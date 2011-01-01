- DRAW_NONE
- DRAW_LINE
- DRAW_SECTION
- DRAW_HISTOGRAM
- DRAW_HISTOGRAM2
- DRAW_ARROW
- DRAW_ZIGZAG
- DRAW_FILLING
- DRAW_BARS
- DRAW_CANDLES
- DRAW_COLOR_LINE
- DRAW_COLOR_SECTION
- DRAW_COLOR_HISTOGRAM
- DRAW_COLOR_HISTOGRAM2
- DRAW_COLOR_ARROW
- DRAW_COLOR_ZIGZAG
- DRAW_COLOR_BARS
- DRAW_COLOR_CANDLES
DRAW_FILLING
Lo stile DRAW_FILLING disegna un'area colorata tra i valori dei due buffer indicatore. In realtà, questo stile disegna due linee e riempie lo spazio tra di loro con uno dei due colori specificati. E' usato per la creazione di indicatori che disegnano canali. Nessuno dei buffer può contenere solo valori vuoti, perché in questo caso nulla è tracciato.
È possibile impostare due colori di riempimento:
- il primo colore è usato per le zone in cui i valori del primo buffer sono maggiori dei valori nel secondo buffer indicatore;
- il secondo colore è usato per le aree in cui valori nel secondo buffer sono maggiori dei valori nel primo buffer indicatore.
Il colore di riempimento può essere impostato utilizzando le direttive del compilatore o in modo dinamico utilizzando la funzione PlotIndexSetInteger(). Cambiamenti dinamici delle proprietà di plotting permettono di "animare" gli indicatori, in modo che il loro aspetto cambia a seconda della situazione attuale.
L'indicatore è calcolato per tutte le barre, per cui i valori dei due buffer indicatore sono uguali né 0 né al valore vuoto. Per specificare quale valore deve essere considerato come "vuoto", impostare questo valore nelle proprietà PLOT_EMPTY_VALUE:
|
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE -1.0
Il disegno delle barre che non partecipano al calcolo dell'indicatore dipende dai valori nei buffer indicatori:
- Le barre, per le quali i valori di entrambi i buffer indicatori sono uguali a 0, non partecipano a disegnare l'indicatore. Ciò significa che l'area con valori zero non viene compilata.
- Barre, per le quali i valori dei buffers indicatori sono pari al "valore vuoto", partecipano a disegnare l'indicatore. La zona con valori vuoti sarà compilata in modo da collegare le aree con valori significativi.
Va notato che se il "valore vuoto" è uguale a zero, le barre che non partecipano nel calcolo dell'indicatore vengono inoltre compilate.
Il numero di buffer necessari per tracciare DRAW_FILLING è 2.
Un esempio di indicatore che disegna un canale tra due MAs con differenti periodi di mediazione in una finestra separata. Il cambiamento dei colori all'incrocio delle medie mobili mostra visivamente il cambiamento delle tendenze al rialzo e al ribasso. I colori cambiano in modo casuale ogni N ticks. Il parametro N è impostato nei parametri esterni dell'indicatore per la possibilità di configurazione manuale (la scheda Parametri nella finestra Proprietà dell' indicatore).
Notare che inizialmente per Plot1 con DRAW_FILLING le proprietà vengono impostate utilizzando la direttiva del compilatore #property, e poi nella funzione OnCalculate() nuovi colori vengono impostati in modo casuale.
|
