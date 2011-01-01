//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| DRAW_FILLING.mq5 |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

#property version "1.00"



#property description "Un indicatore per dimostrare DRAW_FILLING"

#property description "Esso disegna un canale tra due MA in una finestra separata"

#property description "Il colore di riempimento viene cambiato dinamicamente"

#property description "dopo ogni N ticks"



#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 1

//--- plot Intersection

#property indicator_label1 "Intersezione"

#property indicator_type1 DRAW_FILLING

#property indicator_color1 clrRed,clrBlue

#property indicator_width1 1

//--- parametri di input

input int Fast=13; // Il periodo di fast MA

input int Slow=21; // Il periodo di slow MA

input int shift=1; // Lo slittamento dei MA verso il futuro(positivo)

input int N=5; // Numero di ticks da cambiare

//--- Buffer Indicatore

double IntersectionBuffer1[];

double IntersectionBuffer2[];

int fast_handle;

int slow_handle;

//--- Un array per salvare i colori

color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrAquamarine,clrBlanchedAlmond,clrBrown,clrCoral,clrDarkSlateGray};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mappatura buffers indicatore

SetIndexBuffer(0,IntersectionBuffer1,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,IntersectionBuffer2,INDICATOR_DATA);

//---

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,shift);

//---

fast_handle=iMA(_Symbol,_Period,Fast,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);

slow_handle=iMA(_Symbol,_Period,Slow,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di iterazione indicatore personalizato |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int ticks=0;

//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea

ticks++;

//--- Se un numero sufficiente di ticks è stato accumulato

if(ticks>=N)

{

//--- Cambia le proprietà della linea

ChangeLineAppearance();

//--- Resetta il contatore dei ticks a zero

ticks=0;

}



//--- Fa il primo calcolo dell'indicatore, o i dati cambiano e richiede un ricalcolo completo

if(prev_calculated==0)

{

//--- Copiare tutti i valori degli indicatori nei buffer appropriati

int copied1=CopyBuffer(fast_handle,0,0,rates_total,IntersectionBuffer1);

int copied2=CopyBuffer(slow_handle,0,0,rates_total,IntersectionBuffer2);

}

else // Riempie solo quei dati che sono aggiornati

{

//--- Ottiene la differenza nei barre tra l'inizio corrente e precedente di OnCalculate()

int to_copy=rates_total-prev_calculated;

//--- Se non c'è differenza, copieremo ancora un valore - sulla barra a zero

if(to_copy==0) to_copy=1;

//--- copia i valori to_copy alla fine dei buffer indicatore

int copied1=CopyBuffer(fast_handle,0,0,to_copy,IntersectionBuffer1);

int copied2=CopyBuffer(slow_handle,0,0,to_copy,IntersectionBuffer2);

}

//--- restituisce il valore di prev_calculated per la prossima chiamata

return(rates_total);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Cambia i colori del riempimento del canale |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void ChangeLineAppearance()

{

//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di linea

string comm="";

//--- Un blocco per cambiare il colore della linea

int number=MathRand(); // Ottiene un numero casuale

//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array colors []

int size=ArraySize(colors);



//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo colore, come il resto della divisione intera

int color_index1=number%size;

//--- Imposta il primo colore come proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,colors[color_index1]);

//--- Scrive il primo colore

comm=comm+"\r

Color1 "+(string)colors[color_index1];



//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo colore, come il resto della divisione intera

number=MathRand(); // Ottiene un numero casuale

int color_index2=number%size;

//--- Imposta il secondo colore come proprietà PLOT_LINE_COLOR

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,colors[color_index2]);

//--- Scrive il secondo colore

comm=comm+"\r

Color2 "+(string)colors[color_index2];

//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento

Comment(comm);

}