddisfa la condizione: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (per il tipo float) 1.192092896e–07 FLT_DIG Numero di cifre decimali significative per il tipo float 6 FLT_MANT_DIG Conteggio Bits nella mantissa per il tipo float 24 FLT_MAX_10_EXP Massimo valore decimale del grado dell'esponente per il tipo float 38 FLT_MAX_EXP Valore binario massimo dell' esponente del grado dell'esponente per il tipo float 128 FLT_MIN_10_EXP Valore decimale minimo del grado dell'esponente per il tipo float -37 FLT_MIN_EXP Valore binario minimo del grado dell' esponente per il tipo float (-125)

Esempio: