DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti OggettiTipi di oggettiOBJ_FIBOARC 

OBJ_FIBOARC

Archi di Fibonacci.

ObjFiboArc

Nota

Per gli "Archi di Fibonacci", è possibile specificare la modalità di visualizzazione dell'intera ellisse. Il raggio di curvatura può essere specificato modificando la scala e le coordinate dei punti di ancoraggio.

È inoltre possibile specificare il numero di linee-livelli, i loro valori ed il colore.

Esempio

Il seguente script crea e sposta gli Archi di Fibonacci Arcs sul chart. Funzioni speciali sono state sviluppate per creare e modificare le proprietà dell'oggetto grafico. È possibile utilizzare queste funzioni "come è" nelle proprie applicazioni.

 

//--- descrizione
#property description "Lo Script disegna l'oggetto grafico \"Archi di Fibonacci\"."
#property description "Le coordinate del punto di ancoraggio sono impostate in percentuale"
#property description " della grandezza della finestra chart."
//--- mostra la finestra dei parametri di input durante il lancio dello script
#property script_show_inputs
//--- parametri di input dello script
input string          InpName="FiboArc";         // Nome dell'oggetto
input int             InpDate1=25;               // data del 1mo punto, %
input int             InpPrice1=25;              // prezzo del 1mo punto, %
input int             InpDate2=35;               // data del 2ndo punto, %
input int             InpPrice2=55;              // prezzo del 2ndo punto, %
input double          InpScale=3.0;              // Scala
input bool            InpFullEllipse=true;       // Forma degli archi
input color           InpColor=clrRed;           // Colore della linea
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Stile della linea
input int             InpWidth=2;                // Spessore della linea
input bool            InpBack=false;             // Oggetto di sottofondo
input bool            InpSelection=true;         // Evidenzia movimento
input bool            InpHidden=true;            // Nascosto nella lista oggetti
input long            InpZOrder=0;               // Priorità per il click del mouse
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Create Fibonacci Arcs by the given coordinates                                 |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcCreate(const long            chart_ID=0,         // ID del chart
                   const string          name="FiboArc",     // nome dell'oggetto
                   const int             sub_window=0,       // indice sottofinestra
                   datetime              time1=0,            // orario del primo punto
                   double                price1=0,           // prezzo del primo punto
                   datetime              time2=0,            // orario del secondo punto
                   double                price2=0,           // prezzo del secondo punto
                   const double          scale=1.0,          // scala
                   const bool            full_ellipse=false// forma degli archi
                   const color           clr=clrRed,         // colore della linea
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,  // stile della linea
                   const int             width=1,            // spessore della linea
                   const bool            back=false,         // in sottofondo
                   const bool            selection=true,     // evidenzia movimento
                   const bool            hidden=true,        // nascosto nella lista oggetti
                   const long            z_order=0)          // priorità per il click del mouse
  {
//--- imposta coordinate punto di ancoraggio se non sono impostate
   ChangeFiboArcEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- crea gli Archi di Fibonacci dalle coordinate fornite|
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOARC,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nel creare gli \"Archi di Fibonacci\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- imposta la scala
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- imposta la visualizzazione degli archi come un'ellisse completa (true) o una metà di essa (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ELLIPSE,full_ellipse);
//--- imposta il colore
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- imposta lo stile della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- larghezza della linea
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- mostra in primo piano (false) o sottofondo (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- abilita (true) o disabilita (false) la modalità di evidenzia degli archi per lo spostamento
//--- quando si crea un oggetto grafico utilizzando la funzione ObjectCreate, l'oggetto non può esser
//--- evidenziato e mosso, per default. All'interno di questo metodo, la selezione dei parametri
//--- è true per default, il che consente di evidenziare e spostare l'oggetto
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nascondi (true) o mostra (falso) il nome di oggetto grafico nella lista degli oggetti
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- imposta la priorità per ricevere l'evento di un clic del mouse nel grafico
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Imposta il numero di livelli ed i loro parametri                               |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcLevelsSet(int             levels,               // numero di linee livello
                      double          &values[],            // valore delle linee livello
                      color           &colors[],            // colore delle linee livello
                      ENUM_LINE_STYLE &styles[],            // stile delle linee livello
                      int             &widths[],            // spessore delle linee livello
                      const long      chart_ID=0,           // ID del chart
