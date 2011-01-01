DocumentazioneSezioni
Lo stile DRAW_COLOR_HISTOGRAM disegna un istogramma come una sequenza di colonne colorate da zero ad un valore specificato. I valori sono presi dal buffer indicatore. Ogni colonna può avere il proprio colore da un insieme predefinito di colori.

La larghezza, il colore e lo stile dell'istogramma possono essere specificati come per lo stile DRAW_HISTOGRAM - utilizzando le direttive del compilatore o in modo dinamico utilizzando la funzione PlotIndexSetInteger(). Cambiamenti dinamici delle proprietà di plotting permettono di cambiare l'aspetto dell'istogramma sulla base della situazione attuale.

Dal momento che una colonna dal livello zero è disegnata su ogni barra, DRAW_COLOR_HISTOGRAM dovrebbe meglio essere utilizzata in una finestra di grafico separata. Molto spesso questo tipo di plotting viene utilizzato per creare indicatori del tipo oscillatore, per esempio, Awesome Oscillator oppure Market Facilitation Index. Per i valori vuoti non visualizzabili deve essere specificato il valore zero.

Il numero di buffer necessari per tracciare DRAW_COLOR_HISTOGRAM è 2.

  • un buffer per memorizzare un valore non-zero del segmento verticale su ciascuna barra, la seconda estremità del segmento è sempre sulla linea zero dell'indicatore;
  • un buffer per memorizzare l'indice del colore, che viene utilizzato per elaborare la sezione (ha senso impostare solo valori non vuoti).

I colori possono essere specificati utilizzando la direttiva del compilatore #property indicator_color1 separata da una virgola. Il numero di colori non può superare 64.

Un esempio di indicatore che disegna una sinusoide di un colore specificato basato sulla funzione MathSin(). Il colore, la larghezza e lo stile di tutte le colonne dell'istogramma cambiano in modo casuale ogni N ticks. Il parametro barre specifica il periodo della sinusoide, che è dopo il numero specificato di barre per cui la sinusoide ripeterà il ciclo.

Un esempio di DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Si prega di notare che per Plot1 con lo stile DRAW_COLOR_HISTOGRAM, 5 colori vengono impostati utilizzando la direttiva del compilatore #property, e poi nella funzione OnCalculate() i colori sono scelti a caso dai 14 colori memorizzati nell' array colors[] . Il parametro N è impostato in parametri esterni dell'indicatore per la possibilità di configurazione manuale (la scheda Parametri nella finestra Proprietà del indicatore).

//+--------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                       DRAW_COLOR_HISTOGRAM.mq5 |
//|                                      Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                                           https://www.mql5.com |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "Un indicatore per mostrare DRAW_COLOR_HISTOGRAM"
#property description "Esso disegna una sinusoide come un istogramma in una finestra separata"
#property description "Il colore e la larghezza delle colonne vengono modificate in modo casuale"
#property description "dopo ogni N ticks"
#property description "Il parametro barre imposta il numero di barre per ripetere la sinusoide"
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
//--- parametri di input
input int      bars=30;          // Il periodo della sinusoide in barre
input int      N=5;              // Il numero di ticks che cambiano l'istogramma
//--- plot Color_Histogram
#property indicator_label1  "Color_Histogram"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_HISTOGRAM
//--- Definisce 8 colori per la colorazione delle sezioni selezione (vengono conservate in uno speciale array)
#property indicator_color1  clrRed,clrGreen,clrBlue,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrMediumSeaGreen,clrGold
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- Un buffer di valori
double         Color_HistogramBuffer[];
//--- Un buffer di indici di colore
double         Color_HistogramColors[];
//--- Un fattore per ottenere l'angolo di 2Pi in radianti, moltiplicato per il parametro di barre
double         multiplier;
int            color_sections;
//--- Un array per memorizzare i colori contiene 14 elementi
color colors[]=
  {
   clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
   clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
  };
//--- Un array per memorizzare gli stili di linea
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione Indicatore Personalizzato                         |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- mappatura buffers indicatore
   SetIndexBuffer(0,Color_HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Color_HistogramColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//---- Il numero di colori per colorare la sinusoide
   color_sections=8;   //  vedi un commento a #property indicator_color1   
//--- Calcola il moltiplicatore
   if(bars>1)multiplier=2.*M_PI/bars;
   else
     {
      PrintFormat("Imposta il valore di bars=%d maggiore di 1",barre);
      //--- Terminazione precoce dell'indicatore 
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di iterazione indicatore personalizato                                |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- Calcola i ticks per cambiare lo stile, il colore e lo spessore della linea
   ticks++;
//--- Se un numero critico di ticks è stato accumulato
   if(ticks>=N)
     {
      //--- Cambia le proprietà della linea
      ChangeLineAppearance();
      //--- Cambia i colori usati nell'istogramma
      ChangeColors(colors,color_sections);      
      //--- Resetta il contatore dei ticks a zero
      ticks=0;
     }
 
//--- Calcola i valori dell'indicatore
   int start=0;
//--- Se già calcolato nelle precedenti starts di OnCalculate
   if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1; // imposta l'inizio del calcolo con la penultima barra
//--- Compila il buffer di indicatore con valori
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- Un valore
      Color_HistogramBuffer[i]=sin(i*multiplier);
      //--- Colore
      int color_index=i%(bars*color_sections);
      color_index/=bars;
      Color_HistogramColors[i]=color_index;
     }
//--- Restituisce il valore prev_calculated per la successiva chiamata della funzione
   return(rates_total);
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia il colore dei segmenti della linea                                      |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void  ChangeColors(color  &cols[],int plot_colors)
  {
//--- Il numero dei colori
   int size=ArraySize(cols);
//--- 
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
 
//--- Per ogni indice colore definisce un nuovo colore casualmente
   for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
     {
      //--- Ottiene un valore casuale
      int number=MathRand();
      //--- Ottiene un indice nell'array col[] come resto della divisione intera
      int i=number%size;
      //--- Imposta il colore per ogni indice che ha proprietà PLOT_LINE_COLOR
      PlotIndexSetInteger(0,                    //  Il numero di stili grafici
                          PLOT_LINE_COLOR,      //  Identificatore proprietà
                          plot_color_ind,       //  Lìindice del colore, dove scriviamo il colore
                          cols[i]);             //  Un nuovo colore
      //--- Scrivi i colori
      comm=comm+StringFormat("HistogramColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
      ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
     }
//---
  }
//+--------------------------------------------------------------------------------+
//| Cambia l'apparenza di una linea visualizzata nell'indicatore                   |
//+--------------------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- Una stringa per la formazione di informazioni sulle proprietà di linea
   string comm="";
//--- Un blocco per modificare la larghezza della linea
   int number=MathRand();
//--- Ottiene la larghezza del resto della divisione intera
   int width=number%5; // Lo spessore è impostato da 0 a 4
//--- Imposta il colore come proprietà PLOT_LINE_WIDTH
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Scrive lo spessore della linea
   comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
 
//--- Un blocco per cambiare lo stile della linea
   number=MathRand();
//--- Il divisore è uguale alla grandezza dell'array styles
   int size=ArraySize(styles);
//--- Ottiene l'indice per selezionare un nuovo stile, come resto della divisione intera
   int style_index=number%size;
//--- Imposta il colore come la proprietà PLOT_LINE_COLOR
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Scrive lo stile della linea
   comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- Imposta le informazioni del grafico usando un commento
   Comment(comm);
  }