DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti del GraficoTimeframes del Grafico 

Timeframes del Chart

Tutti i timeframes predefiniti dei charts hanno identificatori univoci. L'identificatore PERIOD_CURRENT significa il periodo attuale del chart su cui è in esecuzione il programma-mql5.

ENUM_TIMEFRAMES

ID

Descrizione

PERIOD_CURRENT

Timeframe corrente

PERIOD_M1

1 minuto

PERIOD_M2

2 minuti

PERIOD_M3

3 minuti

PERIOD_M4

4 minuti

PERIOD_M5

5 minuti

PERIOD_M6

6 minuti

PERIOD_M10

10 minuti

PERIOD_M12

12 minuti

PERIOD_M15

15 minuti

PERIOD_M20

20 minuti

PERIOD_M30

30 minuti

PERIOD_H1

1 ora

PERIOD_H2

2 ore

PERIOD_H3

3 ore

PERIOD_H4

4 ore

PERIOD_H6

6 ore

PERIOD_H8

8 ore

PERIOD_H12

12 ore

PERIOD_D1

1 giorno

PERIOD_W1

1 settimana

PERIOD_MN1

1 mese

Esempio:

   string chart_name="test_Object_Chart";
   Print("Cerchiamo di creare un oggetto grafico con il nome",chart_name);
//--- Se un tale oggetto non esiste - creiamolo
   if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);
//--- Definire il simbolo
   ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");
//--- Imposta la coordinata X del punto di ancoraggio
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);
//--- Imposta la coordinata Y del punto di ancoraggio
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);
//--- Imposta la larghezza del grafico
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);
//--- Imposta l'altezza
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);
//--- Impostare il timeframe
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);
//--- Imposta la scalatura --- (da 0 a 5)
   ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);
//--- Disattiva la selezione con il mouse
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

Identificatori timeseries #

Gli identificatori di timeseries sono usati nelle funzioni iHighest() e iLowest(). Possono essere uguali ad un valore dell'enumerazione

ENUM_SERIESMODE

Identificatore

Descrizione

MODE_OPEN

Prezzo di apertura

MODE_LOW

Prezzo Low

MODE_HIGH

Prezzo High

MODE_CLOSE

Prezzo Close

MODE_VOLUME

Volume Tick

MODE_REAL_VOLUME

Volume Reale

MODE_SPREAD

Spread

Vedi anche

PeriodSeconds, Periodo, Data ed Ora, Visibilità degli oggetti