                      const string    name="FiboArc",       // nome dell'oggetto
  {
//--- verifica la grandezza dell'array
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": la lungezza dell'array non corrisponde al numero di livelli, errore!");
      return(false);
     }
//--- set the number of levels
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- imposta le proprietà dei livelli nel loop
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- valore dei livelli
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- colore dei livelli
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- stile dei livelli
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- spessore dei livelli
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- descrizione dei livelli
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Sposta i punti di ancoraggio degli Archi di Fibonacci                          |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcPointChange(const long   chart_ID=0,     // ID del chart
                        const string name="FiboArc"// nome dell'oggetto
                        const int    point_index=0,  // indice del punto di ancoraggio
                        datetime     time=0,         // coordinate del punto di ancoraggio tempo
                        double       price=0)        // coordinate prezzo, del punto di ancoraggio
  {
//--- se il punto della posizione non è impostato, spostarlo nella barra corrente che ha il prezzo Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- sposta il punto di ancoraggio
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nello spostare il punto di ancoraggio! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Elimina gli Archi di Fibonacci                                                 |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcDelete(const long   chart_ID=0,     // ID del chart
                   const string name="FiboArc"// nome dell'oggetto
  {
//--- resetta il valore dell' errore
   ResetLastError();
//--- elimina l'oggetto
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": fallimento nell'eliminare gli \"Archi di Fibonacci\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- esecuzione avvenuta
   return(true);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Controlla i valori dei punti di ancoraggio degli Archi di Fibonacci ed imposta i |
//| valori di default per quelli vuoti                                             |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboArcEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                              datetime &time2,double &price2)
  {
//--- se l'orario del secondo punto non è impostato, sarà sulla barra corrente
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- se il prezzo del secondo punto non è impostato, avrà un valore Bid
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- se l'orario del primo punto non è impostato, è posizionato 9 barre meno dalla seconda
   if(!time1)
     {
      //--- array per la ricezione dell'orario di apertura delle ultime 10 barre
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- imposta il primo punto 9 barre a sinistra dalla seconda
      time1=temp[0];
     }
//--- se il prezzo del primo punto non è impostato, lo sposta di 300 punti sotto al secondo
   if(!price1)
      price1=price2-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di avvio del programma Script                                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
voidOnStart()
  {
//--- imposta la correttezza dei parametri di input
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Error! Valori non corretti dei parametri di input!");
      return;
     }
//--- Numero di barre visibili nella finestra del chart
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- grandezza dell'array prezzo
   int accuracy=1000;
//--- array per la memorizzazione dei valori di data e prezzo da essere usati
//--- per impostare e cambiare le coordinate dei punti di ancoraggio degli Archi di Fibonacci
   datetime date[];
   double   price[];
//--- allocazione della memoria
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- riempie l'array delle date
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Fallimento nella copia dei valori tempo! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
/--- riempie l'array dei prezzi
//--- trova i valori più alti e più bassi del chart
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- definisce un cambio di step del prezzo e riempie l'array
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- definisce i punti per disegnare gli Archi di Fibonacci
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- crea un oggetto
   if(!FiboArcCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpScale,
      InpFullEllipse,InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- redisegna il chart ed attende per 1 secondo
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- ora, sposta i punti di ancoraggio
//---contatore del ciclo
   int v_steps=accuracy/5;
//--- move the first anchor point
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      //--- sposta il punto
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---contatore del ciclo
   int h_steps=bars/5;
//--- sposta il secondo punto di ancoraggio
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- usa il seguente valore
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- sposta il punto
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- controlla se l'operazione dello script è stata disabilitata per forza
      if(IsStopped())
         return;
      //--- ridisegna il chart
      ChartRedraw();
      // 0.05 secondi di ritardo
      Sleep(50);
     }
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//--- elimina l'oggetto dal chart
   FiboArcDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 secondo di ritardo
   Sleep(1000);
//---
  }