Timeframes del Chart
Tutti i timeframes predefiniti dei charts hanno identificatori univoci. L'identificatore PERIOD_CURRENT significa il periodo attuale del chart su cui è in esecuzione il programma-mql5.
ENUM_TIMEFRAMES
|
ID
|
Descrizione
|
PERIOD_CURRENT
|
Timeframe corrente
|
PERIOD_M1
|
1 minuto
|
PERIOD_M2
|
2 minuti
|
PERIOD_M3
|
3 minuti
|
PERIOD_M4
|
4 minuti
|
PERIOD_M5
|
5 minuti
|
PERIOD_M6
|
6 minuti
|
PERIOD_M10
|
10 minuti
|
PERIOD_M12
|
12 minuti
|
PERIOD_M15
|
15 minuti
|
PERIOD_M20
|
20 minuti
|
PERIOD_M30
|
30 minuti
|
PERIOD_H1
|
1 ora
|
PERIOD_H2
|
2 ore
|
PERIOD_H3
|
3 ore
|
PERIOD_H4
|
4 ore
|
PERIOD_H6
|
6 ore
|
PERIOD_H8
|
8 ore
|
PERIOD_H12
|
12 ore
|
PERIOD_D1
|
1 giorno
|
PERIOD_W1
|
1 settimana
|
PERIOD_MN1
|
1 mese
Esempio:
|
string chart_name="test_Object_Chart";
Identificatori timeseries #
Gli identificatori di timeseries sono usati nelle funzioni iHighest() e iLowest(). Possono essere uguali ad un valore dell'enumerazione
ENUM_SERIESMODE
|
Identificatore
|
Descrizione
|
MODE_OPEN
|
Prezzo di apertura
|
MODE_LOW
|
Prezzo Low
|
MODE_HIGH
|
Prezzo High
|
MODE_CLOSE
|
Prezzo Close
|
MODE_VOLUME
|
Volume Tick
|
MODE_REAL_VOLUME
|
Volume Reale
|
MODE_SPREAD
|
Spread
Vedi anche
PeriodSeconds, Periodo, Data ed Ora, Visibilità degli oggetti